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Імунітет до невинних допандемічних коронавірусів може призвести до смертельного перебігу COVID-19, - вчені

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Імунітет до невинних допандемічних коронавірусів може призвести до смертельного перебігу COVID-19, - вчені

Люді, які перехворіли на доволі невинні допандемічні коронавіруси, які зазвичай викликають легку грипоподібну застуду, можуть бути не тільки не краще захищені при зустрічі з SARS-CoV-2, а й отримати важчий перебіг COVID-19.

Про це йдеться в препринті дослідження вчених Оксфордського університету на medRxiv, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ .

Досі немає чіткої відповіді на запитання, як впливають попередні коронавірусні інфекції (ті, які циркулювали серед людей до появи SARS-CoV-2) на перебіг COVID-19. Частина вчених вважає, що цей досвід може допомагати побороти ковід. Інші впевнені, що ні.

Імунітет при зараженні коронавірусом реагує на кілька подразників (антигенів) у його частинках: насамперед на S-білок (ті самі шипи), а також на N-білок (оболонка, яка захищає генетичний код вірусу).

Автори з'ясували, що у людей з летальним результатом COVID-19 "спостерігався імунний механізм, що нагадує антигенний імпринтинг".

Іншими словами, якщо раніше вони зустрічалися з коронавірусами HKU1, 229E, NL63 або OC43 і виробили до них ефективні антитіла, то при зустрічі з SARS-CoV-2 їхній імунітет поспішав напрацювати проти одної з ділянок S-білка нового коронавірусу саме ці антитіла, - а не нові, "заточені" чітко під новий антиген.

При антигенному імпринтингу організм під час зустрічі з новим варіантом/штамом вірусу вирішує використовувати проти нього "базу даних" імунних відповідей, які напрацював після зустрічі з "оригіналом" патогена. Тобто, замість того, щоб створити проти мутанта ефективніші антитіла і клітини імунітету, він використовує вже не найдієвіші реакції і мляво з ним бореться. Цей феномен заважає боротьбі з вірусами грипу, денге, ВІЛ та інших.

"У смертельних випадках COVID-19 антитіла до S-білка були спрямовані проти ділянок шипа, спільних з іншими людськими коронавірусами в S2-субодиниці. Це пов'язано з порушенням вироблення більш точно націлених на S-білок антитіл", - пишуть автори.

Біологи вважають, що організм пацієнтів із критичним перебігом ковіда, ймовірно, "не здатний виробити такий рівень імунних відповідей на нові, специфічні для SARS-CoV-2 антигени", як організм пацієнтів, які в підсумку переносять хворобу та одужують.

Цікаво, пишуть автори, що гуморальна (антитільна) відповідь на N-білок SARS-CoV-2 у таких пацієнтів не була порушена, - тільки на S-білок.
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Топ коментарі
+5
Замечательный краткий учебник и наглядное пособие по разгону паники и однобокому освещению в исполнении цензора. Может вести. А может и не вести. Но в заголовке об этом ни слова. Вот текст - "получить более тяжелое течение COVID-19", "нет четкого ответа на вопрос, как влияют... на тяжесть COVID-19", а вот заголовок - "может вести к СМЕРТЕЛЬНОМУ течению". Часть ученых полагает так, а часть наоборот. Но точки зрения о помощи иммунитету при перенесенных ранее коронавирусах что-то я на цензоре не припомню. Тихая подмена одного термина, замалчивание противоположной точки зрения, прозрачные намеки на бесполезность природного иммунитета, справлявшегося как-то тысячи лет - вуаля, смерть на пороге.
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12.05.2021 16:44
+5
Імунітет до невинних допандемічних коронавірусів може призвести до смертельного перебігу COVID-19, - вчені - Цензор.НЕТ 7332
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12.05.2021 17:28
+4
Доктор Гільйотен.
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12.05.2021 16:34
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Вывод: не факт что вакцинация поможет, так как вирус мутирует.
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12.05.2021 16:16 Відповісти
Вывод: вакцинироваться всем, причём за немаленькие деньги.
А что там вколют - воду из-под крана или лимфу ракового больного - это другая история.
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12.05.2021 16:35 Відповісти
З цієї новини "висновок"?
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12.05.2021 16:58 Відповісти
Вчені за шекелі глобалістів зашугують населення. А тим часом на 7,5 млд. жителів землі від ковЫду протягом року померло 3,5 млн. Щось на чуму явно не схоже.
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12.05.2021 17:56 Відповісти
Мы все умрём?
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12.05.2021 16:17 Відповісти
Похоже на то.
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12.05.2021 16:21 Відповісти
Так. Дунканів МакКлаудів не існує.
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12.05.2021 16:21 Відповісти
А кто же тогда придумал радикальный метод лечения мигрени и зубной боли
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12.05.2021 16:31 Відповісти
Доктор Гільйотен.
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12.05.2021 16:34 Відповісти
так мы и так все умираем...правда в разное время.
впрочем при ковиде все то же самое Імунітет до невинних допандемічних коронавірусів може призвести до смертельного перебігу COVID-19, - вчені - Цензор.НЕТ 5938.
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12.05.2021 17:21 Відповісти
Імунітет до невинних допандемічних коронавірусів може призвести до смертельного перебігу COVID-19, - вчені - Цензор.НЕТ 7332
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12.05.2021 17:28 Відповісти
Так. Кожен в призначений йому час. Jedem das seine.
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12.05.2021 17:57 Відповісти
а отсутствие ежесезонного контакта и нормального "циркулирования" вируса гриппа и прочей трахомудии с многочисленным прячущимся от ковидла неселением так же может существенно снизить защитную реакцию гомо паникус при встрече с оными... и привести к слабопредсказуемым пандемическим последствиям...
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12.05.2021 16:21 Відповісти
Иммунитет к безобидным допандемическим коронавирусам может вести к смертельному течению COVID-19, - ученые - Цензор.НЕТ 3468
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12.05.2021 16:26 Відповісти
Вывод один: опять будут грабить.
Им мало достигнутого хайпа, им не дают покоя здоровые люди, легко перенёсшие эту хрень.
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12.05.2021 16:32 Відповісти
Здоровых людей вообще не существует. Встречаются только недообследованные пациенты
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12.05.2021 16:45 Відповісти
Лысые мужчины в 2,5 раз чаще болеют Covid-19 в тяжелой форме, нежели мужчины с полным волосяным покровом - Daily Mail
https://uainfo.org/blognews/1620374812-lysye-muzhchiny-v-2-5-raz-chashche-boleyut-covid-19-v-tyazheloy-forme-.html

Нююю, Лысий, берррегись!!
🤣
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12.05.2021 16:41 Відповісти
Замечательный краткий учебник и наглядное пособие по разгону паники и однобокому освещению в исполнении цензора. Может вести. А может и не вести. Но в заголовке об этом ни слова. Вот текст - "получить более тяжелое течение COVID-19", "нет четкого ответа на вопрос, как влияют... на тяжесть COVID-19", а вот заголовок - "может вести к СМЕРТЕЛЬНОМУ течению". Часть ученых полагает так, а часть наоборот. Но точки зрения о помощи иммунитету при перенесенных ранее коронавирусах что-то я на цензоре не припомню. Тихая подмена одного термина, замалчивание противоположной точки зрения, прозрачные намеки на бесполезность природного иммунитета, справлявшегося как-то тысячи лет - вуаля, смерть на пороге.
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12.05.2021 16:44 Відповісти
Все верно! Бабло фармам (фармацевтические компании) фармить надо!
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12.05.2021 22:24 Відповісти
Это похоже те "вчённые", предшественников которых Нюрнбергский трибунал приговорил к смертной казни через повешение.
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12.05.2021 16:49 Відповісти
ну,думаю ,во время чумы настроения у населения были не лучше Імунітет до невинних допандемічних коронавірусів може призвести до смертельного перебігу COVID-19, - вчені - Цензор.НЕТ 7982
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12.05.2021 17:22 Відповісти
А ковЫд сильно схожий на чуму?
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12.05.2021 17:59 Відповісти
один в один...лекарства нет,и люди мрут.
и пир шо во время чумы,шо во время ковида имеется.
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12.05.2021 18:13 Відповісти
Жизнь - это затяжной прыжок из п**ды в могилу. Ф. Раневская
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12.05.2021 17:50 Відповісти
двухкомпонентное биологическое-это когда самка и самэць? Імунітет до невинних допандемічних коронавірусів може призвести до смертельного перебігу COVID-19, - вчені - Цензор.НЕТ 7081
по отдельности безвредные,а когда спариваются-чудеса творят?
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12.05.2021 18:15 Відповісти
дебилЫ
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12.05.2021 19:31 Відповісти
До сих пор нет четкого ответа на вопрос, как влияют предшествующие коронавирусные инфекции--- все что надо знать о мировых аферистах ,которые распиливают мировые монеты,плодя "коронавирусное мракобесие" для еще большего заработка.
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12.05.2021 20:35 Відповісти
У ківі спитайте,він вам пояснить і розвіє всі вченні сумніви.
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12.05.2021 23:01 Відповісти
такое впечатление что кто то сидит в лаборатории и разводит всё более новые и более смертельные вирусы!
Не удивлюсь если это дело рук Массонов...
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13.05.2021 07:04 Відповісти
 
 