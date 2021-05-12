УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
17910 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
22 277 170
Гордон (110) позов (368) наклеп (44) Новіков (164) Порошенко (13234)

Порошенко найближчим часом подасть позов проти Гордона за наклеп, - адвокат Новіков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Порошенко найближчим часом подасть позов проти Гордона за наклеп, - адвокат Новіков

Адвокати п'ятого Президента, лідера партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка повідомили, що найближчим часом буде поданий перший позов за наклеп проти журналіста Дмитра Гордона.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Зазначається, що йдеться про заяву Дмитра Гордона 7 травня в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"7 травня цього року в ефірі токшоу "Свобода слова" відомий журналіст Дмитро Гордон випустив на свободу деякі слова, які повинні мати наслідки. Конкретно він заявив і зробив це у формі твердження, що п’ятий Президент України Порошенко "вступив у злочинну змову з Путіним і наказав в рамках цієї злочинної угоди українській армії полишити Маріуполь... У Дмитра Гордона є давня історія його коментарів щодо політики п’ятого Президента. Ніхто не оскаржує його право не любити Порошенка і говорити про це. Однак йдеться про зловживання свободою слова", - підкреслив адвокат Ілля Новіков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гордон - "слугам народу": Отримуєте по 25 тисяч доларів на місяць і витворяєте чортзна-що

За його словами, наклеп, навіть якщо він супроводжується словами "я вважаю", "це моя думка", а далі йде не думка, а ствердження, не має імунітету.

"Ми анонсуємо, що найближчим часом, найближчими днями, як тільки будуть виконані всі необхідні формальності, буде поданий перший такого роду позов від імені Петра Порошенка до Гордона з вимогою визнати недостовірним розповсюдження цього твердження", – зазначив правозахисник.

"У Дмитра Гордона буде можливість висловитися з цього приводу. Якщо він вважає, що це все ж таки думка, а не твердження, він може про це сказати – що він не знає про це достовірно, а він так думає. У нього буде можливість повідомити, які у нього є докази, якщо вони є. Я думаю, що їх немає", – додав Новіков.

Адвокат заявив, що у Гордона буде можливість дати пояснення не у форматі токшоу, яке мало до чого зобов'язує, а у форматі формалізованої судової процедури.

"До цього давно йшло, і очевидно цей момент настав. Ми обрали такий спосіб повідомити про це публічно, тому що Гордон є публічною особою. А питання про свободу слова – це важливе питання. І зловживання свободою слова – це його складова частина. І про це потрібно говорити вголос", – підсумував Новіков.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ви - аферист, який потрапив незрозумілим шляхом в ТКГ і постійно міняє свою думку", - Гордон - Арестовичу в прямому ефірі українського ТБ. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+80
Порошенко в ближайшее время подаст иск против Гордона за клевету, - адвокат Новиков - Цензор.НЕТ 5167
показати весь коментар
12.05.2021 13:56
+78
Порох,додави эту крысу!)
показати весь коментар
12.05.2021 13:54
+44
Гордон, готовься, за свое ватное вренье пора вам шавкам рублевым отвечать по полной
показати весь коментар
12.05.2021 13:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
А разве Порошенко в момент захвата Мариуполя уже был президентов и мог отдавать приказы армии?!
показати весь коментар
12.05.2021 15:00 Відповісти
Звісно ще не був , але ж хіба бидлу це важливо .!? Порошенко найближчим часом подасть позов проти Гордона за наклеп, - адвокат Новіков - Цензор.НЕТ 9966 .
показати весь коментар
12.05.2021 15:46 Відповісти
Респект Пороху!
показати весь коментар
12.05.2021 15:01 Відповісти
точно. мало він вкрав в України. Міг більше.
показати весь коментар
12.05.2021 21:23 Відповісти
Мог больше украсть,но у тебя мозг закончился неожиданно быстро
показати весь коментар
12.05.2021 22:34 Відповісти
Да, но Билецкий эти слова подтвердил. Как быть с этим? Порошенко найближчим часом подасть позов проти Гордона за наклеп, - адвокат Новіков - Цензор.НЕТ 9573
показати весь коментар
12.05.2021 15:01 Відповісти
Бери Билецкого и идите в суд.
показати весь коментар
12.05.2021 15:41 Відповісти
А при чем тут я? Вот пусть Порошенко и поведет. Только я сомневаюсь. Это не Гордон. За Билецким батальен ребят неслабых.
показати весь коментар
12.05.2021 16:11 Відповісти
Слив засчитан.
показати весь коментар
12.05.2021 16:58 Відповісти
Бєлєцкій таке ж брехло як і гондон . Порошенко найближчим часом подасть позов проти Гордона за наклеп, - адвокат Новіков - Цензор.НЕТ 8474 .
показати весь коментар
12.05.2021 15:56 Відповісти
А приведи мне пример, чтобы я поверил.
показати весь коментар
12.05.2021 16:09 Відповісти
Порошенко найближчим часом подасть позов проти Гордона за наклеп, - адвокат Новіков - Цензор.НЕТ 4956 .....Да, но Билецкий эти слова подтвердил.)) Ти ж сам пишеш , що він підтвердив гондонівську брехню .
показати весь коментар
12.05.2021 16:13 Відповісти
Максим, ну не съезжай. У меня нет оснований не доверять Билецкому. Если бы сказал только Гордон, то я бы и внимания не обратил.
показати весь коментар
12.05.2021 16:16 Відповісти
он заявил и сделал это в форме утверждения, что пятый Президент Украины Порошенко "вступил в преступный сговор с Путиным и приказал в рамках этой преступной сделки украинской армии покинуть Мариуполь. Источник: https://censor.net/ru/n3264779
---------------------------------------------

Це заявив Діма Гондон , а його слова підтвердив Бєлєцкій , Але це , як тепер оказуєцца - лише їхнє таке мнєніє , яке є брехнею і маніпуляцією ,, тому що Порошенко не міг наказати армії залишити Маріуполь , бо ще не був тоді президентом . Порошенко найближчим часом подасть позов проти Гордона за наклеп, - адвокат Новіков - Цензор.НЕТ 8190 .
показати весь коментар
12.05.2021 16:41 Відповісти
С тем что Билецкий трепло? Не знаю. Живите с этим Порошенко найближчим часом подасть позов проти Гордона за наклеп, - адвокат Новіков - Цензор.НЕТ 7093
показати весь коментар
12.05.2021 16:35 Відповісти
Прямо перед вашим комментом написано, что Мариуполь захватили в мае 2014 года, ДО ТОГО, как Порошенко стал президентом. Выборы были в только в июне 2014 года. О каком сговоре может идти речь? У Гордона, видно, плохо цифрами.
показати весь коментар
12.05.2021 18:19 Відповісти
дененг дали и сказали брехню задвинуть, а белецкий хай башкой думает когда поддакивать а когда и помолчать. Порошенко найближчим часом подасть позов проти Гордона за наклеп, - адвокат Новіков - Цензор.НЕТ 4420
показати весь коментар
12.05.2021 19:14 Відповісти
Выборы были 25 мая 2014 года. инаугуция в июне 2014. а что касается "слива" Мариуполя ... ну так, не удалось же Крым на Порошенка "повесить". Хотя и пытались. Вот, теперь "слив Мариуполя" появился. Ну, и "авторитетные" источники, где же без них?
показати весь коментар
13.05.2021 12:37 Відповісти
Когда амеры давали нам джавелины, у них было условие : ни в коем случае они не должны попасть в руки подразделению белицкого! А дальше думай-те---почему?
показати весь коментар
13.05.2021 01:03 Відповісти
А колись Пороху багато людей вірило.
показати весь коментар
12.05.2021 15:07 Відповісти
Це було ще тоді , коли люди ще були - адекватними людьми . До того , як Г+Г зробив з них ідіотів . Порошенко найближчим часом подасть позов проти Гордона за наклеп, - адвокат Новіков - Цензор.НЕТ 4439 .
показати весь коментар
12.05.2021 15:43 Відповісти
Не переживай. Многие верят в гениальность Зе - а это вааще диагноз Порошенко найближчим часом подасть позов проти Гордона за наклеп, - адвокат Новіков - Цензор.НЕТ 2898
показати весь коментар
12.05.2021 16:37 Відповісти
Ложь,очень мало верили и верят...
показати весь коментар
12.05.2021 17:32 Відповісти
Хотите сказать, этого шлимазла выбрали по приколу? Тогда уровень IQ избирателей, ещё ниже чем я думал Порошенко найближчим часом подасть позов проти Гордона за наклеп, - адвокат Новіков - Цензор.НЕТ 4516
показати весь коментар
12.05.2021 17:36 Відповісти
Если б все всегда поступали по уму ,то кожвендиспансеров бы небыло.... Порошенко найближчим часом подасть позов проти Гордона за наклеп, - адвокат Новіков - Цензор.НЕТ 200
показати весь коментар
12.05.2021 17:52 Відповісти
это что же, он против Петра Алексеича...ты смотри герой...
показати весь коментар
12.05.2021 15:28 Відповісти
Какое интересное определение - "Злоупотребление свободой слова", ну чисто по кацапски, а как там с фактами? .. Порошенко найближчим часом подасть позов проти Гордона за наклеп, - адвокат Новіков - Цензор.НЕТ 948
показати весь коментар
12.05.2021 15:26 Відповісти
А никак. Как и обычно.
показати весь коментар
12.05.2021 15:43 Відповісти
"а как там с фактами?" - у Гордоши? Вот и узнаем, кацапчик Порошенко найближчим часом подасть позов проти Гордона за наклеп, - адвокат Новіков - Цензор.НЕТ 2203
показати весь коментар
12.05.2021 16:38 Відповісти
Да-да кацапчик, конечно узнаем Порошенко найближчим часом подасть позов проти Гордона за наклеп, - адвокат Новіков - Цензор.НЕТ 2900
показати весь коментар
12.05.2021 16:48 Відповісти
Как Гондон пистит на пару с Зе, и кацалырыми? Я давно в курсе. Порошенко найближчим часом подасть позов проти Гордона за наклеп, - адвокат Новіков - Цензор.НЕТ 4606
показати весь коментар
12.05.2021 16:53 Відповісти
99
показати весь коментар
12.05.2021 17:16 Відповісти
99 - уровень поддержки ***** на Германии? Я в курсе Порошенко найближчим часом подасть позов проти Гордона за наклеп, - адвокат Новіков - Цензор.НЕТ 7310
показати весь коментар
12.05.2021 17:37 Відповісти
Не выйдет, на письке КалоМойши им привычней. Как и тебе Порошенко найближчим часом подасть позов проти Гордона за наклеп, - адвокат Новіков - Цензор.НЕТ 7036
показати весь коментар
12.05.2021 16:40 Відповісти
Свойо мнєніє , тримай при собі , Гондон штопаний Порошенко найближчим часом подасть позов проти Гордона за наклеп, - адвокат Новіков - Цензор.НЕТ 2852 .. !

Як вже дістало всяке абинєпорошенківське лайно , маніпулююче своім мнєнієм .
показати весь коментар
12.05.2021 15:35 Відповісти
Известный? Что за глупость. Тусовал раньше с экстросексами, жолтенький гомик. Потом покрасился и стал зеленым гомиком.
показати весь коментар
12.05.2021 15:43 Відповісти
Схоже пішла друга хвиля атаки на Пороха. Повилазили гандони, гнапи, лещенки, наєми і всякі там піховщики, ну а про зе-ботів, то само собой.
показати весь коментар
12.05.2021 15:44 Відповісти
Порох на них дивиться як на придурків . Не розуміючи - що вони від нього хочуть . Порошенко найближчим часом подасть позов проти Гордона за наклеп, - адвокат Новіков - Цензор.НЕТ 112 .
показати весь коментар
12.05.2021 15:49 Відповісти
останнім часом він взагалі мало що розуміє Алкоголізм то старшна хвороба.
показати весь коментар
12.05.2021 21:27 Відповісти
Ну, чого вони хочуть, і так все ясно. Не посидити, так лайном ******. Винуватий завжди той, кого облили брудом - йому ж відмиватися. Технологія відпрацьована. Як там було перед виборми в 19-му? Бигоса знарядили - обісрав Пороха. Доказали? - Ні. Не мов би признався у брехні. Гладковські сидять? - Ні. Не має за що садити. А вибори вже пройшли, вибрали йолопа недолугого. Тепер - маріупольські резово-технічни вироби повилазили.
показати весь коментар
13.05.2021 12:46 Відповісти
Мне тоже во-многом не нравились действия Порошенка - и за офшоры, и за преследования Мишико. Но объявлять Петра Лексеича врагом Украины, который действует в сговоре с Путиным?! Это явный перебор. Так что, Петро правильно делает, что подаёт на Диму в суд. Но,всё таки, Гордон, по-моему, патриот Украины и, при этом, профессионал своего дела. Поэтому, как по мне, он должен публично извиниться перед Порошенко и пообещать более внимательно относиться к своим словам.
показати весь коментар
12.05.2021 15:55 Відповісти
Давно пора!
Удивляюсь Пороху.. столько грязи вылили на него за последние 6 лет, я бы на его месте уже всех засудил..
Что касается Гордона, то надо требовать с него 10 млн евро за моральный ущерб президенту
показати весь коментар
12.05.2021 19:44 Відповісти
Порошенко знає про Смєшка , а це "связани одной цепью" - Гордон -Смєшко ...Надиво, коли Байден почав животворити в Україні, Гордон заткнувся Смєшка просувати - рейтин того й приупав різко, й вові він зайвий
показати весь коментар
12.05.2021 20:46 Відповісти
Гордон у Смешка был главой избирательного штаба на выборах 2019.
показати весь коментар
12.05.2021 20:55 Відповісти
Пролет двух гордонов
показати весь коментар
12.05.2021 22:37 Відповісти
Еврейские игры для лохов))
показати весь коментар
12.05.2021 20:53 Відповісти
Давно пора задавити цю гниду.

Ось декілька цитат, з тез, які озвучив цей "журналіст" в інтерв'ю "Ехо Москви".

"...Отвечу вам. Потому что Пётр Порошенко находился с Путиным в договорняках, а также с Виктором Медведчуком, они вместе делали бизнес, у них даже вещание на канале «112.Украина» было разделено де-факто. Потому что Порошенко рэкетировал просто Медведчука, он показал: смотри, сейчас санкции введут, и я тебе не смогу помочь, поэтому давай половину времени буду занимать перед выборами я, а половину ты. Вот так они, по слухам, и порешили..."
"...Путин говорит: выполняйте то, что мы вам скажем. А скажем что? Сначала вы приводите выборы так, как мы захотим - на оккупированном Донбассе. Потом выход к границе, а потом еще куча всяких «но», в результате которых в рамках гибридной войны Украина будет под руководством России терять свою государственность.
Я рискну предположить: больше этого не будет. Больше коллабораций, уступок не будет. Порошенко уже нет. Порошенко имел большие договорняки с Путиным в силу того, что он очень жадный человек и его подвесили за его бизнес как кота за яйца. Поэтому у него работало прекрасно практически все годы войны Липецкая фабрика, его сраные конфеты продавались по всей России и на оккупированных территориях в частности, и в Крыму.
Мыслимо ли это? - представим себе, что у Сталина во время Второй мировой войны продолжает где-то под Мюнхеном какая-то фабрика или заводи работать, и Гитлер ее не закрывает? - это абсурд..."








Особое мнение / Дмитрий Гордон // 10.03.21
показати весь коментар
12.05.2021 21:12 Відповісти
ох и гнида, он выполняет задания своего еврейского побратима Зели, куда же без этого
да еще плюс Смешко, с которым он все время носится и пропагандирует
а если вспомнить еще его интервью с Поклонской и Гиркиным! и всё ему сошло с рук, хотя общество и возмутилось. Евреи есть евреи, продажные!!
а я помню как в 2017-2018 он хвалил Порошенко.
а сейчас новое задание в унисон с Ермаком продолжают лить ведра даже цистерны грязи вместе с Ермаком и Геращенко
показати весь коментар
12.05.2021 23:58 Відповісти
пусть вспомнит, и все помнят - его сраные пирамидки, сколотил себе капитал на простых украинцах, обманывая их своими пирамидками, лекциями, зомбированием.
показати весь коментар
12.05.2021 23:59 Відповісти
"Порошенко имел большие договорняки с Путиным в силу того, что он очень жадный человек и его подвесили за его бизнес как кота за яйца. Поэтому у него работало прекрасно практически все годы войны Липецкая фабрика, его сраные конфеты продавались по всей России и на оккупированных территориях в частности, и в Крыму.- "
а вот эти слова точно из РОСИЙСКИХ методичек, после консультаций с Саакашвалем, Тимошенкой и Смешком. рейтинг ЕС растет, а у Тимохи, Смешко и ОПЗЖ падает ведь! поэтому надо облить грязью.
показати весь коментар
13.05.2021 00:11 Відповісти
... по слухам... - ноу коммент.
показати весь коментар
13.05.2021 12:49 Відповісти
Что Гордон, что Шарий - два сапога пара.
показати весь коментар
12.05.2021 21:18 Відповісти
маасковскій адвокат за американські долари захищає українського гетьмана )))
показати весь коментар
12.05.2021 21:47 Відповісти
Посмотрим еще кто гордона защищать будет
показати весь коментар
12.05.2021 22:38 Відповісти
а как там Геращенко поживает, на него тоже уже подали иск за оскорбления и обвинения Порошенко в событиях возле АП. и тишина...
показати весь коментар
13.05.2021 00:08 Відповісти
В заказном "деле" про офшоры, обосравшиеся уже сказали, что " мы знаем, что Порошенко управляет офшорами, но доказательств у нас нет" Порошенко найближчим часом подасть позов проти Гордона за наклеп, - адвокат Новіков - Цензор.НЕТ 6640

В конце концов Гордон тоже так скажет, типа - не, ну это все не правда, просто я так думал Порошенко найближчим часом подасть позов проти Гордона за наклеп, - адвокат Новіков - Цензор.НЕТ 6640
показати весь коментар
13.05.2021 09:03 Відповісти
Давно надо было этого гандона-Гордона привлечь к суду за разжигание ненависти в Украине!! А то звездит на ТВ всё подряд , что ему вздумается!! Правдист-******!! Лучше раскажи людям где и на чём миллионы украл?? Бездельник!!
показати весь коментар
13.05.2021 13:05 Відповісти
давно уже пора эту крысу удушить....
показати весь коментар
13.05.2021 15:28 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 