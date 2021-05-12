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Кабмін (6264) податкова міліція (1393) Денис Шмигаль (2703) Бюро економічної безпеки (200)

Сьогодні Кабмін ухвалить постанову про створення Бюро економічної безпеки. Це остаточний кінець маски-шоу, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Сьогодні Кабмін ухвалить постанову про створення Бюро економічної безпеки. Це остаточний кінець маски-шоу, - Шмигаль

Сьогодні, 12 травня, Кабмін у ході виїзного засідання ухвалить постанову про створення Бюро економічної безпеки.

Про це, відкриваючи засідання Кабміну, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Питання історичне для історії сучасної України. Сьогодні уряд ухвалить постанову, якою буде створено Бюро економічної безпеки, яке отримає статус центрального органу виконавчої влади і буде займатися всіма злочинами у сфері економіки. Створення Бюро економічної безпеки - це нова сторінка у відносинах держави і бізнесу. Це один із фінальних кроків на шляху до ліквідації податкової міліції. Це закінчення часів силового тиску на бізнес, це остаточний кінець маски-шоу, це новий аналітичний підхід до розслідування у сфері фінансово-економічних злочинів", - зазначив прем'єр.

Також читайте: До комісії з обрання глави Бюро економічної безпеки хочуть потрапити депутати контрабандиста Павлюка, Коломойського та акцизний фальсифікатор, - Шабунін

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
Вчера Медведчук "положил конец"на маски-шоу. Сегодня Кабмин примет постановление о создании Бюро экономической безопасности. Это окончательный конец маски-шоу, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5281
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12.05.2021 14:38
+9
ой ты оспади....сколько пафоса от очередной мыльной бульки...
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12.05.2021 14:43
+8
Еще одних борцунов посадят на шею бизнеса !
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12.05.2021 14:38
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Вчера Медведчук "положил конец"на маски-шоу. Сегодня Кабмин примет постановление о создании Бюро экономической безопасности. Это окончательный конец маски-шоу, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5281
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12.05.2021 14:38 Відповісти
Та теперь главные борцы с маски-шоу - уборщица, охранник и дворник !
Быть шоу или не быть - решают они... Сегодня Кабмин примет постановление о создании Бюро экономической безопасности. Это окончательный конец маски-шоу, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9622
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12.05.2021 14:40 Відповісти
а может охрана была не простая, а государственная? Произошел конфликт спецслужб
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12.05.2021 14:42 Відповісти
Еще одних борцунов посадят на шею бизнеса !
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12.05.2021 14:38 Відповісти
Ага, смотрите что-бы мы в этой вашей "революционной" конторе не увидели постных рож бывших "обэповцев" ,"налоговых полицейских" и сбушников, которые носились по предпринимателям, как лань по кукурузе в надежде срубить бабла за очередной чих
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12.05.2021 14:40 Відповісти
как так?? это же проверенные кадры.. тот же портнов - будет замом со специальной задачей - открыть еще 100500 дел на неугодных зеленскому людей..
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12.05.2021 14:42 Відповісти
маски-шоу в Украине начались с приходом вовки-шмаркли, когда оно начала назначать всяких проходимцев типа шмыгаля - на посты..
вот и сейчас - иммитация бурной деятельсти.. смотрим кого назначать в БЭБ командовать - человека ахметова или коломойского Сегодня Кабмин примет постановление о создании Бюро экономической безопасности. Это окончательный конец маски-шоу, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6852
ну надо же прикрывать операции по выводу средств в офшоры кипра и омана от программ "Велике крадивництво", "Фонд ковид19" та множество других деребана госбюджета Украины зеленским и его друзьями...
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12.05.2021 14:40 Відповісти
"запомните этот твит" (с)
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12.05.2021 14:40 Відповісти
ой ты оспади....сколько пафоса от очередной мыльной бульки...
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12.05.2021 14:43 Відповісти
Они заслуженно считают своих избирателей патентоваными идиотами, отсюда и такой бессмысленный словесный поток. Мол, зебилам все равно "какая разница" про шо мы гутарим...
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12.05.2021 15:12 Відповісти
Ачо, намордники можно будет уже не носить?
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12.05.2021 15:14 Відповісти
А раніше маски-шоу були із Луни чи Марса? Хто назначив керівників цих масок, хто понесе відповідальність? Та кінець це як, підарешт чи автоматом у нову контору на хлібну посаду?
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12.05.2021 15:18 Відповісти
Ой, как все расстроились... В масках теперь ходят все, теперь мусорам не прикольно. Теперь будут скафандр шоу? Или виртуалшлем шоу? Были УБЭПы, помню. Драли предпринимателей на бабло - куда там тем бандитам. Восстанавливают?
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12.05.2021 15:49 Відповісти
 
 