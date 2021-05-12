Ляшко про вакцинацію проти COVID-19 позачергово: Будуть службові перевірки. Хто порушує - має нести відповідальність
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Заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко попередив про відповідальність за вакцинацію проти COVID-19 позачергово. За його словами, за фактом таких дій будуть проводити службові перевірки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "Сьогодні".
Головний санітарний лікар зазначив, що сьогодні вакцинуються в пунктах щеплень вакциною AstraZeneca люди 65 років з пріоритетом для найбільш літніх людей та з хронічними захворюваннями.
"Якщо хтось порушує, то має нести за це відповідальність. Ми чітко це проговорили. Ці факти, коли хтось вакцинувався поза чергою, а люди, які були записані, не отримали вакцину – будуть розглянуті та проводитимуться службові перевірки", - зазначив заступник міністра.
За інформацією, яку нам надали в КМДА, таких людей було приблизно 90 у Києві.
"Ми все перевіримо через нашу систему", - додав він.
Ляшко підкреслив, що минулого тижня без попередження проїхався кабінетами щеплень в Одеській області.
"Я був у районних центрах, бачив списки, був безпосередньо на щепленнях, дивився як відбирають на вакцинацію. У всіх чітко визначені терміни, чітко відбувається продзвон. Я особисто не бачив в пунктах щеплень людей молодших за 65", - сказав заступник міністра.
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Ляшко о вакцинации от COVID-19 вне очереди: Кто нарушает - должен занести.