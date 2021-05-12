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Заступник глави МВС Геращенко про стрілянину в казанській школі: "Як показує світовий досвід, запобігти такому теракту дуже і дуже складно"

Новини Цензор.НЕТ Події Суспільство

Заступник глави МВС Геращенко про стрілянину в казанській школі:

Заступник глави МВС Антон Геращенко прокоментував ситуацію з розстрілом школярів у Казані 11 травня, в результаті чого загинули не менше 10 осіб, і розповів, як запобігти подібному в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Давайте говорити відверто, досі науці невідомо, чому в той чи інший момент людей переклинює, і вони роблять щось таке, що змушує здригатися нас усіх. В Україні, на щастя, не було таких масштабних терактів і вбивств, як це було в США чи те, що ми бачили сьогодні (11 травня – ред.) в Казані. Але минулого року в Луцьку людина захопила рейсовий автобус. І якби з нею Нацполіція не провела переговори і людина не здалася б, то ми мали б багато жертв. Чому ця людина це зробила (в Луцьку – ред.), і зараз сидить за ґратами – це питання до науковців, до медиків, до психіатрів. Не завжди можна знати, що хтось, кого ми вважали нормальною людиною, починає робити страшні речі, як це було в Казані. І досі неможливо встановити, хто і в який момент зірветься і почне робити такі речі. Стріляє не зброя, стріляє людина", - заявив Геращенко.

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Він наголосив, що школярів у Казані розстрілювали зі звичайної мисливської рушниці.

"У нас в Україні на обліку перебуває близько 1,2 млн мисливських рушниць, кожною з яких, якщо використовувати для вбивства, можна натворити жахливих речей. Але ще раз хочу сказати, що це питання девіації або психічних розладів окремих людей. Цей випадок показав, що краще зброю не видавати тим особам, у яких є психічні розлади. Але потрібно, якщо ви бачите, що якась людина, має психічні відхилення, якщо вона каже, що піде когось вбивати, телефонувати в поліцію. Ми будемо вивчати такі факти і будемо, можливо, попереджати такі злочини. Хоча, як показує світовий досвід, запобігти такому теракту дуже і дуже складно", - зазначив заступник глави МВС.

Раніше повідомлялося, що 19-річний хлопець відкрив стрілянину в одній з казанських шкіл.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
https://www.youtube.com/watch?v=6G-Ymf54MHI

Путин взялся за оружие: четкий сигнал Казани в стиле Кремля
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12.05.2021 13:49
+3
Крупний спеціаліст виступив,а фулі ви хотіли. По облизуванню тарілок...
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12.05.2021 13:46
+2
Там взагалі питання як психічно нездорова людина могла влучити в таку кількість людей і сама себе на поранити і не вбити і спокійно здатись без опору правоохоронцям! Скорше за все це теракт який організований спецслужбами, а психічно неврівноваженого запустили як дурачка, щоб на нього все повісити! Зараз путіну потрібно відволікти увагу людей від своєї поразки на кордоні з Україною, путіна нагнули як лоха і він нервує що це всі побачать!
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12.05.2021 13:49
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Крупний спеціаліст виступив,а фулі ви хотіли. По облизуванню тарілок...
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12.05.2021 13:46 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=6G-Ymf54MHI

Путин взялся за оружие: четкий сигнал Казани в стиле Кремля
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12.05.2021 13:49 Відповісти
Там взагалі питання як психічно нездорова людина могла влучити в таку кількість людей і сама себе на поранити і не вбити і спокійно здатись без опору правоохоронцям! Скорше за все це теракт який організований спецслужбами, а психічно неврівноваженого запустили як дурачка, щоб на нього все повісити! Зараз путіну потрібно відволікти увагу людей від своєї поразки на кордоні з Україною, путіна нагнули як лоха і він нервує що це всі побачать!
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12.05.2021 13:49 Відповісти
Этот случай показал, что лучше оружие не выдавать тем лицам, у которых есть психические расстройства. - авакову этого не говори, заругает.Источник: https://censor.net/ru/n3264774
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12.05.2021 13:47 Відповісти
сьогодня немає ростройств, а завтра вже є.
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12.05.2021 14:29 Відповісти
антоха еще не тявкнул...
а то подзабывать стали...
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12.05.2021 13:47 Відповісти
Спецназ в Беслане мочил в сортире всех подряд...
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12.05.2021 13:47 Відповісти
опыт показывает, что меньше нужно культивировать ненависть и лить на кацапов боевую пропаганду ..
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12.05.2021 13:49 Відповісти
тьі потерялся? случайно попал на укрсайт?
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12.05.2021 14:30 Відповісти
Після досвіду срср, можу вас запевнити що зараз москалі виглядають як блазні, а не супротивник.
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12.05.2021 14:58 Відповісти
А це значить що і в Україні треба обмежити інтернет і соцмережі, правильно Антоша?
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12.05.2021 13:52 Відповісти
і конфіскувати мисливську зброю
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12.05.2021 14:01 Відповісти
Замглавы МВД Геращенко о стрельбе в казанской школе: "Как показывает мировой опыт, предотвратить такой теракт очень и очень сложно" - Цензор.НЕТ 1803
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12.05.2021 13:52 Відповісти
Вовремя к психиатру нужно обращаться просто, а не ждать что перерастет...
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12.05.2021 13:53 Відповісти
"Как показывает мировой опыт, предотвратить такой теракт очень и очень сложно"

Совершенно верно. Ведь крайне сложно гэбне предотвратить теракт, который они сами и организовали
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12.05.2021 13:53 Відповісти
В моем городе есть школа где территория огорожена вместе с футбольным полем,а на входи сидит типа тетка консьержка,спрашивает у взрослых цель визита и кому из детей,тетке надо дать ружбайку и ящик патронов... со свистком и тревожной кнопкой в полицию...
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12.05.2021 13:54 Відповісти
Заходите детей видеть живыми,раскошеливайтесь...Жлобы...Зеле и прочим Зелемойским пофигу ваши дети.. Замглавы МВД Геращенко о стрельбе в казанской школе: "Как показывает мировой опыт, предотвратить такой теракт очень и очень сложно" - Цензор.НЕТ 724 Замглавы МВД Геращенко о стрельбе в казанской школе: "Как показывает мировой опыт, предотвратить такой теракт очень и очень сложно" - Цензор.НЕТ 724
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12.05.2021 13:56 Відповісти
осталось так и непонятным, а был ли мальчик, второй? обычно на такие дела спецслужбы отправляют работать парами. петров-бошаров, как рутинный пример исполнения ********** желаний. тут схожая ситуация. сразу работала пара, а потом вдруг один самоликвидировался и остался одиночка, разворотивший в 8 минут всю школу, повыбивавший двери с косяками вместе и попутно кучу народа положивший. куда девался второй, явно проффесионал этого дела?
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12.05.2021 13:59 Відповісти
А воно до того все йде. Біснувата мілітарізація, діти з автоматами на парадах, "всі вороги", бомбити Київ і Стамбул ядерною зброєю, по телевізору 24/7 війна, війна завтра війна, весь світ на нас нападе, українців всіх вирізати аж до Львова. І я думаю, що це тільки початок в них. Мені шкода дітей, але абсолютно не шкода їх суспільство.
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12.05.2021 14:01 Відповісти
Як на мене, то цей " побічний ефект" тупої совкової мілітаризації свідомості москалів нам на користь. Ну не зрозумів пацієнт де зачаїлися вороги - буває! ))
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12.05.2021 15:05 Відповісти
Керченского стрелка помните?20 погибших и 70 ранено...скорострел...
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12.05.2021 14:03 Відповісти
а шо у Луцьку хтось загинув? порівнює не порівнюване.
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12.05.2021 14:32 Відповісти
А он когда стал специалистом в этом вопросе?
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12.05.2021 14:42 Відповісти
Конечно ,такой теракт сложно предотвратить,если его организовала власть кацапии.
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12.05.2021 15:16 Відповісти
То ніякий не теракт, а один з звичайних способів становлення скрепця.
Чим більше скрепців проводитимуть свою ініціацію таким чином, тим менше іхтамнетів буде лізти до нас...
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12.05.2021 15:31 Відповісти
Ми пам'ятаємо досвід "блискавичного" захвату терориста, який чекав на цю дію біля автобусу і викурив пару цигарок...
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12.05.2021 15:55 Відповісти
А кто такое хиращенка и каким он боком к мировому опыту в подобных вопросах?
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12.05.2021 16:32 Відповісти
Его единственная функция в своей жизни - лаять когда авака разрешит. Ну или тарелки после барина долизывать
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12.05.2021 16:33 Відповісти
всё верно сказал.
ему 19 лет, дебют шизофрении, это непредсказуемо.
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13.05.2021 05:49 Відповісти
 
 