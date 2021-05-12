Рейтинг партій: СН - 22,8%, "ЄС" - 14,4%, ОПЗЖ - 13,7%, "Батьківщина" - 12,2%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Чотири політичні сили подолали б 5% -ний електоральний бар'єр на парламентських виборах в Україні, якби вони відбулися найближчим часом.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 23-27 квітня 2021 року, передає Цензор.НЕТ.

"У парламентському рейтингу лідирує партія "Слуга народу" (22,8% серед тих, хто визначився і має намір проголосувати). За партію "Європейська солідарність" – 14,4%, партію "Опозиційна платформа – За життя" – 13,7%, партію "Батьківщина" – 12,2%. Рейтинг інших партій значно нижчий. Так, Радикальну партію підтримують 3,7% опитаних, партію Шарія – 3,6%, партію "Українська стратегія Гройсмана" – 3,5%, ВО "Свобода" – 3,4%, партію "Сила і честь" – 3,2%, партію "За майбутнє" – 3,0%. Рейтинг інших політичних сил нижче 3%", - говориться в дослідженні.

Читайте: Рейтинг партій: СН - 28,2%, "ЄС" - 18,3%, ОПЗЖ - 15%, "Батьківщина" - 10,8%, "Сила і честь" - 6,4%, - опитування "Центру Разумкова". ІНФОГРАФІКА





Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2% . Терміни проведення: 23-27 квітня 2021 р.