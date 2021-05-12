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Україна лідирує серед країн-претендентів щодо виконання завдань для вступу в НАТО, - Хомчак

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна лідирує серед країн-претендентів щодо виконання завдань для вступу в НАТО, - Хомчак

Збройні сили України перебувають на першому місці серед збройних сил усіх країн-претендентів з виконання завдань, необхідних для вступу в НАТО, повідомив головнокомандувач Збройних сил України, генерал-полковник Руслан Хомчак.

"Я вам хочу з гордістю сказати, що ми, військові, сьогодні щодо виконання завдань для можливості вступу України в НАТО, напевно, перебуваємо на першому місці", - сказав Хомчак на спеціальній сесії всеукраїнського форуму "Україна 30. Безпека країни" в Києві у середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Більше того, спілкуючись із головнокомандувачами або начальниками Генеральних штабів країн-членів НАТО, я дійшов висновку, що дуже багато з того, що ми вже виконали із завдань до вступу до НАТО, ще далеко не всі країни виконали, які вже прийняті, особливо ті, яких приймали останнім часом, - вони ще й близько не виконали тих завдань, які виконали ми", - додав він.

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Автор: Наталя Джума
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А зеля еще обещал контрактную армию ....
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12.05.2021 12:01 Відповісти
Та да, а коронавирус мы как победили! Куда не плюнь мы впереди планеты всей, только вот реальность она совсем не такая как кокаиновый дурман....
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12.05.2021 12:02 Відповісти
А ти не вживай, то й дурману не буде!
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12.05.2021 12:16 Відповісти
С облегчением!
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12.05.2021 12:27 Відповісти
Ну как интересно это лидерство коррелируется с фирмой монополистом поставщика питания для ВСУ которую протянул за уши сам генштаб ? Такая норма тоже есть в «заданиях» ? О дивный новый мир
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12.05.2021 12:12 Відповісти
Обманка для лохтората. кто проверит...бла...бла...бла.....
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12.05.2021 12:15 Відповісти
Сейчас еще сделают "Министерство правды"...Вот тогда хвалебных и восхитительных заказных новостей станет вообще валом! Сволочи лживые воровитые.
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12.05.2021 12:17 Відповісти
Господи, що воно несе?
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12.05.2021 12:40 Відповісти
А что за задания были?
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12.05.2021 18:19 Відповісти
особенно в области коррупции и питании бойцов, с тараканами....
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13.05.2021 15:14 Відповісти
 
 