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Україна буде членом НАТО, це підтверджено і генсеком Альянсу, і міжнародними колегами, - віцепрем'єрка Стефанішина

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна буде членом НАТО, це підтверджено і генсеком Альянсу, і міжнародними колегами, - віцепрем'єрка Стефанішина

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна точно стане членом НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Україна буде членом НАТО, це вже підтверджено і генеральним секретарем, і зокрема американськими, французькими і німецькими колегами. Звичайно, цей процес достатньо тривалий. Наприклад, Північна Македонія рухалася у напрямку виконання тільки ПДЧ фактично 20 років. Лише сьогодні ми починаємо дискурс щодо отримання ПДЧ – це робота, яка триватиме кілька років, але паралельно з цим ми робимо великий вклад в колективну безпеку, беремо участь фактично у всіх доступних навчаннях НАТО, підвищуємо взаємосумісність наших військових підрозділів з натівськими, долучаємося до формування стратегії НАТО щодо чорноморської безпеки", - зазначила віцепрем’єрка.

За її словами, сам процес євроатлантичної інтеграції вже відбувається, він незворотний.

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"Політичне рішення буде прийнято. Я впевнена, що в найближчі роки, хоча не все залежить від України, але підтвердження, що ми будемо членами НАТО, вже є. Тому важливо, що ми зараз починаємо цю роботу, політичні перемовини", - додала Стефанішина.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
Процес почався ще при Ющенко і активно продовжений при Порошенко, а ось при Зеленському відбувається тотальний саботаж і відверта брехня.
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12.05.2021 13:05
+7
"это подтверждено и генсеком Альянса, и международными коллегами" (с)
А может они пошутили, как говнокомандующий?
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12.05.2021 13:01
+5
Сейчас ещё запустят "МинПравды"...Во тогда пропаганда Зелёных соплей развернется! и всё в Будущем времени...а вреале воровство и передел потоков.
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12.05.2021 13:12
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Т.е. через 20 лет ?
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12.05.2021 13:00 Відповісти
Канєшна, блазень всьо порішає.
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12.05.2021 13:00 Відповісти
"это подтверждено и генсеком Альянса, и международными коллегами" (с)
А может они пошутили, как говнокомандующий?
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12.05.2021 13:01 Відповісти
_Пока тупорылые тормоза Запада расчехлятся путлер уже оккупирует страны Балтии и будет готовиться к вторжению в Польшу.
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12.05.2021 13:03 Відповісти
"Весна прийде будем у НАТО"
"НАТО це ти!"
"Кінець епохи безНАТОвськи!"
"Всім вчителям та лікарям зарплати на рівні НАТО!"
....
нові пред-виборні гасла "Слуг Народу"?

Украина будет членом НАТО, это подтверждено и генсеком Альянса, и международными коллегами, - вице-премьер Стефанишина - Цензор.НЕТ 2608
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12.05.2021 13:03 Відповісти
"Слуга народу НАТО"
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12.05.2021 13:13 Відповісти
НАТО в смартфоне...
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12.05.2021 13:22 Відповісти
Бабки на ладоне.
Лохи в загоне,
Бандиты в законе.
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12.05.2021 13:25 Відповісти
Сначала НАТО!Безопасность! А потом зарплатЫ!!!
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12.05.2021 15:55 Відповісти
Процес почався ще при Ющенко і активно продовжений при Порошенко, а ось при Зеленському відбувається тотальний саботаж і відверта брехня.
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12.05.2021 13:05 Відповісти
Бред всё это.Польша в НАТО вступила за 9 лет. А Украина уже 15 не может определиться с кем она.
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12.05.2021 13:20 Відповісти
"бред" - це у 73/43%зебілів. Саме через нього Україна страждає.
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12.05.2021 13:38 Відповісти
Таки да. "Величайший" уже не может два года назначить законного представителя Украины при НАТО. Кандидатуры, видимо, все перебирает.
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12.05.2021 14:45 Відповісти
І тепер доцільно "свіжий/переможний" зє-рейтинг запуліть...
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12.05.2021 13:10 Відповісти
Сейчас ещё запустят "МинПравды"...Во тогда пропаганда Зелёных соплей развернется! и всё в Будущем времени...а вреале воровство и передел потоков.
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12.05.2021 13:12 Відповісти
Слуги з майбутнього
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12.05.2021 13:35 Відповісти
Будет. Только мозги надо переделать. А то "умники" из МОУ, документацию га оборудование принятое в НАТО и изготовленное согласно стандартов, заставляют переделывать под ГОСТы и ДУСТы, которые 80-х-90-х годов. СССРовские ещё. Говорят, что стандартов НАТО у них нет. Так что все эти заявления только на бумаге для лохората.
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12.05.2021 13:18 Відповісти
Це все слова, А де конкретні дії з нашої сторони, крім вимоги до Байдена?
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12.05.2021 13:20 Відповісти
Так это и есть конёк Украины. Всё только на словах. Сейчас наплодят всяких Меморандумов, Намерений, Круглых столов и пр. И ничего не будут делать реально. Это по-украински.
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12.05.2021 13:22 Відповісти
Уже два года да же не назначен представитель Украины при НАТО! Про какой прогресс зедебилы пишут? Может это секрет от зенелоха с елдаком? Идет полная дез.информация и прямой саботаж ,все что касается НАТО ,зеленой плесенью.
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12.05.2021 13:24 Відповісти
Это можно с уверенностью утверждать если при этом не называть сроков.
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12.05.2021 13:31 Відповісти
Да! Через 20 лет и не раньше! Как раз Путину исполнится 90 лет.
Вообще Украине и без НАТО хорошо..
Тем, кто коментарии тут написал надо готовиться лекарства кушать, "иных уж нет, а те далече". через 20 лет будет всё по другому. Сейчас ни от разводилы Порошенко от которого тошнит уже, ни от Зеленского, который много лучше, чем наглец, опытный подлец и провокатор Порошенко. вступление Украины в НАТО никак не зависит. Просто кое-кто умеет лапшу народу вешать и вешает, а кое кто остается самим собой. Кстати Порошенко вообще со своим здоровьем не доживёт.
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12.05.2021 13:41 Відповісти
Щоб тебе і тобі подібних не тошнило,........... йди далеко далеко!!!!!!!!
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12.05.2021 14:13 Відповісти
- Рабинович, вы член партии ?
-Я ее мозг.
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12.05.2021 13:45 Відповісти
Когда нечем похвастать, каждый день рассказывай про вступление в ЕС и НАТО.
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12.05.2021 13:51 Відповісти
І знову БЛА, БЛА БЛА БЛА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Коротко, не маєте ні чого нового ні дат ні що конкретно отримає Україна!!!!!!!!!!!!!Надія на США !!!
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12.05.2021 14:10 Відповісти
Быстрее рак на горе свиснет, чем очередная непрофессиональная ложь от зэко-манды правдой станет
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12.05.2021 16:41 Відповісти
 
 