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Ляшко про вакцинацію проти COVID-19 позачергово: Будуть службові перевірки. Хто порушує - має нести відповідальність

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Ляшко про вакцинацію проти COVID-19 позачергово: Будуть службові перевірки. Хто порушує - має нести відповідальність

Заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко попередив про відповідальність за вакцинацію проти COVID-19 позачергово. За його словами, за фактом таких дій будуть проводити службові перевірки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "Сьогодні".

Головний санітарний лікар зазначив, що сьогодні вакцинуються в пунктах щеплень вакциною AstraZeneca люди 65 років з пріоритетом для найбільш літніх людей та з хронічними захворюваннями.

"Якщо хтось порушує, то має нести за це відповідальність. Ми чітко це проговорили. Ці факти, коли хтось вакцинувався поза чергою, а люди, які були записані, не отримали вакцину – будуть розглянуті та проводитимуться службові перевірки", - зазначив заступник міністра.

За інформацією, яку нам надали в КМДА, таких людей було приблизно 90 у Києві.

"Ми все перевіримо через нашу систему", - додав він.

Ляшко підкреслив, що минулого тижня без попередження проїхався кабінетами щеплень в Одеській області.

"Я був у районних центрах, бачив списки, був безпосередньо на щепленнях, дивився як відбирають на вакцинацію. У всіх чітко визначені терміни, чітко відбувається продзвон. Я особисто не бачив в пунктах щеплень людей молодших за 65", - сказав заступник міністра.

Читайте: Ляшко про COVID-вакцинацію 50% громадян до 24 серпня: "Потенційно ми її можемо виконати"

Автор: Наталя Джума
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Бедный Ляшко . Оно ему надо .
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12.05.2021 12:03 Відповісти
То ни кто не хочет , то без очереди пролазят , как в дурдоме !
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12.05.2021 12:08 Відповісти
Ляшко о вакцинации от COVID-19 вне очереди: Будут служебные проверки. Кто нарушает - должен нести ответственность - Цензор.НЕТ 6232Ляшко о вакцинации от COVID-19 вне очереди: Будут служебные проверки. Кто нарушает - должен нести ответственность - Цензор.НЕТ 2178Ляшко о вакцинации от COVID-19 вне очереди: Будут служебные проверки. Кто нарушает - должен нести ответственность - Цензор.НЕТ 6232
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12.05.2021 12:11 Відповісти
И какая ответственность то?? Статью можешь озвучить ук или ак ??? Или просто так ляпнул..??
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12.05.2021 12:18 Відповісти
За атвєтствєность не переживай як тільки вони вкололися , зразу таймер починає власний відлік до прильоту бумеранга, дисплей переважно не видно! Ляшко про вакцинацію проти COVID-19 позачергово: Будуть службові перевірки. Хто порушує - має нести відповідальність - Цензор.НЕТ 4399
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12.05.2021 12:38 Відповісти
должен нести ответственность... 3 слова и все балтология... должен? (никто никому не должен)... нести? (нести не унести)))... ответственность? (уголовную, правовую, моральную, материальную.....эфимерную)))))
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12.05.2021 12:47 Відповісти
Переведу Ляшко про вакцинацію проти COVID-19 позачергово: Будуть службові перевірки. Хто порушує - має нести відповідальність - Цензор.НЕТ 4595
Ляшко о вакцинации от COVID-19 вне очереди: Кто нарушает - должен занести.
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12.05.2021 13:36 Відповісти
 
 