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корабель (1421) США (14478) Чорне море (1355) Рікер Філіп (8)

США в цьому місяці передадуть Україні два патрульні катери класу Island, - Держдепартамент

Новини Цензор.НЕТ Політика України

США в цьому місяці передадуть Україні два патрульні катери класу Island, - Держдепартамент

США намір продовжувати зміцнювати військово-морський потенціал України в Чорному морі.

США найближчим часом передадуть Україні ще два патрульні катери типу Island. Про це повідомив в.о. помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Філіп Рікер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За його словами, катери Україні планується передати ближче до кінця цього місяця.

"Ми продовжимо працювати з Україною у двосторонньому форматі, щоб зміцнити військово-морський потенціал у Чорному морі. І ми з нетерпінням чекаємо можливості передати Україні два патрульних катери класу Island, наскільки я розумію, пізніше цього місяця. На додаток до двох, які ми надали в листопаді 2019...",- заявив Рікер.

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Офіційна передача перших кораблів від берегової охорони США у ВМС ЗС України відбулася 27 Вересня 2018 року на військово-морській базі в Балтіморі (штат Меріленд, США). Після передачі патрульні катери отримали бортові номери - "Слов'янськ" (P190) і "Старобільськ" (P191). 21 жовтня 2019 року патрульні катери були доставлені в Одесу. 13 листопада 2019 року в Одесі ці катери, а також пошуково-рятувальне судно "Олександр Охріменко" були прийняті до складу ВМС ЗСУ. Раніше повідомлялося, що американські патрульні катери класу Island прибудуть в Україну протягом першого півріччя 2021 року. 18 липня 2020 року Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що США схвалили продаж Україні до 16 патрульних катерів Mark VI і супутнього обладнання.


Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
Спасибо за помощь. Нам бы сейчас "Патриоты". Но не при этой власти рашенских холуев.
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12.05.2021 15:03
+4
Це типу браконьєрів всіляких можна ловити цими патрульними катерами.
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12.05.2021 15:21
+3
Для начала неплохо, но нам бы корветы и фрегаты, как туркам в свои время США дали... да и не только им...
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12.05.2021 15:03
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Спасибо за помощь. Нам бы сейчас "Патриоты". Но не при этой власти рашенских холуев.
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12.05.2021 15:03 Відповісти
Потрібні кораблі з системами ППО-ПРО та протичовновими бойовими системами, це мінімальний рівень оснащення корабля для ведення бойових дій в Чорному морі.
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12.05.2021 15:49 Відповісти
Для начала неплохо, но нам бы корветы и фрегаты, как туркам в свои время США дали... да и не только им...
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12.05.2021 15:03 Відповісти
турки контролируют черное море, да и поговаривают ядерное оружие у амеров на турецких базах имеется... так шо...)
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12.05.2021 15:50 Відповісти
2 "Айсленда" уже есть (но без оружия)..
2 "Айсленда" передадут в мае..
1 "Айсленд" передадут до конца года
итого: будет дивизион
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12.05.2021 15:05 Відповісти
Вроде как эти два должны быть с американским вооружением. Будем посмотреть.
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12.05.2021 15:10 Відповісти
наконец договорились, что на всех пяти будет стоять американское оружие..
наше МинОбороны наконец согласилось перестать "химичить" и скрещивать "чебурашку с зонтиком"..
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12.05.2021 15:17 Відповісти
Подякуємо за це Кучмі і Новінському, які цей завод угробили...
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12.05.2021 15:29 Відповісти
Новинскому и его хозяевам.
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12.05.2021 15:33 Відповісти
Встречный вопрос -- Зачем в лужах Черного и Азовского морей суда океанского класса.? Когда эти лужи почти полностью перекрываются береговыми ракетными комплексами. А все до корветов включительно мы и сами сделать в состоянии. Были бы деньги. Вопрос не в корпусах, а в начинке.
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12.05.2021 15:32 Відповісти
В том и прикол, что военный корабль делается под систему вооружений, а не наоборот. И, если кацапское вооружение не вариант, то возникает резонный вопрос - а какое тогда? И только ПОСЛЕ ответа на этот вопрос можно начинать говорить о строительстве новых военных кораблей.
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12.05.2021 15:52 Відповісти
США в цьому місяці передадуть Україні два патрульні катери класу Island, - Держдепартамент - Цензор.НЕТ 7046
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12.05.2021 16:03 Відповісти
Точно? Не подскажите когда и, главное, где Украина построила свой крайний корвет?
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12.05.2021 16:32 Відповісти
Да неужели? Вранье. Кузня на Рыбальском в 2005 году построила корвет "Тернополь", который потом отжали рашенские агрессоры в Крыму.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C_(%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C)
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12.05.2021 16:44 Відповісти
Да неужели? А если не врать? Около 8 ракетных дивизионов "Нептун" перекрывают полностью все Азовское и 3\4 Черного морей. А если подсобить грузинам с парой-тройкой дивизионов, то и гораздо поболее будет. У Раши не просто так истерика была, когда Турчинов сказал про "Нептуны" и крымский мост.
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12.05.2021 16:29 Відповісти
Тупое вранье. "Нептун" разработан, испытан и принят на вооружение. Один дивизион заступил на службу. Второй дивизион будет готов в 1 квартале 2022 года. Если бы не приход зеленых манкуртов, уже бы имели гораздо больше.
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12.05.2021 16:46 Відповісти
Дозвольте поцікавитись, на чому базується ваша теза, що Нептун фейк і ніколи не буде побудований?
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12.05.2021 18:03 Відповісти
От блин, только путленфюрер бункер проветрил...
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12.05.2021 15:20 Відповісти
Це типу браконьєрів всіляких можна ловити цими патрульними катерами.
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12.05.2021 15:21 Відповісти
Керівництво покатати, рибку половити(((
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12.05.2021 15:39 Відповісти
Продадуть...
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12.05.2021 15:33 Відповісти
пушка там будет. 25мм
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12.05.2021 15:43 Відповісти
Погугли, что делает автоматическая пушка БМП с танком.
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12.05.2021 16:01 Відповісти
це не погано але бородавочники і списані в ізраїлі 15ті і відремонтовані в канаді було би ще краще.
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12.05.2021 16:02 Відповісти
не "в цьому місяці", а "цього місяця"...
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12.05.2021 16:25 Відповісти
А вот что значит "передадут"? Это бесплатно, т.е. даром, или все-таки за денюжку? Как вообще вот эта передача пяти кораблей происходит?
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12.05.2021 18:08 Відповісти
 
 