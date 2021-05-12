Корчинський звернувся до РНБО з вимогою закрити нові канали Медведчука "Академія" і "Здоровье"

Партія "Братство" звернулася до РНБО з вимогою накласти санкції на нові телеканали Віктора Медведчука – "Академію" і "Здоровье".

Про це Дмитро Корчинський заявив на своїй сторінці у фейсбуці.

На думку Корчинського, Медведчук "купив ці канали в Одесі й зараз розкручує на загальнонаціональному рівні": "Тепер промосковський пропагандист зі 112-го Піховшек щонеділі виступає на цих каналах. На місті відрубаних голів гідри виростають нові. Треба припалювати. Зараз в Одесі за адресою Стовпова, 28, де розташовані ці телеканали відбувається акція "Братства". Якщо підтягнеться достатньо одеських патріотів, накладемо санкції самі, ї не чекаючи РНБО".











Також Корчинський зазначив, що "Братство" бореться проти промосковських телеканалів, починаючи з 2015 року: "Блокада телеканалу "Інтер", на жаль, ніхто не підтримав. Тривала акція проти "нюсвану". Багато хто з патріотів назвав нас за це провокаторами, й майже ніхто не підтримав. Тривала акція з метою перешкодити купівлі "ЗІКу" Медведчуком. За це нас обливали брудом, а дехто з патріотів підтримав цю оборудку. Тому Медведчуку тоді все вдалося".

"Згодом, знамено боротьби в нас підхопила РНБО. Проте, РНБО - неповороткий бюрократичний орган, вона не встигає за загрозами. Медведчук ще купує телеканали й розкручує для антиукраїнської пропаганди. Але "Братство" допоможе РНБО побачити нові загрози, а ви допоможіть "Братству" з цими загрозами боротися" - зазначив Корчинський.