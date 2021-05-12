Законопроєкт про тероборону Рада може прийняти до кінця поточної сесії, - "слуга народу" Веніславський

Верховна Рада може до кінця поточної сесії ухвалити принаймні за основу законопроєкт про територіальну оборону, який президент внесе як невідкладний.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив нардеп "Слуги народу" Федір Веніславський на всеукраїнському форумі "Україна 30. Безпека країни".

"Сьогодні ми на фінальній стадії узгодження концептуальних положень двох законопроєктів (запропонованих авторами у Верховній Раді, – ред.), і я переконаний, що ми знімемо всі протиріччя, буде внесений президентом законопроєкт як невідкладний. І я переконаний, що на цій сесії Верховної Ради принаймні ми схвалимо цей законопроєкт за основу, а в ідеалі й у цілому", - сказав він на всеукраїнському форумі "Україна 30. Безпека країни" в Києві в середу.

За словами Веніславського, фінальна концепція законопроєкту про тероборону буде узгоджена найближчими днями і представлена громадськості для обговорення.

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"Я переконаний, що голоси (для ухвалення законопроєкту у ВР, – ред.) знайдуться, тому що не тільки фракція "Слуга народу", а й інші проукраїнські політичні сили зацікавлені в тому, щоб в Україні був потужний законопроєкт про територіальну оборону. І ми наразі ведемо переговори з представниками всіх політичних сил і впевнені, що цей законопроєкт буде підтриманий і в нас буде результативне голосування у Верховній Раді", - наголосив Веніславський.

Згідно з календарним планом, п'ята сесія ВР IX скликання триватиме до 16 липня 2021 року.