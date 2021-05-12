У Києві конфлікт між двома чоловіками закінчився стріляниною: один з них госпіталізований, другий затриманий. ФОТОрепортаж
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Між двома чоловіками виник конфлікт, у ході якого один з них дістав пістолет і кілька разів вистрілив в опонента. Правопорушника затримали патрульні поліцейські, а потерпілого доставили в лікарню для надання необхідної допомоги. Розпочато кримінальне провадження.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
До чергової частини Солом’янського управління поліції від чоловіка надійшло повідомлення про те, що на вулиці Волгоградській між двома незнайомцями відбувається конфлікт та чути постріли. За вказаною адресою негайно виїхав екіпаж патрульних поліцейських, слідчо-оперативна група та лікарі.
Прибувши на місце події, поліцейські встановили, що між 33-річним потерпілим та його знайомим виник конфлікт, у ході якого правопорушник дістав пістолет, кілька разів вистрілив у бік опонента та втік.
Отримавши прикмети нападника, працівники поліції обстежили прилеглу територію та неподалік від місця скоєння правопорушення помітили чоловіка, схожого за описом. Його зупинили для перевірки та під час поверхневого огляду виявили у нього предмет, схожий на травматичний пістолет.
З місця події експерти вилучили пістолет та гільзу, які в подальшому будуть направлені на експертизу. Фігуранта поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, а потерпілого госпіталізували для надання необхідної медичної допомоги. Затриманий – місцевий мешканець, 1974 року народження.
Слідчим Солом’янського управління поліції розпочато досудове розслідування за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України та наразі проводяться необхідні слідчі дії для встановлення усіх обставин події. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.
Як повідомляє ДТП.kiev.ua, в результаті стрілянини був госпіталізований з вогнепальними пораненнями один чоловік, іншого затримали на місці.
Будь ласка, зачекайте...
Ну вот ты попал в ситуацию как описана в статье...пистолет лежит у тебя в кармане...
Твои действия??
В статье ситуация никак не описана от слова вообще. Описано только то, что произошел конфликт между двумя знакомыми. Не вижу чем это отличается от аналогичных конфликтов, когда между двумя знакомыми, произошел конфликт в ходе которого, один зарубил другого топором?! Не думаю, что жертва как-то должна отреагировать по разному
Или ты собираешься доставать пистолет первым?? Ну тогда о какой обороге ты шепчешь??
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Умные имеют револьвер... там всегда патрон в патроннике.
Еще кстати вопрос было у него разрешение или нет - в статье про это ничего нет (как и про "незаконное ношение")
Вы пытаетесь манипулировать, стоя какую то гипотезу из непонятных соображений, выбирая одни варианты и отвергая другие, которая просто рушится, одним единственным ФАКТОМ - есть пример постсоветской страны Молдавии, которая находится в одном социально экономическом положении с Украиной (в которой даже есть аналог "Донбасса" - Приднестровье) и в которой после "легализации" огнестрела уровень тяжелых преступлений, о чудо - упал!!! А теперь поробуйте возразить и сочинить причину по которой в Украине это пойдет по другому сценарию
Да и применение его для обороны законодательством не урегулировано и скорее всего тебя еще и посадят!
И не пытайтесь съехать, сыграв в игру "кто последний ответил тот и доказал правоту": вы сделали реплику на часть моего сообщения про "90е", хотя оно вообще "ни про что" и отморозились на мой пример по Молдавии
PS Лучше иметь пистолет который ни разу не понадобится, чем не иметь его, когда он будет нужен
Как используют пистолет?! Стреляют из него! Если вы намекаете, что соперник выстрелил первым и неожиданно, то и битой по башке, вам точно так же могут стукнуть, после чего вы отрубитесь и грош цена, что ты боксер и у тебя есть пистолет и автомат.
А вообще, если произошел конфликт и ты изначально обороняющаяся сторона, то оружие просто изначально демонстрируется (легальное оружие люди носят в кобуре), после чего любые резкие движения противника можно расценивать как попытку достать свое оружие (из кармана явно будет дольше) либо отобрать твое и соответственно ты принимаешь "меры". Поверьте любителей поиграть в ковбоя (кто быстрее выхватит) не много
Выхватишь и выстрелишь?? Повторюсь...ты станешь преступником и сядяшь..
И если ты кого то пристрелишь...даже если этот кто то был с пистолетом...то с большой долей вероятности преступником окажешься ты..
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Это самый лучший случай. Потому, что труп показаний давать не сможет. А оставшийся в живых будет говорить ПРАВИЛЬНО. Если, конечно, свидетелей не было...живых.
Но этого нет...и поверь мне никода не будет..
Нет даже элементарного...защиты своего жилища и своей собственности...
Пять орлов ломают дверь в дом...одного хозяин валит ножом.. и он виноват....
О какой защите пистолетом на улице вы шепчете??
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Всё есть - Статья 36.5. Просто её надо оставить одну, а всю остальную муть с двоякими трактовками ВЫБРОСИТЬ.
По Молдове врете!
Закон по короткостволу был принят в 1994 и с тех пор уровень тяжких преступлений только падал (упал в 2 раза). Однако в 2000х действительно был НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ всплеск, но он совпал с сокращением полиции и массовой амнистией! Так что связи этого скачка с законом о короткостволе нет вообще!!!
И по Молдове наши журналисты тупо врут. Статистику приводят все начиная с 1998 года, "скромно" не замечая, что с 1994 по 1997 год количество тяжких преступлений с применением оружия росло. В 1997 (1996) году в Молдове было предумышленных убийств -- 414 (398), предумышленное нанесение тяжких -- 525 (509), ограблений с оружием -- 874 (797), ограблений -- 2400 (1851). Итого 4213 против 3555 годом ранее.
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и где это он сидит?
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естественный отбор...
А то оружие кстати никуда не делось (конфискованы крохи) и даже приумножилось
До 40 років всі ковбої вже встигнуть засвітитись і їм просто не надавати дозвіл - то й все
Але коротко все це називається "легалізація зброї"
1. УПК не соответствует Конституции Украины
2. Когда все государственные системы сгнили от коррупции, о каких новых законах можно говорить? Если на тебя нападет обдолбанный мажор, а ты его подстрелишь, то догадайся с одного раза, кто сядет?
Сейчас же добивают и без травмата...
Армяне классово близки?
З.Ы. ветеранам - зачёт.
И что это за ересь 7 лет? Если тот первый начал то заслужено должен был быть нашпигован резиной, для этого оно и продается...