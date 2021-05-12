"Жертва фотопослуг": у курортній Кирилівці на березі моря знайшли мертвого крокодила. ФОТО
Новини Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж
У Кирилівці Запорізької області на узбережжі знайшли мертвого крокодила, зоозахисники вважають, що тварина стала жертвою фотопослуг.
Відповідну інформацію оприлюднила на сторінці в фейсбуці організація Всеукраїнського гуманістичного руху UAnimals, передає Цензор.НЕТ.
"Жертва фотопослуг Фотографи кажуть про те, що люблять тварин, яких експлуатують? Розповідають, що рятують їх і піклуються про них? Вкотре нагадуємо, що це брехня! У курортному селищі Кирилівка на пляжі знайшли тіло мертвого крокодила. Не похованого, а просто викинутого, наче сміття", - йдеться в пості.
Зоозахисники розповіли, що влітку саме на цьому морському курорті відпочиваючим пропонували зробити фото з екзотичною твариною.
UAnimlas закликає Верховну Раду схвалити законопроєкт 2351 (Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо імплементації положень деяких міжнародних угод і директив ЄС у сфері охорони тваринного і рослинного світу), а відпочиваючих - відмовитися від фотопослуг з тваринами.
В обласному управлінні Нацполіції Укрінформу прокоментували, що ніяких заяв щодо загибелі рептилії від зоозахисних організацій до них не надходило.
Будь ласка, зачекайте...
Скорее всего сбежал... а не заявили потому что ответственности испугались...
Так что выкидывать на мусорку даже сдохшего не имеет смысла..
Єщьо бил случай...
"В Мариуполе установили памятник крокодилу Годзилле. Именно в этом городе был найден нильский крокодил, сбежавший из цирка в мае 2007 года.
Напомним, нильский крокодил (Crocodylus niloticus) по кличке Годзилла пропал 31 мая 2007 года на побережье Азовского моря во время гастролей в городе Киевского передвижного цирка. На поиск рептилии были брошены силы МЧС, однако найти Годзиллу не удалось.
28 ноября крокодил был пойман на территории ТЭЦ Мариупольского меткомбината «Азовсталь». Он не оказывал сопротивления, потому что, по-видимому, замерз и находился в спячке. 30 ноября крокодил умер. Его останки были кремированы....Так народный депутат Геннадий Москаль убежден, что смерть Годзиллы лежит на совести Нестора Шуфрича, занимавшего в то время пост Министра по вопросам чрезвычайных ситуаций."
Он жеж во рву с подогревом плавал....ээээх!