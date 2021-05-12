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Данілов про 13 олігархів: "Питання стоїть принципово: держава має ліквідувати "п'яту колону"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Данілов про 13 олігархів:

Секретар РНБО Олексій Данілов назвав основну ознаку групи олігархів. А також заявив, що держава має демонтувати олігархічну економіку і ліквідувати "п'яту колону".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Данілов повідомив у Facebook.

За словами секретаря РНБО, олігархічна система є однією з основних загроз національній безпеці поряд з військовою агресією Російської Федерації.

"Країна на довгі роки опинилася надійно замкненою в щільному олігархічному трикутнику - олігархічної економіки, яка породжувала монополії, що призводило до корупції", - зазначив Данілов.

Він підкреслив, що олігархи чинять шалений опір будь-яким системним реформам, які загрожують їхньому домінуючого положенню в економічній сфері і впливу на державні інститути.

"На мою думку, за попередньою оцінкою, в Україні є 13 осіб, яких можна зарахувати до категорії олігархів. Основна ознака цієї групи - вплив на владу", - додав секретар РНБО.

"Питання стоїть принципово: держава має демонтувати олігархічну економіку і ліквідувати "п'яту колону" як найближчі завдання, які стоять перед нами", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов розповів деталі підготовки законопроєкту про олігархів: до переліку можуть потрапити 13 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроєкт про олігархів: до переліку можуть потрапити 13 осіб, - Данілов

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+22
"Он подчеркнул, что олигархи оказывают яростное сопротивление любым системным реформам"

Источник: https://censor.net/ru/n3264795

У Зели оригинальний метод борьбы с олигархами, назначать их шестерок премьер-министрами.
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12.05.2021 14:45
+17
То есть зеленский олигарх?
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12.05.2021 14:43
+17
Так он их кукла

Основна ознака олігархів - це вплив на владу, - Данілов - Цензор.НЕТ 6529
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12.05.2021 15:12
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То есть зеленский олигарх?
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12.05.2021 14:43 Відповісти
👏👏👏👏👏👏👏😁
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12.05.2021 14:48 Відповісти
непосредственно! Используя власть получает преференции для своего бизнеса.
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12.05.2021 15:39 Відповісти
Це потік дурниць. Якась каналізація - помийне дно.
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12.05.2021 14:44 Відповісти
"Он подчеркнул, что олигархи оказывают яростное сопротивление любым системным реформам"

Источник: https://censor.net/ru/n3264795

У Зели оригинальний метод борьбы с олигархами, назначать их шестерок премьер-министрами.
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12.05.2021 14:45 Відповісти
Так он их кукла

Основна ознака олігархів - це вплив на владу, - Данілов - Цензор.НЕТ 6529
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12.05.2021 15:12 Відповісти
І не лише прем'єр- міністрами. В зеленій владі немає нікого, хто б не був висуванцем олігархів, починаючи з "велічайшего".
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12.05.2021 15:20 Відповісти
Визначення поняття "олігарх", пане Канішевський, не є дебільним. Олігархи у нас формально не займають владні посади, але впливають на владу. Перелічені Вами прізвища - Гордон, Бутусов, ініціатори мітингів під ОП та ін., не займають державні посади і тому не є олігархами.
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12.05.2021 15:26 Відповісти
тобто олігарх це лише той хто займає "державну посаду"? Данілов про 13 олігархів: "Питання стоїть принципово: держава має ліквідувати "п'яту колону" - Цензор.НЕТ 8192
Які посади займають пінчук-коломойський-ахмєтов?
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12.05.2021 15:29 Відповісти
Навпаки, пан Канішевський! Олігарх державну посаду не займає, але впливає на владу. Пінчук-коломойський-ахмєтов державні посади не займають, але впливають на владу. Тому вони підпадають під визначення олігархів. Але вище назване не єдина ознака олігархів. Зокрема, олігарх, як правило, володіє телеканалами, витрачає гроші на підкуп високих державницьких осіб, контролює силові структури та ін. Порошенко у період коли був Президентом не вважався олігархом, тому що мав високі владні повноваження законно. За свої владні рішення ніс особисту відповідальність перед Законом. Як тільки перестав бути Президентом, то знов став олігархом, тому що через свої телеканали впливає на владу і не несе за це відповідальність. Що тут не зрозуміло?
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12.05.2021 16:22 Відповісти
Одним словом, критерії не вказані. Те, що вказане за головний критерій - профанація, яку можна а прилвпити навіть до зубожілої Тимошенко і збіднілого полковника-гусака Гриценка. А ось що стосується Коломойського, то він хоч і мільярдер, але за Данілов м не є олігархом, бо у Печерському суді не доведено його вплив на Зєлєнского. 😊
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12.05.2021 14:52 Відповісти
Научись сначала, пан Ростислав, грамотно выражать свои мысли, а потом рассуждать о критериях.
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12.05.2021 15:28 Відповісти
"зауваження" з причини дебільності потребує спаму всіх висерів юзера.
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12.05.2021 15:52 Відповісти
Капитан очевидность,пля... Основной признак олигархов - это влияние на власть, - Данилов - Цензор.НЕТ 9756
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12.05.2021 14:53 Відповісти
Опередил... ))
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12.05.2021 15:02 Відповісти
А статус "слуги олигарха" тоже узаконят? Или это введут уже при следующем президенте?
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12.05.2021 15:08 Відповісти
В таком важном вопросе как деолигархизация плоские шутки не очень уместны. Пан Данилов - молодец. Не боится говорить очень важные для нас вещи. Другое дело, превратятся ли его слова в дела? Есть большие сомнения. Но, всё равно, он молодец.
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12.05.2021 15:33 Відповісти
Після вологих мрій варто помити руки. Основна ознака олігархів - це вплив на владу, - Данілов - Цензор.НЕТ 9013
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12.05.2021 15:17 Відповісти
не вірите Олексію Данилову ?
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12.05.2021 15:24 Відповісти
Одна з шісток бені. І чому ми повинні йому вірити?
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12.05.2021 15:26 Відповісти
тому що кремлівські помийки закриває навідміну від картонних патріотів
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12.05.2021 15:39 Відповісти
Ото взагалі нічого більше ніж закриття 3 каналів не зробили за 2 роки. Попередники між іншим закрили доступ в Україні до набагато більших пропагандистських ресурсів типу ВК і т.п. Але крім того фінансували розвиток армії і озброєнь. Де Нептун?
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12.05.2021 15:52 Відповісти
І фсьо? А пропагандонська помийка Г+Г? Бабломойський- мертвечук співласники.
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12.05.2021 16:00 Відповісти
Злив зараховано.
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12.05.2021 17:09 Відповісти
А навіщо ви збагатили кількох олігархів ?
Чому президентська фракція в повному складі підкуплена Ахмєтовим ?
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12.05.2021 15:22 Відповісти
Данілов про 13 олігархів: "Питання стоїть принципово: держава має ліквідувати "п'яту колону" - Цензор.НЕТ 9904
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12.05.2021 15:25 Відповісти
Да здравствует Большой Отжим ! Данілов про 13 олігархів: "Питання стоїть принципово: держава має ліквідувати "п'яту колону" - Цензор.НЕТ 7756
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12.05.2021 15:30 Відповісти
Когда в рамках этого гениального плана запланирован массовый одновременный суицид Вазелина , его ОПы и остальных слуг урода? Будет ли прямая трансляция?
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12.05.2021 15:30 Відповісти
Ага, вон оно как! У меня приятель заведовал рай. администрацией. Я к нему как-то приехал и начал звать на рыбалку. Он сперва отнекивался, говорил, мол, и дома с шашлычком и пивом посидим хорошо. Но я его переубедил, и мы таки поехали на рыбу. Таким образом я совершил явное оказание влияния на власть. ЁмаЁ! Я олигарх?
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12.05.2021 15:45 Відповісти
Ну так это ж смотря как на рыбу ехать.Если в удовольствие по дружески половить на уху это одно.А если создать рыбную монополию"Главторгрыба",те це вже зовсiм iньше Данілов про 13 олігархів: "Питання стоїть принципово: держава має ліквідувати "п'яту колону" - Цензор.НЕТ 1605
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12.05.2021 16:06 Відповісти
Вы неправильно понимаете суть вопроса. Фамилии всех олигархи в Украине (по мнению зеко манды) начинаются на П а заканчиваются на О. Тот пример что вы привели может трактоваться как админресурс или коррупция, в зависимости кто первым предложил.
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12.05.2021 19:02 Відповісти
Вот заменят нам иудоглобализаторы олигархов соросятиной так мы счастливо и заживем. Нет, соросятина это точно такая же угроза национальной безобасности, как и олигархи. Марионетки Сороса и Ротшильдов это плоть от плоти иудоглобократии, как и олигархи, они точно так же будут грабить тарифами и обслуживать транснациональные корпорации в процессе захвата земельных ресурсов. Все разница в том, что феодальная рента будет попадать в банки Ротшильдовского кагала напрямую, без дележа с местными князьками. Речь идет исключительно о максимизации прибыли и о прямом контроле информационно-психологической сферы, о прямом внедрении ********** в образование и масс-культ, легалайзе проституции и наркомании.
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12.05.2021 16:13 Відповісти
Не томи, данилов: там хоть один каламойский есть? А фирташ?
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12.05.2021 16:19 Відповісти
А они разве олигархи?
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12.05.2021 16:49 Відповісти
Нет конечно. Обычные слуги народа
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12.05.2021 16:51 Відповісти
Реальна пята колона путлера - ОПЗЖ. Це -найбільша загроза державності України. ЇЇ треба прикрити як компартію.А Мертвечука , жону та всіх лідерів - в буцегарню. Мураєва , Шарія - також.
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12.05.2021 16:44 Відповісти
Как пел Андриано Челентано : Пароле, пароле, пароле (слова, слова, слова)
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12.05.2021 16:48 Відповісти
Почему только 13. У нас их значительно больше. Пинчук входит в их число? А Суркис, Ярославский, Порошенко?
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12.05.2021 19:47 Відповісти
так вот почему Ахметов, Медведчук и Коломойский разбогатели в 2 раза за последний год ))
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12.05.2021 19:47 Відповісти
PIR - это главная движущая сила партии зеленых идиотов.
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12.05.2021 20:04 Відповісти
Та да - должно. Но сачконёт
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13.05.2021 04:18 Відповісти
Как обычно - "бла-бла-бла". Губят Украину взятки и коррупция. Сами по себе олигархи не представляют проблему. Будет работать антимонопольный закон и поддержка малого бизнеса и не будет олигархов. А пока это не работает, можно сколько угодно делать вид что борешся с олигархами
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13.05.2021 04:41 Відповісти
 
 