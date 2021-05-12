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Міноборони (5285) ЗСУ (5717) резервісти (62) Хомчак (245)

До 2025 року ЗСУ будуть укомплектовані на 80-90% кадровими військовослужбовцями і на 10-20% - контрактниками, - Хомчак

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До 2025 року ЗСУ будуть укомплектовані на 80-90% кадровими військовослужбовцями і на 10-20% - контрактниками, - Хомчак

До 2025 року Збройні Сили України будуть укомплектовані кадровими військовослужбовцями на 80-90%.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак заявив на Всеукраїнському форумі "Україна 30".

"До 2025 року ЗСУ будуть укомплектовані кадровими військовослужбовцями на 80-90 відсотків та військовослужбовцями, які підписали контракт на службу в резерві, на 10-20%", - сказав Хомчак.

За словами Хомчака, вже цього року планується, що всі органи військового управління набудуть повних оперативних спроможностей у нових організаційних структурах.

Виконання заходів із підготовки персоналу сил оборони військового резерву передбачає укомплектування Збройних сил професійним всебічно підготовленим та вмотивованим персоналом, заявив головнокомандувач.

Хомчак пояснив, що передбачається "впровадження способу доукомплектування бойових військових частин резервістами без оголошення мобілізації".

Також читайте: Сьогодні ЗСУ на 100% готові до відсічі збройної агресії, - Хомчак

Крім того, планується розвиток системи військової освіти, охорони здоров’я і соціального захисту військовослужбовця. Важливим є аспект підвищення ролі сержантського та старшинського складу, зазначив Хомчак.

Головнокомандувач заявив, що "наявність запасу достатнього військово навченого людського ресурсу забезпечить доукомплектування ЗСУ під час мобілізації, розгортання системи територіальної оборони, а також для поповнення можливих втрат під час відсічі збройної агресії".

Автор: Наталя Джума
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а все остальные на месяц стажировка на линию разграничения, что бы не устали от войны
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12.05.2021 12:15 Відповісти
А как насчет ,заработной платы? Там не написано в твоей реформе ничего? Какие реформы при оплате контрактника в 10000 грн?
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12.05.2021 12:27 Відповісти
Таки делают что бы уходили с армии даже мотивированные .месяц полигона до ООС месяц после и в итоге выбор или семья или 10-11 месяцев с ней только по телефону.
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12.05.2021 12:33 Відповісти
Та ладно, уже и тарифы обещали понизить и войну закончить на раз-два, и эпоху бидности закончить 19 апреля 2019 года и з.п учителям 4000 не гривен, и барыг пересажать, и 500000 новых рабочих мест. А на деле тарифы подняли, наших бойцов продолжают убивать без ответки, и цены в 2-4 раза поднялись, и никто не сидит, и безработица в разы и учителя с медиками массово пославши всех, увольняются, и электрику мордорскую покупать начали.. До 2025 року ЗСУ будуть укомплектовані на 80-90% кадровими військовослужбовцями і на 10-20% - контрактниками, - Хомчак - Цензор.НЕТ 9937 До 2025 року ЗСУ будуть укомплектовані на 80-90% кадровими військовослужбовцями і на 10-20% - контрактниками, - Хомчак - Цензор.НЕТ 9937 До 2025 року ЗСУ будуть укомплектовані на 80-90% кадровими військовослужбовцями і на 10-20% - контрактниками, - Хомчак - Цензор.НЕТ 9937 Так же будет и с комплектованием армии...Спасибо 73% До 2025 року ЗСУ будуть укомплектовані на 80-90% кадровими військовослужбовцями і на 10-20% - контрактниками, - Хомчак - Цензор.НЕТ 1023 .
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12.05.2021 13:11 Відповісти
напомните этому генералу что кадровая служба в Украине была уничтожена))))
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12.05.2021 22:59 Відповісти
 
 