США в цьому місяці передадуть Україні два патрульні катери класу Island, - Держдепартамент
Новини Цензор.НЕТ Політика України
США намір продовжувати зміцнювати військово-морський потенціал України в Чорному морі.
США найближчим часом передадуть Україні ще два патрульні катери типу Island. Про це повідомив в.о. помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Філіп Рікер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
За його словами, катери Україні планується передати ближче до кінця цього місяця.
"Ми продовжимо працювати з Україною у двосторонньому форматі, щоб зміцнити військово-морський потенціал у Чорному морі. І ми з нетерпінням чекаємо можливості передати Україні два патрульних катери класу Island, наскільки я розумію, пізніше цього місяця. На додаток до двох, які ми надали в листопаді 2019...",- заявив Рікер.
Офіційна передача перших кораблів від берегової охорони США у ВМС ЗС України відбулася 27 Вересня 2018 року на військово-морській базі в Балтіморі (штат Меріленд, США). Після передачі патрульні катери отримали бортові номери - "Слов'янськ" (P190) і "Старобільськ" (P191). 21 жовтня 2019 року патрульні катери були доставлені в Одесу. 13 листопада 2019 року в Одесі ці катери, а також пошуково-рятувальне судно "Олександр Охріменко" були прийняті до складу ВМС ЗСУ. Раніше повідомлялося, що американські патрульні катери класу Island прибудуть в Україну протягом першого півріччя 2021 року. 18 липня 2020 року Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що США схвалили продаж Україні до 16 патрульних катерів Mark VI і супутнього обладнання.
Будь ласка, зачекайте...
2 "Айсленда" передадут в мае..
1 "Айсленд" передадут до конца года
итого: будет дивизион
наше МинОбороны наконец согласилось перестать "химичить" и скрещивать "чебурашку с зонтиком"..
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C_(%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C)