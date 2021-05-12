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Новини Політика України
7 273 98
рейтинг (696) Батьківщина (547) Слуга народу (2544) Європейська Солідарність (1021) Опозиційна платформа - За життя (466)

Рейтинг партій: СН - 22,8%, "ЄС" - 14,4%, ОПЗЖ - 13,7%, "Батьківщина" - 12,2%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Чотири політичні сили подолали б 5% -ний електоральний бар'єр на парламентських виборах в Україні, якби вони відбулися найближчим часом.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 23-27 квітня 2021 року, передає Цензор.НЕТ.

"У парламентському рейтингу лідирує партія "Слуга народу" (22,8% серед тих, хто визначився і має намір проголосувати). За партію "Європейська солідарність" – 14,4%, партію "Опозиційна платформа – За життя" – 13,7%, партію "Батьківщина" – 12,2%. Рейтинг інших партій значно нижчий. Так, Радикальну партію підтримують 3,7% опитаних, партію Шарія – 3,6%, партію "Українська стратегія Гройсмана" – 3,5%, ВО "Свобода" – 3,4%, партію "Сила і честь" – 3,2%, партію "За майбутнє" – 3,0%. Рейтинг інших політичних сил нижче 3%", - говориться в дослідженні.

Читайте: Рейтинг партій: СН - 28,2%, "ЄС" - 18,3%, ОПЗЖ - 15%, "Батьківщина" - 10,8%, "Сила і честь" - 6,4%, - опитування "Центру Разумкова". ІНФОГРАФІКА

Рейтинг партій: СН - 22,8%, ЄС - 14,4%, ОПЗЖ - 13,7%, Батьківщина - 12,2%, - опитування Рейтингу 01
Рейтинг партій: СН - 22,8%, ЄС - 14,4%, ОПЗЖ - 13,7%, Батьківщина - 12,2%, - опитування Рейтингу 02

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2% . Терміни проведення: 23-27 квітня 2021 р.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+37
Рейтинг партий: "СН" - 22,8%, "ЕС" - 14,4%, ОПЗЖ - 13,7%, "Батькивщина" - 12,2%, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 8973
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12.05.2021 11:48
+23
эта зеленая плесень все так делает, сначала громкие, цветастые понты в СМИ, в соцсетях, видосики, за этим следует эйфория зеленого лохтората: "мыжеговорили, вот он, величайший лидер современности, раздуплился таки...", потом резко тема пропадает из СМИ, соцсетей, а со временем просто забывается лохторатом ибо для лохтората уже приготовлено новое "шоу", еще более цветастое, чем прежнее... непереборчивых идиотов много, поэтому электоральное поле у зеленого шапито практически неиссякаемо...
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12.05.2021 12:05
+20
Рейтинг партий: "СН" - 22,8%, "ЕС" - 14,4%, ОПЗЖ - 13,7%, "Батькивщина" - 12,2%, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 216Ілька Ківу в адвокати Медведчука , щоб знав ***** ,як Стуса " захищав"
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12.05.2021 11:45
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12.05.2021 11:45 Відповісти
БРЕХНЯ КУПЛЕННАЯ ОПГ «слуги🤢😈👹» сам себе не нарисуешь , а реально ниже плинтуса
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12.05.2021 12:31 Відповісти
Рейтинг партій: СН - 22,8%, "ЄС" - 14,4%, ОПЗЖ - 13,7%, "Батьківщина" - 12,2%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 4405 чем ниже рейтинг вислюка оманського и слуг урода - тем больше процент среди "важко відповисти" и "не буду голосувати"))... За год этот процент вырос с 15% до 40+ %...
И если реально "не стану голосовать" в районе 12-20%, то остальные 20-25% - манипуляции "рейтинговыми агентства" - процент, который отнимается у одних партий в пользу заказчика (слуг урода) или чтобы занизить % неугодных зебильной власти партий
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12.05.2021 13:41 Відповісти
Рейтинг партий: "СН" - 22,8%, "ЕС" - 14,4%, ОПЗЖ - 13,7%, "Батькивщина" - 12,2%, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 216Ілька Ківу в адвокати Медведчука , щоб знав ***** ,як Стуса " захищав"
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12.05.2021 11:45 Відповісти
Якщо Мертвєть не втече - значить на стовпі теліпатиметься.
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12.05.2021 11:49 Відповісти
Ага...вже сім років як повинен, але усе якось не складається🥴
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12.05.2021 11:51 Відповісти
Хіба що у твоїх мріях. Рейтинг партій: СН - 22,8%, "ЄС" - 14,4%, ОПЗЖ - 13,7%, "Батьківщина" - 12,2%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 2952
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12.05.2021 11:55 Відповісти
Ти його будеш охороняти?
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12.05.2021 12:03 Відповісти
Как только закрыли ботофермы СН на Фейскуке и Инстаграме, сразу минус 8%
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12.05.2021 11:48 Відповісти
ТУПОРЫЛЫЕ 73 ПРОЦ НАЙДУТ ГОВНО ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
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12.05.2021 22:49 Відповісти
Да и графике это кстати видно: Посмотрите, там зеркальная связь рейтинга ОПЗЖ и СН - это значит, что электорат перебегает туда-сюда
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13.05.2021 10:01 Відповісти
Рейтинг партий: "СН" - 22,8%, "ЕС" - 14,4%, ОПЗЖ - 13,7%, "Батькивщина" - 12,2%, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 8973
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12.05.2021 11:48 Відповісти
Бобік здох.
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12.05.2021 11:49 Відповісти
эта зеленая плесень все так делает, сначала громкие, цветастые понты в СМИ, в соцсетях, видосики, за этим следует эйфория зеленого лохтората: "мыжеговорили, вот он, величайший лидер современности, раздуплился таки...", потом резко тема пропадает из СМИ, соцсетей, а со временем просто забывается лохторатом ибо для лохтората уже приготовлено новое "шоу", еще более цветастое, чем прежнее... непереборчивых идиотов много, поэтому электоральное поле у зеленого шапито практически неиссякаемо...
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12.05.2021 12:05 Відповісти
Невже і тут Порошенко встиг "підісрати"?
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12.05.2021 13:28 Відповісти
Ну вообще- то строительные работы там ведутся ( бываю там периодически ), но вот опять там какая- то лажа и снова вроде приостановят.
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12.05.2021 15:03 Відповісти
Какая интересная корреляция между СН и ОПЗЖ - на лицо перетекания электората
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12.05.2021 11:50 Відповісти
Индивидуумы обычно ищут себе подобных по поведению и уровню интеллекта. И люто ненавидят всех, кто по их мнению "че, самый умный?"
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12.05.2021 12:05 Відповісти
Ну, а Зеля со всякими Юзиками --- свои в доску!
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12.05.2021 19:36 Відповісти
А за кого пойдут криворожский и другие рядом живущие? Конечно к жопоблоку. Там в моногородах такая Ж , что там за 100 грн за кого угодно проголосуют.
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12.05.2021 15:06 Відповісти
Щось рейтинг ЄС не росте вже рік.(
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12.05.2021 11:50 Відповісти
15% ± статистическая погрешность. Уже несколько лет очевидно, что это электоральный потолок. Оттуда, где сейчас Порошенко, новую армовиру уже не изобразить.
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12.05.2021 12:17 Відповісти
чем ниже рейтинг вислюка оманського и слуг урода - тем больше процент среди "важко відповисти" и "не буду голосувати"))... За год этот процент вырос с 15% до 40+ %...
И если реально "не стану голосовать" в районе 12-20%, то остальные 20-25% - манипуляции "рейтинговыми агентства" - процент, который отнимается у одних партий в пользу заказчика (слуг урода) или чтобы занизить % неугодных зебильной власти партий
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12.05.2021 13:42 Відповісти
Не дивлячись на те, що весь інтернет забитий їх ботофермами.
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13.05.2021 12:30 Відповісти
Показали "слуги" виставу з Мертвечуком і швиденько треба рейтинги перевірити.
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12.05.2021 11:50 Відповісти
Не поможет .
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12.05.2021 11:52 Відповісти
Бо системних реформ як не було так і немає.
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12.05.2021 11:56 Відповісти
Одно из двух - или как всегда брешут , или брешут как всегда .
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12.05.2021 11:55 Відповісти
Поки Мертветчука не посадять за зраду , не повірю цій дешевій , зеленій клоунаді , для яких важливі тільки рейтинги !
Важко буде цих наркозалежних потвор відірвати від корита !
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12.05.2021 12:01 Відповісти
Тупо брехня.
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12.05.2021 12:02 Відповісти
Рейтинг партій: СН - 22,8%, "ЄС" - 14,4%, ОПЗЖ - 13,7%, "Батьківщина" - 12,2%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 1246
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12.05.2021 12:03 Відповісти
Зебилы 🐑🐏🐲под стать 🤢🤡
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12.05.2021 12:34 Відповісти
Что-то рейтинг «Сила и честь» Гордона от службы к службе сильно скачет. Либо кто-то дорисовывает, либо наоборот занижает.
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12.05.2021 12:04 Відповісти
порівняй з минулими виборами. Вони були нещодавно (місцеві) сім місяців тому.
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12.05.2021 13:12 Відповісти
Вони на місцеві вибори майже нікого не виставляли.
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13.05.2021 12:32 Відповісти
Скорее занижают. Смешко не выгоден никому из политиков, из которых мы выбираем много лет. А все эти соцопросники с ними связаны на 100%. Они все вместе пришли из развитого социализма в котором они были номенклатурой. И придя в строительство капитализма распределили кто какую роль будет выполнять.
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13.05.2021 12:58 Відповісти
брехня
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12.05.2021 12:07 Відповісти
никакого рейтинга ни у кого нет- это говно десятилетиями у власти и до чего дожился народ, говорить не нужно
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12.05.2021 12:08 Відповісти
Все эти их рейтинги ничто в сравнению с их антирейтингами. Что это у нас за демократия, когда во всех антирейтинги значительно больше 50%. А это потому что народ "выбирает" из ставленников олигархата, который покупает места в бюллетенях через невиданный нигде в мире многомиллионный "избирательный" денежный залог.
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13.05.2021 12:40 Відповісти
Добавлю. Тогда как в других странах фамилии в бюллетенях формируют сами избиратели через сбор умеренного количества подписей. Например в Польше.
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13.05.2021 13:20 Відповісти
Рейтинг партій відображає стан розвитку /чи деградації/ суспільства.
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12.05.2021 12:12 Відповісти
Чи продажність структур, які називають себе соціологами.
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12.05.2021 12:40 Відповісти
Структури, які називають себе соціологами, це відображення всієї системи за якою побудоване суспільство.
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12.05.2021 17:51 Відповісти
Це при умові доброчесності "соціологів".
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12.05.2021 17:55 Відповісти
Не стільки суспільство як наша псевдоеліта. Вони при СССР були шахрайською номенклатурою і зараз такі ж. "Соціологи" не десь там взялись, вони як і вся наша ******* "еліта" також вийшли з номенклатури СССР. Бувша номенклатура переходячи в нову систему добре розпланували всі структури під себе і розставились по місцям. "Соціологи" це підрозділ одного цілого мафіозного.
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13.05.2021 00:36 Відповісти
Ви знаєте, кажучи "суспільство" я мав на увазі "державний устрій". Якщо люди живуть при феодалізмі, вони скільки завгодно можуть протиставляти одні елементи цього, феодального устрою іншим, і ніколи не зрушать з місця. Добре, коли люди здатні усвідомити ВСЮ систему суспільних відносин, збагнути, а в якому суспільстві живемо ми, чому нічого в ньому не міняється так, як би ми хотіли... Як приклад аналізу нашого суспільного устрою можуть слугувати праці директора Інституту трансформації суспільства О. Соскіна, який пише про "Двоповерхову Україну, або Феодалізм в епоху постмодерну".
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13.05.2021 01:43 Відповісти
Соскін при СССР теж був викладачем наукового комунізму в університеті. Це теж номенклтурщик. Він від їх братви теж отримав собі місце при переході номенклатури від будівництва комунізма в будівництво капіталізма. Так що головного він не напише.
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13.05.2021 04:52 Відповісти
Хоча я подивився тут, доволі цікава преамбула до відео Соскіна, треба подивитись відео
http://osp-ua.info/vlada/551636-oleg-soskin-v-********-sformuvalos-suspilstvo-spektaklu.html
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13.05.2021 05:04 Відповісти
Считали две недели, пока им занесут бабло?

Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%. Сроки проведения: 23-27 апреля 2021. Источник: https://censor.net/ru/p3264732
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12.05.2021 12:12 Відповісти
Рейтинг ЗЄ держится на поддержке олигархов, приведших его к власти
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12.05.2021 12:23 Відповісти
А ці олігархи використовують масу несвідомої зомбованої публіки, яка легко ведеться на примітивну агітацію. Проблема в тому, що в Україні відсутній середній клас, запорука свідомого, патріотичного, демократичного розвитку країни. На жаль наш середній клас жодним чином не відповідає критеріям, встановленим для представників середнього класу демократичних держав світу.
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12.05.2021 18:02 Відповісти
опзжопники это не партия, это пятая колонна
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12.05.2021 12:23 Відповісти
Рейтинг партій: СН - 22,8%, "ЄС" - 14,4%, ОПЗЖ - 13,7%, "Батьківщина" - 12,2%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 2234 У "рейтингу", завжди, пліснява з відривом лідирує, а інші йдуть ніс в ніс.
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12.05.2021 12:39 Відповісти
Щоб рейтинг був чесний треба Зєлю і Юлю місцями поміняти в таблиці. Нема у Зєлі ніякого рейтингу. Брехня соціологів за корупційні гроші
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12.05.2021 12:42 Відповісти
навпаки, "Рейтинг" рейтинги твоєї матьківщини завищує, порівняно з справжніми.
Брись, ванька, під лавку!
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12.05.2021 12:58 Відповісти
перед выборами в 2019 Рейтинг рисовал Жуле 30% - реально получила 13%, значит и сейчас не 12, 5, а 5-6%. Жулин элехторат уходит в вечность, несмотря на спецоперацию по рихтовке морды лица.
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12.05.2021 13:46 Відповісти
Да,просрала жулька на своем же поле безудержного популизма для полных дебилов-бубочка переобещал. Но самые лоботомированные еще верят в ее победу
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12.05.2021 16:37 Відповісти
батьківщина ж пропонували об'єднати зусилля с зе?!
навіщо ю та зе міняти? звалити в купу та перемішати, нормальні зелюли чи юзели вийдуть!
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12.05.2021 14:22 Відповісти
Можливо якби не Порошенко, то рейтинг Єс був би вище. Може Бутусову стати головою ЄС? Рейтинг стане більше.
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12.05.2021 12:46 Відповісти
дитя... В тебе канікули досі?
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12.05.2021 12:57 Відповісти
да ладно тебе ,ради таких комментов я и захожу на цензор
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12.05.2021 16:13 Відповісти
Станет ли Порошенко Седьмым президентом или нет, не знает сам Господь Бог; мы сами не знаем, что с нами будет завтра. Но своими делами, убеждениями и несгибаемостью он заслужил, чтобы мы его поддерживали до тех пор, пока он является безальтернативным лидером единственной проевропейской партии Украины. Остальное - словоблудие, пустой трёп и гадание на кофейной гуще.

Олег Шарп, блогер, взято звідси
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12.05.2021 13:05 Відповісти
Що цікаво з цим "рейтингом"...

Зверніть увагу на графік на цій гілці. Станом на третю декаду жовтня минулого року цей "Рейтинг" показує (грубо, плюс/мінус 0,5%), що слуг уродів підтримує 25% виборців; зажопів - 17%, ЄС - 14%, матьківщину - 10%, голос і замайбах - по 5%. Всім іншим - "Рейтинг" прогнозував менше 5%.
Тим часом, по результатам місцевих виборів від 25.10.20р. цей "Рейтинг" вже публікує власне же дослідження "Моніторинг місцевих виборів 2020: ПІДСУМКИ. Агрегований рейтинг партій на місцевих виборах", де пише: "Згідно агрегованого рейтингу партій на місцевих виборах умовний 5% бар'єр подолали «Слуга народу» (14,5%), «Європейська солідарність» (13,7%), «Опозиційна платформа - За життя» (12,5%), «За майбутнє» (8,6%) та «Батьківщина» (8,5%). «Наш край» загалом підтримали 3,9%, ВО «Свобода» - 3,3%, Радикальну партію Ляшка - 2,4%, партію «Сила і честь» - 2,4%, партію «Пропозиція» - 2,2%, «УДАР Віталія Кличка» - 2,0%, «Голос» - 1,7%, партію Шарія - 1,4%, «Перемога Пальчевського» - 0,8%. Відсотки розраховані від загальної кількості голосів виборців, які підтримали партії".

Порівняли? Зрозуміли, що більш-менш об'єктивно цей "Рейтинг" у своїх прогнозах показує відсотки партії "Євросолідарність", а слугам уродів, зажопам, матьківщині та Голосу - завищує від 20% до 50%??? І що в цих же межах занижує беніному "замайбаху" і социко-даркачівському "їхкрай"?

Тобто: "рейтинг" є однією із найбільш брехливих соцконтор. Вірити - не можна.
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12.05.2021 12:56 Відповісти
Только агенство рейтинг дает результаты опросов? Почему нет опросов от других агенств? Хотелось бы сравнить.
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12.05.2021 13:09 Відповісти
Под статьей есть ссылки на другие опросы.
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12.05.2021 14:22 Відповісти
То давние.
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13.05.2021 00:26 Відповісти
..это столько же дебилов за Зажопенных оболтусов галасуют!)..жесть!...этих жуликов и воров с учеными степенями на муловые поля очисных посылать на субботники и воскресники нужно, порядок там поддерживать... Рейтинг партій: СН - 22,8%, "ЄС" - 14,4%, ОПЗЖ - 13,7%, "Батьківщина" - 12,2%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 2633 ...жлобье красноперое конченное!..а те что орут плохо живется, и за зажоп галасуют, тех на высадку саженцев, на выходные отправлять, комми то почти все леса попилили по всем регионам, пусть лохи на свежем воздухе трудятся, хоть какую пользу приносят...... Рейтинг партій: СН - 22,8%, "ЄС" - 14,4%, ОПЗЖ - 13,7%, "Батьківщина" - 12,2%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 1257
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12.05.2021 13:14 Відповісти
Или это брехливые опросы, или эту страну быдла уже ничего не сапсёт от ярма...
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12.05.2021 13:20 Відповісти
Если Зеленский так плох,то неужто так хороши Порошенко,Тимошенко,Бойко и ихние партии? Мне кажется:" хрен редьки не слаще".Оскудела украинская земля на политические таланты,вот о чем надо беспокоиться ,а не обвинять несчастный украинский народ в том,что у него нет выбора,ведь ,фактически,не за кого голосовать!
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12.05.2021 15:10 Відповісти
Робив опитування на ринку і в АТБ, на фоні зростання цін відповіддю були одні матюки на адресу влади і владних осіб. Більш ніде не рискнув опитувати, щоб не бути "посланим".
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12.05.2021 13:34 Відповісти
ЗА ВАЩІ ГРОЩІ ЛЮБІ РЕЙТИНГИ Рейтинг партій: СН - 22,8%, "ЄС" - 14,4%, ОПЗЖ - 13,7%, "Батьківщина" - 12,2%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 8203
Владним партіям знижки Рейтинг партій: СН - 22,8%, "ЄС" - 14,4%, ОПЗЖ - 13,7%, "Батьківщина" - 12,2%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 862
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12.05.2021 13:34 Відповісти
Надеюсь, Зеле и его настоящие рейтинги тоже показывают
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12.05.2021 13:38 Відповісти
Величенький список...А вибрати нічого. Або знову граблі,або відверте лайно. Ну що ж еволюція-річ повільна. Поки що основна маса наріду знаходиться на рівні макаки.
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12.05.2021 13:57 Відповісти
когда то у Хрущева в сфере литературы был "безоговорочный консультант" Корнейчук. Хрущев однажды собрал "деятелей" этого "искусства и его понесло. Два московских " метра" обмениваются мнениями - с чего то Никитку так понесло, Другой отвечает - это Сашка Корнейчук два месяца бегал к Никитке с кляузами. А ты откуда знаешь. Так он в ресторане сам хвастался - я им покажу, б...ь, тиражи. будут знать как сворачивать с линии партии, Так и Ермак - сидит, шушукается, рисует многотиражку,подставляет цифры и вещает - а мы еще ОГО ГО и у нас вся сила в цифрах. Рейтингуют ребята, Все должно быть строго по ранжиру.
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12.05.2021 13:59 Відповісти
Выбрали во правление Украиной извращенцев.. избрали себе подобных.
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12.05.2021 14:00 Відповісти
если на клетке слона написано носорог - Не верь глазам своим. (старая мокшанская мудрость)
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12.05.2021 14:01 Відповісти
Кількість дурнів та покидьків не зменшується, але частину з них вже не задовольняє тупість та мерзотність слуг, шаріїв, опажоп та решти радикальних силачестів.
Може створити для них партію Зешарожопів? І поставити окремі урни (для сміття), щоб було куди кидати свої нікчемні голоси.
А люди зможуть, нарешті, обирати гідних
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12.05.2021 14:18 Відповісти
А хто гідний?
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12.05.2021 15:04 Відповісти
39 кандидатів було в 2019, 39!!!
що, не було краще тієї гидоти, що обрали?
а кого обирати - від розуму та порядності виборця залежить.
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12.05.2021 16:30 Відповісти
Alex Kalinin Виходе не було.
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12.05.2021 17:10 Відповісти
завдяки дурням та покидькам його не було і не буде!
Тому і потрібні урни для сміття, а не голосування.
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12.05.2021 17:52 Відповісти
А ще краще, сказати Мерицi: "Керуйте нами, дурнями"
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12.05.2021 18:26 Відповісти
Поки такий лохторат, то Ківа - доктор наук і кандидат в президенти. Фсьо путьом. Зміна підросла.
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12.05.2021 14:35 Відповісти
России просто надоело финансировать антиукраинские силы. Идея Дмитриева идеально проста - убрать ставшего ненужным и обременительным Медведчука и добиться экономических преференций группе Бойко-Левочкина через повышение тарифов на электроэнергию. Приятный бонус этой комбинации - доходы российских структур контролирующих 15-18%. энергораспределяющих сетей. И за все это заплатят наивные избиратели Украины поверившие, что "комик разговорного жанра" может быть хорошим президентом Рейтинг партій: СН - 22,8%, "ЄС" - 14,4%, ОПЗЖ - 13,7%, "Батьківщина" - 12,2%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 23
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12.05.2021 15:58 Відповісти
як так розумію, що право проводити рейтинги залишилося лише у "Рейтинг", як і право висвітлювати "героїчні подвиги" Зе, лише 100% своїм журналістам.
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12.05.2021 18:50 Відповісти
Олігархи підсовують нам свої рейтинги. Надіюся, що ви вже всі усвідомили, що всі так звані "рейтинги" в нас не що інше, як елемент соціального маніпулювання лохторатом. Насправді всі хто в цьому рейтингу зараз є бути там не повинен в принципі.
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12.05.2021 19:27 Відповісти
Дядя Сем очень плотно занялся паном Фирташем в Австрии и мы посмотрим какие рейтинги будут когда Фирташ сядет в Штатах лет на 20-30 , когда все олигархи начнут понимать , что бабки их не защитят и пора переставать через СМИ управлять украинскими идиотами . Им уже открытым текстом сообщают , что пора завязывать и бабла им уже хватит , но увы их жадность серьезно мешает уму.
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12.05.2021 23:00 Відповісти
Провести бы независимый опрос и если он бы очень отличался от опросов этих "социологов", то пересадить бы этих социологов за мошенничество. На мой взгляд они такими и есть.
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13.05.2021 00:17 Відповісти
Треба на віче проводити голосування. І там голосувати всіх відомих політиків, а не тільки тих, у кого антирейтинги.
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13.05.2021 06:57 Відповісти
"Соцопросы" предназначены не для информирования избирателей, а для формирования нужного заказчикам результата голосования избирателей. "Социологи" нарисуют и выдадут, кто проходит и сколько набирает голосов, а народ, как зомби (следуя стадному инстинкту, "чтобы голос не пропал", чтобы не получить критику соседей за "неправильное" голосование, а получить одобрение и т.п.), отдает голоса нарисованным лидерам. Повышенным стадным поведением обладают несамодостаточные люди, которых, к сожалению, большинство.
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13.05.2021 00:22 Відповісти
зэбыл и его партия имеют рейтинг 10-12%
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13.05.2021 00:36 Відповісти
В опросах Центра имени Разумкова, проведенных абсолютно в то же время, серьезно отличаются результаты. В первую очередь по партии Смешко. Там 6,4, здесь 3,2.
https://ukraine-elections.com.ua/socopros/opinion_poll_show/1934
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13.05.2021 05:39 Відповісти
Продолжение. Перед самыми выборами президента, именно "рейтинг" давал очень низкий прогноз по Смешко (около 3%). Когда же Смешко набрал 6%, то пошли абсурдные статьи, что это было неожиданностью, что избиратели почему-то в последний момент решили за него голосовать. По моим наблюдениям, наоборот, многие избиратели в последний момент передумали голосовать за Смешко (по моим наблюдениям в Киеве таких их 2 из 3), услышав рейтинги и по ним решив, что он непроходной. Но главный вывод, что заказчики "рейтинга" больше всего недолюбливают Смешко и "Рейтинг" очень нагло махлюет с целью чтобы за него голосовали поменьше.
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13.05.2021 05:41 Відповісти
Это я написал, но боюсь, что заказчики "рейтинга" могут более активно взяться и за Центр Разумкова, чтобы подогнать сооответствие.
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13.05.2021 05:42 Відповісти
наглая брехня. на самом деле у ес не 14.4, а 144%.
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13.05.2021 06:03 Відповісти
 
 