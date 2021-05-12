Стрілянина в школі в Казані: кількість госпіталізованих зросла до 23 осіб, серед яких 20 дітей
Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном
Кількість госпіталізованих після стрілянини в школі в Казані зросла до 23.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс, про це повідомила віцепрем'єрка Татарстану Лейла Фазлєєва на брифінгу в Казані в середу.
"Нині в лікувальних закладах республіки перебувають 23 людини: 20 дітей і троє дорослих. На ранок стан у всіх стабільний", - сказала Фазлєєва.
Нагадаємо, 11 травня в Казані відрахований у квітні з коледжу 19-річний студент Ільназ Галявієв влаштував вибух і стрілянину в школі №175, де він раніше навчався. Загинули дев'ять осіб, зокрема семеро дітей, а також вчителька і співробітниця школи. Галявієв був затриманий поліцейськими. Порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 105 КК РФ (вбивство). Розслідуванням займається центральний апарат СКР. 12 травня у Татарстані оголошено днем жалоби.
Раніше повідомлялося, що 18 постраждалих дітей перебувають у дитячій республіканській лікарні в Казані, шестеро з них у важкому, двоє - у вкрай важкому стані, вісім дітей зазнали кульових поранень. Ще троє дорослих з вогнепальними пораненнями перебувають в інших лікарнях Казані.
Будь ласка, зачекайте...
Путин взялся за оружие: четкий сигнал Казани в стиле Кремля
НОВИНИ З НЕЇ, вистачило б короткого репортажу - "Сьогодні в Московії знову стріляли в
школі, 20 вбитих". Коротко і ясно - а як там може бути по іншому як що це кончена країна ?
Той самий Ізраїль (війна в Лоді та обстріли ракетами ) сьогодні - теж справа рук кацапів.
СВОЇ МЕТОДИ МОСКОВИТИ - ЗОЛОТООРДИНСЬКІ ФІНОУГРИ НЕ МІНЯЮТЬ ВЖЕ 500 РОКІВ. Захоплення сусідів і брехня ось їх основна зброя, ще підкуп і вербування представників влади інших держав.
или Хвост виляет собакой