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Депутата "ЄС" Гончаренка обікрали в поїзді: витягли 20 тис. грн і банківські картки

Новини Цензор.НЕТ Події

Депутата

Сумку з грошима і картками злодії винесли, поки пасажири спали, а потім розплатилися карткою депутата в продуктовому магазині в Жмеринці. Їх уже затримали.

Про це Гончаренко розповів у соцмережі, інформує Цензор.НЕТ. Пограбування сталося, коли нардеп їхав на Рівненщину поїздом "Одеса-Ковель".

"В час, коли всі в поїзді зазвичай мирно сплять, крадіям вдалося поцупити у мене сумку з грошима, в якій було 20 тисяч гривень і банківські картки. Зранку, одразу після того, як прокинувся, я помітив, що з карток ще вночі почали знімати гроші. Як виявилося, крадії не надто обачно почали розплачуватися картками в найближчому до вокзалу АТБ в Жмеринці", - написав він.

Гончаренко подякував співробітникам жмеринської поліції - вони в той же день затримали злодіїв і повернули нардепу банківські карти.

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"А вам, друзі, хочу нагадати: будьте обачними, щоб не потрапляти в подібні ситуації. Береженого Бог береже!" - додав Гончаренко.

Депутата ЄС Гончаренка обікрали в поїзді: витягли 20 тис. грн і банківські картки 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+31
Жадность фраера сгубила...20 штук ниличными взял...но за бутылку волки картой ворованой рассчитался..
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12.05.2021 16:00
+12
Явно зетипиллы обокрали. Контингент не особо отягощенный интеллектом. Так идите воруйте у Бубочки. Он вам там наобещал лапши на ваши рага.
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12.05.2021 16:04
+12
Скорее всего они это делали не в первый раз. Просто в этот раз они обнесли не того кого надо... То как быстро полиция и тем более Жмеринская нашла их, свидетельствует от том что они знали кого ищут. За день по записям на камерах установить личность, место пребывания, задержать и вернуть карточки... По любому полицаи знали кто этим промышляет и более того оформят они все так что уже завтра будут расплачиваться уже другими карточками, кого то по проще...
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12.05.2021 16:29
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Жадность фраера сгубила...20 штук ниличными взял...но за бутылку волки картой ворованой рассчитался..
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12.05.2021 16:00 Відповісти
кенгурятницу пора бы прикупить!))))
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12.05.2021 16:01 Відповісти
краще труси з кармашком у середину.
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12.05.2021 18:32 Відповісти
Явно зетипиллы обокрали. Контингент не особо отягощенный интеллектом. Так идите воруйте у Бубочки. Он вам там наобещал лапши на ваши рага.
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12.05.2021 16:04 Відповісти
Пить надо меньше!
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12.05.2021 16:07 Відповісти
Депутата "ЄС" Гончаренка обікрали в поїзді: витягли 20 тис. грн і банківські картки - Цензор.НЕТ 3402
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12.05.2021 18:50 Відповісти
В уз років з 15 ні ногою...
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12.05.2021 16:04 Відповісти
плачу
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12.05.2021 16:06 Відповісти
украсть карточку и расплатиться в магазине под камерами. Вопрос - за кого голосовал вор?
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12.05.2021 16:07 Відповісти
Скорее всего они это делали не в первый раз. Просто в этот раз они обнесли не того кого надо... То как быстро полиция и тем более Жмеринская нашла их, свидетельствует от том что они знали кого ищут. За день по записям на камерах установить личность, место пребывания, задержать и вернуть карточки... По любому полицаи знали кто этим промышляет и более того оформят они все так что уже завтра будут расплачиваться уже другими карточками, кого то по проще...
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12.05.2021 16:29 Відповісти
ну не знаю. льоша хлопець не поганий, але тут або постановка або менше бухати треба
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12.05.2021 16:07 Відповісти
хорошо, шо окна вагонов так затемнены временем, шо никакой лунный свет и свет станционных фонарей не может проникнуть внутрь купе, что способствует всем в поезде мирному сну, а ворам вне закона, в этой кромешной тьме позволяет ненапряжно увести 20 тыщ и кучу карточек у первого подвернувшегося под их длинные пальцы коллеги в законе.
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12.05.2021 16:09 Відповісти
Одним словом - Алёша с сумкой !
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12.05.2021 16:09 Відповісти
В плацкарті на нижній полиці треба їздити.
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12.05.2021 16:10 Відповісти
Депутата "ЄС" Гончаренка обікрали в поїзді: витягли 20 тис. грн і банківські картки - Цензор.НЕТ 8820
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12.05.2021 19:17 Відповісти
Не обов'язково.. Беру з собою пару метрів дроту, зав'язую замок, ручки мертвими вузлами, двері примотую до драбини на другий поверх -- щасливої дороги!) Депутата "ЄС" Гончаренка обікрали в поїзді: витягли 20 тис. грн і банківські картки - Цензор.НЕТ 3415
До речі -- всі двері потягів Радянського Союзу відкривалися двома ключами... Ось тому, що в мене колись були такі ключі, їхати без дроту -- краще вже залишити двері відчиненими! Депутата "ЄС" Гончаренка обікрали в поїзді: витягли 20 тис. грн і банківські картки - Цензор.НЕТ 2802
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12.05.2021 19:25 Відповісти
>< і сусідів - дротом - до драбини.
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12.05.2021 19:43 Відповісти
Ну... так то --- сусідку..) Але ідея --- заслуговує на втілення..))
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12.05.2021 19:49 Відповісти
Багатолімітні карточки мають бути з паролями. А не так, як ото зараз роблять: розрахуватись нею може хто завгодно.
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12.05.2021 16:12 Відповісти
та там ліміт - багато не спустиш та ще і під камерами доведеться платити
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12.05.2021 19:26 Відповісти
Петров и Баширов.
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12.05.2021 16:14 Відповісти
Во блин, какие избирательные ворюги! Депутата "ЄС" Гончаренка обікрали в поїзді: витягли 20 тис. грн і банківські картки - Цензор.НЕТ 7050
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12.05.2021 16:15 Відповісти
Поймали?!
-Поймали!
-И кто?
Депутата "ЄС" Гончаренка обікрали в поїзді: витягли 20 тис. грн і банківські картки - Цензор.НЕТ 8077 Депутата "ЄС" Гончаренка обікрали в поїзді: витягли 20 тис. грн і банківські картки - Цензор.НЕТ 9828
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12.05.2021 16:15 Відповісти
Осмотрительные... неосмотрительные... Люди просто жрать сильно хотели!
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12.05.2021 16:21 Відповісти
"Жрать хотел - хлеб украл, а закон покарал так жестоко..." (с)
Вилли Токарев.
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12.05.2021 16:31 Відповісти
А зачем с собой 20К наличкой? Вот это я понять не могу.
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12.05.2021 16:38 Відповісти
черный нал...на "благодарочки"
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12.05.2021 20:50 Відповісти
Один из воров был похож на Сергея Лещенка.
Отчего Гончаренко такой радостный ?
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12.05.2021 16:38 Відповісти
Скоріш за все провідники у справі. Саме вони підбирають клієнтів....
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12.05.2021 17:00 Відповісти
Я всегда беру нижнюю полку, проверяю нет ли там сбоку вынимаемой стенки и тогда сам ложусь на свои пожитки сверху. А он такой большой и такой наивный.
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12.05.2021 17:09 Відповісти
Слушай, ценный совет! Это почти как ездили комсомольцы в 20-х годах на всякие стройки!
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12.05.2021 17:17 Відповісти
На каждую хитрую жопу всегда найдется свой болт с левой резьбой. Почаще бы эти бл@ди нарывались на такие случайности, тогда бы и вагоны были бы комфортабельнее, и вода с потолка не лилась на голову пассажирам, и не было бы миллионных зарплат руководству Укрзализницы с ее **@нутым Наб советом (с Лещенко в его числе).
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12.05.2021 17:15 Відповісти
это точно месть Серлеща за критику жены....
но бутылка водки! мелко Мамонтов
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12.05.2021 17:22 Відповісти
неужели так трудно бумажник сунуть в наволочку?
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12.05.2021 17:31 Відповісти
Так сунул и видно забыл, а теперь хайп, а то губатая и какающая обогнали по просмотрам.
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12.05.2021 19:57 Відповісти
Ну это ж не 300 гривен...
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12.05.2021 17:32 Відповісти
Хоч не по політичним мотивам була крадіжка.
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12.05.2021 17:36 Відповісти
Он что им свой код рассказал?
Или лошара или постанова голимая
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12.05.2021 17:57 Відповісти
Если там карты с пейпассом были - ими до определенного лимита можно расплачиваться без пин-кода.
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12.05.2021 18:34 Відповісти
Вот почему я расплачиваюсь телефоном.
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12.05.2021 19:45 Відповісти
Его хоть разблокировать перед этим надо.
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12.05.2021 19:46 Відповісти
В носок нужно!
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12.05.2021 18:13 Відповісти
Голодранец.
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12.05.2021 19:56 Відповісти
Раньше были времена, а теперь мгновения.
Депутата "ЄС" Гончаренка обікрали в поїзді: витягли 20 тис. грн і банківські картки - Цензор.НЕТ 6045Депутата "ЄС" Гончаренка обікрали в поїзді: витягли 20 тис. грн і банківські картки - Цензор.НЕТ 99
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12.05.2021 21:26 Відповісти
Раніше рф була другом родом з ссср, а тепер це ворог який віджимає чужі території.
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12.05.2021 21:39 Відповісти
У меня какая-то отсталая карточка, всегда ПИН-код требуется
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12.05.2021 22:25 Відповісти
оказалось, воры не слишком осмотрительно начали расплачиваться карточками... а вы будьте осмотрительны, береженого Бог бережет!
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12.05.2021 22:46 Відповісти
Был аналогичный случай, но вор украл мобилу с установленным Приват 24. Были видео с камер Сильпо и Макдональдса где он затаривался, а также карты привата на которые он скидывал мой баблос... Так вот **@ный приват даже отказался на время следствия заморозить проценты по украденному кредиту. Карту мошенника тоже не заморозил! Видео с магазинов я ездил изымать с сотрудником полиции на такси за свои деньги. Уже прошло 2 года, вор и мошенник известен, а воз и ныне там. Простых граждан никто в этой стране не защитит, даже если есть деньги на адвокатов. В этой Аваковской шайке имеет вес только личные знакомства с ментами.
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12.05.2021 23:16 Відповісти
20 тысяч гривен наличкой на карманные расходы у депутата партии Порошенко это обычное дело. Это 10 пенсий простого украинского пенсионера
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13.05.2021 07:26 Відповісти
так ему и надо давно понятно что шлюха у кормушки я бего ваще с поезда скинул на ходу..))
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18.06.2021 18:01 Відповісти
 
 