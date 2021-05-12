Українські прикордонники виявили за 30 км від Чорноморська ракетний корвет ЧФ РФ
Новини Цензор.НЕТ Події
Військові морської охорони Державної прикордонної служби України в середу, 12 травня, виявили перебування поблизу міста Чорноморська Одеської області російського ракетного корвета "Павло Державін".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомила керівниця пресслужби регіонального управління морської охорони ДПСУ Наталія Гуменюк.
"Вранці 12 травня військовослужбовці прикордонного поста в Одеській області запеленгували перебування ракетного корвета Чорноморського флоту РФ "Павло Державін" на відстані 19 миль на схід від міста Чорноморськ Одеської області", - зазначила Гуменюк.
За її даними, після виявлення невідомого об'єкта прикордонники за допомогою радіолокатора берегового прикордонного поста опитали його по радіоканалу і отримали відповідь, що це "Бугіль 363".
"Такий позивний у патрульного корабля Чорноморського флоту РФ з бортовим номером 363 - ракетного корвета "Павло Державін", - сказала керівниця пресслужби.
Російський корвет після виявлення радіолокатором вирушив у напрямку Кримського півострова.
У ДПСУ не відкидають, що перебування біля узбережжя Чорноморська російського ракетного корвета могло бути пов'язане із тим, що він супроводжував фрегат Берегової охорони США Hamilton (WLC753), який надвечір 11 травня залишив Одесу.
Як повідомлялося, американський фрегат Hamilton перед тим, як зайти до Одеси 10 травня, спільно із флагманом Морської охорони Держприкордонслужби "Григорій Куроп'ятников" упродовж двох днів, 8-9 травня, проводили спільні навчання у Чорному морі. При цьому три російських кораблі здійснювали поруч небезпечні маневри та створювали перешкоди для навчань - оголошували раптове закриття районів для плавання, створювали навігаційну небезпеку та традиційно залишали без відповідей запити про дотримання міжнародних норм безпечної навігації.
Будь ласка, зачекайте...
Пригадаємо ті події - "Кампанію на Сході" Війська польського та армії УНР, істинне обличчя більшовицької армії та декілька цікавих фактів сторічної давнини."За нашу і вашу свободу" - гасло, яке об'єднало тоді українців та поляків.
Отже, 9 травня нинішнього року - в історичному просторі, незвична, але знаменна дата - сто один рік, як стався непересічний епізод двох взаємопов'язаних визвольних воєн - українського та польського народу, які спільно протистояли більшовицькій владі та Червоній армії. Цьому передувало укладення "Варшавського договору" від 21 квітня 1920 року між національним героєм та маршалом Польщі Юзефом Пілсудським та головою Директорії УНР Симоном Петлюрою.
https://www.ukrmilitary.com/2020/09/neptun-2025.html
https://www.ukrmilitary.com/2021/04/1-2022.html
Вони не розуміють що рф буде діяти не класично як в підручниках, а рф буде діяти як піратський країна беручи на абордаж навіть військові кораблі, а тому їжак це єдиний правильний план і тільки після його реалізації можна нарощувати флот щоб мати чим деблокувати торгові кораблі.
так сколько патронных заводов ?
а сколько соевых батончиков?
барыга гребаный
Украина в море против кацапов,что серфингист в океане против акулы.
Вот как ответите, тогда и поговорим
Кацапи захопили газові вишки на шельфі України і вони чомусь досі добувають газ, оце новина ...
Для цього ж його обирали?
Короче для десантування - все готове
Араби стріляють російськими ракетами. Не буде росії не буде ніяких обстрілів Ізраїля. Росія країна спонсор тероризму наркоторгівлі і так далі. Недавнощо взяли корабель торговців зброєю вся зброя ********* російського виготовлення + штурмові гвинтівки китаю.
А ТТХ Залізного куполу можна легко побачити на відео яке викладають місцеві. Таких високоманеврених ракет в інших країн я не бачив. Не зважаючи на сотні якщо не тисячі обстрілів міст Ізраїля загиблих практично немає. Все таки тисячі - більше 1050 ракет випустили по Ізраїлю і його міста не лежать в руїнах.
Одна надежда на зоркого матроса на башне?