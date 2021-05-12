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Азовське море (1501) ВМС (1179) провокація (765) Росія (47229) Чорне море (1355) Хомчак (245)

РФ постійно провокує ВМС України в акваторіях Чорного та Азовського морів. Ми готові застосувати силу, - Хомчак

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РФ постійно провокує ВМС України в акваторіях Чорного та Азовського морів. Ми готові застосувати силу, - Хомчак

Головнокомандувач ЗСУ, генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що Російська Федерація постійно провокує ВМС України в акваторіях Чорного та Азовського морів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він сказав під час всеукраїнського форуму "Україна 30. Безпека країни" в Києві.

"Росіяни нас провокують постійно, що стосується Чорного та Азовського морів – там постійно йдуть провокації, починаючи від того, що вони перекривають масово райони для судноплавства під виглядом навчань, проведення бойових стрільб та інших заходів. В Азовському морі вони взагалі хочуть показати, що це їхнє внутрішнє море і ми ще там в 12-мильній зоні можемо плавати, хоча це не визначено ні міжнародним, ні іншим законодавством", - заявив він.

Хомчак зазначив, що українські ВМС мають право реагувати на провокації в повному об’ємі, зокрема із застосуванням зброї.

"Єдине, що ми робимо, – ми ніколи не провокуємо ні росіян, нікого, хто перебуває в акваторіях Чорного та Азовського морів, до якихось активних дій, тим більше до застосування сили, але ми готові застосувати силу. Ми маємо відверто розуміти можливості наших ВМС та ВМС РФ, вони неспіврозмірні", - зауважив головнокомандувач.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ВМС ЗСУ спільно з береговою охороною США провели тренування типу PASSEX в акваторії Чорного моря. ФОТОрепортаж

Хомчак наголосив, що наразі відбувається активна розбудова ВМС ЗСУ: військово-морських баз і кораблів, суден, з якими допомагають нам партнери України: "США, вони надають нам кораблі, навчають наші екіпажі, зараз дають нам кораблі з озброєнням; Велика Британія надає допомогу".

"Ті військові кораблі (країн-партнерів. – Ред.), які перебувають майже постійно в акваторії Чорного моря, зараз один виходить, інший заходить корабель. Їхня присутність дає нам впевненість, що вони, коли потрібно буде, скажуть своє слово", - підкреслив він.

Ситуація в Азовському та Чорному морях

Нагадаємо, з 24 квітня Росія закрила для іноземних військових кораблів і державних суден доступ до трьох районів Чорного моря біля берегів окупованого Криму. Обмеження діятимуть до 31 жовтня.

10 травня флагман Морської охорони України "Григорій Куроп'ятников" і корабель Берегової охорони США Hamilton протягом двох днів проводили спільні навчання в Чорному морі.

У Держприкордонслужбі України заявили, що відпрацювання складних елементів маневрування, ухилення від повітряної атаки й організація протидиверсійної оборони корабля - усі елементи навчань традиційно проходили під наглядом кораблів РФ.

У ДПСУ підкреслили, що прикордонні кораблі та кораблі Чорноморського флоту РФ "не просто спостерігали, а створювали додаткові ускладнення для маневрів".

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
Примените уже . Орда иначе не понимает .
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12.05.2021 12:34
+4
Кацапня постійно наривається.
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12.05.2021 12:34
+2
порошенко робив все для того щоб ВМСУ не мало чим атакувати ворога, замовляв безглузді катери без протиповітряних та протиракетних систем і тепер вони абсолютно беззахисні проти ворога. Нам просто немає чим атакувати! Шкода що Хомчак цього не розуміє. Хомачка потрібно знімати, він недостатньо професійний командувач.
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12.05.2021 12:52
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Чим???
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12.05.2021 12:33 Відповісти
Ага! Нептуны саботировали, слуги путлера. РФ постоянно провоцирует ВМС Украины в акваториях Черного и Азовского морей. Мы готовы применить силу, - Хомчак - Цензор.НЕТ 9390
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12.05.2021 12:38 Відповісти
порошенко робив все для того щоб ВМСУ не мало чим атакувати ворога, замовляв безглузді катери без протиповітряних та протиракетних систем і тепер вони абсолютно беззахисні проти ворога. Нам просто немає чим атакувати! Шкода що Хомчак цього не розуміє. Хомачка потрібно знімати, він недостатньо професійний командувач.
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12.05.2021 12:52 Відповісти
Я дам вам парабелум!
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12.05.2021 13:16 Відповісти
а у тебе є протиракетні та протиповітряні системи??? 0_о
Ну то поділись з країною, не жлобись! РФ постійно провокує ВМС України в акваторіях Чорного та Азовського морів. Ми готові застосувати силу, - Хомчак - Цензор.НЕТ 6757
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12.05.2021 14:53 Відповісти
Примените уже . Орда иначе не понимает .
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12.05.2021 12:34 Відповісти
Орда прекрасно понимает что отвечать практически нечем, иначе бы не наглели. Нептуны и Вильха М существуют в единичном исполнении. За 2 года для ВСУ не сделано ничего.
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12.05.2021 13:47 Відповісти
Кацапня постійно наривається.
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12.05.2021 12:34 Відповісти
Это что же выходит, подозрение в госизмене пороху и муженко за проход по своим территориальным водам в свои порты базирования украинских кораблей вмс оказалось липой???
Или хомчак тоже согласен пойти по статье за госизмену ?
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12.05.2021 12:53 Відповісти
"РФ постійно провокує ВМС України в акваторіях Чорного та Азовського морів. Ми готові застосувати силу, - Хомчак"- наберіть їкіпажі гумових надувних човників з кварталів "кріварожья" і вперед на абордаж!
А, гавнокамандующєво незабудьте і стрім,
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12.05.2021 12:58 Відповісти
ну так применяйте. От таких заявлений кацапы ржут. Или уже молчали бы. РФ постійно провокує ВМС України в акваторіях Чорного та Азовського морів. Ми готові застосувати силу, - Хомчак - Цензор.НЕТ 7120
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12.05.2021 13:02 Відповісти
Потрясающе!!!!

"Встречаются две женщины:- Как дела?
- Замечательно! Ты знаешь, любовник обещал купить мне
норковую шубу...
- Потрясающе!
- ...а еще он обещал мне купить "Ягуар"...
- Потрясающе!
- ...а еще мы с ним поедем отдыхать на Канарские острова!
- Потрясающе!
- А что у тебя нового?
- Я учусь в школе хороших манер.
- И чему же там учат?
- Ну вот, например, на последнем занятии нас учили вместо
"Не *****!" говорить "Потрясающе!"
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12.05.2021 13:08 Відповісти
применить силу...А применялка уже выросла?
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12.05.2021 13:24 Відповісти
Себе то хоть не ври. Как бы это ни было грустно, были бы готовы - уже бы применили и не раз. Все это знают, ********* знает тем более. Вот и борзеют.
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12.05.2021 13:46 Відповісти
Хомчак готов снова навалить в штаны и позорно бежать?
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12.05.2021 14:30 Відповісти
рашизм=тероризм
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12.05.2021 14:32 Відповісти
Закривайте також райони для цапського судоходства.
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12.05.2021 16:17 Відповісти
 
 