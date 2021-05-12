Фюзеляж першого Ан-178 для потреб ЗСУ буде готовий до кінця травня, - директор "Укроборонпрому" Гусєв
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Фюзеляж першого з трьох літаків Ан-178 для потреб Збройних сил України буде готовий до кінця травня поточного року.
Про це повідомив директор державного концерну "Укроборонпром" Юрій Гусєв на всеукраїнському форумі "Україна 30. Безпека країни" в Києві у середу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"До кінця травня ми вже матимемо фюзеляж першого літака, а в 2023 році цей літак, я впевнений, стане на озброєння Збройних сил України, і протягом ще певного періоду часу ми успішно завершимо виготовлення ще двох літаків", - сказав Гусєв.
Зазначимо, що в грудні 2020 року Міністерство оборони України та Державне підприємство "Антонов" підписали меморандум про співпрацю у будівництві літаків для потреб ЗСУ. Йдеться про три нові військово-транспортні літаки Ан-178, які можуть використовуватися для доставки особового складу, озброєння і легкої військової техніки посадковим і парашутним способами, а також для транспортування вантажів. Сума контракту - майже 3 млрд грн, термін виконання робіт - чотири роки.
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А ЩО ТАМ БУДЕ ГОТОВО ЯК ЩО АНТОНОВ САМ ВЗЯВ КРЕДИТ ЩОБ ЗБУДУВАТИ ЦІ ЛІТАКИ
А той хто заказав ці літаки навіть проценти по кредитам не заплатить Антонову.
Зе влада тупо банкротить Антонов і ще каже що все гаразд.