Вручено підозри чинному та ексзаступнику директора "Спецжитлофонду" за результатами сьогоднішніх обшуків, - прокуратура

За результатами сьогоднішніх обшуків у "Спецжитлофонді" вручено повідомлення про підозру чинному і колишньому заступнику директора КП "Спецжитлофонд", а також директору підрядної фірми.

Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук прессекретарка прокуратури Києва Надія Максимець, інформує Цензор.НЕТ.

"За результатами слідчих дій, які розпочалися сьогодні зранку та на цей час тривають в офісах Комунального підприємства "Спецжитлофонд" та підрядних фірмах, вручено повідомлення про підозру трьом особам, а саме: заступнику КП Спецжитлофонд; колишньому заступнику КП Спецжитлофонд; директору підрядної фірми", - уточнила вона.

За словами Максимець, їх підозрюють у заволодінні коштами міського бюджету, які виділялися на будівництво та реконструкцію інженерних мереж у сумі майже 10,5 млн грн.

"Крім того, у ході обшуків вилучено фінансову документацію та чорнові записи. Слідчі дії тривають", - додала прессекретарка.

Раніше повідомлялося про обшуки в "Спецжитлофонді" у Києві за фактом розкрадання понад 10,5 млн грн.