Україна буде членом НАТО, це підтверджено і генсеком Альянсу, і міжнародними колегами, - віцепрем'єрка Стефанішина
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна точно стане членом НАТО.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".
"Україна буде членом НАТО, це вже підтверджено і генеральним секретарем, і зокрема американськими, французькими і німецькими колегами. Звичайно, цей процес достатньо тривалий. Наприклад, Північна Македонія рухалася у напрямку виконання тільки ПДЧ фактично 20 років. Лише сьогодні ми починаємо дискурс щодо отримання ПДЧ – це робота, яка триватиме кілька років, але паралельно з цим ми робимо великий вклад в колективну безпеку, беремо участь фактично у всіх доступних навчаннях НАТО, підвищуємо взаємосумісність наших військових підрозділів з натівськими, долучаємося до формування стратегії НАТО щодо чорноморської безпеки", - зазначила віцепрем’єрка.
За її словами, сам процес євроатлантичної інтеграції вже відбувається, він незворотний.
"Політичне рішення буде прийнято. Я впевнена, що в найближчі роки, хоча не все залежить від України, але підтвердження, що ми будемо членами НАТО, вже є. Тому важливо, що ми зараз починаємо цю роботу, політичні перемовини", - додала Стефанішина.
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А может они пошутили, как говнокомандующий?
"НАТО це ти!"
"Кінець епохи безНАТОвськи!"
"Всім вчителям та лікарям зарплати на рівні НАТО!"
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нові пред-виборні гасла "Слуг Народу"?
Лохи в загоне,
Бандиты в законе.
Вообще Украине и без НАТО хорошо..
Тем, кто коментарии тут написал надо готовиться лекарства кушать, "иных уж нет, а те далече". через 20 лет будет всё по другому. Сейчас ни от разводилы Порошенко от которого тошнит уже, ни от Зеленского, который много лучше, чем наглец, опытный подлец и провокатор Порошенко. вступление Украины в НАТО никак не зависит. Просто кое-кто умеет лапшу народу вешать и вешает, а кое кто остается самим собой. Кстати Порошенко вообще со своим здоровьем не доживёт.
-Я ее мозг.