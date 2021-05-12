УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16011 відвідувач онлайн
Новини За кордоном Коронавірус і карантин
3 335 31
вакцина (3528) карантин (16095) опитування (1405) Росія (47229) Левада-Центр (71) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

62% жителів РФ не хочуть робити щеплення російською вакциною Sputnik V, - опитування "Левада-центру"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

62% жителів РФ не хочуть робити щеплення російською вакциною Sputnik V, - опитування

Велика частина жителів РФ (62%) проти того, щоб робити щеплення від COVID-19 вакциною Sputnik V.

Про це свідчать результати опитування, проведеного російською соціологічною компанією Левада-центр, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Вакцинуватися російським препаратом виявилися готові тільки 26% опитаних, 10% вже зробили щеплення Sputnik V, ще близько 2% - проти будь-яких вакцин в цілому.

62% жителів РФ не хочуть робити щеплення російською вакциною Sputnik V, - опитування Левада-центру 01

Примітно, що кількість росіян, який довіряють вітчизняній вакцині, почала стрімко зменшуватися. У серпні 2020 року Sputnik V довіряли приблизно 38% респондентів (зараз 26%), не довіряли - близько 54% ​​(зараз 62%).

При цьому, найбільшою популярністю російська вакцина користується у людей старшого покоління, найменшою - у молоді.

Читайте також: 86% росіян підтримують окупацію Криму, - опитування Левада-Центру. ІНФОГРАФІКА

62% жителів РФ не хочуть робити щеплення російською вакциною Sputnik V, - опитування Левада-центру 02

Опитування проводилося 22-28 квітня за допомогою особистих інтерв'ю, було опитано 1614 осіб старше 18 років в 137 населених пунктах РФ. Похибка - не більше 3,4%.

Також дивіться: Лише 3% українців вважають боротьбу з коронавірусом у країні успішною, - опитування Liberty Report. ІНФОГРАФІКА

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+13
Ну так прививайте їх Новічком, які проблєми?
показати весь коментар
12.05.2021 16:19
+9
А чьо так ?
Не довіряють ? Дивно... хіба хутін не вколовся тим спутніком ?
Шота москалі запідозрили 62% жителей РФ не хотят прививаться российской вакциной Sputnik V, - опрос "Левада-центра" - Цензор.НЕТ 2787
показати весь коментар
12.05.2021 16:13
+7
Мультики не заходят даже сколеноразогнутым скотам
62% жителей РФ не хотят прививаться российской вакциной Sputnik V, - опрос "Левада-центра" - Цензор.НЕТ 2899
показати весь коментар
12.05.2021 16:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А чьо так ?
Не довіряють ? Дивно... хіба хутін не вколовся тим спутніком ?
Шота москалі запідозрили 62% жителей РФ не хотят прививаться российской вакциной Sputnik V, - опрос "Левада-центра" - Цензор.НЕТ 2787
показати весь коментар
12.05.2021 16:13 Відповісти
Ну значит, будут чипировать вакциной из "загнивающего" запада, ах да, забыл, им ее никто не продаст.
показати весь коментар
12.05.2021 16:13 Відповісти
Пятая колонна! Руссофобы! Биндеровцы! ОМОН, братушки, обработайте этих рафинированных диссидентов дубиналом!
показати весь коментар
12.05.2021 16:13 Відповісти
Путен, введи!!!
показати весь коментар
12.05.2021 16:16 Відповісти
Что значит «не хотят»?! Раз сказал царь «надо», значит «надо» им садиться на бутылку
показати весь коментар
12.05.2021 16:14 Відповісти
Что значит «вакциной»?! С какой радости этот скотомицин уже «вакцина»?
показати весь коментар
12.05.2021 16:29 Відповісти
Мультики не заходят даже сколеноразогнутым скотам
62% жителей РФ не хотят прививаться российской вакциной Sputnik V, - опрос "Левада-центра" - Цензор.НЕТ 2899
показати весь коментар
12.05.2021 16:15 Відповісти
ну ты посмотри: хоть и вата, хоть и с лишней хромосомой, хоть и давит скрепа на спинной мозг - а есть все же чувство самосохранения.
показати весь коментар
12.05.2021 16:19 Відповісти
Это не чувство, это инстинкт. У скота чувств не бывает...
показати весь коментар
12.05.2021 16:32 Відповісти
Ну так прививайте їх Новічком, які проблєми?
показати весь коментар
12.05.2021 16:19 Відповісти
Не проканает, вариантов нет.
показати весь коментар
12.05.2021 16:22 Відповісти
за 2 месяца "сделавших прививку" = +10%
"готовых сделать прививку" = -4%
а куда же делись 6%?!!
эти 6% явно просто ВРУТ, что они сделали прививку!
62% жителей РФ не хотят прививаться российской вакциной Sputnik V, - опрос "Левада-центра" - Цензор.НЕТ 2804
показати весь коментар
12.05.2021 16:22 Відповісти
Они уже не врут...и даже не дышат... 62% жителей РФ не хотят прививаться российской вакциной Sputnik V, - опрос "Левада-центра" - Цензор.НЕТ 5855
показати весь коментар
12.05.2021 16:24 Відповісти
Кто не хочет спутника...всех расстрелять....или в лагеря....
показати весь коментар
12.05.2021 16:23 Відповісти
Иностранные агенты
показати весь коментар
13.05.2021 11:27 Відповісти
При этом малороссы ватные готовы хоть мочу пить, лишь бы она была из Москвы.
показати весь коментар
12.05.2021 16:25 Відповісти
Ізмєннікі родіни
показати весь коментар
12.05.2021 16:25 Відповісти
Враги народа.
показати весь коментар
12.05.2021 16:28 Відповісти
Дворня Дурьдумы найдёт способ,как привить холопов.Например лишением тринадцатой зарплаты,можно заставить ватника уколоться.Тем кто укололся,фанфурик бояры на шару.Попы скажут,що не уколотым рая не видать.Або взагалi,щоб нiчого не вигадувати
62% жителей РФ не хотят прививаться российской вакциной Sputnik V, - опрос "Левада-центра" - Цензор.НЕТ 823 62% жителей РФ не хотят прививаться российской вакциной Sputnik V, - опрос "Левада-центра" - Цензор.НЕТ 8686
показати весь коментар
12.05.2021 16:28 Відповісти
Ты посмотри какие негодяи, не хотят Спутничком прививаться.
показати весь коментар
12.05.2021 16:29 Відповісти
Стареет кремлёвская крыса путен, дряхлеет.... Не боятся его уже расейские быдломассы, позволяют себе отказываться от прививок отечественным дерьмом...А куда старое ******* Гундяй смотрит? Чем он занят? Погружён в торговлю водярой и наркотой, как обычно? Пусть промоет мозги своим МПЦшным сатанистам, научит власть любить и слушаться...
показати весь коментар
12.05.2021 16:31 Відповісти
http://a-pesni.org/dvor/pomorde.php

Здесь все для рабсиян, отказывающихся от путлервакцинации.
показати весь коментар
12.05.2021 16:36 Відповісти
зажрались
показати весь коментар
12.05.2021 16:42 Відповісти
Не хотят, но - обязаны!
показати весь коментар
12.05.2021 16:51 Відповісти
Ишь ты заморское зелье им подавай Барин сказал спутником значит так и будет.
показати весь коментар
12.05.2021 16:58 Відповісти
Россияне должны понимать, что попытки создать биологическое оружие бредовыми кремлевскими режимами предпринимались не раз. Доказано самими простыми россиянами. Смотрите ютуб списком.

Но здесь дело в другом, снова ...еще раз, снова и не в первые к управлению государством под названием Россия, приходит существо другого подобия (другая форма жизни). Именно она сделала ситуацию, когда в российском центре предварительно УЖЕ!!! был сделан и вирус и сам антивирус(собственно Спутник 5). Понятно, что никакой дурак не создает вирус, тут же делается антидот от него.

Но впервые, абсолютно впервые, умышленно был полностью выведен персонал из корпуса, где (внимание!!!) хранилась целые коллекции смертельных вирусов. Т.е. коллекции умышленно!!! и преднамерено оставили без присмотра. И цель такой комбинации одна - дать другой форме жизни ...ДОРАБОТАТЬ сам вирус. И она по сути это и сделала вначале....ДО ПОЖАРА!!!!
последствия были бы намного плачевными.
И теперь, прививаясь Спутником 5, русские должны понимать, что это всего лишь прошлый вариант неудавшейся коллекции. ....который втуляют ..туповатым российским налогоплательщикам. Га-га-га-га-га.......
показати весь коментар
12.05.2021 17:50 Відповісти
опсос центр финансируемый из сша всегда выдает нужные результаты
показати весь коментар
12.05.2021 20:37 Відповісти
60 стран, это немало.
показати весь коментар
12.05.2021 22:09 Відповісти
 
 