ВАКС засудив до 5 років в'язниці громадянина Молдови, який намагався дати $ 75 тис. хабаря військовому прокурору Якубовському за зняття арешту із судна Sky Moon, - САП

12 травня 2021 року Вищий Антикорупційний суд засудив до 5 років позбавлення волі громадянина Молдови, викритого у відповідь на пропозицію і надання неправомірної вигоди в розмірі $ 75 тис. військовому прокурору Південного регіону України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

"Так, вказаний громадянин у грудні 2016 року, діючи у своїх інтересах та в інтересах компанії нерезидента України, співвласником якої він є, з метою зняття арешту із судна Sky Moon, затриманого під час проведення військовою прокуратурою Південного регіону України досудового розслідування, а також вантажу – товарної партії технічної соди у кількості 3 005,2 тонни, а також з метою уникнення можливості конфіскації вищевказаного майна, надав військовому прокурору Південного регіону України неправомірну вигоду в сумі 75 000 доларів США. За вказані кошти прокурор мав вчинити процесуальні дії, спрямовані на зняття арешту із вказаного судна, а також вантажу", - випливає з повідомлення.

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Нагадується, що громадянин Молдови був затриманий 29 грудня 2016 року відразу після надання неправомірної вигоди.

Вироком суду, який погодився з доводами прокурора САП і детективів НАБУ, громадянин Молдови визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України та засуджено до 5 років позбавлення волі зі спеціальною конфіскацією $ 75 тисяч. Вирок Вищого антикорупційного суду може бути оскаржений протягом 30 днів з моменту його проголошення.

Раніше повідомлялося, що молдавський бізнесмен Сергій Нерух в 2016 році намагався дати 75 тисяч доларів хабаря військовому прокурору Якубовському за зняття арешту з його судна Sky Moon, яке торгувало з окупованих Кримом.