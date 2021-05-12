Імунітет до невинних допандемічних коронавірусів може призвести до смертельного перебігу COVID-19, - вчені
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Люді, які перехворіли на доволі невинні допандемічні коронавіруси, які зазвичай викликають легку грипоподібну застуду, можуть бути не тільки не краще захищені при зустрічі з SARS-CoV-2, а й отримати важчий перебіг COVID-19.
Про це йдеться в препринті дослідження вчених Оксфордського університету на medRxiv, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ .
Досі немає чіткої відповіді на запитання, як впливають попередні коронавірусні інфекції (ті, які циркулювали серед людей до появи SARS-CoV-2) на перебіг COVID-19. Частина вчених вважає, що цей досвід може допомагати побороти ковід. Інші впевнені, що ні.
Імунітет при зараженні коронавірусом реагує на кілька подразників (антигенів) у його частинках: насамперед на S-білок (ті самі шипи), а також на N-білок (оболонка, яка захищає генетичний код вірусу).
Автори з'ясували, що у людей з летальним результатом COVID-19 "спостерігався імунний механізм, що нагадує антигенний імпринтинг".
Іншими словами, якщо раніше вони зустрічалися з коронавірусами HKU1, 229E, NL63 або OC43 і виробили до них ефективні антитіла, то при зустрічі з SARS-CoV-2 їхній імунітет поспішав напрацювати проти одної з ділянок S-білка нового коронавірусу саме ці антитіла, - а не нові, "заточені" чітко під новий антиген.
При антигенному імпринтингу організм під час зустрічі з новим варіантом/штамом вірусу вирішує використовувати проти нього "базу даних" імунних відповідей, які напрацював після зустрічі з "оригіналом" патогена. Тобто, замість того, щоб створити проти мутанта ефективніші антитіла і клітини імунітету, він використовує вже не найдієвіші реакції і мляво з ним бореться. Цей феномен заважає боротьбі з вірусами грипу, денге, ВІЛ та інших.
"У смертельних випадках COVID-19 антитіла до S-білка були спрямовані проти ділянок шипа, спільних з іншими людськими коронавірусами в S2-субодиниці. Це пов'язано з порушенням вироблення більш точно націлених на S-білок антитіл", - пишуть автори.
Біологи вважають, що організм пацієнтів із критичним перебігом ковіда, ймовірно, "не здатний виробити такий рівень імунних відповідей на нові, специфічні для SARS-CoV-2 антигени", як організм пацієнтів, які в підсумку переносять хворобу та одужують.
Цікаво, пишуть автори, що гуморальна (антитільна) відповідь на N-білок SARS-CoV-2 у таких пацієнтів не була порушена, - тільки на S-білок.
Будь ласка, зачекайте...
А что там вколют - воду из-под крана или лимфу ракового больного - это другая история.
впрочем при ковиде все то же самое .
Им мало достигнутого хайпа, им не дают покоя здоровые люди, легко перенёсшие эту хрень.
https://uainfo.org/blognews/1620374812-lysye-muzhchiny-v-2-5-raz-chashche-boleyut-covid-19-v-tyazheloy-forme-.html
Нююю, Лысий, берррегись!!
🤣
и пир шо во время чумы,шо во время ковида имеется.
по отдельности безвредные,а когда спариваются-чудеса творят?
Не удивлюсь если это дело рук Массонов...