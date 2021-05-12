Якщо розібратися зі "скрутками" ПДВ, можна отримувати в бюджет понад 60 млрд грн щороку, - Южаніна

Через "скрутки" ПДВ бюджет щороку недоотримує понад 60 млрд грн, а у влади є можливість зупинити їх за кілька місяців.

Про це заявила народний депутат, член парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна.

"У нас до 60 мільярдів втрачається надходжень у державний бюджет, і від цього ми такі нездатні забезпечити своїх людей ні пенсіями, ні соціальним пакетом для їхнього виживання", - сказала Южаніна в ефірі телеканалу "Україна 24".

Вона наголосила: влада має всі інструменти для того, щоб зупинити ці схеми і завдяки цьому суттєво збільшити надходження до держбюджету.

"Зараз треба класти цьому всьому край. Чи є такий інструментарій? Є. Всі прекрасно бачать і знають, через які компанії, через які регіони, через які області проходить найбільше скруток. Мені здається, що якби хоча би з одним керівником області розібралися по-справжньому, довели завдання шкоди державі в таких розмірах, і за це настала насправді відповідальність, все потрошку би змінювалося", - сказала Южаніна.

Депутат також нагадала, що раніше вже застосовувались такі інструменти, що дало значний приріст надходжень до бюджету.

"В 2017 році, після того як були впроваджені в Податковий кодекс спеціальні обмеження, електронне адміністрування, яке би відслідковувало неможливість здійснення цих скруток, ми тоді досягли неймовірно високих показників сплати в бюджет. Але це тривало декілька місяців", - розповіла Южаніна.

Раніше народний депутат України Олександр Качура заявив, що держава має допомогти бізнесу вижити в кризу та надати максимальну фінансову підтримку і знизити податки, а не збільшувати їх.

Водночас інвестаналітик Ерік Найман заявив, що підвищення податків спровокує уповільнення економіки і призведе до зростання цін на товари і послуги.