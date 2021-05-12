COVID-вакцина китайської Sinovac виявилася в реальних умовах ефективніша, ніж у випробуваннях, - дослідження

Ефективність китайської вакцини від коронавірусу CoronaVac, яку закуповує Україна, в реальних умовах виявилася вищою, ніж у клінічних випробуваннях.

Про результати дослідження в Індонезії повідомляє Bloomberg, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

У столиці Індонезії Джакарті спостерігали за 128 290 медичними працівниками з січня по березень. Виявилося, що вакцина захистила 98% з них від смерті, а 96% від госпіталізації вже через сім днів після отримання другої дози. Про це представники МОЗ Індонезії розповіли на пресконференції сьогодні, 12 травня.

94% вакцинованих медиків виявилися захищені і від перебігу COVID-19 з симптомами - результат, значно перевищує отримані в ході клінічних випробувань показники.

Також читайте: Степанов: За 2 тижні отримаємо 500 тис. доз вакцини Pfizer, а Індія незабаром може відновити експорт AstraZeneca

Раніше міністр охорони здоров'я Індонезії Буди Гунаді Садікін оприлюднив результати дослідження на меншій вибірці, в якому брали участь 25 374 особи. У ньому були отримані ті ж дані про ефективність, при чому від смерті CoronaVac захистив у 100% випадків.

За словами Садікіна, спостерігається дуже різке зниження кількості госпіталізацій і смертей серед медичних працівників.

Представник китайської компанії SinoVac, яка виробляє вакцину CoronaVac, заявив, що не може коментувати індонезійські дослідження, поки не отримає більш детальну інформацію.