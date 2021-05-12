Уруський про реформу Укроборонпрому: Планується створення двох керуючих компаній
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У ході реформи оборонно-промислового сектору в Україні планують замість державного концерну "Укроборонпром" створити дві керуючі компанії - "Оборонні системи України" та "Аерокосмічні системи України".
Вони складатимуться із шести і трьох холдингів відповідно. Про це під час виступу на форумі "Україна 30" розповів міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, "Оборонні системи" і "Аерокосмічні системи" - це керуючі компанії, які будуть займатися розробками стратегій і залученням інвестицій.
До складу "Оборонних систем" попередньо увійдуть шість холдингів:
- "Авіаремонт";
- "Бронетехніка";
- "Високоточна зброя";
- "Боєприпаси й спеціальна хімія";
- "Радарні системи";
- "Морські системи".
"Аерокосмічні системи" складатимуться з трьох холдингів:
- "Авіаційні двигуни";
- "Антонов";
- "Ракетно-космічний центр" Південний ", до якого увійдуть корпоратизовані підприємство, які сьогодні знаходяться в сфері управління Державного космічного агентства України.
"Компанії перебуватимуть у сфері управління Міністерства з питань стратегічних галузей і промисловості. В ході їх створення будуть створені і реалізовані, прийняті в країнах ЄС і НАТО правила корпоративного управління: виконавчі директорати, наглядові ради та інше", - заявив Уруський.
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ХКБМ частково переходить на одноденний робочий тиждень
Харківське конструкторське бюро машинобудування, яке отримало замовлення на 77 БТР-4, готується до часткового переходу на одноденний робочий тиждень.При цьому, «скорочення», насамперед торкнеться інтелектуальної складової колективу, зокрема конструкторів. А інші працівники (зокрема, зварювальники) навпаки будуть працювати у три зміни - робити корпуси нових бронетранспортерів.
Нагадаємо, що наприкінці 2020 року Міноборони уклало договори з ХКБМ на постачання ЗСУ 75 бронетранспортерів БТР-4Е (з них 60 у версії для морської піхоти), одного командирського БТР-4К та однієї броньованої ремонто-евакуаційної машини БРЕМ-4РМ.
Наказ про новий графік роботи за підписом директора ХКБМ Якова Мормило від 11 травня ц.р. вже передано начальнику відділу кадрів для ознайомлення працівників держпідприємства.
Зазначається, що працівники незгодні з новими нормами можуть або звільнитися самостійно, або (в разі відмови піти за власним бажанням й працювати один день в неділю за відповідну мізерну зарплатню) будуть звільнені «на підставі пункту 6 статті 36 КЗпП України через два місяці з дня ознайомлення з наказом».
На ХКБМ наразі працює близько 800 робітників та інженерів. Цього року підприємство має завершити розробку конструкторської документації та виготовити дослідні зразки модернізованого «Дозор-Б» і вдосконаленого танку Т-64 (шифр «Краб»). Крім того, триває робота над створенням «морської версії» БТР-4Е.
на одного рАба - три прораба...
(чем меньше управляющих - тем выше спрос и ответственность с каждого "управителя"...да?)
а так...размазались средвтва по блюдечкам...с золотой каёмочкой))))
"Аэрокосмические системы" будут состоять из трех холдингов:1) "Авиационные двигатели"; 2) "Антонов"
Т.е. одни будут строить (делать), а другие- ремонтировать.
Авиаспецов разделят по 2-м разным конторам...
Поразделяли, создали новые.... Теперь объединяют.....
И них-я не сделали кроме вреда.... И видимость работы.....