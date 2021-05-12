Україна лідирує серед країн-претендентів щодо виконання завдань для вступу в НАТО, - Хомчак

Збройні сили України перебувають на першому місці серед збройних сил усіх країн-претендентів з виконання завдань, необхідних для вступу в НАТО, повідомив головнокомандувач Збройних сил України, генерал-полковник Руслан Хомчак.

"Я вам хочу з гордістю сказати, що ми, військові, сьогодні щодо виконання завдань для можливості вступу України в НАТО, напевно, перебуваємо на першому місці", - сказав Хомчак на спеціальній сесії всеукраїнського форуму "Україна 30. Безпека країни" в Києві у середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Більше того, спілкуючись із головнокомандувачами або начальниками Генеральних штабів країн-членів НАТО, я дійшов висновку, що дуже багато з того, що ми вже виконали із завдань до вступу до НАТО, ще далеко не всі країни виконали, які вже прийняті, особливо ті, яких приймали останнім часом, - вони ще й близько не виконали тих завдань, які виконали ми", - додав він.

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