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Тим, хто записався на вакцинацію через "Дію", почнуть робити щеплення від COVID-19 вже на цих вихідних, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Тим, хто записався на вакцинацію через

Уже в ці вихідні українці, які записалися через "Дію" у кабінет вакцинації, зможуть зробити щеплення від коронавірусу.

Про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Всіх, хто записався на щеплення через портал або додаток "Дія", вакцинуватимуть на вихідних. Вчора така ініціатива була підтримана на нараді з президентом. Відповідно, найближчим часом ці люди можуть отримати запрошення в кабінети щеплень", - зазначив глава уряду.

Шмигаль додав, що вчора Світовий банк виділив Україні 90 млн доларів, які, зокрема, будуть направлені на кампанію з вакцинації.

Читайте також: Понад 300 тис. українців записалися на вакцинацію від COVID-19 через "Дію". ІНСТРУКЦІЯ
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А когда тех, кто записался через горячую линию МОЗ? Маме 89 , участница войны.
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12.05.2021 16:15 Відповісти
Для "трускавецких академиков", суть вещей- ничто, пиар -все! Какое им дело до всех мам, кроме своих и рекламы главного продукта для зебилов-"ДII"!
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12.05.2021 16:20 Відповісти
мама твоя вже місяця зо два як повинна була бути уколота. якого вас усіх пре записуватись через пеньок-колоду, тоді коли є 1. сімейний лікар, 2. ти до форуму доліз, знач маєш інтернет, чого не можеш знайти пункт вакцинації і туди поздвонити і усе розпитати, і записатись?
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12.05.2021 18:30 Відповісти
Мечтайте мечтайте о копейке, хрен вам в зад, что бы штаны не спадали.
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12.05.2021 17:06 Відповісти
2020 год, деньги были получены!!!

МВФ дал зеленый свет "коронавирусному" кредиту Украине
Автор: Дмитрий Вачедин | 10.06.2020

В самое ближайшее время Украине будут переведены 2,1 миллиарда долларов. Эту информацию МВФ подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. "Украина получит первый транш от МВФ в размере 2,1 млрд долларов. Это на 200 млн больше, чем планировалось изначально", - написал он в соцсети Twitter, подчеркнув, что МВФ показал, что "является надежным партнером в сложное время"...

1.Вова, куда делись эти деньги ???
2.по твоей "избирательной программе" согласно фильма ты МВФ посылал в ср#ку.. где же сейчас такие "решительные " слова и действия...
3. Почему на сегодняшний день привиты от Ковид-19 всего 2% населения страны?
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13.05.2021 10:02 Відповісти
 
 