"Або буде результат, або вас не буде на ваших посадах", - Гетманцев закликав податківців ефективніше боротися з нелегальним ринком палива
Новини Цензор.НЕТ Економіка
У парламенті на межі терпіння стосовно податківців з питання боротьби з ринком нелегального палива.
Глава Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розкритикував фіскалів за недолік результатів, повідомляє аналітик Консалтингової групи А-95 Артем Куюн у своїй колонці на сайті Новое время.
"Напередодні Великодня Гетманцев провів у прямому ефірі засідання свого комітету, запросивши для обговорення проблеми паливного ринку представників Мінфіну, Податкової і Фіскальної служб, Держбюро розслідувань, Генпрокуратури, СБУ, МВС і Нацполіції. В результаті це стало публічною демонстрацією слабкості, а, можливо, і відвертого саботажу силовиків", - зазначає Артем Куюн.
На думку Куюна, терпіння щодо податківців в парламенті вже на межі. Це обумовлено відсутністю видимих результатів з тіньовим ринком палива.
"Або буде результат, або вас не буде на ваших посадах", - Куюн наводить слова глави комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, адресовані до фіскалів і силовиків.
За словами Артема Куюна, весь ринок бачить, як щомісяця в Україну заїжджають тисячі тонн октанозбільшувальних компонентів бензину під виглядом безакцизних розчинників, але цього абсолютно не можуть або не хочуть побачити в Державній податковій службі.
"У 2020 році компанія "Катма груп", яка постачає паливо в мережу БРСМ, імпортувала 2 000 тонн монометиланіліну (ММА) — токсичного октанозбільшувального компонента, забороненого не тільки в Україні, але й у Європі і США. Цього об'єму достатньо, щоб в кустарних умовах зробити 200 тис. тонн високооктанового бензину, який вже повністю або частково вироблений і випущений в оборот. Але до цього немає діла ні митниці, ні податковій і фіскальній службам, ні Мінфіну. Дивовижна сліпота", - пише Куюн.
Як повідомлялося раніше, за оцінками експертів Консалтингової групи А-95, ренесанс схем нелегального виробництва нафтопродуктів і махінації при реалізації палива через АЗС вимиє в 2021 році з держбюджету понад 22 млрд грн. І це тільки акциз і ПДВ, тоді як втрати на податок на прибуток, який занижують за допомогою фіктивного споживання нафтопродуктів, зарплатних податках (на нелегальних АЗС "білих" зарплат не платять) та інших не піддаються обчисленню.
Будь ласка, зачекайте...
🤣
Ну, ну.......
Ждем ответки обиженных силовиков и наблюдаем, как Даниилу начнут медленно обламывать рога.....