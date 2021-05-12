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Українські прикордонники виявили за 30 км від Чорноморська ракетний корвет ЧФ РФ

Новини Цензор.НЕТ Події

Українські прикордонники виявили за 30 км від Чорноморська ракетний корвет ЧФ РФ

Військові морської охорони Державної прикордонної служби України в середу, 12 травня, виявили перебування поблизу міста Чорноморська Одеської області російського ракетного корвета "Павло Державін".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомила керівниця пресслужби регіонального управління морської охорони ДПСУ Наталія Гуменюк.

"Вранці 12 травня військовослужбовці прикордонного поста в Одеській області запеленгували перебування ракетного корвета Чорноморського флоту РФ "Павло Державін" на відстані 19 миль на схід від міста Чорноморськ Одеської області", - зазначила Гуменюк.

За її даними, після виявлення невідомого об'єкта прикордонники за допомогою радіолокатора берегового прикордонного поста опитали його по радіоканалу і отримали відповідь, що це "Бугіль 363".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські кораблі намагалися заважати флагману морської охорони ДПСУ "Григорій Куроп’ятников" зустріти корабель Берегової охорони США Hamilton. ФОТОрепортаж

"Такий позивний у патрульного корабля Чорноморського флоту РФ з бортовим номером 363 - ракетного корвета "Павло Державін", - сказала керівниця пресслужби.

Російський корвет після виявлення радіолокатором вирушив у напрямку Кримського півострова.

У ДПСУ не відкидають, що перебування біля узбережжя Чорноморська російського ракетного корвета могло бути пов'язане із тим, що він супроводжував фрегат Берегової охорони США Hamilton (WLC753), який надвечір 11 травня залишив Одесу.

Також дивіться: ВМС США затримали судно з партією російської зброї в Аравійському морі. ВIДЕО

Як повідомлялося, американський фрегат Hamilton перед тим, як зайти до Одеси 10 травня, спільно із флагманом Морської охорони Держприкордонслужби "Григорій Куроп'ятников" упродовж двох днів, 8-9 травня, проводили спільні навчання у Чорному морі. При цьому три російських кораблі здійснювали поруч небезпечні маневри та створювали перешкоди для навчань - оголошували раптове закриття районів для плавання, створювали навігаційну небезпеку та традиційно залишали без відповідей запити про дотримання міжнародних норм безпечної навігації.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+40
А бубочка за два года своего бездарного правления не купил ниодного "нептуна". Поэтому свинособаки могут подплывать хоть к одесскому маяку - уничтожить кацапские посудины банально нечем.
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12.05.2021 14:07
+19
от большой войны - не уйти.....
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12.05.2021 14:05
+19
Именно так. При "барыгах" мы бы уже имели на дежурстве до десятка дивизионов. Только на этот год зеленая пошесть вбухивает в программу абсолютно сейчас бесполезного "турецкого" корвета 3.8 млрд. А один дивизион "Нептун" стоит около 720 млн. и срок производства с начала финансирования -- около 9 месяцев. Вот и считайте.
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12.05.2021 14:31
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от большой войны - не уйти.....
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12.05.2021 14:05 Відповісти
А чому ми не слідкуємо постійно за всіма кораблями терористичного флоту росії в Чорному морі? Де Байрактари, чи вони займаються?
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12.05.2021 14:31 Відповісти
вам ответ с ГенШтаба в письменной форме не предоставили еще? Скоро будет.
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12.05.2021 14:50 Відповісти
посыльной с пакетом по пути в бар заглянул )
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12.05.2021 18:08 Відповісти
Як можна виявити ворожий корабель в 19 км від берега під час війни? А де система моніторинга перебування кораблів терористів? А її немає? Млять, її немає! Потрібно ще 20 років війни щоб Генштаб додумався слідкувати за кораблями терористів! Дебіли млять, потрібно слідкувати навіть за окремими бойовиками, щоб не проспати напад росії!
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12.05.2021 18:30 Відповісти
Придурок.😟
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12.05.2021 15:09 Відповісти
9 травня 1920 року - день звільнення Києва від більшовиків, доволі незручний історичний факт в радянській історії.
Пригадаємо ті події - "Кампанію на Сході" Війська польського та армії УНР, істинне обличчя більшовицької армії та декілька цікавих фактів сторічної давнини."За нашу і вашу свободу" - гасло, яке об'єднало тоді українців та поляків.
Отже, 9 травня нинішнього року - в історичному просторі, незвична, але знаменна дата - сто один рік, як стався непересічний епізод двох взаємопов'язаних визвольних воєн - українського та польського народу, які спільно протистояли більшовицькій владі та Червоній армії. Цьому передувало укладення "Варшавського договору" від 21 квітня 1920 року між національним героєм та маршалом Польщі Юзефом Пілсудським та головою Директорії УНР Симоном Петлюрою.
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12.05.2021 15:06 Відповісти
А бубочка за два года своего бездарного правления не купил ниодного "нептуна". Поэтому свинособаки могут подплывать хоть к одесскому маяку - уничтожить кацапские посудины банально нечем.
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12.05.2021 14:07 Відповісти
В канцелярии минстра обороны работаеш проинформированный ты наш?
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12.05.2021 14:27 Відповісти
А что, купил?...
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12.05.2021 14:32 Відповісти
В основном сигареты и водку
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12.05.2021 14:41 Відповісти
Мрак. До 2025 года((( кацапы готовы завтра атаковать...
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12.05.2021 15:22 Відповісти
Та бо ідіоти які розказують про панування на морі і що тактика їжака це не добре бо так типу жодна держава не діє, а обов'язково нарощує флот. І це я чую навіть від офіцерів із партії ЄС.

Вони не розуміють що рф буде діяти не класично як в підручниках, а рф буде діяти як піратський країна беручи на абордаж навіть військові кораблі, а тому їжак це єдиний правильний план і тільки після його реалізації можна нарощувати флот щоб мати чим деблокувати торгові кораблі.
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12.05.2021 16:00 Відповісти
Именно так. При "барыгах" мы бы уже имели на дежурстве до десятка дивизионов. Только на этот год зеленая пошесть вбухивает в программу абсолютно сейчас бесполезного "турецкого" корвета 3.8 млрд. А один дивизион "Нептун" стоит около 720 млн. и срок производства с начала финансирования -- около 9 месяцев. Вот и считайте.
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12.05.2021 14:31 Відповісти
Бубачка хочит быть владычицей марскою!
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12.05.2021 14:49 Відповісти
... и баааамбить! (С)
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12.05.2021 16:04 Відповісти
Т.е это не при"барыгах" армию подняли с состояния "ниже плинтуса"? Или сама поднялась? Т.е. это не при "барыгах! в кратчайшие сроки могли разработать и испытать "Нептуны", "Ольху", "Тайфуны" и прочее? Или нарид сам смог?
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12.05.2021 16:21 Відповісти
А это, что мы не поимели за 5 лет

Українські прикордонники виявили за 30 км від Чорноморська ракетний корвет ЧФ РФ - Цензор.НЕТ 3376
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12.05.2021 16:23 Відповісти
я что то не расслышал
так сколько патронных заводов ?
а сколько соевых батончиков?
барыга гребаный
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12.05.2021 19:08 Відповісти
Українські прикордонники виявили за 30 км від Чорноморська ракетний корвет ЧФ РФ - Цензор.НЕТ 7666
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12.05.2021 19:32 Відповісти
так где патронные заводики, курва шоколадная?
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12.05.2021 20:21 Відповісти
Українські прикордонники виявили за 30 км від Чорноморська ракетний корвет ЧФ РФ - Цензор.НЕТ 506
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12.05.2021 20:25 Відповісти
Врунишка Українські прикордонники виявили за 30 км від Чорноморська ракетний корвет ЧФ РФ - Цензор.НЕТ 8643
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12.05.2021 16:47 Відповісти
Это ты.о тех речных катерах которые Порошенко со своего заводика продал Украине?
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12.05.2021 18:15 Відповісти
О комбайнах и тракторах вертикального взлета и посадки. Нужно меньше пить, или пить не бояру.
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12.05.2021 18:17 Відповісти
Бубочка таки не поймет о каких шагах назад вы говорите. Он движется только вперед. У него фундаментпльные реформы в водном транпорте
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12.05.2021 14:33 Відповісти
Да, помню как при Петре Великом дали бой в Керченском проливе, домой через пол года без унитазов вернулись!
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12.05.2021 16:43 Відповісти
"домой через пол года без унитазов вернулись!" - усилиями гениалиссимуса. Ведь не мог Зе подставить своего папика - *****? Українські прикордонники виявили за 30 км від Чорноморська ракетний корвет ЧФ РФ - Цензор.НЕТ 2233
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12.05.2021 16:49 Відповісти
Это уже следующий вопрос. А ну ка напомните мне,сколько выстрелов было сделано с украинских кораблей при их захвате?Какое они оказали сопротивление?
Украина в море против кацапов,что серфингист в океане против акулы.
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12.05.2021 16:54 Відповісти
Согласен. Только вот в чём вопрос, мы имели право проводки своих судов? Каким вооружением был оснащён буксир? Какие системы ПРО/ПВО были на этих лоханках?
Вот как ответите, тогда и поговорим Українські прикордонники виявили за 30 км від Чорноморська ракетний корвет ЧФ РФ - Цензор.НЕТ 4389
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12.05.2021 16:59 Відповісти
К сожалению что в воздухе,что на воде у нас против кацапов шансов нет. Нужна поддержка НАТО. На суше армия уже действительно повзрослела и может дать достойный отпор.
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12.05.2021 17:03 Відповісти
И вы на серьёзных щщах спрашивали - "сколько выстрелов было сделано с украинских кораблей при их захвате?Какое они оказали сопротивление?" Українські прикордонники виявили за 30 км від Чорноморська ракетний корвет ЧФ РФ - Цензор.НЕТ 667
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12.05.2021 17:17 Відповісти
Это бункерфюрер ушки прижатые распустил, после того как ненавистные америкосы ушли. Очередной сильнейший ответ Западу. Тем временем бункер уже проветрен и шахматная доска готова к очередной партии в чапая.
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12.05.2021 14:15 Відповісти
Чи не новина ...
Кацапи захопили газові вишки на шельфі України і вони чомусь досі добувають газ, оце новина ...
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12.05.2021 14:15 Відповісти
может тот фрегат надо было немножко пэкаэрнуть ?
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12.05.2021 14:15 Відповісти
відосіками бубачки хіба що....
Для цього ж його обирали?
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12.05.2021 14:50 Відповісти
А в нас що не 20 мильна зона??? 30 км то всього 15 миль!!!!! А чому не шарахнути в бік цього ворога чимсь???????!!!!!!!! Наші всюду тримають тишу, і чим вона може закінчиться????? А може він плавунів скинув, маю надію що перевірили акваторію!!!!!!!! БАРДАК!!!!!!!!!
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12.05.2021 14:20 Відповісти
В Италии может и 20, но в остальном мире территориальные воды - 12 миль.
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12.05.2021 14:48 Відповісти
если потопить нечем...то и.болтать..не о чем)))
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12.05.2021 14:21 Відповісти
Уже однажды в 1964 обстреляли эсминец Мэддокс -- кончилось плачевно . Только в США .одних только калек 350 тысч и 60тысч убитых -официально . и хрен знает сколько пропавших без вести
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12.05.2021 18:19 Відповісти
А этот корвет точно ракетный? Вроде это патрульный корабль.
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12.05.2021 14:29 Відповісти
..по старой квалификации МРК-малый ракетный корабль/"татарский крейсер"-их так шутливо называют..Вооружён ракетным комплексом " Калибр"-довольно солидным оружием..
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12.05.2021 20:15 Відповісти
великі ж у нас шанси на успіх коли здатність наших ВМФ "бачити" супротивника обмежуються такою смішною дистанцією - 30 км.
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12.05.2021 14:31 Відповісти
"кривизна земли" (С) ничего не поделаешь...
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12.05.2021 16:05 Відповісти
болванкой в бочину и на дно! Українські прикордонники виявили за 30 км від Чорноморська ракетний корвет ЧФ РФ - Цензор.НЕТ 1245
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12.05.2021 14:31 Відповісти
они в нейтральных что с лодочками сделали в проливе керченском?))...вот и нужно было долбануть... Українські прикордонники виявили за 30 км від Чорноморська ракетний корвет ЧФ РФ - Цензор.НЕТ 3738
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12.05.2021 15:34 Відповісти
рашизм=тероризм
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12.05.2021 14:33 Відповісти
Шо моу замовкло? Цілий день цитати...
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12.05.2021 14:37 Відповісти
Скока вояк на цензоре!))) Но в военкомат не идут. С весны 2014, не идут...
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12.05.2021 14:44 Відповісти
на тебе чекаємо
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12.05.2021 14:48 Відповісти
Я вже був в 14-му. А зараз мені вже 62 роки. Твоя черга.
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12.05.2021 14:50 Відповісти
Багато ворогів покрошив? Чи кляті воєнкомівці не пустили, ато би ух....?
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12.05.2021 22:41 Відповісти
Що не йдуть -півлиха -перевір водіїв крузаків - у всіх ..плоскостопие с енурезом.. Українські прикордонники виявили за 30 км від Чорноморська ракетний корвет ЧФ РФ - Цензор.НЕТ 2913 -непригодні до служби....
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12.05.2021 16:43 Відповісти
Зато как в очереди стоят, в очко ***** заглянуть.... Все 73% Українські прикордонники виявили за 30 км від Чорноморська ракетний корвет ЧФ РФ - Цензор.НЕТ 9574
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12.05.2021 16:51 Відповісти
Так можно проснуться, а в Одесском порту искадра какая стоит уже, руками машут
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12.05.2021 14:45 Відповісти
А следить за всеми кораблями РФ, наверное У УКраины нечем !! Зеленский укатал весь прошлогодный бюждет Украины в грёбаный асфальт и оставил Украину на два года и без вертолётов И без НЕПТУНОВ и без ОЛЬХИ и без ВАКЦИНЫ!! Грёбанный клоун! А сегодня ходит по миру с протянутой рукой и как последний нищий, просит чтобы страны скинулись ему на оружие и обеспечили нам безопастность границ УКраины!!
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12.05.2021 14:47 Відповісти
Асфальтные репрессии грёбанного клоуна!!!
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12.05.2021 16:09 Відповісти
перевірило падло, що наші засікають лише в 30 км від побережжя.
Короче для десантування - все готове
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12.05.2021 14:48 Відповісти
У наших нечем, но, скорее всего, амеры с бритишами все видят. И если будет серьезное движение - они сразу сообщат. Эта хрень приплывшая точно атаковать не будет, тем более, одна. И я так понимаю, он в нейтральных водах был, закон не нарушен. То, что у нас армия в общем то только на словах Хомчака готова - это факт! Солдаты есть у нас, но технически мы в 20м веке застряли. И вина тут ВСЕХ ПРЕЗИДЕНТОВ, БЫВШИХ У ВЛАСТИ, НАЧИНАЯ С КРАВЧУКА-МУДОЗВОНА
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12.05.2021 15:32 Відповісти
А следить за всеми кораблями РФ, наверное У УКраины нечем !! Зеленский укатал весь прошлогодный бюждет Украины в грёбаный асфальт и оставил Украину на два года и без вертолётов И без НЕПТУНОВ и без ОЛЬХИ и без ВАКЦИНЫ!! Грёбанный клоун! А сегодня ходит по миру с протянутой рукой и как последний нищий, просит чтобы страны скинулись ему на оружие и обеспечили нам безопастность границ УКраины!!
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12.05.2021 14:49 Відповісти
Я к би там не було, а поміняти місця локаторів, буде не зайве...
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12.05.2021 14:53 Відповісти
Зеленского нужно привязать к стволу пушки и тогда с ним разговаривать!!!
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12.05.2021 15:14 Відповісти
При погрузне уронить один локатор на Зеленую вошь!!!
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12.05.2021 15:15 Відповісти
Запеленговали..и что ? Представьте что рашка запеленговала бы наш. Рашка бы не церемонилась..пошла бы на обострение ,захватила бы и погнала бы на свою территорию. А мы - запеленговали....
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12.05.2021 15:40 Відповісти
Хоть обматюкать можно же было...
Українські прикордонники виявили за 30 км від Чорноморська ракетний корвет ЧФ РФ - Цензор.НЕТ 9142
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12.05.2021 15:44 Відповісти
Соревноваться в черноротии с москалями? Так себе идея
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12.05.2021 16:07 Відповісти
Треба Україні купити в Ізраїля систему Залізний купол, або самим таке ж саме зробити, но обов'язково із високоманевреними ракетами як в Ізраїля, бо те що пропонує укр впк скоріше за все вже відстає.
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12.05.2021 15:54 Відповісти
У Израиля железный купол направлен на перехват арабских ракет, которые те в подвалах из водопроводных труб и дерьма ишаков мастырят. И то оно перехватывает не всё. Нафига Украине такое надо? Тут слегка другие расклады.
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12.05.2021 16:08 Відповісти
Із водопровідних труб? Ви реально в це вірите?
Араби стріляють російськими ракетами. Не буде росії не буде ніяких обстрілів Ізраїля. Росія країна спонсор тероризму наркоторгівлі і так далі. Недавнощо взяли корабель торговців зброєю вся зброя ********* російського виготовлення + штурмові гвинтівки китаю.
Українські прикордонники виявили за 30 км від Чорноморська ракетний корвет ЧФ РФ - Цензор.НЕТ 3946

А ТТХ Залізного куполу можна легко побачити на відео яке викладають місцеві. Таких високоманеврених ракет в інших країн я не бачив. Не зважаючи на сотні якщо не тисячі обстрілів міст Ізраїля загиблих практично немає. Все таки тисячі - більше 1050 ракет випустили по Ізраїлю і його міста не лежать в руїнах.
Українські прикордонники виявили за 30 км від Чорноморська ракетний корвет ЧФ РФ - Цензор.НЕТ 8885
Українські прикордонники виявили за 30 км від Чорноморська ракетний корвет ЧФ РФ - Цензор.НЕТ 3125

Українські прикордонники виявили за 30 км від Чорноморська ракетний корвет ЧФ РФ - Цензор.НЕТ 8912
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12.05.2021 21:04 Відповісти
А он в 20 милях же, того, глазами даже виден же, визуально. Значит жители Черноморска видели тоже.
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12.05.2021 15:55 Відповісти
Що, апять заблудились? А чего у нас Нептун случайно с курса не сбился?
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12.05.2021 15:58 Відповісти
Ну хоть обматюкалі, ілі спросілі- а шо ви тут дєлаєтє, а оні рибу ловім)
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12.05.2021 16:10 Відповісти
Хоть би градом отпугнулі шоб не наглєлі а то тока спросілі, культура, Европа
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12.05.2021 16:12 Відповісти
Потопить!
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12.05.2021 16:56 Відповісти
реакцию проверяют.
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12.05.2021 16:57 Відповісти
он не знал куда идти. Да забыли о нем, пока докладывали наверх, пока ждали ответа. А потом забыли. Слава богу, пограничники таки решились напомнить. Но что Ермак будет делать с погранцами ?
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12.05.2021 17:03 Відповісти
Без электронный акустический локатор (1921г США) услышал бы дальше Українські прикордонники виявили за 30 км від Чорноморська ракетний корвет ЧФ РФ - Цензор.НЕТ 2340 Українські прикордонники виявили за 30 км від Чорноморська ракетний корвет ЧФ РФ - Цензор.НЕТ 5641
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12.05.2021 17:11 Відповісти
Кацапи "витирають ноги" де хочуть,а наш "вчений" Ківа у Раді свій "міномет" дрочуть...
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12.05.2021 17:23 Відповісти
Можу підказать безоплатно де їх ще можна зустріть
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12.05.2021 17:29 Відповісти
А что, запередвижение в акватории кораблей противника никто не следит?
Одна надежда на зоркого матроса на башне?
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12.05.2021 17:33 Відповісти
Президент и Верховная Рада просто обязаны обратиться к США, чтобы они на постоянной основе (через беспрерывную ротацию) направили к черноморским берегам Украины 2-3 эсминца.
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12.05.2021 17:40 Відповісти
"Ета фсьо праклятий Порах прадалжаєт гадіть! Нікак нє уймьоцца! Устраіваєт правакаціі, как і раньше!" © Зе

Українські прикордонники виявили за 30 км від Чорноморська ракетний корвет ЧФ РФ - Цензор.НЕТ 4686
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12.05.2021 18:59 Відповісти
А зеленского турбує небо Израиля а тут похер
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12.05.2021 19:36 Відповісти
Коли потрібні "нептуни", яких, за два роки, досі нема...
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12.05.2021 19:37 Відповісти
..по старой квалификации МРК-малый ракетный корабль/"татарский крейсер"-их так шутливо называют..Вооружён ракетным комплексом " Калибр"-довольно солидным оружием..
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12.05.2021 20:17 Відповісти
обнаружили - спрятался?
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12.05.2021 20:20 Відповісти
 
 