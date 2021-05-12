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Новини Економіка
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ПДВ (219) Южаніна (135)

Якщо розібратися зі "скрутками" ПДВ, можна отримувати в бюджет понад 60 млрд грн щороку, - Южаніна

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Якщо розібратися зі

Через "скрутки" ПДВ бюджет щороку недоотримує понад 60 млрд грн, а у влади є можливість зупинити їх за кілька місяців.

Про це заявила народний депутат, член парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна.

"У нас до 60 мільярдів втрачається надходжень у державний бюджет, і від цього ми такі нездатні забезпечити своїх людей ні пенсіями, ні соціальним пакетом для їхнього виживання", - сказала Южаніна в ефірі телеканалу "Україна 24".

Вона наголосила: влада має всі інструменти для того, щоб зупинити ці схеми і завдяки цьому суттєво збільшити надходження до держбюджету.

"Зараз треба класти цьому всьому край. Чи є такий інструментарій? Є. Всі прекрасно бачать і знають, через які компанії, через які регіони, через які області проходить найбільше скруток. Мені здається, що якби хоча би з одним керівником області розібралися по-справжньому, довели завдання шкоди державі в таких розмірах, і за це настала насправді відповідальність, все потрошку би змінювалося", - сказала Южаніна.

Депутат також нагадала, що раніше вже застосовувались такі інструменти, що дало значний приріст надходжень до бюджету.

"В 2017 році, після того як були впроваджені в Податковий кодекс спеціальні обмеження, електронне адміністрування, яке би відслідковувало неможливість здійснення цих скруток, ми тоді досягли неймовірно високих показників сплати в бюджет. Але це тривало декілька місяців", - розповіла Южаніна.

Раніше народний депутат України Олександр Качура заявив, що держава має допомогти бізнесу вижити в кризу та надати максимальну фінансову підтримку і знизити податки, а не збільшувати їх.

Водночас інвестаналітик Ерік Найман заявив, що підвищення податків спровокує уповільнення економіки і призведе до зростання цін на товари і послуги.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
Основной источник харчевания чинуш и воров не отменят никогда...
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12.05.2021 15:21
+7
как любят звиздть поза корытом!!!!
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12.05.2021 15:24
+7
почему не остановила когда была во власти?
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12.05.2021 15:24
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НДС ваще нана отменить, задрали со своими налогами, дерут людей как липку!!!
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12.05.2021 15:19 Відповісти
Основной источник харчевания чинуш и воров не отменят никогда...
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12.05.2021 15:21 Відповісти
Тут проблема. НДС это внутренний налог. Его не взымают, если товар уходит за границу, что делает этот товар более конкурентным за границей. Отмена НДС повлечет за собою повышение других налогов, что сделает наш товар менее конкурентным за границей.
Но да, его нужно отменять, это наш внутренний налог государству, которое невероятно неэффективное. Только отменять нужно так, чтобы в бюджете осталось и на пенсии и на армию. То есть приводить в порядок государственное управление, а только потом затем отменять. Почему не сажают причастных к скруткам чиновников - это еще один вопрос, которому уже вот-вот 30 лет.
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12.05.2021 17:26 Відповісти
Как приятно снова встретить если и можно, давай ещё скоро и будет, не чиновники а оракулы)
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12.05.2021 15:19 Відповісти
А якщо "разобраться" з офшорами, то скільки нинішніх бюджетів України можна отримувати ща один рік?
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12.05.2021 15:19 Відповісти
А ці "скрутки" два роки тому з'явилися?
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12.05.2021 15:20 Відповісти
Точніше, відновилися.....
А з'явилися на поточній основі за часи яеика та кліменка.
А потім кисень перекрили.
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12.05.2021 16:51 Відповісти
😏
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12.05.2021 16:53 Відповісти
Якщо розібратися зі "скрутками" ПДВ, можна отримувати в бюджет понад 60 млрд грн щороку, - Южаніна - Цензор.НЕТ 303 Якщо розібратися зі "скрутками" ПДВ, можна отримувати в бюджет понад 60 млрд грн щороку, - Южаніна - Цензор.НЕТ 303 Якщо розібратися зі "скрутками" ПДВ, можна отримувати в бюджет понад 60 млрд грн щороку, - Южаніна - Цензор.НЕТ 303
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12.05.2021 20:41 Відповісти
как любят звиздть поза корытом!!!!
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12.05.2021 15:24 Відповісти
ну так.... Якщо розібратися зі "скрутками" ПДВ, можна отримувати в бюджет понад 60 млрд грн щороку, - Южаніна - Цензор.НЕТ 8512 зло бере!
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12.05.2021 15:35 Відповісти
почему не остановила когда была во власти?
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12.05.2021 15:24 Відповісти
Як раз і зупинила....
За шо і поперли мудрі виборці.
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12.05.2021 16:52 Відповісти
який же ти далекий від цієї теми! Якщо розібратися зі "скрутками" ПДВ, можна отримувати в бюджет понад 60 млрд грн щороку, - Южаніна - Цензор.НЕТ 5642
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12.05.2021 20:43 Відповісти
Ктоб ротяку открывал...)))
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12.05.2021 15:29 Відповісти
В Украине с января 2019-го пенсии судей выросли с 28,7 до 77,3 тыс. грн. в месяц.
В то же время военным на заслуженном отдыхе за это же время добавили всего 1 тыс. грн - в среднем их выплата увеличилась с 4,6 до 5,6 тыс. грн.
Об этом говорится в опубликованных данных ПФУ
Средняя пенсия по стране при этом выросла на 1,1 тыс. грн и по состоянию на апрель 2021-го пока не достигает 4 тыс. грн.
Как изменился размер пенсий с 1 января 2019-го до апреля 2021-го:
В среднем пенсионеры - с 2,6 до 3,7 тыс. грн.
Пенсионеры по возрасту - с 2,6 до 3,7 тыс. грн.
Военные - с 4,6 до 5,6 тыс. грн.
Судьи - с 28,7 до 77,3 тыс. грн.
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12.05.2021 15:34 Відповісти
Да убрать эту кормушку - НДС, сделать налог с оборота как в США и не морочить голову.
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12.05.2021 15:37 Відповісти
а жити вони за що будуть? взяти отак і відмовитись від мільйонів, мільярдів неоподатковуваних доларів. немає на те політичної волі, а спробуй такий проект внести, то гарантовано т.з. "податкові майдани" з казочками, яке корисне ПДВ місяцямисттояти будуть, а законопроект такою кількістю правок обросте, що їх розглянути життя не вистачить.
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12.05.2021 17:28 Відповісти
природа податку з обороту - платиться раз в рік. А за цей рік потрібно 50млрд (ну, сорок..., якщо нині, а не в 2019-му) баксів, щоб покрити касовий дефіцит на необхідні видатки держбюджету. Їх можна взяти лише в МВФ, як позику під 1%річних. А МВФ нині взагалі не дає зебілам бабла. Не давав він стільки і в часи президенства Пороха... Саме тому законодавство про запровадження податку з обороту - не вводиться. Хоча проект такого Закону був готовий ще в 2017-му.
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12.05.2021 18:55 Відповісти
Якщо настав час "казкових історій", то додам "попси": "Якщо повернути з офшорів грошенята "Тринадцяти Хоробрих", то можна буде прокредитувати МВФ!" Якщо розібратися зі "скрутками" ПДВ, можна отримувати в бюджет понад 60 млрд грн щороку, - Южаніна - Цензор.НЕТ 9529
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12.05.2021 15:37 Відповісти
Как же все заявители дружно забывают об Уманском ,а он был первым и считаю ,
что бесстрашным человеком ,заявившим гласно о скрутках и профессионально
доказавший это.
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12.05.2021 15:38 Відповісти
А если его отменить к херам, заменив более простым и неотвратимым к уплате налогу развития - то гораздо больше. И на заработки ездить не надо будет. А что, вся налоговая полиция с инспекциями и администрациями не может отследить скрутки? Разогнать нахер и никакой пенсии. А очень внимательно посмотреть на имущество руководителей всех рангов этих структур. И как они ратовали - косвенными методами кровосиси обсчитать и конфисковать лишнее или "ниабиснимае". Мечты, мечты...
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12.05.2021 15:40 Відповісти
Кажу ж, Україна дуже багата країна. І бідна не тому, що дурна, а тому що дурні нею керують.
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12.05.2021 15:42 Відповісти
Кто-то помнит активную борьбу с этими скрутками во времена, когда парламентский комитет возглавляла Нина Южанина?
Шо Нина, шо Даниил - бизнесу всё едино ибо обое рябое.....
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12.05.2021 15:43 Відповісти
" скрутки" відновилися з 2019 року.
До того кисень був перекритий і їх не було.
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12.05.2021 16:56 Відповісти
Весь покрытый зеленью, абсолютно весь
Остров невезения в океане есть
Остров невезения в океане есть
Весь покрытый зеленью, абсолютно весь

Там живут несчастные люди-дикари
На лицо ужасные, добрые внутри
На лицо ужасные, добрые внутри
Там живут несчастные люди-дикари

Что они ни делают, не идут дела
Видно в понедельник их мама родила
Видно в понедельник их мама родила
Что они ни делают, не идут дела

Крокодил не ловится, не растёт кокос
Плачут, Богу молятся, не жалея слёз
Плачут, Богу молятся, не жалея слёз
Крокодил не ловится, не растёт кокос

Вроде не бездельники и могли бы жить
Им бы понедельники взять и отменить
Им бы понедельники взять и отменить
Вроде не бездельники и могли бы жить

Как назло на острове нет календаря
Ребятня и взрослые пропадают зря
Ребятня и взрослые пропадают зря
На проклятом острове нет календаря

По-по-по-по-по такому случаю ночи до зари
Плачут невезучие люди-дикари
И рыдают, бедные, и клянут беду
В день какой неведомо, в никаком году

И рыдают, бедные, и клянут беду
В день какой неведомо, в никаком году
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12.05.2021 15:44 Відповісти
От тут їй ніхто не заважав це робити свого часу.
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12.05.2021 15:45 Відповісти
Ага, ещё как мешали!
Носили и носили в чемоданах....
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12.05.2021 15:48 Відповісти
І шо? Це чули ще два роки тому.
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12.05.2021 15:47 Відповісти
но на всех должностях или дебилы или продажные люди и поэтому разобраться ну никак не получается...
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12.05.2021 15:59 Відповісти
А если разобраться с беней, то можно ещё два транша от мвф до конца года получить и статус одного из основных союзников штатов вне нато с соответствующим техобеспечением.
А уж если ещё и с фирташем...
В конце уже можно и с баблоотмойским зэ-кварталом наконец разобраться. И снова экономика пойдёт в рост вместе с пенсиями и зарплатами, а также покупательской способностью...
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12.05.2021 16:12 Відповісти
не розберуться.
Природа нинішньої влади не та... щоб розбиратися...
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12.05.2021 18:57 Відповісти
НДС -это не для нашей державы, где самые первые воры чиновники.
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12.05.2021 16:41 Відповісти
Почему же не разобралась когда с Петей при корыте была?
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12.05.2021 19:56 Відповісти
 
 