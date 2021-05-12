Рейтинг партій: СН - 22,8%, "ЄС" - 14,4%, ОПЗЖ - 13,7%, "Батьківщина" - 12,2%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА
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Чотири політичні сили подолали б 5% -ний електоральний бар'єр на парламентських виборах в Україні, якби вони відбулися найближчим часом.
Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 23-27 квітня 2021 року, передає Цензор.НЕТ.
"У парламентському рейтингу лідирує партія "Слуга народу" (22,8% серед тих, хто визначився і має намір проголосувати). За партію "Європейська солідарність" – 14,4%, партію "Опозиційна платформа – За життя" – 13,7%, партію "Батьківщина" – 12,2%. Рейтинг інших партій значно нижчий. Так, Радикальну партію підтримують 3,7% опитаних, партію Шарія – 3,6%, партію "Українська стратегія Гройсмана" – 3,5%, ВО "Свобода" – 3,4%, партію "Сила і честь" – 3,2%, партію "За майбутнє" – 3,0%. Рейтинг інших політичних сил нижче 3%", - говориться в дослідженні.
Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2% . Терміни проведення: 23-27 квітня 2021 р.
Будь ласка, зачекайте...
И если реально "не стану голосовать" в районе 12-20%, то остальные 20-25% - манипуляции "рейтинговыми агентства" - процент, который отнимается у одних партий в пользу заказчика (слуг урода) или чтобы занизить % неугодных зебильной власти партий
И если реально "не стану голосовать" в районе 12-20%, то остальные 20-25% - манипуляции "рейтинговыми агентства" - процент, который отнимается у одних партий в пользу заказчика (слуг урода) или чтобы занизить % неугодных зебильной власти партий
Важко буде цих наркозалежних потвор відірвати від корита !
http://osp-ua.info/vlada/551636-oleg-soskin-v-********-sformuvalos-suspilstvo-spektaklu.html
Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%. Сроки проведения: 23-27 апреля 2021. Источник: https://censor.net/ru/p3264732
Брись, ванька, під лавку!
навіщо ю та зе міняти? звалити в купу та перемішати, нормальні зелюли чи юзели вийдуть!
Олег Шарп, блогер, взято звідси
Зверніть увагу на графік на цій гілці. Станом на третю декаду жовтня минулого року цей "Рейтинг" показує (грубо, плюс/мінус 0,5%), що слуг уродів підтримує 25% виборців; зажопів - 17%, ЄС - 14%, матьківщину - 10%, голос і замайбах - по 5%. Всім іншим - "Рейтинг" прогнозував менше 5%.
Тим часом, по результатам місцевих виборів від 25.10.20р. цей "Рейтинг" вже публікує власне же дослідження "Моніторинг місцевих виборів 2020: ПІДСУМКИ. Агрегований рейтинг партій на місцевих виборах", де пише: "Згідно агрегованого рейтингу партій на місцевих виборах умовний 5% бар'єр подолали «Слуга народу» (14,5%), «Європейська солідарність» (13,7%), «Опозиційна платформа - За життя» (12,5%), «За майбутнє» (8,6%) та «Батьківщина» (8,5%). «Наш край» загалом підтримали 3,9%, ВО «Свобода» - 3,3%, Радикальну партію Ляшка - 2,4%, партію «Сила і честь» - 2,4%, партію «Пропозиція» - 2,2%, «УДАР Віталія Кличка» - 2,0%, «Голос» - 1,7%, партію Шарія - 1,4%, «Перемога Пальчевського» - 0,8%. Відсотки розраховані від загальної кількості голосів виборців, які підтримали партії".
Порівняли? Зрозуміли, що більш-менш об'єктивно цей "Рейтинг" у своїх прогнозах показує відсотки партії "Євросолідарність", а слугам уродів, зажопам, матьківщині та Голосу - завищує від 20% до 50%??? І що в цих же межах занижує беніному "замайбаху" і социко-даркачівському "їхкрай"?
Тобто: "рейтинг" є однією із найбільш брехливих соцконтор. Вірити - не можна.
Владним партіям знижки
Може створити для них партію Зешарожопів? І поставити окремі урни (для сміття), щоб було куди кидати свої нікчемні голоси.
А люди зможуть, нарешті, обирати гідних
що, не було краще тієї гидоти, що обрали?
а кого обирати - від розуму та порядності виборця залежить.
Тому і потрібні урни для сміття, а не голосування.
https://ukraine-elections.com.ua/socopros/opinion_poll_show/1934