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Новини Політика України
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асоціація (325) бюджет (1204) Кабмін (6264) компенсації (361) мер (484) проїзд (137) транспорт (870) міста (27)

Мери міст заявили, що Кабмін змушує їх підняти вартість проїзду в транспорті

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Мери міст заявили, що Кабмін змушує їх підняти вартість проїзду в транспорті

З 2016 року держава не виконує норму Конституції про компенсацію витрат з місцевого бюджету, що виникли внаслідок рішень центральної влади. Зокрема, не компенсує громадам кошти за перевезення пільгових категорій пасажирів у громадському транспорті.

У своїй заяві Асоціація міст України закликала уряд виправити цю ситуацію, передає Цензор.НЕТ.

"Всупереч конституційним нормам, з 2016 року держава відмовилась фінансувати гарантовані законами пільги, зокрема пільгу на проїзд. Таким чином, вона переклала свої обов’язки на органи місцевого самоврядування без надання їм додаткових джерел доходів. Водночас, пільги, гарантовані державою, повинні передбачати собою стовідсоткове фінансування за рахунок коштів з державного бюджету", - йдеться у заяві.

Асоціація міст України наголосила на тому, що відсутність компенсацій шкодить громадам.

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"Громади щороку витрачають мільярди гривень на забезпечення жителям гарантій, встановлених Державою. Це призводить до недофінансування інших соціально значущих сфер, зокрема освіти, охорони здоров’я та соціального захисту населення. Ця ситуація також призводить до деградації транспортної системи міста, неможливості повноцінно забезпечити транспортну доступність громадян до закладів першочергової потреби: шкіл, аптек, лікарень, продуктових магазинів", - зазначають мери міст.

В АМУ закликали Кабмін погасити заборгованість, адже без цих коштів міським головам доведеться підняти ціни.

"Тому, органи місцевого самоврядування закликають Уряд передбачити в державному бюджеті кошти на фінансування пільг на проїзд та погасити борги за компенсацію у попередніх роках. У разі невиділення в державному бюджеті необхідних коштів, органи місцевого самоврядування будуть змушені підняти ціни на проїзд у громадському транспорті, щоб забезпечити стабільний транспортний зв’язок на територіях громад", - підкреслили у заяві.

Раніше Асоціація міст України закликала не допустити ухвалення законопроектів, які позбавляють місцеве самоврядування повноважень у сфері охорони культурної спадщини.

Також читайте: "Шантажувати людей і міську владу - неприйнятно!" - Кличко про наміри маршрутників підняти ціни на проїзд

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
Респект кабмину! Так держать! 73% должны насладиться до последнего идиота властью тех кого они избрали! Мэры городов заявили, что Кабмин вынуждает их поднять стоимость проезда в транспорте - Цензор.НЕТ 3033
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12.05.2021 11:56
+8
Зелёный кабмин никак нажраться не может , а вы им рейтинги и дальше поднимайте, лохи !
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12.05.2021 11:56
+7
Это точно.....
" с 2016 года государство отказалось финансировать"
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12.05.2021 11:59
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Зелёный самокат ? Мэры городов заявили, что Кабмин вынуждает их поднять стоимость проезда в транспорте - Цензор.НЕТ 9580
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12.05.2021 11:53 Відповісти
" с 2016 года государство отказалось финансировать"
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12.05.2021 11:58 Відповісти
они только заголовки читают)
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12.05.2021 14:19 Відповісти
Велосипед!
Мэры городов заявили, что Кабмин вынуждает их поднять стоимость проезда в транспорте - Цензор.НЕТ 9871
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12.05.2021 12:01 Відповісти
да ну прямо кабмин...давайте уж сразу МВФ...сволоти ненажерливі
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12.05.2021 11:53 Відповісти
Я за, только обоснуйте, и валидаторы поставьте
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12.05.2021 11:56 Відповісти
Зелёный кабмин никак нажраться не может , а вы им рейтинги и дальше поднимайте, лохи !
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12.05.2021 11:56 Відповісти
Читаешь только заголовок, статью не осилил? Кабмин не финансирует с 2016 года, когда зелёных ещё в помине не было
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12.05.2021 12:12 Відповісти
а чому питання виникло саме зараз??? Може мізки вмикнете??
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12.05.2021 13:13 Відповісти
Респект кабмину! Так держать! 73% должны насладиться до последнего идиота властью тех кого они избрали! Мэры городов заявили, что Кабмин вынуждает их поднять стоимость проезда в транспорте - Цензор.НЕТ 3033
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12.05.2021 11:56 Відповісти
Это точно.....
" с 2016 года государство отказалось финансировать"
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12.05.2021 11:59 Відповісти
ботам некогда читать дальше заголовка
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12.05.2021 12:07 Відповісти
Ботов содержит Зеленский. Доказано Фейсбуком Мери міст заявили, що Кабмін змушує їх підняти вартість проїзду в транспорті - Цензор.НЕТ 9094
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12.05.2021 13:14 Відповісти
ах! Це Куля в лоба винуватий!??
Ну тоді гаразд! Підвищуйте - 73% баранів - не проти!
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12.05.2021 13:15 Відповісти
Лочему тогда не возобновили с апреля 2019? Мери міст заявили, що Кабмін змушує їх підняти вартість проїзду в транспорті - Цензор.НЕТ 895
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12.05.2021 13:15 Відповісти
Мэры городов заявили, что Кабмин вынуждает их поднять стоимость проезда в транспорте - Цензор.НЕТ 3481
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12.05.2021 11:58 Відповісти
Мэры городов заявили, что Кабмин вынуждает их поднять стоимость проезда в транспорте - Цензор.НЕТ 8079
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12.05.2021 12:00 Відповісти
Ответка за Медведку
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12.05.2021 12:02 Відповісти
Порошенко перекинул льготы на плечи громад,Янукович повысил страховой стаж и возраст для получения пенсии.В Кривом Роге транспорт бесплатный,в Эстонии -тоже.При зеленой власти эти проблемы усугубились и расширились.И явно не в пользу нищих украинцев.Все хотят их кусок масла намазать на свою паску..В попе слипнется.
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12.05.2021 12:03 Відповісти
Вместо льгот, госструктуры должны приобретать проездные билеты для проезда в общественном транспорте. И всех делов. Но! До этого надо додуматься! А если нечем?
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12.05.2021 12:03 Відповісти
Конституція прямо забороняє погіршувати поточне становище населення. Це стосовно льгот, підвищення пенсійного віку чи зменшення розміру пенсії - У вас є чим додуматись?
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12.05.2021 13:17 Відповісти
Да в Кривом Роге транспорт бесплатный, а в Запорожье уже 9 грн. проезд с Бабурки и ещё и берут с пенсионеров. Вот такие вот фашисты при власти. А за что пенсионеру платить, если пенсия мизерная?
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12.05.2021 12:05 Відповісти
мабуть бандерівці керують Запоріжжям? Чи там як на донбасі розповідають,що то Київ змушує їх грабувати населення?
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12.05.2021 13:18 Відповісти
Уберите льготный проезд, все должны платить.
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12.05.2021 12:24 Відповісти
ну то поверни здоров'я чорнобильцям чи військовим з ментами
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12.05.2021 13:19 Відповісти
За два года можно было бы и восстановить компенсацию. Зельц ведь не барыга. Не то что Порошенко. Мери міст заявили, що Кабмін змушує їх підняти вартість проїзду в транспорті - Цензор.НЕТ 2440
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12.05.2021 13:19 Відповісти
гг чомусь питання виникло не у 2016 році Мери міст заявили, що Кабмін змушує їх підняти вартість проїзду в транспорті - Цензор.НЕТ 6909
Чи мізки на Сватах всі розтряс? Мери міст заявили, що Кабмін змушує їх підняти вартість проїзду в транспорті - Цензор.НЕТ 6694
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12.05.2021 13:20 Відповісти
Хотелось бы услышать мнение властей Кривого Рога, где с 1 мая коммунальный транспорт стал бесплатным для горожан.
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12.05.2021 12:38 Відповісти
****-зеля, не мог ещё в 16м выборы выиграть, что бы порохососкам было проще предъявлять.
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12.05.2021 12:41 Відповісти
при чому тут зе-барани, коли яйцелох це вводив?
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12.05.2021 13:21 Відповісти
Зе, зачет ты урезал выплаты в 2016?
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13.05.2021 06:02 Відповісти
 
 