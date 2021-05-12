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Стрілянина в школі в Казані: кількість госпіталізованих зросла до 23 осіб, серед яких 20 дітей

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном

Стрілянина в школі в Казані: кількість госпіталізованих зросла до 23 осіб, серед яких 20 дітей

Кількість госпіталізованих після стрілянини в школі в Казані зросла до 23.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс, про це повідомила віцепрем'єрка Татарстану Лейла Фазлєєва на брифінгу в Казані в середу.

"Нині в лікувальних закладах республіки перебувають 23 людини: 20 дітей і троє дорослих. На ранок стан у всіх стабільний", - сказала Фазлєєва.

Нагадаємо, 11 травня в Казані відрахований у квітні з коледжу 19-річний студент Ільназ Галявієв влаштував вибух і стрілянину в школі №175, де він раніше навчався. Загинули дев'ять осіб, зокрема семеро дітей, а також вчителька і співробітниця школи. Галявієв був затриманий поліцейськими. Порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 105 КК РФ (вбивство). Розслідуванням займається центральний апарат СКР. 12 травня у Татарстані оголошено днем ​​жалоби.

Також читайте: "Я усвідомив себе богом, а влітку в мені почав прокидатися монстр": з'явилося перше відео допиту казанського стрілка Галявієва. ВIДЕО

Раніше повідомлялося, що 18 постраждалих дітей перебувають у дитячій республіканській лікарні в Казані, шестеро з них у важкому, двоє - у вкрай важкому стані, вісім дітей зазнали кульових поранень. Ще троє дорослих з вогнепальними пораненнями перебувають в інших лікарнях Казані.

Також читайте: Заступник глави МВС Геращенко про стрілянину в казанській школі: "Як показує світовий досвід, запобігти такому теракту дуже і дуже складно"

Автор: Наталя Джума
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https://www.youtube.com/watch?v=6G-Ymf54MHI
Путин взялся за оружие: четкий сигнал Казани в стиле Кремля
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12.05.2021 13:49 Відповісти
Ну перестрелял пуйло своих школьников,чтоб неудобные законы против либерастов провести -как то пих...
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12.05.2021 13:53 Відповісти
ОТ У МЕНЕ ПИТАННЯ - МИ 8 РІК ВОЮЮЄМО З ЦІЄЙ КРАЇНОЮ І НАВІЩО НАМ

НОВИНИ З НЕЇ, вистачило б короткого репортажу - "Сьогодні в Московії знову стріляли в
школі, 20 вбитих". Коротко і ясно - а як там може бути по іншому як що це кончена країна ?
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12.05.2021 13:53 Відповісти
ворога треба знати, особливо його методи "раскачки" як в своїй країні, так й в інших..
Той самий Ізраїль (війна в Лоді та обстріли ракетами ) сьогодні - теж справа рук кацапів.
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12.05.2021 14:00 Відповісти
Ми цього ворога знаємо - зветься він Суздаль Володимірська земля, пізніше Мосоквія/ Расєя.
СВОЇ МЕТОДИ МОСКОВИТИ - ЗОЛОТООРДИНСЬКІ ФІНОУГРИ НЕ МІНЯЮТЬ ВЖЕ 500 РОКІВ. Захоплення сусідів і брехня ось їх основна зброя, ще підкуп і вербування представників влади інших держав.
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12.05.2021 14:05 Відповісти
Хорошо, но мало...Чем больше они замочат друг друга в школах, тем меньше их придет с оружием в Украину!
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12.05.2021 14:39 Відповісти
читайте, читайте...і головне вірте...постановочне відео і брехливий контекст...
или Хвост виляет собакой Стрілянина в школі в Казані: кількість госпіталізованих зросла до 23 осіб, серед яких 20 дітей - Цензор.НЕТ 2198
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12.05.2021 15:36 Відповісти
Чуркін воскресе?
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12.05.2021 16:10 Відповісти
Та це він мабуть рейхстаг брав, а єго нє понялі. Дайте йому ордєн, або хоча б мєдаль !
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12.05.2021 17:39 Відповісти
Вот к чему приводит свободная продажа оружия. Если рынок оружия откроют в Украине, то таких случаев будет сотни и тысячи
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12.05.2021 20:10 Відповісти
 
 