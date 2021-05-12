УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
17910 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниЕкономікаСуспільство
4 094 34
імпорт (331) Наливайченко (99) Електрика (804)

Україна з 11 травня знову почала безпосередньо імпортувати електроенергію з Росії, - нардеп

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка Суспільство

Україна з 11 травня знову почала безпосередньо імпортувати електроенергію з Росії, - нардеп

Україна з 11 травня знову почала безпосередньо купувати електроенергію в Російській Федерації, до цього поставки здійснювались в обхід, транзитом через Білорусь.

Про це повідомив ексглава СБУ, народний депутат Валентин Наливайченко.

"Лише 5 днів минуло з візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена в Україну, а українським чиновникам вистачило нахабства відновити прямі закупівлі струму з Російської Федерації. 11 травня увечері запланована поставка з країни-агресора - 100 МВт", - повідомив нардеп.

Наливайченко наголосив, що проблема імпорту електричного струму з Росії порушувалася під час візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена до України. За інформацією нардепа, американська сторона висловила стурбованість загрозою енергетичній безпеці України, яку потенційно несе російський імпорт.

"Нагадаю, під час візиту делегація США чітко заявила: енергетична безпека є пріоритетом державної політики. І не має бути жодної корупції в енергетичній сфері, яку сьогодні уособлює керівництво НКРЕКП", - додав нардеп.

Ексглава СБУ зазначив, що Україна вже витратила 1 млрд грн на електроенергію з країни-агресора.

Нагадаємо, Україна почала імпорт електроенергії з Росії та Білорусі в січні-лютому 2021 року. Від початку року імпортовано понад 600 млн кВт годин на 1 млрд грн.

15 квітня Верховна Рада схвалила законопроєкт про заборону імпорту електричного струму з Росії та Білорусі, надавши НКРЕКП повноваження обмежувати доступ до міждержавних перетинів. Попри публічні заяви президента Володимира Зеленського та голови уряду Дениса Шмигаля, поставки досі тривають. Публічно імпорт відстоює керівництво НКРЕКП, глава якої Валерій Тарасюк заявив про користь імпорту під час лютневого виступу у Верховній Раді.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+24
Почему мы не в НАТО? Украина с 11 мая вновь начала напрямую импортировать электроэнергию из России, - нардеп - Цензор.НЕТ 3141
показати весь коментар
12.05.2021 14:05
+24
как только Блинкен уехал - вислюк оманський тут же начал бизнес с расеей - на крови украинцев.., постоянно напоминая зебилам что:

Украина с 11 мая вновь начала напрямую импортировать электроэнергию из России, - нардеп - Цензор.НЕТ 6897
показати весь коментар
12.05.2021 14:12
+23
ой, - не отвлекайте зебилов от интересного кино с медведчуком)
показати весь коментар
12.05.2021 14:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Почему мы не в НАТО? Украина с 11 мая вновь начала напрямую импортировать электроэнергию из России, - нардеп - Цензор.НЕТ 3141
показати весь коментар
12.05.2021 14:05 Відповісти
та насрать на Блінкіна з його вимогами... Так, Зе-д'єрмак?
показати весь коментар
12.05.2021 14:06 Відповісти
как только Блинкен уехал - вислюк оманський тут же начал бизнес с расеей - на крови украинцев.., постоянно напоминая зебилам что:

Украина с 11 мая вновь начала напрямую импортировать электроэнергию из России, - нардеп - Цензор.НЕТ 6897
показати весь коментар
12.05.2021 14:12 Відповісти
ой, - не отвлекайте зебилов от интересного кино с медведчуком)
показати весь коментар
12.05.2021 14:06 Відповісти
Одним из условий для вступления в НАТО для стран Прибалтики было введение визового режима с Московией, что они и сделали
показати весь коментар
12.05.2021 14:08 Відповісти
Проклятые порохоботы мешают бубочке зарабатывать деньги на крови
показати весь коментар
12.05.2021 14:08 Відповісти
Проклятый Порошенко, астанавись!!!
показати весь коментар
12.05.2021 14:09 Відповісти
Нарид сказал ему на выборах своё решительное 'НЕТ!', а он к корыту присосался шо тот клещ... Разводит коррупцию, мешает и не даёт делать рехвормы 😪
показати весь коментар
12.05.2021 14:38 Відповісти
Украина с 11 мая вновь начала напрямую импортировать электроэнергию из России, - нардеп - Цензор.НЕТ 2595
показати весь коментар
12.05.2021 14:10 Відповісти
Я вижу зебилы "прислушались" к нашему союзнику советом США не покупать там электроэнергию,потом пускай не плачут,что их не приглашают на саммиты,не дают стать членом илм приблизится к НАТО,что об Украине без Украины и тд
показати весь коментар
12.05.2021 14:11 Відповісти
Они и не плачут - они єто и делают чтоб их не приглашали
показати весь коментар
12.05.2021 14:15 Відповісти
Ага, п'ятою точкою його слухали.
показати весь коментар
12.05.2021 14:54 Відповісти
Украина вырабатывает электроэнергии в 8 раз больше от потребностей...
Л.Д.Кучма.президент Украины.2003 год.Тогда продавали Молдове Чехии Словакии Болгарии и Румынии Польше Венгрии.... Украина с 11 мая вновь начала напрямую импортировать электроэнергию из России, - нардеп - Цензор.НЕТ 6855
показати весь коментар
12.05.2021 14:12 Відповісти
чувак просто не успевает реагировать на "внешние угрозы". тормозит.... вот и покупают....
коллаборанты ***=ь
показати весь коментар
12.05.2021 14:12 Відповісти
финансирование вооруженных сил, окруживших страну с четырех сторон -- главная задача! Украина с 11 мая вновь начала напрямую импортировать электроэнергию из России, - нардеп - Цензор.НЕТ 885
показати весь коментар
12.05.2021 14:18 Відповісти
Украина с 11 мая вновь начала напрямую импортировать электроэнергию из России, - нардеп - Цензор.НЕТ 5582
показати весь коментар
12.05.2021 14:18 Відповісти
Украина 11 мая вновь начала напрямую покупать электроэнергию в Российской Федерации, до этого поставки осуществлялись в обход, транзитом через Беларусь Источник: https://censor.net/ru/n3264783

ДЯКУЮ ВАМ Зелефіли ЩО ВИБРАЛИ ШІСТКУ КРЕМЛЯ НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА Украина с 11 мая вновь начала напрямую импортировать электроэнергию из России, - нардеп - Цензор.НЕТ 237

Коли там дострокові вибори президента України ?
показати весь коментар
12.05.2021 14:18 Відповісти
сметуни ще не зібралися в отару...
показати весь коментар
12.05.2021 14:39 Відповісти
вони насмєтают Україна з 11 травня знову почала безпосередньо імпортувати електроенергію з Росії, - нардеп - Цензор.НЕТ 4335
показати весь коментар
12.05.2021 15:34 Відповісти
Хто наживається на війні?Украина с 11 мая вновь начала напрямую импортировать электроэнергию из России, - нардеп - Цензор.НЕТ 5118
показати весь коментар
12.05.2021 14:21 Відповісти
кацапы потратились на "Папика". Бубочка потратился на кацапскую е/е.
Всем хорошо.
показати весь коментар
12.05.2021 14:24 Відповісти
Так, если Бене нада, то ша.
показати весь коментар
12.05.2021 14:26 Відповісти
На жаль,без містера Лінча тут вже аж ніяк не обійдеться...
показати весь коментар
12.05.2021 14:33 Відповісти
Кому это интересно, жена Лещенко, вот это да, народ целую неделю страдает.
показати весь коментар
12.05.2021 14:33 Відповісти
Порошенко всё никак не угомонится. Куражится...
показати весь коментар
12.05.2021 14:34 Відповісти
Україна з 11 травня знову почала безпосередньо імпортувати електроенергію з Росії, - нардеп - Цензор.НЕТ 9213
ОООО !!! ВЕЛИЧАЙШЕЕ МОИ СТРОГИЕ ПОВЕЛИТЕЛИ! Я
НИЧТОЖЕСТВО, ОСМЕЛЮСЬ ПОТРЕВОЖИТЬ И СПРОСИТЬ ВАС:
ВЫ УЖ НЕОБСУДЬТЕ МЕНЯ, А МОЖЕТ ВЫ ЕЩЁ ЧЕГО ИЗВОЛИТЕ
БЛАГОДЕЛИ МОИ? МОЖЕТ УЖЕ И КАПИТУЛЯЦИИ УКРАИНЫ !?
показати весь коментар
12.05.2021 15:05 Відповісти
Это ведь не просто покупка электрики.Это своего рода интеграция в Таёжный союз.Именно с такой позиции треба це розглядати Україна з 11 травня знову почала безпосередньо імпортувати електроенергію з Росії, - нардеп - Цензор.НЕТ 2413
показати весь коментар
12.05.2021 15:23 Відповісти
Україна з 11 травня знову почала безпосередньо імпортувати електроенергію з Росії, - нардеп - Цензор.НЕТ 7006
показати весь коментар
12.05.2021 15:36 Відповісти
Какая взаимосвязь между визитом Блинкена, и поставками электроэнергии?
показати весь коментар
12.05.2021 15:53 Відповісти
Шел 8-й год войны, гибли Воины, горела земля...
показати весь коментар
12.05.2021 15:56 Відповісти
Не Украина, а беня с зелей. Не вводите людей в заблуждение
показати весь коментар
12.05.2021 16:15 Відповісти
А 73% были кем, простите?
показати весь коментар
12.05.2021 16:45 Відповісти
Гумусом, удобренным «скатами» и сказками *********. По сути своей дремучими совками, жаждущих безграничной шары
показати весь коментар
12.05.2021 16:47 Відповісти
Как жеш так , у русни электричество покупать Україна з 11 травня знову почала безпосередньо імпортувати електроенергію з Росії, - нардеп - Цензор.НЕТ 4254 Україна з 11 травня знову почала безпосередньо імпортувати електроенергію з Росії, - нардеп - Цензор.НЕТ 8415. Так русня кто, торговые партнеры или оккупанты Україна з 11 травня знову почала безпосередньо імпортувати електроенергію з Росії, - нардеп - Цензор.НЕТ 4254
показати весь коментар
12.05.2021 16:26 Відповісти
 
 