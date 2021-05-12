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Фюзеляж першого Ан-178 для потреб ЗСУ буде готовий до кінця травня, - директор "Укроборонпрому" Гусєв

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Фюзеляж першого Ан-178 для потреб ЗСУ буде готовий до кінця травня, - директор "Укроборонпрому" Гусєв

Фюзеляж першого з трьох літаків Ан-178 для потреб Збройних сил України буде готовий до кінця травня поточного року.

Про це повідомив директор державного концерну "Укроборонпром" Юрій Гусєв на всеукраїнському форумі "Україна 30. Безпека країни" в Києві у середу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"До кінця травня ми вже матимемо фюзеляж першого літака, а в 2023 році цей літак, я впевнений, стане на озброєння Збройних сил України, і протягом ще певного періоду часу ми успішно завершимо виготовлення ще двох літаків", - сказав Гусєв.

Зазначимо, що в грудні 2020 року Міністерство оборони України та Державне підприємство "Антонов" підписали меморандум про співпрацю у будівництві літаків для потреб ЗСУ. Йдеться про три нові військово-транспортні літаки Ан-178, які можуть використовуватися для доставки особового складу, озброєння і легкої військової техніки посадковим і парашутним способами, а також для транспортування вантажів. Сума контракту - майже 3 млрд грн, термін виконання робіт - чотири роки.

Також дивіться: Збірка першого нового транспортного літака Ан-178 для ЗСУ відбувається за графіком, - Таран. ФОТО

Автор: Наталя Джума
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12.05.2021 14:07 Відповісти
Не барин, постоит.
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12.05.2021 14:42 Відповісти
Фюзеляж первого из трех самолетов Ан-178 для нужд Вооруженных сил Украины будет готов до конца мая текущего года. Источник: https://censor.net/ru/n3264782

А ЩО ТАМ БУДЕ ГОТОВО ЯК ЩО АНТОНОВ САМ ВЗЯВ КРЕДИТ ЩОБ ЗБУДУВАТИ ЦІ ЛІТАКИ Фюзеляж первого Ан-178 для нужд ВСУ будет готов до конца мая, - директор "Укроборонпрома" Гусев - Цензор.НЕТ 1432
А той хто заказав ці літаки навіть проценти по кредитам не заплатить Антонову.
Зе влада тупо банкротить Антонов і ще каже що все гаразд.
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12.05.2021 14:24 Відповісти
Один самолёт будут делать 3 года?! Вот это "темп"! А если закажут 10 самолётов то соответственно на это уйдёт 30 лет? Браво!!!!!
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12.05.2021 14:24 Відповісти
хвост! в самолёте главное Хвост...когда будет готов?
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12.05.2021 14:26 Відповісти
не зрозуміло що мають на увазі? фюзеляж із крилом і з шасі...чи без? чи входить у це поняття хвост із стабілізатором? чи лише фюзеляж? і для чого це озвучувати? Казав би 20% чи то 40% буде готово..без розкриття подробиць)) а то ще Петров з Бошировим приїдуть милуватися краєвидами та шпілями )) Для чого взагалі існує цей "Укроборонпром"...і як авжди очолює єтнічний росіянин)) Може йому треба постійно нагадувати що у грудні 1929р 20 ворогів народу та шкідників розпочали і лише за 5 місяців (!!) під керівництвом ОДПУ з "0 " спроектували розробили і виготовили винищувач І-5, він же ВТ-11 (внутрішня тюрьма-11)..який здійснив перший політ вже у квітні 1930. Чи нагадувати де розробляли свої літакі та рекети Туполев і Корольов?
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12.05.2021 14:27 Відповісти
Ну такое. 1 самолет (далеко не самый большой) в полтора года. Его по ходу там 5 человек собирают? Дешевле и быстрее было бы просто в кредит купить у бразильцев. А предприятию к сожалению гайки. Поздно его уже спасать. Специалистов давно уже нет, мощностей нет, технологии совковых времен...считай тоже нет. Там все с нуля надо строить, если вообще есть в этом смысл. На рынок уже тоже не пробиться, а финансировать подобную махину без перспектив экспорта тупо для себя чтобы склепать 2-3 самолета - это глупо. Опыт мокшан с его аварийным суперджетом показателен.
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12.05.2021 15:24 Відповісти
К концу терміна Зе будет построен перший, а другий скажуть в другий термін всьо чьотко, всьо продумано до мєлочей)
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12.05.2021 16:04 Відповісти
Вот стало теперь понятно зачем в такие государственные структуры набирают подобных гусевых/лещенок/наемов с зарплатами топменеджеров. Чтобы информировать зэ-лошье об удоях молока вырезанной скотины и гигантских намолотах зерновых непосеяного урожая...
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12.05.2021 16:26 Відповісти
Самолеты делают с такой же скоростью, как пирамиды Хеопса. Кому нужно такое "производство"?
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12.05.2021 18:30 Відповісти
 
 