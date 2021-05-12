Сьогодні Кабмін ухвалить постанову про створення Бюро економічної безпеки. Це остаточний кінець маски-шоу, - Шмигаль
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Сьогодні, 12 травня, Кабмін у ході виїзного засідання ухвалить постанову про створення Бюро економічної безпеки.
Про це, відкриваючи засідання Кабміну, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
"Питання історичне для історії сучасної України. Сьогодні уряд ухвалить постанову, якою буде створено Бюро економічної безпеки, яке отримає статус центрального органу виконавчої влади і буде займатися всіма злочинами у сфері економіки. Створення Бюро економічної безпеки - це нова сторінка у відносинах держави і бізнесу. Це один із фінальних кроків на шляху до ліквідації податкової міліції. Це закінчення часів силового тиску на бізнес, це остаточний кінець маски-шоу, це новий аналітичний підхід до розслідування у сфері фінансово-економічних злочинів", - зазначив прем'єр.
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Быть шоу или не быть - решают они...
вот и сейчас - иммитация бурной деятельсти.. смотрим кого назначать в БЭБ командовать - человека ахметова или коломойского
ну надо же прикрывать операции по выводу средств в офшоры кипра и омана от программ "Велике крадивництво", "Фонд ковид19" та множество других деребана госбюджета Украины зеленским и его друзьями...