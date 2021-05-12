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Вручено підозри чинному та ексзаступнику директора "Спецжитлофонду" за результатами сьогоднішніх обшуків, - прокуратура

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

Вручено підозри чинному та ексзаступнику директора

За результатами сьогоднішніх обшуків у "Спецжитлофонді" вручено повідомлення про підозру чинному і колишньому заступнику директора КП "Спецжитлофонд", а також директору підрядної фірми.

Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук прессекретарка прокуратури Києва Надія Максимець, інформує Цензор.НЕТ.

"За результатами слідчих дій, які розпочалися сьогодні зранку та на цей час тривають в офісах Комунального підприємства "Спецжитлофонд" та підрядних фірмах, вручено повідомлення про підозру трьом особам, а саме: заступнику КП Спецжитлофонд; колишньому заступнику КП Спецжитлофонд; директору підрядної фірми", - уточнила вона.

За словами Максимець, їх підозрюють у заволодінні коштами міського бюджету, які виділялися на будівництво та реконструкцію інженерних мереж у сумі майже 10,5 млн грн.

"Крім того, у ході обшуків вилучено фінансову документацію та чорнові записи. Слідчі дії тривають", - додала прессекретарка.

Раніше повідомлялося про обшуки в "Спецжитлофонді" у Києві за фактом розкрадання понад 10,5 млн грн.

Автор: Наталя Джума
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а шо с мёртвымчуком Вручены подозрения действующему и экс-заместителю директора "Спецжитлофонда" по результатам сегодняшних обысков, - прокуратура - Цензор.НЕТ 936
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12.05.2021 15:44 Відповісти
Не вышло.Хоть этому-вручат. Вручены подозрения действующему и экс-заместителю директора "Спецжитлофонда" по результатам сегодняшних обысков, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6981
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12.05.2021 15:51 Відповісти
Мертвечук вручил Бенедиктовой пидозру и проводит обшук в СБУ. Вручены подозрения действующему и экс-заместителю директора "Спецжитлофонда" по результатам сегодняшних обысков, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4072
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12.05.2021 15:52 Відповісти
Пледом укривали? До машини заносили? Чи, ізвєргі, так і зоставили "уважаімих людєй" в кабінеті сидіти з папірцем в руках? Не переживайте, Спецжитлофондівці, вас не скривдять. Бачили передачи про рибалку на "Діскавері"? Так і в Україні. Спіймали. показали, поцілували і відпустили. Ще жоден злодій, жоден ворожина в цій країні не постраждав. Головне щоб не АТОшники ви були і не волонтери. А так - на хі-хі зійде, можу укласти парі.
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12.05.2021 16:16 Відповісти
А фамилии у них есть или это секрет?
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12.05.2021 19:17 Відповісти
ЗЕ начал весеннюю посадку? Вручено підозри чинному та ексзаступнику директора "Спецжитлофонду" за результатами сьогоднішніх обшуків, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4515
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13.05.2021 06:59 Відповісти
 
 