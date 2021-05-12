РФ постійно провокує ВМС України в акваторіях Чорного та Азовського морів. Ми готові застосувати силу, - Хомчак

Головнокомандувач ЗСУ, генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що Російська Федерація постійно провокує ВМС України в акваторіях Чорного та Азовського морів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він сказав під час всеукраїнського форуму "Україна 30. Безпека країни" в Києві.

"Росіяни нас провокують постійно, що стосується Чорного та Азовського морів – там постійно йдуть провокації, починаючи від того, що вони перекривають масово райони для судноплавства під виглядом навчань, проведення бойових стрільб та інших заходів. В Азовському морі вони взагалі хочуть показати, що це їхнє внутрішнє море і ми ще там в 12-мильній зоні можемо плавати, хоча це не визначено ні міжнародним, ні іншим законодавством", - заявив він.

Хомчак зазначив, що українські ВМС мають право реагувати на провокації в повному об’ємі, зокрема із застосуванням зброї.

"Єдине, що ми робимо, – ми ніколи не провокуємо ні росіян, нікого, хто перебуває в акваторіях Чорного та Азовського морів, до якихось активних дій, тим більше до застосування сили, але ми готові застосувати силу. Ми маємо відверто розуміти можливості наших ВМС та ВМС РФ, вони неспіврозмірні", - зауважив головнокомандувач.

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Хомчак наголосив, що наразі відбувається активна розбудова ВМС ЗСУ: військово-морських баз і кораблів, суден, з якими допомагають нам партнери України: "США, вони надають нам кораблі, навчають наші екіпажі, зараз дають нам кораблі з озброєнням; Велика Британія надає допомогу".

"Ті військові кораблі (країн-партнерів. – Ред.), які перебувають майже постійно в акваторії Чорного моря, зараз один виходить, інший заходить корабель. Їхня присутність дає нам впевненість, що вони, коли потрібно буде, скажуть своє слово", - підкреслив він.

Ситуація в Азовському та Чорному морях

Нагадаємо, з 24 квітня Росія закрила для іноземних військових кораблів і державних суден доступ до трьох районів Чорного моря біля берегів окупованого Криму. Обмеження діятимуть до 31 жовтня.

10 травня флагман Морської охорони України "Григорій Куроп'ятников" і корабель Берегової охорони США Hamilton протягом двох днів проводили спільні навчання в Чорному морі.

У Держприкордонслужбі України заявили, що відпрацювання складних елементів маневрування, ухилення від повітряної атаки й організація протидиверсійної оборони корабля - усі елементи навчань традиційно проходили під наглядом кораблів РФ.

У ДПСУ підкреслили, що прикордонні кораблі та кораблі Чорноморського флоту РФ "не просто спостерігали, а створювали додаткові ускладнення для маневрів".