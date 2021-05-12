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Законопроєкт про тероборону Рада може прийняти до кінця поточної сесії, - "слуга народу" Веніславський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Законопроєкт про тероборону Рада може прийняти до кінця поточної сесії, -

Верховна Рада може до кінця поточної сесії ухвалити принаймні за основу законопроєкт про територіальну оборону, який президент внесе як невідкладний.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив нардеп "Слуги народу" Федір Веніславський на всеукраїнському форумі "Україна 30. Безпека країни".

"Сьогодні ми на фінальній стадії узгодження концептуальних положень двох законопроєктів (запропонованих авторами у Верховній Раді, – ред.), і я переконаний, що ми знімемо всі протиріччя, буде внесений президентом законопроєкт як невідкладний. І я переконаний, що на цій сесії Верховної Ради принаймні ми схвалимо цей законопроєкт за основу, а в ідеалі й у цілому", - сказав він на всеукраїнському форумі "Україна 30. Безпека країни" в Києві в середу.

За словами Веніславського, фінальна концепція законопроєкту про тероборону буде узгоджена найближчими днями і представлена громадськості для обговорення.

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"Я переконаний, що голоси (для ухвалення законопроєкту у ВР, – ред.) знайдуться, тому що не тільки фракція "Слуга народу", а й інші проукраїнські політичні сили зацікавлені в тому, щоб в Україні був потужний законопроєкт про територіальну оборону. І ми наразі ведемо переговори з представниками всіх політичних сил і впевнені, що цей законопроєкт буде підтриманий і в нас буде результативне голосування у Верховній Раді", - наголосив Веніславський.

Згідно з календарним планом, п'ята сесія ВР IX скликання триватиме до 16 липня 2021 року.

Автор: Анастасія Потіха
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не рано Законопроект о теробороне Рада може принять до конца текущей сессии, - "слуга народа" Вениславский - Цензор.НЕТ 400
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12.05.2021 15:45 Відповісти
Шоб уже было не поздно...
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12.05.2021 15:48 Відповісти
Семь лет обходились,зачем спешить.Ровно как с патронным заводом.
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12.05.2021 15:55 Відповісти
А Закон об оружии? Или тероборона будет чиста на палках?
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12.05.2021 15:49 Відповісти
Хтось зараз забороняє придбати зброю?
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12.05.2021 16:23 Відповісти
Прикол не в приобретении, а в Законном применении.
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12.05.2021 16:24 Відповісти
ну да.. еще декабрь 2020 года не закончился, а они хотят до середины июля 21 г. принять закон..
ЗЫ.. напомню, что Зелёнский обещал в принять этот закон в декабре 2020г..
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12.05.2021 15:51 Відповісти
 
 