Данілов про 13 олігархів: "Питання стоїть принципово: держава має ліквідувати "п'яту колону"
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Секретар РНБО Олексій Данілов назвав основну ознаку групи олігархів. А також заявив, що держава має демонтувати олігархічну економіку і ліквідувати "п'яту колону".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Данілов повідомив у Facebook.
За словами секретаря РНБО, олігархічна система є однією з основних загроз національній безпеці поряд з військовою агресією Російської Федерації.
"Країна на довгі роки опинилася надійно замкненою в щільному олігархічному трикутнику - олігархічної економіки, яка породжувала монополії, що призводило до корупції", - зазначив Данілов.
Він підкреслив, що олігархи чинять шалений опір будь-яким системним реформам, які загрожують їхньому домінуючого положенню в економічній сфері і впливу на державні інститути.
"На мою думку, за попередньою оцінкою, в Україні є 13 осіб, яких можна зарахувати до категорії олігархів. Основна ознака цієї групи - вплив на владу", - додав секретар РНБО.
"Питання стоїть принципово: держава має демонтувати олігархічну економіку і ліквідувати "п'яту колону" як найближчі завдання, які стоять перед нами", - підсумував він.
Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов розповів деталі підготовки законопроєкту про олігархів: до переліку можуть потрапити 13 осіб.
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Источник: https://censor.net/ru/n3264795
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