УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
17889 відвідувачів онлайн
Новини Здоров'я Коронавірус і карантин
4 567 7
вакцина (3528) карантин (16095) COVID-19 (18064) коронавірус (16711) Sinovac (27)

COVID-вакцина китайської Sinovac виявилася в реальних умовах ефективніша, ніж у випробуваннях, - дослідження

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

COVID-вакцина китайської Sinovac виявилася в реальних умовах ефективніша, ніж у випробуваннях, - дослідження

Ефективність китайської вакцини від коронавірусу CoronaVac, яку закуповує Україна, в реальних умовах виявилася вищою, ніж у клінічних випробуваннях.

Про результати дослідження в Індонезії повідомляє Bloomberg, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

У столиці Індонезії Джакарті спостерігали за 128 290 медичними працівниками з січня по березень. Виявилося, що вакцина захистила 98% з них від смерті, а 96% від госпіталізації вже через сім днів після отримання другої дози. Про це представники МОЗ Індонезії розповіли на пресконференції сьогодні, 12 травня.

94% вакцинованих медиків виявилися захищені і від перебігу COVID-19 з симптомами - результат, значно перевищує отримані в ході клінічних випробувань показники.

Також читайте: Степанов: За 2 тижні отримаємо 500 тис. доз вакцини Pfizer, а Індія незабаром може відновити експорт AstraZeneca

Раніше міністр охорони здоров'я Індонезії Буди Гунаді Садікін оприлюднив результати дослідження на меншій вибірці, в якому брали участь 25 374 особи. У ньому були отримані ті ж дані про ефективність, при чому від смерті CoronaVac захистив у 100% випадків.

За словами Садікіна, спостерігається дуже різке зниження кількості госпіталізацій і смертей серед медичних працівників.

Представник китайської компанії SinoVac, яка виробляє вакцину CoronaVac, заявив, що не може коментувати індонезійські дослідження, поки не отримає більш детальну інформацію.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Понятно...раньше ковидшел был самой классной вакциной...теперь коронавак ...
Что купили...то и хвалят...
показати весь коментар
12.05.2021 15:29 Відповісти
COVID-вакцина китайской Sinovac оказалась в реальных условиях эффективнее, чем в испытаниях, - исследование - Цензор.НЕТ 6535
показати весь коментар
12.05.2021 15:39 Відповісти
В столице Индонезии Джакарте наблюдали за 128 290 медицинскими работниками с января по март. Оказалось, что вакцина защитила 98% из них от смерти, а 96% от госпитализации уже через семь дней после получения второй дозы.

Статистику, наверное, индонезийский Стёпа выводил вместе с индонезийским Ляшко. COVID-вакцина китайської Sinovac виявилася в реальних умовах ефективніша, ніж у випробуваннях, - дослідження - Цензор.НЕТ 8257
показати весь коментар
12.05.2021 15:43 Відповісти
Медицинские работники изначально здоровые и молодые люди, поэтому результат необъективный.
показати весь коментар
12.05.2021 17:02 Відповісти
Намек понял. Ждем Пфайзер...
показати весь коментар
12.05.2021 15:46 Відповісти
Виходить 4 відсотки таки госпіталізували, а 2 відсотки померли... Без вакцини смертність менше двох відсотків. Який баран писав статтю???
показати весь коментар
12.05.2021 16:48 Відповісти
сколько стОит эта "эффективность"?)))
показати весь коментар
12.05.2021 20:52 Відповісти
 
 