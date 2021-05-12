УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
17910 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
1 039 23
Кличко (2816) УДАР (75)

Об’єднатися для подолання викликів, - Кличко пропонує зробити "Удар" платформою для місцевих лідерів

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Об’єднатися для подолання викликів, - Кличко пропонує зробити

Лідер партії "Удар" Віталій Кличко запропонував платформу для місцевих лідерів, громадського сектору та експертів для боротьби з викликами, які стоять перед Україною.

Відповідне відеозвернення до лідерів на місцях, мерів, голів ОТГ, місцевих депутатів та усіх громадян він виклав на своїй сторінці. Він переконаний, консолідувати зусилля потрібно зараз, а не напередодні виборів.

"Багато з нас звикли до того, що перед кожними виборами нас закликають об’єднуватися та рятувати країну. Але об’єднуватися треба не коли вибори, а коли тяжко людям. Коли тяжко країні. Коронавірус, армія агресора, корупція та непрофесіоналізм чиновників не чекають виборів – вони вбивають, руйнують та роблять українців біднішими щодня", - заявив Кличко.

Він закликав до консолідації зусиль усіх небайдужих людей.

"Я пропоную, щоб партія "Удар" стала платформою для об’єднання всіх професійних та патріотичних українців – лідерів на місцях, громадських активістів, експертів та просто небайдужих людей. Разом ми зможемо більше", - наголосив Кличко

Кличко також окремо звернувся до місцевих лідерів, адже вони найкраще розуміють проблеми людей.

"Ви найкраще за всіх відчуваєте проблеми людей на місцях та самотужки вирішуєте їх. Ви знаєте, як наводити порядок і творити зміни. На вас тримається держава. Час консолідувати наші зусилля на національному рівні. Маємо спільно захищати інтереси громадян, пропонувати більш ефективні рішення, допомагати владі почути людей і вирішувати їхні проблеми. Не під час виборів, а зараз. Не коли вигідно комусь, а коли треба країні", - підсумував лідер партії "Удар".

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+3
Объединиться для преодоления вызовов, – Кличко предлагает сделать "Удар" платформой для местных лидеров - Цензор.НЕТ 5713
показати весь коментар
12.05.2021 13:59
+3
Сначала Киев от ларьков, стихийки и рекламы убери. Город-МАФ, а не столица.
показати весь коментар
12.05.2021 14:03
+3
не шукай в політиці добропорядності. Політика - це апріорі брудна справа. Нею можуть займатися (точніше: впливати на політику) лише цинніки з міцними нервами.
Для народу головне - вибрати цинніка, який буде засовувати йому в руки вудку, щоб той ловив рибу.
показати весь коментар
12.05.2021 14:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Похоже на то 😁
показати весь коментар
12.05.2021 14:13 Відповісти
Опять Виталик лидеров с пид...ми путает.
показати весь коментар
12.05.2021 13:59 Відповісти
Объединиться для преодоления вызовов, – Кличко предлагает сделать "Удар" платформой для местных лидеров - Цензор.НЕТ 5713
показати весь коментар
12.05.2021 13:59 Відповісти
"Я предлагаю, чтобы партия "Удар" стала платформой для объединения всех профессиональных и патриотических украинцев - лидеров на местах, общественных активистов, экспертов и просто неравнодушных людей. Вместе мы сможем больше", - подчеркнул Кличко".
Видно с партейным рейтингом у педалика бяда. Вот и возопил в отчаянии. ))
показати весь коментар
12.05.2021 14:02 Відповісти
у всіх мною нижчезазначених - по 2 проценти, плюс/мінус.
показати весь коментар
12.05.2021 14:03 Відповісти
Так воно і є. Але тільки яке відношення всі вони мають до "профессиональных и патриотических украинцев - лидеров на местах"?
Та й не можуть ліберітанци створити центріськую партію, з принципами якось не в'яжеться. ))
А з приводу гетьманів - все вірно. Об’єднатися для подолання викликів, - Кличко пропонує зробити "Удар" платформою для місцевих лідерів - Цензор.НЕТ 7724
показати весь коментар
12.05.2021 14:21 Відповісти
так ті ж названі мною особи - якраз і є "лідерами по місцю проживання": Київ, Дніпро, Вінниця. Львів... Ареал: Чернівці, Кропивницький, Миколаїв, Житомир... Окремо на загальноукраїнський рівень - не тягнуть.
показати весь коментар
12.05.2021 15:00 Відповісти
Хто зна, може об'єднавшись і потягнули б, але до консенсусу вони ніколи не прийдуть.
А що стосується Чернівців - то ні ким з них тут і не пахне.
Знаю це не з чуток. Об’єднатися для подолання викликів, - Кличко пропонує зробити "Удар" платформою для місцевих лідерів - Цензор.НЕТ 9191
показати весь коментар
12.05.2021 15:08 Відповісти
мер - не соратник Садового?
показати весь коментар
12.05.2021 15:55 Відповісти
Ні, наш мер сам собі голова. ))
А якщо серйозно, то Садовому він точно не "товарич". І взагалі, в першу чергу він "бізнесмен", а все інше за сумісництвом.
показати весь коментар
12.05.2021 16:05 Відповісти
п'ять партій ліберального напрямку (Удар Кличка, Стратегія Гройсмана, Пропозиція Філатова, Самонемоч Садового і Голос) могли би створити потужну центриську силу і пошарпати слуг уродів до межі проходження в парламент.
Але не створять. Відповідно до приказки про три гетьмани на двох. А тут - аж п'ять...
показати весь коментар
12.05.2021 14:02 Відповісти
Не хочу їх об'єднання, не вважаю всіх їх добропорядними. Це буде щось на кшталт слуг, де в одній партії різні погляди, а ти не знаєш курс в Європу чи в Таможню і другого разу не буде.
показати весь коментар
12.05.2021 14:34 Відповісти
не шукай в політиці добропорядності. Політика - це апріорі брудна справа. Нею можуть займатися (точніше: впливати на політику) лише цинніки з міцними нервами.
Для народу головне - вибрати цинніка, який буде засовувати йому в руки вудку, щоб той ловив рибу.
показати весь коментар
12.05.2021 14:54 Відповісти
Політика це не брудна справа як ви написали. Брудні справи роблять аморальні люди, але є і високоморальні люди.
Якщо вам з вудкою зрозуміліше то, мені вудка від цінника не потрібна, мені потрібна держава яка посадить ліс а я вже сам вирішу що з ним робити.
показати весь коментар
12.05.2021 20:55 Відповісти
Сначала Киев от ларьков, стихийки и рекламы убери. Город-МАФ, а не столица.
показати весь коментар
12.05.2021 14:03 Відповісти
А ещё бы транспортные развязки и новые дороги в пригороды, иначе утром в Киев фиг въедешь, а вечером не выедешь👹
показати весь коментар
12.05.2021 14:16 Відповісти
платформу он делать захотел ! ты метро дорой сначала, а то уже несколько месяцев работ не слышно и не видно
показати весь коментар
12.05.2021 14:12 Відповісти
На данный момент преступная организация ДОЗ Киева которой руководит ставленица кличко -детоубийца валентина гинзбург с новой силой взялся за розворовывание денег предназначеных для закупки жизненно важного питания для детей инвалидов Киева с диагнозом ФКУ. Что эта ударена мразь может предложить Украине кроме корупции!?
https://m.facebook.com/groups/pku.pokolenie/permalink/3013998558887125/
показати весь коментар
12.05.2021 14:19 Відповісти
Совсем оторвался от реальности. Власть портит, долгое пребывание у власти портит абсолютно, а для Киева 7 лет это много.
Не надо было "кидок" киевлян делать. До октябрьских выборов прикидывался патриотом и радетелем обустройства города, скрывал связи с рыгами (их бывших не бывает), надоело притворятся, захотелось показать свою истинную натуру?
Что ж, теперь деньги разворованы, а все коммунальные крупные проекты после выборов встали намертво, давно хотелось так сделать?
Кличко, твое окружение ворье и прочие сомнительные люди из прошлого, типа Кернеса, возле гроба которого тебе захотелось поселфить, значит ты с этого имеешь пользу, как и Кернес ее имел(я имею ввиду всяких Столаров, Парцхаладзе и им подобных).
И это ты к кому сейчас, к жоппоблоковцам обратился? Кто из вас к кому присоединяться будет?
показати весь коментар
12.05.2021 15:15 Відповісти
Шо опять(?!] и в этот раз к себе в списки сулугуни позовёт с разрешения эрмака?
показати весь коментар
12.05.2021 16:22 Відповісти
Пидалик сам по себе смешон в попытке изобразить из себя политика., мэра и т.д. А партию которую конечно не он создавал ( на это у него клепки бы не хватило), а создавалась командой с использованием узнаваемой физиономией с боксерским прошлым, он слил Порошенко по договоренности на постреволюционной тусовке у Фирташа - Левочкина в Вене длившаяся 28 часов. Где делились портфели. Кто през а кто мэр. Виталю конечно обули более опытные игроки, партию он слил, как и свои перспективы, но обещанное мэрство все таки получил ( свое корыто). Попытки реанимировать мертвый " Удар" это предсмертные судороги этого слитого политического проекта, В общем такое уже было с Тигипко и слитой им под обещания от Януковича партии " Сильная Украина".
показати весь коментар
12.05.2021 17:31 Відповісти
Кличко давно уже не тот! Нынче это большой друг и глава строительной мафии!
Рейтинг падает, Педалик ссыться и подумывает как удержаться за счет окружающих! Об’єднатися для подолання викликів, - Кличко пропонує зробити "Удар" платформою для місцевих лідерів - Цензор.НЕТ 1252
показати весь коментар
12.05.2021 19:53 Відповісти
 
 