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Підозра Медведчуку і Козаку не спровокує загострення на Донбасі, - "слуга народу" Веніславський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Підозра Медведчуку і Козаку не спровокує загострення на Донбасі, -

Підозра в державній зраді народним депутатам від ОПЗЖ Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку не спровокує ескалацію бойових дій на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив представник президента у КСУ, нардеп "Слуги народу" Федір Веніславський.

"Я думаю, що інтереси конкретної особи, яка діяла всупереч інтересам української держави, навряд чи стануть підставою для якогось загострення на сході України. Воно може розглядатися як компонент всіх складових, які можуть спонукати чи спровокувати Російську Федерацію на якісь більш агресивні дії, але при тій одностайній підтримці країн Заходу, яку ми зараз маємо, я думаю, що навряд чи гарячі голови в Кремлі використають кейс пана Медведчука і пана Козака для того, щоб якимсь чином загострити ситуацію", - заявив парламентар.

Коментуючи юридичні перспективи справи проти нардепів від ОПЖЗ, представник президента в КСУ зазначив:

"Кримінально-процесуальне законодавство України дозволяє вчиняти відповідні слідчі дії за наявності або навіть при відсутності підозрюваного в кримінально карному діянні, тим більше, пан Медведчук заявив, що він готовий відстоювати свої інтереси самостійно, він з'явиться на допити для вручення підозри. Тому будемо очікувати, як буде далі розвиватися ситуація. Але юридичних підстав, які ми вчора отримали з вуст генерального прокурора, голови Служби безпеки України, більш ніж достатньо для того, щоб бути переконаним, що ці справи мають юридичну і судову перспективу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медведчук не просив у РФ притулку, Москва не збирається втручатися в ці процеси, - Пєсков

Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Слідчі СБУ проводять обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській у Києві та ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

На брифінгу Іван Баканов заявив, що повідомлений про підозру в державній зраді народний депутат з фракції ОПЗЖ Тарас Козак наразі перебуває в РФ, а його колега по фракції Віктор Медведчук - в Україні.

Також читайте: Марченко заявила, що разом з Медведчуком "повернулися додому"

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
России просто надоело финансировать антиукраинские силы. Идея Дмитриева идеально проста - убрать ставшего ненужным и обременительным Медведчука и добиться экономических преференций группе Бойко-Левочкина через повышение тарифов на электроэнергию. Приятный бонус этой комбинации - доходы российских структур контролирующих 15-18%. энергораспределяющих сетей. И за все это заплатят наивные избиратели Украины поверившие, что "комик разговорного жанра" может быть хорошим президентом.
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12.05.2021 15:57
+5
Зеленые хором кричат об этом.
Откуда вы знаете, что на уме у пуйла?
Сценарий "Зеля-патриот" писали в Кремле?
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12.05.2021 16:06
+3
Ставшего ненужным и неэффективным Медведчука слили по договоренности с Кремлем?
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12.05.2021 16:02
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России просто надоело финансировать антиукраинские силы. Идея Дмитриева идеально проста - убрать ставшего ненужным и обременительным Медведчука и добиться экономических преференций группе Бойко-Левочкина через повышение тарифов на электроэнергию. Приятный бонус этой комбинации - доходы российских структур контролирующих 15-18%. энергораспределяющих сетей. И за все это заплатят наивные избиратели Украины поверившие, что "комик разговорного жанра" может быть хорошим президентом.
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12.05.2021 15:57 Відповісти
Согласен, как вариант. Коммуналка по-прежнему является источником коррупционных схем.
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12.05.2021 16:05 Відповісти
Хтозна, можливо навпаки, Мертветчука роблять "стражденним мучеником" і попробують на цій хвилі ще раз проштовхнути на президентство.
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12.05.2021 17:24 Відповісти
А чого так ?
Бо липова підозра ? Тимчасова ?
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12.05.2021 16:00 Відповісти
Недоказуемая, так отмывают проваленных агентов. Да, судили, да не доказали, да теперь всем извиниться и заплатить денежную (и возможно) моральную компенсацию. И агент с новой силой в новом статусе.
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12.05.2021 16:09 Відповісти
Ставшего ненужным и неэффективным Медведчука слили по договоренности с Кремлем?
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12.05.2021 16:02 Відповісти
Тупин своих не сдает. Старая гебешная схема: сдашь одного, другие уже верить не будут и сами первыми сдадут.
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12.05.2021 16:06 Відповісти
а взмах крыльев бабочки - спровоцирует???
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12.05.2021 16:03 Відповісти
Зеленые хором кричат об этом.
Откуда вы знаете, что на уме у пуйла?
Сценарий "Зеля-патриот" писали в Кремле?
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12.05.2021 16:06 Відповісти
Сценарий слуга народа писали в 95 квартале по заказу Кремля.
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12.05.2021 16:14 Відповісти
Неужели есть еще люди, которые этого не поняли. Для убедительности сыгранной роли можно пожертвовать и Медведчуком. Какой толк от того Медведчука, если в самой ОПе есть более эффективный Ермак.
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12.05.2021 16:28 Відповісти
Есть. В комплиментах Венедиктовой и Зеле по поводу медведчука отметились даже Стерненко и Портников.
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12.05.2021 16:31 Відповісти
Все ведь согласовано
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12.05.2021 16:07 Відповісти
І вІНІСЛАВСЬКОМУ ДОЛОЖЕНО
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12.05.2021 20:13 Відповісти
Вениславский, а Вы откуда знаете, что не спровоцирует? Из той-же кормушки хотите поиметь или данные внешней разведки на туалетный столик каждое утро кладут?
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12.05.2021 16:12 Відповісти
Та видно знає, що сценарій погоджений і дано "добро".
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12.05.2021 17:28 Відповісти
Вот мне нравятся, еще раз повторюсь, заявления зелекрыс о том не будут стрелять. А хлопцам принимать прилеты. Я бы зелю сейчас на каждые похороны погибших Героев привозил. ЧТОБЫ ОНО В ГЛАЗА РОДИТЕЛЯМ ПОСМОТРЕЛО. А не пуйлу...
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12.05.2021 17:55 Відповісти
 
 