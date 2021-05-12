Тим, хто записався на вакцинацію через "Дію", почнуть робити щеплення від COVID-19 вже на цих вихідних, - Шмигаль
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Уже в ці вихідні українці, які записалися через "Дію" у кабінет вакцинації, зможуть зробити щеплення від коронавірусу.
Про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
"Всіх, хто записався на щеплення через портал або додаток "Дія", вакцинуватимуть на вихідних. Вчора така ініціатива була підтримана на нараді з президентом. Відповідно, найближчим часом ці люди можуть отримати запрошення в кабінети щеплень", - зазначив глава уряду.
Шмигаль додав, що вчора Світовий банк виділив Україні 90 млн доларів, які, зокрема, будуть направлені на кампанію з вакцинації.
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МВФ дал зеленый свет "коронавирусному" кредиту Украине
Автор: Дмитрий Вачедин | 10.06.2020
В самое ближайшее время Украине будут переведены 2,1 миллиарда долларов. Эту информацию МВФ подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. "Украина получит первый транш от МВФ в размере 2,1 млрд долларов. Это на 200 млн больше, чем планировалось изначально", - написал он в соцсети Twitter, подчеркнув, что МВФ показал, что "является надежным партнером в сложное время"...
1.Вова, куда делись эти деньги ???
2.по твоей "избирательной программе" согласно фильма ты МВФ посылал в ср#ку.. где же сейчас такие "решительные " слова и действия...
3. Почему на сегодняшний день привиты от Ковид-19 всего 2% населения страны?