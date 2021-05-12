УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
18557 відвідувачів онлайн
Новини СуспільствоФоторепортаж
9 528 33
Азовське море (1501) тварини (333) туризм (782) Запорізька область (2565)

"Жертва фотопослуг": у курортній Кирилівці на березі моря знайшли мертвого крокодила. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

У Кирилівці Запорізької області на узбережжі знайшли мертвого крокодила, зоозахисники вважають, що тварина стала жертвою фотопослуг.

Відповідну інформацію оприлюднила на сторінці в фейсбуці організація Всеукраїнського гуманістичного руху UAnimals, передає Цензор.НЕТ.

"Жертва фотопослуг Фотографи кажуть про те, що люблять тварин, яких експлуатують? Розповідають, що рятують їх і піклуються про них? Вкотре нагадуємо, що це брехня! У курортному селищі Кирилівка на пляжі знайшли тіло мертвого крокодила. Не похованого, а просто викинутого, наче сміття", - йдеться в пості.

Зоозахисники розповіли, що влітку саме на цьому морському курорті відпочиваючим пропонували зробити фото з екзотичною твариною.

Також читайте: ВООЗ закликає не торгувати дикими тваринами на продовольчих ринках: можуть бути джерелом 70% нових інфекцій у людей

UAnimlas закликає Верховну Раду схвалити законопроєкт 2351 (Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо імплементації положень деяких міжнародних угод і директив ЄС у сфері охорони тваринного і рослинного світу), а відпочиваючих - відмовитися від фотопослуг з тваринами.

В обласному управлінні Нацполіції Укрінформу прокоментували, що ніяких заяв щодо загибелі рептилії від зоозахисних організацій до них не надходило.

Жертва фотопослуг: у курортній Кирилівці на березі моря знайшли мертвого крокодила 01
Жертва фотопослуг: у курортній Кирилівці на березі моря знайшли мертвого крокодила 02

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+20
"Жертва фотоуслуг": в курортной Кирилловке на берегу моря нашли мертвого крокодила - Цензор.НЕТ 9413
показати весь коментар
12.05.2021 13:05
+16
Цирки, зоопарки, полювання, фотостудії і взагалі використання тварин в комерційних цілях ЗАБОРОНИТИ!!!! Глобально!!!
показати весь коментар
12.05.2021 13:08
+15
Крокодили каймани живуть в дикий природі 60 років! Він помер від неправильного поводження з ним рабовласників. Потрібно заборонити використання тварин для фотографування.
показати весь коментар
12.05.2021 13:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Может он убежал и сам умер от того что не чем питаться - возможна такая версия?
показати весь коментар
12.05.2021 12:57 Відповісти
Если бы убежал, то кого нибудь бы встретил...да и никто походу не искал
показати весь коментар
12.05.2021 13:03 Відповісти
думаю тот кого он встретил не стал бы близко подходить)
показати весь коментар
12.05.2021 13:05 Відповісти
Ага, и никто бы в жизни не позвонил хотя бы в полицию, что бегает крокодил - хватит выдумывать. Люди любят бабки - все остальное (для большинства) второстепенно...
показати весь коментар
13.05.2021 08:47 Відповісти
Крокодили каймани живуть в дикий природі 60 років! Він помер від неправильного поводження з ним рабовласників. Потрібно заборонити використання тварин для фотографування.
показати весь коментар
12.05.2021 13:05 Відповісти
Вы бы лучше о людях беспокоились. Сдох Гена и хрен с ним.
показати весь коментар
12.05.2021 13:07 Відповісти
если бы это была псина, то крику бы было...
показати весь коментар
12.05.2021 13:31 Відповісти
откуда в Кирилловке мог убежать крокодил, кроме как от живодера?) Вы так пишете, будто про всемирно известную крокодилью ферму.
показати весь коментар
12.05.2021 13:35 Відповісти
Кокой кошмар! Вирус лютует аж Гена здох!
показати весь коментар
12.05.2021 12:57 Відповісти
"Жертва фотоуслуг": в курортной Кирилловке на берегу моря нашли мертвого крокодила - Цензор.НЕТ 858
показати весь коментар
12.05.2021 13:08 Відповісти
Вряд ли бы кто то взял и выбросил...кожа крокодила стоит дорого.....
Скорее всего сбежал... а не заявили потому что ответственности испугались...
показати весь коментар
12.05.2021 13:05 Відповісти
Чучело крокодила тоже стоит денег....
Так что выкидывать на мусорку даже сдохшего не имеет смысла..
показати весь коментар
12.05.2021 13:08 Відповісти
Та й м'ясо з хвоста їстівне "Жертва фотопослуг": у курортній Кирилівці на березі моря знайшли мертвого крокодила - Цензор.НЕТ 950
Єщьо бил случай...
"В Мариуполе установили памятник крокодилу Годзилле. Именно в этом городе был найден нильский крокодил, сбежавший из цирка в мае 2007 года.

Напомним, нильский крокодил (Crocodylus niloticus) по кличке Годзилла пропал 31 мая 2007 года на побережье Азовского моря во время гастролей в городе Киевского передвижного цирка. На поиск рептилии были брошены силы МЧС, однако найти Годзиллу не удалось.
28 ноября крокодил был пойман на территории ТЭЦ Мариупольского меткомбината «Азовсталь». Он не оказывал сопротивления, потому что, по-видимому, замерз и находился в спячке. 30 ноября крокодил умер. Его останки были кремированы....Так народный депутат Геннадий Москаль убежден, что смерть Годзиллы лежит на совести Нестора Шуфрича, занимавшего в то время пост Министра по вопросам чрезвычайных ситуаций."

"Жертва фотопослуг": у курортній Кирилівці на березі моря знайшли мертвого крокодила - Цензор.НЕТ 8784
показати весь коментар
12.05.2021 13:34 Відповісти
Годзик, того крокодила все звали "Годзик"
показати весь коментар
12.05.2021 15:52 Відповісти
В Кирилловке кожа крокодила не стоит ничего, она там никому не впилась)) её снимать и готовить к отправке задолбешься, если вообще умеешь.
показати весь коментар
12.05.2021 13:39 Відповісти
"Жертва фотоуслуг": в курортной Кирилловке на берегу моря нашли мертвого крокодила - Цензор.НЕТ 9413
показати весь коментар
12.05.2021 13:05 Відповісти
Цирки, зоопарки, полювання, фотостудії і взагалі використання тварин в комерційних цілях ЗАБОРОНИТИ!!!! Глобально!!!
показати весь коментар
12.05.2021 13:08 Відповісти
На данный момент это неосуществимо. Эволюция идет очень медленно и большинству людей наплевать на то, что творит человек с окружающим миром, волнует лишь степень наполненности миски возле собственной будки.
показати весь коментар
12.05.2021 13:32 Відповісти
Перепрошую,а купувати для їжі тварин(продукти тваринного походження), це комерційні цілі чи ні?
показати весь коментар
12.05.2021 14:03 Відповісти
Ні, це задоволення первинних потреб
показати весь коментар
12.05.2021 15:37 Відповісти
Тю, та то пограничники, паразиты прозевали....
Он жеж во рву с подогревом плавал....ээээх!
показати весь коментар
12.05.2021 13:23 Відповісти
Думаєте, це перший випадок? Рік чи два тому, на березі р. Десна, на Чернігівщині (Козелецький район), теж був знайдений метровий крокодил... Навіть морду не звільнили від липкої стрічки... Наші "крутелики" купляють "екзотичні живі цяцьки", а коли ними "награються", вони їх викидають, не думаючи про наслідки... Добре, що хоч вони в нашому кліматі перезимувать не можуть, а то мали-б, піраній, кандіру чи отруйних земноводних чи плазунів з павуками, у своїй природі... Нам досить рослинних "заокеанських агресорів" - амброзії, циклахени чи галінзоги на своїх луках, пустищах чи присадибних ділянках...
показати весь коментар
12.05.2021 13:24 Відповісти
Випадок не перший дійсно, але у Кирилівці немає "крутеликів", це скоріш за все дійсно фотограф був.
показати весь коментар
12.05.2021 13:41 Відповісти
Ну а на Десні нема курортників, тому і фотографи не водяться...
показати весь коментар
12.05.2021 13:46 Відповісти
Зараз в Кирилівці пляжі ще пусті.
показати весь коментар
12.05.2021 13:26 Відповісти
Ну так є час "свіженького" завести як раз
показати весь коментар
12.05.2021 13:42 Відповісти
+1 жертва Ковіду.. "Жертва фотопослуг": у курортній Кирилівці на березі моря знайшли мертвого крокодила - Цензор.НЕТ 4872
показати весь коментар
12.05.2021 13:52 Відповісти
Характерний приклад такого самого ідіотизму, однак з більш неприємним кінцем - випуск у Флоридських болотах (Еверглейд), азіатських сітчастих пітонів... Учені за голову хапаються, бо вони розплодилися і жеруть усе живе. Навіть молодих алігаторів... Деякі місцеві види тварин уже на межі зникнення...
показати весь коментар
12.05.2021 15:15 Відповісти
Найти прошлогодних владельцев кирилловского крокодила - дело одного рабочего дня. Но заяв же менты не получали. А по факту?
показати весь коментар
12.05.2021 15:49 Відповісти
От шуфрича сбежал
показати весь коментар
12.05.2021 16:34 Відповісти
А может...
"Жертва фотопослуг": у курортній Кирилівці на березі моря знайшли мертвого крокодила - Цензор.НЕТ 9530
показати весь коментар
12.05.2021 17:38 Відповісти
 
 