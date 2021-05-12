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Україна потребує посилення ППО: РФ може будь-якої миті завдати ракетного удару, - Таран

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна потребує посилення ППО: РФ може будь-якої миті завдати ракетного удару, - Таран

Міністр оборони України Андрій Таран зазначає, що в Україні необхідно підсилювати протиповітряну оборону (ППО), оскільки РФ може в будь-який момент завдати ракетного удару.

"Я як міністр оборони вважаю, що нам потрібно ще багато чого зробити, щоб посилити протиповітряну оборону в країні. В першу чергу, це стосується протиракетної оборони. Тому що ми знаємо, що у Російської Федерації є велика кількість крилатих ракет, які можуть у будь-який час завдати удару по території України", - сказав Таран журналістам після виступу на всеукраїнському форумі "Україна 30. Безпека країни" в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У той же час глава відомства не став обговорювати питання фінансування державного оборонного замовлення і його наповнення тих чи інших озброєнням, в тому числі, в частині проєкту оперативно-тактичного ракетного комплексу. "Як фінансується і що належить до включення в державне оборонне замовлення, належить до категорії державної таємниці. Я не хочу обговорювати", - сказав він.

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Також міністр оборони підтвердив слова президента України Володимира Зеленського про часткове відведення російських збройних формувань від українських кордонів, що спостерігається, а також про часткове зниження снайперської активності на сході України. При цьому, за словами Тарана, "спостерігається одночасне збільшення використання проросійськими збройними формуваннями безпілотних літальних апаратів на сході країни".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+12
Верните финансирование КБ Южное и Лучу и выделите денег на закупку уже готовых и испытанных комплексов, а также на испытание системы "Гром\Сапсан".
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12.05.2021 12:13
+9
И именно поэтому вы, зеленая пошесть, заморозили развитие ракетных программ Украины, лишив их финансирования?
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12.05.2021 12:11
+8
Верните финансирование на программу модернизации самого массового у нас борта - МИГ29, которую проводили во Львове до уровня 4+
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12.05.2021 12:16
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И именно поэтому вы, зеленая пошесть, заморозили развитие ракетных программ Украины, лишив их финансирования?
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12.05.2021 12:11 Відповісти
Верните финансирование КБ Южное и Лучу и выделите денег на закупку уже готовых и испытанных комплексов, а также на испытание системы "Гром\Сапсан".
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12.05.2021 12:13 Відповісти
Верните финансирование на программу модернизации самого массового у нас борта - МИГ29, которую проводили во Львове до уровня 4+
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12.05.2021 12:16 Відповісти
Замминистра ? Подсиживаешь ? Три комента как из кулемета...
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12.05.2021 12:48 Відповісти
Але головне що все вірно, тому явно не замміністра
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12.05.2021 13:16 Відповісти
По сути в современной войне подавляющее преимущество дает авиация, а так как у нас против РФ соотношение 3 к 100 то для Украины наиболее важным является ПВО ( и ее составляющие). Ну это конечно кроме боевых безпилотников и противотанкового оружия ( ну это уже местная специфика)
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12.05.2021 12:12 Відповісти
"соотношение 3 к 100" - оx ты ж и сказочник Україна потребує посилення ППО: РФ може будь-якої миті завдати ракетного удару, - Таран - Цензор.НЕТ 566
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12.05.2021 13:03 Відповісти
Не такие уж и сказкиУкраїна потребує посилення ППО: РФ може будь-якої миті завдати ракетного удару, - Таран - Цензор.НЕТ 4836
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12.05.2021 21:31 Відповісти
от тому ми будуємо дороги! питаєте до логіка??? а її немає і не було, головне аби прикольно, і ще не всі на відкатах прібарахлілісь
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12.05.2021 12:15 Відповісти
А ще в нас, як гриби після дощу, виростають хмарочоси та торгівельно-розважальні центри, ніби вони є найнагальнішим вкладенням коштів у воюючій країні (не кжучи вже про те, що буде з цими новобудовами разом з витраченими на них грошима, коли почнеться повномасштабна війна -- достатньо лише згадати аеровокзал ім. Прокоф'єва в Донецьку).
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12.05.2021 12:40 Відповісти
Виступ Капітана Очевидність Украина нуждается в усилении ПВО: РФ может в любой момент нанести ракетный удар, - Таран - Цензор.НЕТ 5401.
(Злі язики, щоправда стверджують, що майором йому стати не судиться Украина нуждается в усилении ПВО: РФ может в любой момент нанести ракетный удар, - Таран - Цензор.НЕТ 5401).
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12.05.2021 12:19 Відповісти
7 лет войны на бомбоубежища упорно РНБО не обращает внимания. Украина нуждается в усилении ПВО: РФ может в любой момент нанести ракетный удар, - Таран - Цензор.НЕТ 54
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12.05.2021 12:20 Відповісти
Ну так пусть зекретин за свои купит
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12.05.2021 12:23 Відповісти
годная идея...думаю 25-30 батарей Пэтриотов хватит...и всего за миллиардов 30 нормальных денег...
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12.05.2021 12:25 Відповісти
"...наблюдается одновременное увеличение использования пророссийскими вооруженными формированиями беспилотных летательных аппаратов на востоке страны"
_Не пророссийскими (типа это не расия на нас напала), а расийскими! Урод! Україна потребує посилення ППО: РФ може будь-якої миті завдати ракетного удару, - Таран - Цензор.НЕТ 666
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12.05.2021 12:35 Відповісти
браво!!(стоя аплодирую!!) и семи лет(войны) не прошло!! как великим ,,командувачам"озарение пришло!! (что таки надо готовиться! и защищаться!!) Україна потребує посилення ППО: РФ може будь-якої миті завдати ракетного удару, - Таран - Цензор.НЕТ 654 Україна потребує посилення ППО: РФ може будь-якої миті завдати ракетного удару, - Таран - Цензор.НЕТ 7422
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12.05.2021 12:42 Відповісти
Делайте и докладывайте о сделанном,а не рассказывайте,что нужно.
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12.05.2021 12:49 Відповісти
ППО звичайно треба посилювати, але не лише її (особливо якщо найімовірніший ворог це Росія). Не треба бути фахівцем ППО, щоб зрозуміти, що, якщо це війна не з повстанцями чи партизанами (вони обмежені в засобах нападу), то в принципі БУДЬ-ЯКА СИСТЕМА ППО ПРОРИВАЄТЬСЯ. Дивізіон С-300 або навіть найновіших російських С-400 має залп в 36 ракет (і ні ракетою більше); потім йому треба перезаряджатися (і цей процес займає не так вже мало часу, коли дивізіон стає беззахісним на 100%). Тож, як мінімум, 37 і наступні ракети систему ППО прорвуть та знищать засоби ППО (згідно військової тактики ППО є першочерговою ціллю для атаки), і далі дорога принаймні на певному напрямку буде відкрита, для всього. Я описав "оптимістичний" варіант з 37 ракетою, але в дійсності в силу багатьох обставин ситуація буває набагато песиместичнішою. Тож абсолютного захисту не існує в природі, тому треба нарощувати також і засоби нападу (ракети, безпілотники), щоб мати можливість принаймні масованої відплати.
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12.05.2021 13:03 Відповісти
_Агрессию гораздо разумней - и проще - предотвратить, чем расхлёбывать. И единственное что может предотвратить агрессию, заставить агрессора отказаться от нападения - это гарантированное нанесение неприемлемого ущерба.
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12.05.2021 13:11 Відповісти
Мій пост приблизно про те ж.
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12.05.2021 13:35 Відповісти
Ну да.
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12.05.2021 13:56 Відповісти
Ну да. Для этого и разрабатывали "Гром\Сапсан", "Нептун", "Ольху М", "Богдану" и "Тайфун". Нанесение критического ущерба противнику до подхода к линии соприкосновения.
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12.05.2021 14:18 Відповісти
_И когда путлеру удалось своего диверсанта привести к власти - эти программы уничтожили, саботировали.
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12.05.2021 14:21 Відповісти
Разработать мало, нужно все это еще и "наштамповать" (очень-очень много наштамповать -- все-таки нам противостоит армия в миллион человек).
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12.05.2021 14:23 Відповісти
Да. Но для этого нужны деньги, которых зеленая пошесть тупо не дает на ракетную программу.
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12.05.2021 14:39 Відповісти
Україна потребує посилення ППО: РФ може будь-якої миті завдати ракетного удару, - Таран - Цензор.НЕТ 7692Капитан Очевидность Україна потребує посилення ППО: РФ може будь-якої миті завдати ракетного удару, - Таран - Цензор.НЕТ 7692
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12.05.2021 13:12 Відповісти
ну так надо купить пяток Патриотов
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12.05.2021 15:41 Відповісти
... именно по этому ( по логике самого таран) в армию срочно надо было вернуть совковых хенералов бегавших от ато, свернуть все начатые реформы, изжить мотивированных профессионалов и второй год к ряду запороть финансирование оборонного заказа... чем воевать маразматик собрался? Человеческим мясом, пока хомчак опять по посадкам прятаться будет в очередной раз бросив войска?
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12.05.2021 16:39 Відповісти
Даже этому тупому стало ясно, что армии вперёд кидать никто не собирается
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13.05.2021 11:28 Відповісти
 
 