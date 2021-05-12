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Медведчук не просив у РФ притулку, Москва не збирається втручатися в ці процеси, - Пєсков

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Медведчук не просив у РФ притулку, Москва не збирається втручатися в ці процеси, - Пєсков

У Кремлі заявили, що кум Путіна Віктор Медведчук не звертався за політичним притулком. Крім того, в Росії не збираються втручатися в цей процес.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА-Новости", про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Наскільки ми знаємо з повідомлень ЗМІ, сам Медведчук перебуває в Україні і ні за яким політичним притулком ні до кого не звертався - перше. Друге - ми не збираємося втручатися в ці процеси, це внутрішні справи України, але, звичайно, ми спостерігаємо за цим найретельнішим чином, і ми хотіли б переконатися, що за цією справою не стоїть якесь переслідування за політичними мотивами, якась кампанійщина, яка пов'язана виключно з бажанням позбутися політичних конкурентів. Це було б, звичайно, неприпустимо з точки зору сучасної держави", - зазначив прессекретар Путіна.

Пєсков додав, що Росія навряд чи зможе надати йому якусь допомогу.

"Все-таки ми переконані, що він є проукраїнським політиком, він є українським політиком, тільки щодо багатьох інших політиків в Україні він дотримується точки зору про необхідність нормалізації та підтримки на належному рівні взаємин між Україною і Російською Федерацією", - додав він.

Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Слідчі СБУ проводять обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській у Києві та ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

На брифінгу Іван Баканов заявив, що повідомлений про підозру в державній зраді народний депутат з фракції ОПЗЖ Тарас Козак наразі перебуває в РФ, а його колега по фракції Віктор Медведчук - в Україні.

Також читайте: Сьогодні Медведчук з'явиться в Офіс генпрокурора для участі в слідчих діях, - адвокати

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
Медведчук громадянин росії і тому не просить там притулку!
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12.05.2021 14:36
+9
У медведчука роль пугала, а основную работу исполняют дерьмаки с шефирами...
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12.05.2021 14:36
+6
Правильно. Никому не нужны провалившиеся агенты.
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12.05.2021 14:34
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похоже енность мудачука, для цапов, несколько преувеличена Медведчук не просил у РФ убежища, Москва не собирается вмешиваться в эти процессы, - Песков - Цензор.НЕТ 595
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12.05.2021 14:29 Відповісти
Медведчук громадянин росії і тому не просить там притулку!
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12.05.2021 14:36 Відповісти
Мертвечук вдома шо в Укрнаїні шо на рашці. нашо йому ще щось просить.
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12.05.2021 15:15 Відповісти
мова не про те просив чи не просив.
Мова про те що цапам побую доля холуїв типу мудачука.
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12.05.2021 15:25 Відповісти
шо ти мелеш, коли це кум путіна був холуйом? то офіційна відповідь, неофіційно там усе усім нада.
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12.05.2021 15:38 Відповісти
а ким він був по твоєму?) Треба бути ідіотом щоб вважати що ***** сильно переживає за долю якогось медведчука.
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12.05.2021 15:43 Відповісти
смотрю, Байден, объяснил политику партии)))
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12.05.2021 14:30 Відповісти
Тогда очень похоже на зеленую аферу.....
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12.05.2021 14:31 Відповісти
значит просил ))) и скоро начнет вмешиваться)))
или уже стал токсичный для пердуна *****?
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12.05.2021 14:31 Відповісти
здрасті посрамшьі... негайно заберіть кума і паломанніцу!
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12.05.2021 14:32 Відповісти
Правильно. Никому не нужны провалившиеся агенты.
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12.05.2021 14:34 Відповісти
значит всё идёт по сценарию, волноваться незачем.
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12.05.2021 14:34 Відповісти
_Вообще похер что там фашисты говорят - в большинстве случаев это хуцпа, в остальных - наглые претензии ублюдков. Слушать их - неадекватно, адекватно - убивать.
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12.05.2021 14:36 Відповісти
У медведчука роль пугала, а основную работу исполняют дерьмаки с шефирами...
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12.05.2021 14:36 Відповісти
Ему, пока президент тот же, ничего не угрожает.
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12.05.2021 14:37 Відповісти
мертветчук сидить у кума в бункері...на раSSії і вимагає срочно розвернути танки в сторону України... а взагалі
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти терехови, медведчуки, бойки, рабіновичі, мураєви, лукаші, труханови, тупіцькі, константінави, фокіни, шуфричі...і...і....!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!

рашизм=тероризм
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12.05.2021 14:39 Відповісти
А для чого громадянину РФ просити притулок на території РФ?
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12.05.2021 14:41 Відповісти
.. если это не кампанейщина, преследование политических оппонентов..Во как казламордые за правду и справедливость. А вот Украине есть чему поучиться, Немцова грохнули, Навального отравили и посадили, Ходаковского в Сибирь на перевоспитание. Вот так бы со всякими рабиновичами, шуфричами, мураевыми и прочими. Работы непочатый край, да и украинский народ только ,,дякую" скажет.
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12.05.2021 14:42 Відповісти
а че о ходаке то..вчерась еще на дамбасе болтался...
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12.05.2021 15:00 Відповісти
Попутал, ходорковский.
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12.05.2021 16:49 Відповісти
А зачем оформлять убежище ублюдку с российским паспортом в кармане?
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12.05.2021 14:43 Відповісти
мертвячук сбежит на паРашу только если будет уверен, что против него есть железные улики и зона это что-то реальное, осязаемое. стукачей среди прокурворов у него хватает, в случае шухера его уведомят заблаговременно.
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12.05.2021 14:47 Відповісти
а Козак - (той, який в мертвечука Фуксом) - не просив?
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12.05.2021 14:47 Відповісти
А я завжди казав ватяним збоченцям що Крим це Україна! Дайте Піськову цукерку.
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12.05.2021 14:48 Відповісти
Медведчук понимает, что он нужен пуйлу только в Украине.
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12.05.2021 14:51 Відповісти
Тем более, что он, вполне возможно, кум покойника ...
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12.05.2021 15:26 Відповісти
"... и мы хотели бы убедиться, что за этим делом не стоит какое-то преследование по политическим мотивам" Да-да,но вы всё-таки своё свинячье рыло суёте Медведчук не просив у РФ притулку, Москва не збирається втручатися в ці процеси, - Пєсков - Цензор.НЕТ 5342На фига вам,козлорылым,убеждаться,если это личное дело Украины? Медведчук не просив у РФ притулку, Москва не збирається втручатися в ці процеси, - Пєсков - Цензор.НЕТ 315
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12.05.2021 14:54 Відповісти
разыграли драму спасения агента дерьмака кидая жертву агента мёртвечука Медведчук не просив у РФ притулку, Москва не збирається втручатися в ці процеси, - Пєсков - Цензор.НЕТ 4753 как все дешево
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12.05.2021 15:00 Відповісти
А кого будуть кидати в жертву, як розслідування Беллінгкет вийде?))
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12.05.2021 15:31 Відповісти
Истории свойственно повторятся. По ходу - Медведчук это новый Муссолини. По классике , Гитлер - путлер, должен будет его спасать когда того посадят под арест.
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12.05.2021 15:36 Відповісти
Медведчук не просив у РФ притулку, Москва не збирається втручатися в ці процеси, - Пєсков - Цензор.НЕТ 8570 России не собираются вмешиваться в этот процесс Источник: https://censor.net/ru/n3264789

З ЯКИХ ЦЕ ЧАСІВ МАЦКВІ МОЖНА ВІРИТИ ?

Кацап не збреше - день пройшов дарма Медведчук не просив у РФ притулку, Москва не збирається втручатися в ці процеси, - Пєсков - Цензор.НЕТ 3891
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12.05.2021 15:43 Відповісти
Ещё не вечер
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12.05.2021 16:23 Відповісти
Буде обмін - всіх за одного...
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12.05.2021 16:29 Відповісти
А зачем ему просить, кум его и так без просьбы примет с широкими объятиями, родственники всё же, что не говори.
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12.05.2021 18:28 Відповісти
 
 