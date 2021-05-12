Порошенко найближчим часом подасть позов проти Гордона за наклеп, - адвокат Новіков

Адвокати п'ятого Президента, лідера партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка повідомили, що найближчим часом буде поданий перший позов за наклеп проти журналіста Дмитра Гордона.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Зазначається, що йдеться про заяву Дмитра Гордона 7 травня в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"7 травня цього року в ефірі токшоу "Свобода слова" відомий журналіст Дмитро Гордон випустив на свободу деякі слова, які повинні мати наслідки. Конкретно він заявив і зробив це у формі твердження, що п’ятий Президент України Порошенко "вступив у злочинну змову з Путіним і наказав в рамках цієї злочинної угоди українській армії полишити Маріуполь... У Дмитра Гордона є давня історія його коментарів щодо політики п’ятого Президента. Ніхто не оскаржує його право не любити Порошенка і говорити про це. Однак йдеться про зловживання свободою слова", - підкреслив адвокат Ілля Новіков.

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За його словами, наклеп, навіть якщо він супроводжується словами "я вважаю", "це моя думка", а далі йде не думка, а ствердження, не має імунітету.

"Ми анонсуємо, що найближчим часом, найближчими днями, як тільки будуть виконані всі необхідні формальності, буде поданий перший такого роду позов від імені Петра Порошенка до Гордона з вимогою визнати недостовірним розповсюдження цього твердження", – зазначив правозахисник.

"У Дмитра Гордона буде можливість висловитися з цього приводу. Якщо він вважає, що це все ж таки думка, а не твердження, він може про це сказати – що він не знає про це достовірно, а він так думає. У нього буде можливість повідомити, які у нього є докази, якщо вони є. Я думаю, що їх немає", – додав Новіков.

Адвокат заявив, що у Гордона буде можливість дати пояснення не у форматі токшоу, яке мало до чого зобов'язує, а у форматі формалізованої судової процедури.

"До цього давно йшло, і очевидно цей момент настав. Ми обрали такий спосіб повідомити про це публічно, тому що Гордон є публічною особою. А питання про свободу слова – це важливе питання. І зловживання свободою слова – це його складова частина. І про це потрібно говорити вголос", – підсумував Новіков.

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