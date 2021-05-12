62% жителів РФ не хочуть робити щеплення російською вакциною Sputnik V, - опитування "Левада-центру"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Велика частина жителів РФ (62%) проти того, щоб робити щеплення від COVID-19 вакциною Sputnik V.
Про це свідчать результати опитування, проведеного російською соціологічною компанією Левада-центр, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
Вакцинуватися російським препаратом виявилися готові тільки 26% опитаних, 10% вже зробили щеплення Sputnik V, ще близько 2% - проти будь-яких вакцин в цілому.
Примітно, що кількість росіян, який довіряють вітчизняній вакцині, почала стрімко зменшуватися. У серпні 2020 року Sputnik V довіряли приблизно 38% респондентів (зараз 26%), не довіряли - близько 54% (зараз 62%).
При цьому, найбільшою популярністю російська вакцина користується у людей старшого покоління, найменшою - у молоді.
Будь ласка, зачекайте...
Не довіряють ? Дивно... хіба хутін не вколовся тим спутніком ?
Шота москалі запідозрили
"готовых сделать прививку" = -4%
а куда же делись 6%?!!
эти 6% явно просто ВРУТ, что они сделали прививку!
Здесь все для рабсиян, отказывающихся от путлервакцинации.
Но здесь дело в другом, снова ...еще раз, снова и не в первые к управлению государством под названием Россия, приходит существо другого подобия (другая форма жизни). Именно она сделала ситуацию, когда в российском центре предварительно УЖЕ!!! был сделан и вирус и сам антивирус(собственно Спутник 5). Понятно, что никакой дурак не создает вирус, тут же делается антидот от него.
Но впервые, абсолютно впервые, умышленно был полностью выведен персонал из корпуса, где (внимание!!!) хранилась целые коллекции смертельных вирусов. Т.е. коллекции умышленно!!! и преднамерено оставили без присмотра. И цель такой комбинации одна - дать другой форме жизни ...ДОРАБОТАТЬ сам вирус. И она по сути это и сделала вначале....ДО ПОЖАРА!!!!
последствия были бы намного плачевными.
И теперь, прививаясь Спутником 5, русские должны понимать, что это всего лишь прошлый вариант неудавшейся коллекции. ....который втуляют ..туповатым российским налогоплательщикам. Га-га-га-га-га.......
По согласованию с ВОЗ ГНЦ ВБ «Вектор» проводит исследования вируса натуральной оспы, направленные на разработку средств диагностики, профилактики и лечения этого заболевания. В 2019 году стартовала первая фаза клинических исследований вакцины против натуральной оспы VAC∆6, в которых принимают участие 60 добровольцев. Вакцина, относящаяся к четвертому поколению, является технологически передовым препаратом мирового уровня и призвана стать одним из важнейших элементов в арсенале российских средств противодействия натуральной оспе.