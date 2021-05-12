9 травня розпочато 17 кримінальних проваджень за поширення забороненої символіки, - глава Нацполіції Клименко

Лише за 9 травня правоохоронці склали 22 адмінпротоколи і почали 17 кримінальних проваджень за поширення забороненої символіки комуністичного і нацистського режимів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС, про це заявив глава Нацполіції Ігор Клименко.

"Хочу подякувати поліцейським, зокрема Одеси, Закарпаття, Львівської, Запорізької, Луганської областей, які вчасно зреагували та чудово спрацювали. Не дали "розгулятися" порушникам та підбурити ситуацію. Особовий склад діяв дуже чітко, не дозволив ситуації вийти з-під контролю і цим людям, які намагалися створити провокацію, цю "картинку" для наших ворогів, погасили. Взагалі тільки за 9 травня ми склали 22 адмінпротоколи та розпочали 17 кримінальних проваджень за поширення забороненої символіки комуністичного та нацистського режимів", - сказав глава Нацполіції.

Заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий заявив, що підрозділи МВС впоралися з поставленими завданнями.

"Що стосується 7-ї річниці трагічних подій в Одесі, то публічну безпеку гарантували 2,5 тисячі правоохоронців. Крім того, залучалися 600 поліцейських і 500 гвардійців з інших регіонів", - зазначив він.

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