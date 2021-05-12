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Київ (13848) Нацполіція (13932) стрілянина (1678)

У Києві конфлікт між двома чоловіками закінчився стріляниною: один з них госпіталізований, другий затриманий. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Події Київські новини

Між двома чоловіками виник конфлікт, у ході якого один з них дістав пістолет і кілька разів вистрілив в опонента. Правопорушника затримали патрульні поліцейські, а потерпілого доставили в лікарню для надання необхідної допомоги. Розпочато кримінальне провадження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

До чергової частини Солом’янського управління поліції від чоловіка надійшло повідомлення про те, що на вулиці Волгоградській між двома незнайомцями відбувається конфлікт та чути постріли. За вказаною адресою негайно виїхав екіпаж патрульних поліцейських, слідчо-оперативна група та лікарі.

У Києві конфлікт між двома чоловіками закінчився стріляниною: один з них госпіталізований, другий затриманий 01

Прибувши на місце події, поліцейські встановили, що між 33-річним потерпілим та його знайомим виник конфлікт, у ході якого правопорушник дістав пістолет, кілька разів вистрілив у бік опонента та втік.

Також дивіться: В Івано-Франківську вночі вибухнув автомобіль, у нього стріляли з РПГ, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Отримавши прикмети нападника, працівники поліції обстежили прилеглу територію та неподалік від місця скоєння правопорушення помітили чоловіка, схожого за описом. Його зупинили для перевірки та під час поверхневого огляду виявили у нього предмет, схожий на травматичний пістолет.

У Києві конфлікт між двома чоловіками закінчився стріляниною: один з них госпіталізований, другий затриманий 02

З місця події експерти вилучили пістолет та гільзу, які в подальшому будуть направлені на експертизу. Фігуранта поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, а потерпілого госпіталізували для надання необхідної медичної допомоги. Затриманий – місцевий мешканець, 1974 року народження.

У Києві конфлікт між двома чоловіками закінчився стріляниною: один з них госпіталізований, другий затриманий 03
Фото: сайт МВС

Слідчим Солом’янського управління поліції розпочато досудове розслідування за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України та наразі проводяться необхідні слідчі дії для встановлення усіх обставин події. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Як повідомляє ДТП.kiev.ua, в результаті стрілянини був госпіталізований з вогнепальними пораненнями один чоловік, іншого затримали на місці.

У Києві конфлікт між двома чоловіками закінчився стріляниною: один з них госпіталізований, другий затриманий 04
У Києві конфлікт між двома чоловіками закінчився стріляниною: один з них госпіталізований, другий затриманий 05
У Києві конфлікт між двома чоловіками закінчився стріляниною: один з них госпіталізований, другий затриманий 06
Фото: ДТП.kiev.ua/Telegram

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
Придурки его имеют и так, а вот законопослушный гражданин отстреливаться может только газовым, балончиком и пальцем......
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12.05.2021 11:34
+5
Давайте еще таким придуркам разрешим иметь боевое оружие. Вот будет весело. Дикий запад с украинским уклоном.
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12.05.2021 11:30
+5
А давай гранаты разрешим? Преступники и так их имеют, а законопослушный гражданин может кидать только камни.
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12.05.2021 11:38
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Пульки резиновые . Выживет .
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12.05.2021 11:30 Відповісти
Та непонятно написано: с одной стороны, от травмата, в основном синяки (можно в принципе и перелом ребра отхватить), но с другой в статье написано "огнестрельные ранения". Возникает вопрос куда стреляли, поскольку из травмата стрельнув к примеру в глаз даже с порядочного расстояния, кроме потери самого глаза, вполне можно и убить. (либо статью писал тот, кто на цензоре обычно заголовки сочиняет, тогда да - тустяки)
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12.05.2021 11:41 Відповісти
Давайте еще таким придуркам разрешим иметь боевое оружие. Вот будет весело. Дикий запад с украинским уклоном.
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12.05.2021 11:30 Відповісти
Придурки его имеют и так, а вот законопослушный гражданин отстреливаться может только газовым, балончиком и пальцем......
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12.05.2021 11:34 Відповісти
Зонтиком или боевой подготовкой - скоростной бег .
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12.05.2021 11:36 Відповісти
А давай гранаты разрешим? Преступники и так их имеют, а законопослушный гражданин может кидать только камни.
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12.05.2021 11:38 Відповісти
Сравнение неуместно - граната не есть оружие для обороны (если конечно не обороняешь позицию от наступления целого вражеского отряда)
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12.05.2021 11:46 Відповісти
А мне вот интересно узнать...вот как ты лично собираешься использовать пистолет для обороне если пистолеты не дай бог разрешат???

Ну вот ты попал в ситуацию как описана в статье...пистолет лежит у тебя в кармане...
Твои действия??
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12.05.2021 12:00 Відповісти
А граната тут при чем?
В статье ситуация никак не описана от слова вообще. Описано только то, что произошел конфликт между двумя знакомыми. Не вижу чем это отличается от аналогичных конфликтов, когда между двумя знакомыми, произошел конфликт в ходе которого, один зарубил другого топором?! Не думаю, что жертва как-то должна отреагировать по разному
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12.05.2021 12:10 Відповісти
Граната не причем...речь о пистолетах...о которых вы мечтаете как о панацее от всех бед..
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12.05.2021 12:11 Відповісти
у меня есть разрешение на пистолеты и я их имею.но , носить с собой , только в сумке хранить в доме в сейфе.просто гулять с пистолетом права не имею.для этого надо еще одно разрешение.без обид .в Украине общество еще не созрело .перестреляете друг друга.у нас есть такая организация , кайтселит . это как бы дружинники , только помогают армии ну примерно так .. так у них автоматы , пулеметы и даже гранатометы есть дома.
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12.05.2021 13:42 Відповісти
Почему неуместно? Преступник может воспользоваться, например, и автоматом. Такого "добра" валом у них на руках. Давай раздадим всем автоматы, а то 9 мм стволы против них -- игрушки.
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12.05.2021 12:01 Відповісти
Неужели ты думаешь что ты успеешь достать пистолет...передернуть затворную раму...снять с поедохранителя и выстрелить....прежде чем будешь пристрелен из уже наведенного на тебя пистолета??

Или ты собираешься доставать пистолет первым?? Ну тогда о какой обороге ты шепчешь??
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12.05.2021 12:04 Відповісти
Я больше про несостоятельность аргумента "а у преступников есть и я хочу".
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12.05.2021 12:05 Відповісти
И даже если ты окажештся суппер мачо...и таки успеешь достать пистолет...дослать патрон в патронник ...снять с предохранителя и выстрелить ПЕРВЫМ....то ты сядешь...
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12.05.2021 12:09 Відповісти
то если будут свидетели У Києві конфлікт між двома чоловіками закінчився стріляниною: один з них госпіталізований, другий затриманий - Цензор.НЕТ 5276
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12.05.2021 12:57 Відповісти
Гранаты мало, надо гранатометы ну или гаубицы законопослушным разрешить
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12.05.2021 12:45 Відповісти
У Києві конфлікт між двома чоловіками закінчився стріляниною: один з них госпіталізований, другий затриманий - Цензор.НЕТ 1380 У Києві конфлікт між двома чоловіками закінчився стріляниною: один з них госпіталізований, другий затриманий - Цензор.НЕТ 5423
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12.05.2021 14:09 Відповісти
Законопослушный гражданин имея пистолет будет и носить его согласно закона...без патрона в патроннике...и потому он ему ничем не поможет против того у кого пистолет стоит на боевом взводе...
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12.05.2021 11:50 Відповісти
Вот именно. У нас нету закона и ношение регулируется постановлением МВД, которое полицейские и судьи могут трактовать как им хочется.
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12.05.2021 11:55 Відповісти
при конфликте разные ситуации возможны, если есть свидетели с активной гражданской позицией, то наличие у них оружия достаточно для пресечения конфликта например предупредительным выстрелом или демонстрацией своего оружия, направленного на возбудителя конфликта
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12.05.2021 12:32 Відповісти
имея пистолет будет и носить его согласно закона...без патрона в патроннике.
===
Умные имеют револьвер... там всегда патрон в патроннике. У Києві конфлікт між двома чоловіками закінчився стріляниною: один з них госпіталізований, другий затриманий - Цензор.НЕТ 1376
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12.05.2021 15:47 Відповісти
А ты думаешь, что не имея разрешения на ношение/владения он типа осторожно стрелял, а как только его заимеет, то начнет палить направо и налево?!
Еще кстати вопрос было у него разрешение или нет - в статье про это ничего нет (как и про "незаконное ношение")
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12.05.2021 11:44 Відповісти
А теперь представим, что эти два дятла в процессе разборок устроили перестрелку и кроме них самих пострадали случайные прохожие. Сильно хочешь чтобы твои родные случайно попали в подобные разборки? Если этот дятел без раздумий использовал травмат, от точно так-же воспользуется боевым, будь он у него. И получить легальное оружие в Украине сейчас можно вполне. Существует масса юридических лазеек. как, например, стать внештатным корреспондентом какого-нибудь издания.
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12.05.2021 11:53 Відповісти
Не вижу связи между случаем в статье, перестрелкой которую вы прогнозируете и наличием у них разрешения. 90е помните?! Там бандиты, вполне себе спокойно устраивали перестрелки и далеко не 1 на 1, и че-то я не припоминаю чтобы у них было разрешение.
Вы пытаетесь манипулировать, стоя какую то гипотезу из непонятных соображений, выбирая одни варианты и отвергая другие, которая просто рушится, одним единственным ФАКТОМ - есть пример постсоветской страны Молдавии, которая находится в одном социально экономическом положении с Украиной (в которой даже есть аналог "Донбасса" - Приднестровье) и в которой после "легализации" огнестрела уровень тяжелых преступлений, о чудо - упал!!! А теперь поробуйте возразить и сочинить причину по которой в Украине это пойдет по другому сценарию
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12.05.2021 12:04 Відповісти
Я очень хорошо помню 90е и количество могилок случайных "свидетелей" разборок этого отребья.. И еще раз -- если вы хотите себе иметь оружие, то сейчас вы вполне можете его получить на законных основания.
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12.05.2021 12:09 Відповісти
Охотничье без права ношения, даже перевозка с таки ограничениями, что его эффективность использования именно для обороны = 0 (поскольку обороны требует быстрых действий, в отличии от планируемого нападения, когда и оружие заряжено и снято с предохранителя).
Да и применение его для обороны законодательством не урегулировано и скорее всего тебя еще и посадят!
И не пытайтесь съехать, сыграв в игру "кто последний ответил тот и доказал правоту": вы сделали реплику на часть моего сообщения про "90е", хотя оно вообще "ни про что" и отморозились на мой пример по Молдавии

PS Лучше иметь пистолет который ни разу не понадобится, чем не иметь его, когда он будет нужен
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12.05.2021 12:19 Відповісти
Ты так и не ответил на простой вопрос....каким образом ты собрался использовать пистолет для самообороны??
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12.05.2021 12:24 Відповісти
Вопрос был в "данной ситуации", а как я могу ответить если про ситуацию ничерта не известно?!
Как используют пистолет?! Стреляют из него! Если вы намекаете, что соперник выстрелил первым и неожиданно, то и битой по башке, вам точно так же могут стукнуть, после чего вы отрубитесь и грош цена, что ты боксер и у тебя есть пистолет и автомат.
А вообще, если произошел конфликт и ты изначально обороняющаяся сторона, то оружие просто изначально демонстрируется (легальное оружие люди носят в кобуре), после чего любые резкие движения противника можно расценивать как попытку достать свое оружие (из кармана явно будет дольше) либо отобрать твое и соответственно ты принимаешь "меры". Поверьте любителей поиграть в ковбоя (кто быстрее выхватит) не много
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12.05.2021 12:34 Відповісти
И какие меры ты примешь...если оппонент увидев твой пистолет в кобуре таки полез доставать свой из кармана??
Выхватишь и выстрелишь?? Повторюсь...ты станешь преступником и сядяшь..
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12.05.2021 12:38 Відповісти
Что такое "предел самообороны" не ведомо никому...
И если ты кого то пристрелишь...даже если этот кто то был с пистолетом...то с большой долей вероятности преступником окажешься ты..
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12.05.2021 12:40 Відповісти
И вообще...все просто...кто первый выстрелил...тот сел...кто остался жив если стреляли оба и один труп...тот сел...
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12.05.2021 12:42 Відповісти
если стреляли оба и один труп...тот сел...
===
Это самый лучший случай. Потому, что труп показаний давать не сможет. А оставшийся в живых будет говорить ПРАВИЛЬНО. Если, конечно, свидетелей не было...живых.
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12.05.2021 15:53 Відповісти
Одного закона о ношении и приобретении оружия мало....необходим закон о самообороне...о применении оружия...где все должно ьыть расписано четко и понятно...без двояких трактовок...
Но этого нет...и поверь мне никода не будет..

Нет даже элементарного...защиты своего жилища и своей собственности...
Пять орлов ломают дверь в дом...одного хозяин валит ножом.. и он виноват....

О какой защите пистолетом на улице вы шепчете??
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12.05.2021 12:47 Відповісти
в этом вы правы, нужно работать на законодательством, но если правящей элите нужны рабы а не свободные граждане, то соответственно никто законы менять не станет
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12.05.2021 13:36 Відповісти
.где все должно ьыть расписано четко и понятно...без двояких трактовок...
===
Всё есть - Статья 36.5. Просто её надо оставить одну, а всю остальную муть с двоякими трактовками ВЫБРОСИТЬ.
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12.05.2021 15:56 Відповісти
Вы наверное невнимательно читали. Вы и сейчас вполне легально можете оформить себе ствол. Есть масса абсолютно легальных вариантов. Например один из них -- стать внештатным корреспондентом. И еще раз -- У нас нету закона и ношение оружия и применение регулируется постановлением МВД, которое полицейские и судьи могут трактовать как им хочется. И пока ты исполнишь все требования этого постановления против стреляющего в тебя отморозка -- ты уже труп. Т.к. этим постановлением ты должен исключить быстрое его применение. Выше уже человек об этом писал. И после легализации оружия везде, и в той-же Молдове, наблюдался всплеск преступности и смертности от применения оружия, а потом уже постепенный спад. Везде и всегда.
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12.05.2021 12:29 Відповісти
Ваши "легальные" способы, по факту лишь обход закона (которым кстати пользуются далеко не законопослушные граждане)! Не проще нормально легализовать?!
По Молдове врете!
Закон по короткостволу был принят в 1994 и с тех пор уровень тяжких преступлений только падал (упал в 2 раза). Однако в 2000х действительно был НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ всплеск, но он совпал с сокращением полиции и массовой амнистией! Так что связи этого скачка с законом о короткостволе нет вообще!!!
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12.05.2021 12:43 Відповісти
Во первых легальные способы абсолютно законны. Абсолютно. Легализовать нужно с общим изменением законодательство в вопросах права защиты собственной жизни и неприкосновенности жилища. Без этого легализация до лампочки, только хуже. Например, при всей моей нелюбви к Пашинскому, я считаю что тогда он был абсолютно прав. Ну и? Это никак не помешало бесконечно переоткрывать дело и в конце-концов посадить его. Хотя его защищали юристы не чета рядовым адвокатам.

И по Молдове наши журналисты тупо врут. Статистику приводят все начиная с 1998 года, "скромно" не замечая, что с 1994 по 1997 год количество тяжких преступлений с применением оружия росло. В 1997 (1996) году в Молдове было предумышленных убийств -- 414 (398), предумышленное нанесение тяжких -- 525 (509), ограблений с оружием -- 874 (797), ограблений -- 2400 (1851). Итого 4213 против 3555 годом ранее.
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12.05.2021 14:06 Відповісти
и в конце-концов посадить его.
===
и где это он сидит?
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12.05.2021 16:00 Відповісти
А кто сказал, что он сейчас сидит?
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12.05.2021 16:35 Відповісти
И теперь во уровню преступлений с применением оружия. Более легализовавшей оружие страны, чем США трудно представить. Но вот например, есть такие данные

У Києві конфлікт між двома чоловіками закінчився стріляниною: один з них госпіталізований, другий затриманий - Цензор.НЕТ 5404
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12.05.2021 14:08 Відповісти
а потом уже постепенный спад
===
естественный отбор... У Києві конфлікт між двома чоловіками закінчився стріляниною: один з них госпіталізований, другий затриманий - Цензор.НЕТ 5118
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12.05.2021 15:58 Відповісти
Уровень тяжких преступлений упал и в Украине по сравнению с 90-ми. Тоже чудо?
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12.05.2021 12:10 Відповісти
Нет, вырос уровень жизни, а бывшие бандиты (типа Тищенко) стали уважаемыми людьми, которые поделили сферы влияния и теперь предпочитают пилить бабло безопасно! Есть такое понятие как "первичный передел собственности" - он у нас и был в 90е.
А то оружие кстати никуда не делось (конфискованы крохи) и даже приумножилось
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12.05.2021 12:22 Відповісти
Есть статистика количества тяжких преступлений, а есть размышления про тищенко и передел собственности. Или в Молдове (а не в Молдавии как ты написал) количество тяжких преступлений упало из-за легализации пистолетов, а у нас количество тяжких преступлений упало из-за того что коля оболонский решил стать депутатом и вырос уровень жизни?
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12.05.2021 12:35 Відповісти
тому що ресурси потрапили в руки найбільш сильних кланів/структур/агентури
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13.05.2021 08:19 Відповісти
ну так вся власність перерозподілилась до потрібних людей (здебільшого пов'язаних або з росією або з євреями) - ось і настало перемир'я У Києві конфлікт між двома чоловіками закінчився стріляниною: один з них госпіталізований, другий затриманий - Цензор.НЕТ 4750
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12.05.2021 12:23 Відповісти
можна травмат дозволити з 20 років а бойове з 35-40.
До 40 років всі ковбої вже встигнуть засвітитись і їм просто не надавати дозвіл - то й все
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12.05.2021 12:22 Відповісти
Легализация оружия это как раз возможность иметь защиту от таких придурков. А как писали выше у них оружие уже давно есть а у Вас права на защиту нет...
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12.05.2021 11:54 Відповісти
"Легализация оружия" и "право на защиту", это, как говорят в Одессе, две большие разницы.
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12.05.2021 12:13 Відповісти
Я думаю всім зрозуміло, що крім легалізації зброї потрібні ще закони про самооборону та захист власності.
Але коротко все це називається "легалізація зброї"
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12.05.2021 12:21 Відповісти
Дело не просто в "законе про самооборону". Есть две глобальные проблемы
1. УПК не соответствует Конституции Украины
2. Когда все государственные системы сгнили от коррупции, о каких новых законах можно говорить? Если на тебя нападет обдолбанный мажор, а ты его подстрелишь, то догадайся с одного раза, кто сядет?
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12.05.2021 12:26 Відповісти
Помнишь как роман ландик (сын депутата) деваху 15 минут в ресторане мутузил? Признали самообороной. Или случай лозинского - сначала орденом предлагали наградить - вооруженного браконьера обезвредил.
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12.05.2021 12:42 Відповісти
Неужели? А какая цель преследуется легализируя оружие? Я всегда считал что это возможность защитить себя... Конечно можно и перед девочками зарисоваться, но это уже зависит от человека... И проблема скорее не в легализации а в адекватном законе.....
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12.05.2021 12:23 Відповісти
Вот именно -- в адекватном законе. А не в устаревшем постановлении МВД, как сейчас.
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12.05.2021 12:36 Відповісти
раньше просто морды друг другу били. А давайте разрешим короткостволы. Что бы не мучился в больнице, а сразу на кладбище.
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12.05.2021 11:37 Відповісти
таки да, при чем, до первой крови.
Сейчас же добивают и без травмата...
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12.05.2021 11:49 Відповісти
Раніше не дозволяли продаж квартир щоб кляті капіталісти не скупили,(не скупили) дозволяли продаж землі щоб капіталісти не скупили (не скуплять бо хто хотів той уже давно продав як і квартиру) Тепер не дозволяють мати зброї щоб не перестріляли один одного ,от тільки ті кому не дозволяють на передовій зі зброєю і чомусь не пострілялись, а ті кому дозволяють стріляють один одного на дорогах.Отака муйня малята.
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12.05.2021 12:10 Відповісти
недавно здесь на цензоре был пост про задержании груза запчастей к стрелковому оружию, которые предназначались для криминальных группировок! ЗАПЧАСТИ, блин! значит, еще как пользуются. А вражеские боты вопят, что оружие украинцам НЕ давать ....
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12.05.2021 11:41 Відповісти
А чего игнорят новость, что двое черножопых армян быковали на куреневке, перегородили проезд трамваев своим ведром с гайками и были получены и сданы в ментовку ветеранами ато?
Армяне классово близки?
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12.05.2021 12:05 Відповісти
Да там постоянно всякие идиёты проезд перегораживают. Украинцев тоже среди них побывало немало. Не такая чтобы прямо новость .
З.Ы. ветеранам - зачёт.
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12.05.2021 12:41 Відповісти
черговий "журналізд"?
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12.05.2021 12:17 Відповісти
Добрее надо быть и спокойней. Уважительнее друг к другу. Приезжая из сытых сонных европ первое, что бросается в глаза - уровень нервозности.
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12.05.2021 12:48 Відповісти
Ну и как после выстрела из гандонострела можна госпитализироваться? Разве что в глаз, но кулаки поопасней будут...
И что это за ересь 7 лет? Если тот первый начал то заслужено должен был быть нашпигован резиной, для этого оно и продается...
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12.05.2021 13:25 Відповісти
 
 