Українські прикордонники виявили за 30 км від Чорноморська ракетний корвет ЧФ РФ

Військові морської охорони Державної прикордонної служби України в середу, 12 травня, виявили перебування поблизу міста Чорноморська Одеської області російського ракетного корвета "Павло Державін".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомила керівниця пресслужби регіонального управління морської охорони ДПСУ Наталія Гуменюк.

"Вранці 12 травня військовослужбовці прикордонного поста в Одеській області запеленгували перебування ракетного корвета Чорноморського флоту РФ "Павло Державін" на відстані 19 миль на схід від міста Чорноморськ Одеської області", - зазначила Гуменюк.

За її даними, після виявлення невідомого об'єкта прикордонники за допомогою радіолокатора берегового прикордонного поста опитали його по радіоканалу і отримали відповідь, що це "Бугіль 363".

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"Такий позивний у патрульного корабля Чорноморського флоту РФ з бортовим номером 363 - ракетного корвета "Павло Державін", - сказала керівниця пресслужби.

Російський корвет після виявлення радіолокатором вирушив у напрямку Кримського півострова.

У ДПСУ не відкидають, що перебування біля узбережжя Чорноморська російського ракетного корвета могло бути пов'язане із тим, що він супроводжував фрегат Берегової охорони США Hamilton (WLC753), який надвечір 11 травня залишив Одесу.

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Як повідомлялося, американський фрегат Hamilton перед тим, як зайти до Одеси 10 травня, спільно із флагманом Морської охорони Держприкордонслужби "Григорій Куроп'ятников" упродовж двох днів, 8-9 травня, проводили спільні навчання у Чорному морі. При цьому три російських кораблі здійснювали поруч небезпечні маневри та створювали перешкоди для навчань - оголошували раптове закриття районів для плавання, створювали навігаційну небезпеку та традиційно залишали без відповідей запити про дотримання міжнародних норм безпечної навігації.