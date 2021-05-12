Медведчук не просив у РФ притулку, Москва не збирається втручатися в ці процеси, - Пєсков
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У Кремлі заявили, що кум Путіна Віктор Медведчук не звертався за політичним притулком. Крім того, в Росії не збираються втручатися в цей процес.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА-Новости", про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.
"Наскільки ми знаємо з повідомлень ЗМІ, сам Медведчук перебуває в Україні і ні за яким політичним притулком ні до кого не звертався - перше. Друге - ми не збираємося втручатися в ці процеси, це внутрішні справи України, але, звичайно, ми спостерігаємо за цим найретельнішим чином, і ми хотіли б переконатися, що за цією справою не стоїть якесь переслідування за політичними мотивами, якась кампанійщина, яка пов'язана виключно з бажанням позбутися політичних конкурентів. Це було б, звичайно, неприпустимо з точки зору сучасної держави", - зазначив прессекретар Путіна.
Пєсков додав, що Росія навряд чи зможе надати йому якусь допомогу.
"Все-таки ми переконані, що він є проукраїнським політиком, він є українським політиком, тільки щодо багатьох інших політиків в Україні він дотримується точки зору про необхідність нормалізації та підтримки на належному рівні взаємин між Україною і Російською Федерацією", - додав він.
Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.
Слідчі СБУ проводять обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській у Києві та ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.
Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.
На брифінгу Іван Баканов заявив, що повідомлений про підозру в державній зраді народний депутат з фракції ОПЗЖ Тарас Козак наразі перебуває в РФ, а його колега по фракції Віктор Медведчук - в Україні.
Будь ласка, зачекайте...
Мова про те що цапам побую доля холуїв типу мудачука.
или уже стал токсичный для пердуна *****?
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти терехови, медведчуки, бойки, рабіновичі, мураєви, лукаші, труханови, тупіцькі, константінави, фокіни, шуфричі...і...і....!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!
рашизм=тероризм
З ЯКИХ ЦЕ ЧАСІВ МАЦКВІ МОЖНА ВІРИТИ ?
Кацап не збреше - день пройшов дарма