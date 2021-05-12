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Уруський про реформу Укроборонпрому: Планується створення двох керуючих компаній

Новини Цензор.НЕТ Економіка

У ході реформи оборонно-промислового сектору в Україні планують замість державного концерну "Укроборонпром" створити дві керуючі компанії - "Оборонні системи України" та "Аерокосмічні системи України".

Вони складатимуться із шести і трьох холдингів відповідно. Про це під час виступу на форумі "Україна 30" розповів міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, "Оборонні системи" і "Аерокосмічні системи" - це керуючі компанії, які будуть займатися розробками стратегій і залученням інвестицій.

До складу "Оборонних систем" попередньо увійдуть шість холдингів:

  • "Авіаремонт";
  • "Бронетехніка";
  • "Високоточна зброя";
  • "Боєприпаси й спеціальна хімія";
  • "Радарні системи";
  • "Морські системи".

"Аерокосмічні системи" складатимуться з трьох холдингів:

  • "Авіаційні двигуни";
  • "Антонов";
  • "Ракетно-космічний центр" Південний ", до якого увійдуть корпоратизовані підприємство, які сьогодні знаходяться в сфері управління Державного космічного агентства України.

Читайте: Обговорювалася реформа ДП "Укроборонпром", - Уруський провів зустріч із послами G7

"Компанії перебуватимуть у сфері управління Міністерства з питань стратегічних галузей і промисловості. В ході їх створення будуть створені і реалізовані, прийняті в країнах ЄС і НАТО правила корпоративного управління: виконавчі директорати, наглядові ради та інше", - заявив Уруський.

Автор: Анастасія Потіха
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две компании лучше чем одна! Можно больше бабла украсть и в случае чего обвинять друг-друга!
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12.05.2021 13:12 Відповісти
Не те слово. Це ж в два рази більше родичів зелених дармоїдів та всілякого фсбшного лайна, прилаштувати можна.
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12.05.2021 13:30 Відповісти
Сколько красивых слайдов со схемами и разноцветными стрелочками можно сделать!
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12.05.2021 13:13 Відповісти
этот чёрт Урусский в курсе, что убивают ""Малышева" и "ХКБМ"?!
ХКБМ частково переходить на одноденний робочий тиждень

Харківське конструкторське бюро машинобудування, яке отримало замовлення на 77 БТР-4, готується до часткового переходу на одноденний робочий тиждень.При цьому, «скорочення», насамперед торкнеться інтелектуальної складової колективу, зокрема конструкторів. А інші працівники (зокрема, зварювальники) навпаки будуть працювати у три зміни - робити корпуси нових бронетранспортерів.
Нагадаємо, що наприкінці 2020 року Міноборони уклало договори з ХКБМ на постачання ЗСУ 75 бронетранспортерів БТР-4Е (з них 60 у версії для морської піхоти), одного командирського БТР-4К та однієї броньованої ремонто-евакуаційної машини БРЕМ-4РМ.
Наказ про новий графік роботи за підписом директора ХКБМ Якова Мормило від 11 травня ц.р. вже передано начальнику відділу кадрів для ознайомлення працівників держпідприємства.
Зазначається, що працівники незгодні з новими нормами можуть або звільнитися самостійно, або (в разі відмови піти за власним бажанням й працювати один день в неділю за відповідну мізерну зарплатню) будуть звільнені «на підставі пункту 6 статті 36 КЗпП України через два місяці з дня ознайомлення з наказом».
На ХКБМ наразі працює близько 800 робітників та інженерів. Цього року підприємство має завершити розробку конструкторської документації та виготовити дослідні зразки модернізованого «Дозор-Б» і вдосконаленого танку Т-64 (шифр «Краб»). Крім того, триває робота над створенням «морської версії» БТР-4Е.
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12.05.2021 13:15 Відповісти
а чего две? а не три-пять? управляющих компаний????
на одного рАба - три прораба...
(чем меньше управляющих - тем выше спрос и ответственность с каждого "управителя"...да?)
а так...размазались средвтва по блюдечкам...с золотой каёмочкой))))
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12.05.2021 13:19 Відповісти
В состав "Оборонных систем" предварительно войдут шесть холдингов:1) "Авиаремонт"

"Аэрокосмические системы" будут состоять из трех холдингов:1) "Авиационные двигатели"; 2) "Антонов"

Т.е. одни будут строить (делать), а другие- ремонтировать.
Авиаспецов разделят по 2-м разным конторам... Уруский о реформе Укроборонпрома: Планируется создание двух управляющих компаний - Цензор.НЕТ 9412
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12.05.2021 13:24 Відповісти
Как с министерствами.....
Поразделяли, создали новые.... Теперь объединяют.....
И них-я не сделали кроме вреда.... И видимость работы.....
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12.05.2021 14:04 Відповісти
Зерехвормы в действии - была одна банда воров, станет две )))))
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12.05.2021 15:06 Відповісти
 
 