Якщо розібратися зі "скрутками" ПДВ, можна отримувати в бюджет понад 60 млрд грн щороку, - Южаніна
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Через "скрутки" ПДВ бюджет щороку недоотримує понад 60 млрд грн, а у влади є можливість зупинити їх за кілька місяців.
Про це заявила народний депутат, член парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна.
"У нас до 60 мільярдів втрачається надходжень у державний бюджет, і від цього ми такі нездатні забезпечити своїх людей ні пенсіями, ні соціальним пакетом для їхнього виживання", - сказала Южаніна в ефірі телеканалу "Україна 24".
Вона наголосила: влада має всі інструменти для того, щоб зупинити ці схеми і завдяки цьому суттєво збільшити надходження до держбюджету.
"Зараз треба класти цьому всьому край. Чи є такий інструментарій? Є. Всі прекрасно бачать і знають, через які компанії, через які регіони, через які області проходить найбільше скруток. Мені здається, що якби хоча би з одним керівником області розібралися по-справжньому, довели завдання шкоди державі в таких розмірах, і за це настала насправді відповідальність, все потрошку би змінювалося", - сказала Южаніна.
Депутат також нагадала, що раніше вже застосовувались такі інструменти, що дало значний приріст надходжень до бюджету.
"В 2017 році, після того як були впроваджені в Податковий кодекс спеціальні обмеження, електронне адміністрування, яке би відслідковувало неможливість здійснення цих скруток, ми тоді досягли неймовірно високих показників сплати в бюджет. Але це тривало декілька місяців", - розповіла Южаніна.
Раніше народний депутат України Олександр Качура заявив, що держава має допомогти бізнесу вижити в кризу та надати максимальну фінансову підтримку і знизити податки, а не збільшувати їх.
Водночас інвестаналітик Ерік Найман заявив, що підвищення податків спровокує уповільнення економіки і призведе до зростання цін на товари і послуги.
Будь ласка, зачекайте...
Но да, его нужно отменять, это наш внутренний налог государству, которое невероятно неэффективное. Только отменять нужно так, чтобы в бюджете осталось и на пенсии и на армию. То есть приводить в порядок государственное управление, а только потом затем отменять. Почему не сажают причастных к скруткам чиновников - это еще один вопрос, которому уже вот-вот 30 лет.
А з'явилися на поточній основі за часи яеика та кліменка.
А потім кисень перекрили.
За шо і поперли мудрі виборці.
В то же время военным на заслуженном отдыхе за это же время добавили всего 1 тыс. грн - в среднем их выплата увеличилась с 4,6 до 5,6 тыс. грн.
Об этом говорится в опубликованных данных ПФУ
Средняя пенсия по стране при этом выросла на 1,1 тыс. грн и по состоянию на апрель 2021-го пока не достигает 4 тыс. грн.
Как изменился размер пенсий с 1 января 2019-го до апреля 2021-го:
В среднем пенсионеры - с 2,6 до 3,7 тыс. грн.
Пенсионеры по возрасту - с 2,6 до 3,7 тыс. грн.
Военные - с 4,6 до 5,6 тыс. грн.
Судьи - с 28,7 до 77,3 тыс. грн.
что бесстрашным человеком ,заявившим гласно о скрутках и профессионально
доказавший это.
Шо Нина, шо Даниил - бизнесу всё едино ибо обое рябое.....
До того кисень був перекритий і їх не було.
Остров невезения в океане есть
Остров невезения в океане есть
Весь покрытый зеленью, абсолютно весь
Там живут несчастные люди-дикари
На лицо ужасные, добрые внутри
На лицо ужасные, добрые внутри
Там живут несчастные люди-дикари
Что они ни делают, не идут дела
Видно в понедельник их мама родила
Видно в понедельник их мама родила
Что они ни делают, не идут дела
Крокодил не ловится, не растёт кокос
Плачут, Богу молятся, не жалея слёз
Плачут, Богу молятся, не жалея слёз
Крокодил не ловится, не растёт кокос
Вроде не бездельники и могли бы жить
Им бы понедельники взять и отменить
Им бы понедельники взять и отменить
Вроде не бездельники и могли бы жить
Как назло на острове нет календаря
Ребятня и взрослые пропадают зря
Ребятня и взрослые пропадают зря
На проклятом острове нет календаря
По-по-по-по-по такому случаю ночи до зари
Плачут невезучие люди-дикари
И рыдают, бедные, и клянут беду
В день какой неведомо, в никаком году
И рыдают, бедные, и клянут беду
В день какой неведомо, в никаком году
Носили и носили в чемоданах....
А уж если ещё и с фирташем...
В конце уже можно и с баблоотмойским зэ-кварталом наконец разобраться. И снова экономика пойдёт в рост вместе с пенсиями и зарплатами, а также покупательской способностью...
Природа нинішньої влади не та... щоб розбиратися...