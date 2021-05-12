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Корчинський (20) Медведчук (1323) Одеса (4024)

Корчинський звернувся до РНБО з вимогою закрити нові канали Медведчука "Академія" і "Здоровье"

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Партія "Братство" звернулася до РНБО з вимогою накласти санкції на нові телеканали Віктора Медведчука – "Академію" і "Здоровье".

Про це Дмитро Корчинський заявив на своїй сторінці у фейсбуці.

На думку Корчинського, Медведчук "купив ці канали в Одесі й зараз розкручує на загальнонаціональному рівні": "Тепер промосковський пропагандист зі 112-го Піховшек щонеділі виступає на цих каналах. На місті відрубаних голів гідри виростають нові. Треба припалювати. Зараз в Одесі за адресою Стовпова, 28, де розташовані ці телеканали відбувається акція "Братства". Якщо підтягнеться достатньо одеських патріотів, накладемо санкції самі, ї не чекаючи РНБО".

Корчинський звернувся до РНБО з вимогою закрити нові канали Медведчука Академія і Здоровье 01
Корчинський звернувся до РНБО з вимогою закрити нові канали Медведчука Академія і Здоровье 02
Корчинський звернувся до РНБО з вимогою закрити нові канали Медведчука Академія і Здоровье 03
Корчинський звернувся до РНБО з вимогою закрити нові канали Медведчука Академія і Здоровье 04
Корчинський звернувся до РНБО з вимогою закрити нові канали Медведчука Академія і Здоровье 05

Також Корчинський зазначив, що "Братство" бореться проти промосковських телеканалів, починаючи з 2015 року: "Блокада телеканалу "Інтер", на жаль, ніхто не підтримав. Тривала акція проти "нюсвану". Багато хто з патріотів назвав нас за це провокаторами, й майже ніхто не підтримав. Тривала акція з метою перешкодити купівлі "ЗІКу" Медведчуком. За це нас обливали брудом, а дехто з патріотів підтримав цю оборудку. Тому Медведчуку тоді все вдалося".

"Згодом, знамено боротьби в нас підхопила РНБО. Проте, РНБО - неповороткий бюрократичний орган, вона не встигає за загрозами. Медведчук ще купує телеканали й розкручує для антиукраїнської пропаганди. Але "Братство" допоможе РНБО побачити нові загрози, а ви допоможіть "Братству" з цими загрозами боротися" - зазначив Корчинський.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+15
поддерживаю закрытие и каналов и медведчука.
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12.05.2021 15:59
+6
и про Г+Г почему то забыли
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12.05.2021 15:56
+4
А где реакция патриотов из "ЕС"? Корчинський звернувся до РНБО з вимогою закрити нові канали Медведчука "Академія" і "Здоровье" - Цензор.НЕТ 8044
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12.05.2021 16:10
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и про Г+Г почему то забыли
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12.05.2021 15:56 Відповісти
поддерживаю закрытие и каналов и медведчука.
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12.05.2021 15:59 Відповісти
Против своего кента кивы пошёл?
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12.05.2021 16:02 Відповісти
А где реакция патриотов из "ЕС"? Корчинський звернувся до РНБО з вимогою закрити нові канали Медведчука "Академія" і "Здоровье" - Цензор.НЕТ 8044
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12.05.2021 16:10 Відповісти
в Київі - "їхній" аж проситься під знос...
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12.05.2021 16:15 Відповісти
Провокаторы на провокаторов? Это - хорошо.
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12.05.2021 16:16 Відповісти
Корчинський звернувся до РНБО з вимогою закрити нові канали Медведчука "Академія" і "Здоровье" - Цензор.НЕТ 9354
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12.05.2021 16:27 Відповісти
Я кабы запамятовал погоняло корчинского, как агента КГБ.
Штырь, Шнырь?
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12.05.2021 16:31 Відповісти
Міг би і Корч поганятися)
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12.05.2021 16:33 Відповісти
Не, какое то неблагозвучное на ША.
Надо у Чекалкина на Фейсбуке посмотреть.
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12.05.2021 16:41 Відповісти
Такой агент, шо из кожи вон лез на всех доступных каналах топил за Пороха обсерая клоуна перед выборами?
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12.05.2021 17:42 Відповісти
"Академия" --канал кивалова, легкий междусобойчик внутри одной банды.
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13.05.2021 00:51 Відповісти
 
 