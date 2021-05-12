Депутата "ЄС" Гончаренка обікрали в поїзді: витягли 20 тис. грн і банківські картки
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Сумку з грошима і картками злодії винесли, поки пасажири спали, а потім розплатилися карткою депутата в продуктовому магазині в Жмеринці. Їх уже затримали.
Про це Гончаренко розповів у соцмережі, інформує Цензор.НЕТ. Пограбування сталося, коли нардеп їхав на Рівненщину поїздом "Одеса-Ковель".
"В час, коли всі в поїзді зазвичай мирно сплять, крадіям вдалося поцупити у мене сумку з грошима, в якій було 20 тисяч гривень і банківські картки. Зранку, одразу після того, як прокинувся, я помітив, що з карток ще вночі почали знімати гроші. Як виявилося, крадії не надто обачно почали розплачуватися картками в найближчому до вокзалу АТБ в Жмеринці", - написав він.
Гончаренко подякував співробітникам жмеринської поліції - вони в той же день затримали злодіїв і повернули нардепу банківські карти.
"А вам, друзі, хочу нагадати: будьте обачними, щоб не потрапляти в подібні ситуації. Береженого Бог береже!" - додав Гончаренко.
Будь ласка, зачекайте...
До речі -- всі двері потягів Радянського Союзу відкривалися двома ключами... Ось тому, що в мене колись були такі ключі, їхати без дроту -- краще вже залишити двері відчиненими!
-Поймали!
-И кто?
Вилли Токарев.
Отчего Гончаренко такой радостный ?
но бутылка водки! мелко Мамонтов
Или лошара или постанова голимая