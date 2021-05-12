Порошенко найближчим часом подасть позов проти Гордона за наклеп, - адвокат Новіков
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Адвокати п'ятого Президента, лідера партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка повідомили, що найближчим часом буде поданий перший позов за наклеп проти журналіста Дмитра Гордона.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
Зазначається, що йдеться про заяву Дмитра Гордона 7 травня в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".
"7 травня цього року в ефірі токшоу "Свобода слова" відомий журналіст Дмитро Гордон випустив на свободу деякі слова, які повинні мати наслідки. Конкретно він заявив і зробив це у формі твердження, що п’ятий Президент України Порошенко "вступив у злочинну змову з Путіним і наказав в рамках цієї злочинної угоди українській армії полишити Маріуполь... У Дмитра Гордона є давня історія його коментарів щодо політики п’ятого Президента. Ніхто не оскаржує його право не любити Порошенка і говорити про це. Однак йдеться про зловживання свободою слова", - підкреслив адвокат Ілля Новіков.
За його словами, наклеп, навіть якщо він супроводжується словами "я вважаю", "це моя думка", а далі йде не думка, а ствердження, не має імунітету.
"Ми анонсуємо, що найближчим часом, найближчими днями, як тільки будуть виконані всі необхідні формальності, буде поданий перший такого роду позов від імені Петра Порошенка до Гордона з вимогою визнати недостовірним розповсюдження цього твердження", – зазначив правозахисник.
"У Дмитра Гордона буде можливість висловитися з цього приводу. Якщо він вважає, що це все ж таки думка, а не твердження, він може про це сказати – що він не знає про це достовірно, а він так думає. У нього буде можливість повідомити, які у нього є докази, якщо вони є. Я думаю, що їх немає", – додав Новіков.
Адвокат заявив, що у Гордона буде можливість дати пояснення не у форматі токшоу, яке мало до чого зобов'язує, а у форматі формалізованої судової процедури.
"До цього давно йшло, і очевидно цей момент настав. Ми обрали такий спосіб повідомити про це публічно, тому що Гордон є публічною особою. А питання про свободу слова – це важливе питання. І зловживання свободою слова – це його складова частина. І про це потрібно говорити вголос", – підсумував Новіков.
Будь ласка, зачекайте...
---------------------------------------------
Це заявив Діма Гондон , а його слова підтвердив Бєлєцкій , Але це , як тепер оказуєцца - лише їхнє таке мнєніє , яке є брехнею і маніпуляцією ,, тому що Порошенко не міг наказати армії залишити Маріуполь , бо ще не був тоді президентом . .
Як вже дістало всяке абинєпорошенківське лайно , маніпулююче своім мнєнієм .
Удивляюсь Пороху.. столько грязи вылили на него за последние 6 лет, я бы на его месте уже всех засудил..
Что касается Гордона, то надо требовать с него 10 млн евро за моральный ущерб президенту
Ось декілька цитат, з тез, які озвучив цей "журналіст" в інтерв'ю "Ехо Москви".
"...Отвечу вам. Потому что Пётр Порошенко находился с Путиным в договорняках, а также с Виктором Медведчуком, они вместе делали бизнес, у них даже вещание на канале «112.Украина» было разделено де-факто. Потому что Порошенко рэкетировал просто Медведчука, он показал: смотри, сейчас санкции введут, и я тебе не смогу помочь, поэтому давай половину времени буду занимать перед выборами я, а половину ты. Вот так они, по слухам, и порешили..."
"...Путин говорит: выполняйте то, что мы вам скажем. А скажем что? Сначала вы приводите выборы так, как мы захотим - на оккупированном Донбассе. Потом выход к границе, а потом еще куча всяких «но», в результате которых в рамках гибридной войны Украина будет под руководством России терять свою государственность.
Я рискну предположить: больше этого не будет. Больше коллабораций, уступок не будет. Порошенко уже нет. Порошенко имел большие договорняки с Путиным в силу того, что он очень жадный человек и его подвесили за его бизнес как кота за яйца. Поэтому у него работало прекрасно практически все годы войны Липецкая фабрика, его сраные конфеты продавались по всей России и на оккупированных территориях в частности, и в Крыму.
Мыслимо ли это? - представим себе, что у Сталина во время Второй мировой войны продолжает где-то под Мюнхеном какая-то фабрика или заводи работать, и Гитлер ее не закрывает? - это абсурд..."
Особое мнение / Дмитрий Гордон // 10.03.21
да еще плюс Смешко, с которым он все время носится и пропагандирует
а если вспомнить еще его интервью с Поклонской и Гиркиным! и всё ему сошло с рук, хотя общество и возмутилось. Евреи есть евреи, продажные!!
а я помню как в 2017-2018 он хвалил Порошенко.
а сейчас новое задание в унисон с Ермаком продолжают лить ведра даже цистерны грязи вместе с Ермаком и Геращенко
а вот эти слова точно из РОСИЙСКИХ методичек, после консультаций с Саакашвалем, Тимошенкой и Смешком. рейтинг ЕС растет, а у Тимохи, Смешко и ОПЗЖ падает ведь! поэтому надо облить грязью.
В конце концов Гордон тоже так скажет, типа - не, ну это все не правда, просто я так думал