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"Або буде результат, або вас не буде на ваших посадах", - Гетманцев закликав податківців ефективніше боротися з нелегальним ринком палива

Новини Цензор.НЕТ Економіка

У парламенті на межі терпіння стосовно податківців з питання боротьби з ринком нелегального палива.

Глава Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розкритикував фіскалів за недолік результатів, повідомляє аналітик Консалтингової групи А-95 Артем Куюн у своїй колонці на сайті Новое время.

"Напередодні Великодня Гетманцев провів у прямому ефірі засідання свого комітету, запросивши для обговорення проблеми паливного ринку представників Мінфіну, Податкової і Фіскальної служб, Держбюро розслідувань, Генпрокуратури, СБУ, МВС і Нацполіції. В результаті це стало публічною демонстрацією слабкості, а, можливо, і відвертого саботажу силовиків", - зазначає Артем Куюн.

На думку Куюна, терпіння щодо податківців в парламенті вже на межі. Це обумовлено відсутністю видимих ​​результатів з тіньовим ринком палива.

"Або буде результат, або вас не буде на ваших посадах", - Куюн наводить слова глави комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, адресовані до фіскалів і силовиків.

За словами Артема Куюна, весь ринок бачить, як щомісяця в Україну заїжджають тисячі тонн октанозбільшувальних компонентів бензину під виглядом безакцизних розчинників, але цього абсолютно не можуть або не хочуть побачити в Державній податковій службі.

"У 2020 році компанія "Катма груп", яка постачає паливо в мережу БРСМ, імпортувала 2 000 тонн монометиланіліну (ММА) — токсичного октанозбільшувального компонента, забороненого не тільки в Україні, але й у Європі і США. Цього об'єму достатньо, щоб в кустарних умовах зробити 200 тис. тонн високооктанового бензину, який вже повністю або частково вироблений і випущений в оборот. Але до цього немає діла ні митниці, ні податковій і фіскальній службам, ні Мінфіну. Дивовижна сліпота", - пише Куюн.

Як повідомлялося раніше, за оцінками експертів Консалтингової групи А-95, ренесанс схем нелегального виробництва нафтопродуктів і махінації при реалізації палива через АЗС вимиє в 2021 році з держбюджету понад 22 млрд грн. І це тільки акциз і ПДВ, тоді як втрати на податок на прибуток, який занижують за допомогою фіктивного споживання нафтопродуктів, зарплатних податках (на нелегальних АЗС "білих" зарплат не платять) та інших не піддаються обчисленню.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+1
Єнто ж баблоцид!!
🤣
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12.05.2021 16:05
+1
слыш ты "борцун" - а откуда ты тогда "харчеваться" будешь..., а остальные "борцуны"....
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12.05.2021 16:55
+1
Пчьоли проти меду....
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12.05.2021 17:02
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Єнто ж баблоцид!!
🤣
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12.05.2021 16:05 Відповісти
Рєзультат будєт в судах хдє налоговіков хєтьманцева будут біть юристи 3-х курсов юрфаков
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12.05.2021 16:08 Відповісти
Налякав їжака голою дупою...
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12.05.2021 16:09 Відповісти
По-моему этот "слуга" уже берегов не различает. Кто-нибудь, напомните ему что он представитель (к сожалению) ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ветви власти и не имеет права увольнять кого бы то ни было кроме своих помощников.
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12.05.2021 16:10 Відповісти
Зная "нелюбовь" Даниила к бабкам (почитайте его декларацию) - чувак решил все схемы замкнуть на себе !
Ну, ну.......
Ждем ответки обиженных силовиков и наблюдаем, как Даниилу начнут медленно обламывать рога.....
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12.05.2021 16:13 Відповісти
Результата не будет, на должностях останутся 95% именно потому, что результата не будет. Кто гетманцевых кормит? Именно те, кто не дают результат. Если результат дадут, гктманцевым придется собирать манатки, а то и сухари сушить.
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12.05.2021 16:14 Відповісти
Таке враження що ми повернулись в 2010 -13 роки. Та ж гопота.
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12.05.2021 16:19 Відповісти
Восемь служб следят за дикими поборам на топливном рынке и не могут уследить за махинациями,гетьма ты же не идиот,они там все в доле, по такой же схеме,как и ты с бенькой.
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12.05.2021 16:48 Відповісти
слыш ты "борцун" - а откуда ты тогда "харчеваться" будешь..., а остальные "борцуны"....
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12.05.2021 16:55 Відповісти
Пчьоли проти меду....
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12.05.2021 17:02 Відповісти
Фискальная служба ликвидируется, от силы месяцев пару протянут, так что им эти угрозы до одного места, а налоговикам трижды пох, главное скрутки контролировать. Караван идёт, собака тяфкает
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13.05.2021 01:22 Відповісти
 
 