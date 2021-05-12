Мери міст заявили, що Кабмін змушує їх підняти вартість проїзду в транспорті

З 2016 року держава не виконує норму Конституції про компенсацію витрат з місцевого бюджету, що виникли внаслідок рішень центральної влади. Зокрема, не компенсує громадам кошти за перевезення пільгових категорій пасажирів у громадському транспорті.

У своїй заяві Асоціація міст України закликала уряд виправити цю ситуацію, передає Цензор.НЕТ.

"Всупереч конституційним нормам, з 2016 року держава відмовилась фінансувати гарантовані законами пільги, зокрема пільгу на проїзд. Таким чином, вона переклала свої обов’язки на органи місцевого самоврядування без надання їм додаткових джерел доходів. Водночас, пільги, гарантовані державою, повинні передбачати собою стовідсоткове фінансування за рахунок коштів з державного бюджету", - йдеться у заяві.

Асоціація міст України наголосила на тому, що відсутність компенсацій шкодить громадам.

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"Громади щороку витрачають мільярди гривень на забезпечення жителям гарантій, встановлених Державою. Це призводить до недофінансування інших соціально значущих сфер, зокрема освіти, охорони здоров’я та соціального захисту населення. Ця ситуація також призводить до деградації транспортної системи міста, неможливості повноцінно забезпечити транспортну доступність громадян до закладів першочергової потреби: шкіл, аптек, лікарень, продуктових магазинів", - зазначають мери міст.

В АМУ закликали Кабмін погасити заборгованість, адже без цих коштів міським головам доведеться підняти ціни.

"Тому, органи місцевого самоврядування закликають Уряд передбачити в державному бюджеті кошти на фінансування пільг на проїзд та погасити борги за компенсацію у попередніх роках. У разі невиділення в державному бюджеті необхідних коштів, органи місцевого самоврядування будуть змушені підняти ціни на проїзд у громадському транспорті, щоб забезпечити стабільний транспортний зв’язок на територіях громад", - підкреслили у заяві.

Раніше Асоціація міст України закликала не допустити ухвалення законопроектів, які позбавляють місцеве самоврядування повноважень у сфері охорони культурної спадщини.

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