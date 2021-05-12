Об’єднатися для подолання викликів, - Кличко пропонує зробити "Удар" платформою для місцевих лідерів
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Лідер партії "Удар" Віталій Кличко запропонував платформу для місцевих лідерів, громадського сектору та експертів для боротьби з викликами, які стоять перед Україною.
Відповідне відеозвернення до лідерів на місцях, мерів, голів ОТГ, місцевих депутатів та усіх громадян він виклав на своїй сторінці. Він переконаний, консолідувати зусилля потрібно зараз, а не напередодні виборів.
"Багато з нас звикли до того, що перед кожними виборами нас закликають об’єднуватися та рятувати країну. Але об’єднуватися треба не коли вибори, а коли тяжко людям. Коли тяжко країні. Коронавірус, армія агресора, корупція та непрофесіоналізм чиновників не чекають виборів – вони вбивають, руйнують та роблять українців біднішими щодня", - заявив Кличко.
Він закликав до консолідації зусиль усіх небайдужих людей.
"Я пропоную, щоб партія "Удар" стала платформою для об’єднання всіх професійних та патріотичних українців – лідерів на місцях, громадських активістів, експертів та просто небайдужих людей. Разом ми зможемо більше", - наголосив Кличко
Кличко також окремо звернувся до місцевих лідерів, адже вони найкраще розуміють проблеми людей.
"Ви найкраще за всіх відчуваєте проблеми людей на місцях та самотужки вирішуєте їх. Ви знаєте, як наводити порядок і творити зміни. На вас тримається держава. Час консолідувати наші зусилля на національному рівні. Маємо спільно захищати інтереси громадян, пропонувати більш ефективні рішення, допомагати владі почути людей і вирішувати їхні проблеми. Не під час виборів, а зараз. Не коли вигідно комусь, а коли треба країні", - підсумував лідер партії "Удар".
Будь ласка, зачекайте...
Видно с партейным рейтингом у педалика бяда. Вот и возопил в отчаянии. ))
Та й не можуть ліберітанци створити центріськую партію, з принципами якось не в'яжеться. ))
А з приводу гетьманів - все вірно.
А що стосується Чернівців - то ні ким з них тут і не пахне.
Знаю це не з чуток.
А якщо серйозно, то Садовому він точно не "товарич". І взагалі, в першу чергу він "бізнесмен", а все інше за сумісництвом.
Але не створять. Відповідно до приказки про три гетьмани на двох. А тут - аж п'ять...
Для народу головне - вибрати цинніка, який буде засовувати йому в руки вудку, щоб той ловив рибу.
Якщо вам з вудкою зрозуміліше то, мені вудка від цінника не потрібна, мені потрібна держава яка посадить ліс а я вже сам вирішу що з ним робити.
https://m.facebook.com/groups/pku.pokolenie/permalink/3013998558887125/
Не надо было "кидок" киевлян делать. До октябрьских выборов прикидывался патриотом и радетелем обустройства города, скрывал связи с рыгами (их бывших не бывает), надоело притворятся, захотелось показать свою истинную натуру?
Что ж, теперь деньги разворованы, а все коммунальные крупные проекты после выборов встали намертво, давно хотелось так сделать?
Кличко, твое окружение ворье и прочие сомнительные люди из прошлого, типа Кернеса, возле гроба которого тебе захотелось поселфить, значит ты с этого имеешь пользу, как и Кернес ее имел(я имею ввиду всяких Столаров, Парцхаладзе и им подобных).
И это ты к кому сейчас, к жоппоблоковцам обратился? Кто из вас к кому присоединяться будет?
Рейтинг падает, Педалик ссыться и подумывает как удержаться за счет окружающих!