Імунітет до невинних допандемічних коронавірусів може призвести до смертельного перебігу COVID-19, - вчені

Люді, які перехворіли на доволі невинні допандемічні коронавіруси, які зазвичай викликають легку грипоподібну застуду, можуть бути не тільки не краще захищені при зустрічі з SARS-CoV-2, а й отримати важчий перебіг COVID-19.

Про це йдеться в препринті дослідження вчених Оксфордського університету на medRxiv, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ .

Досі немає чіткої відповіді на запитання, як впливають попередні коронавірусні інфекції (ті, які циркулювали серед людей до появи SARS-CoV-2) на перебіг COVID-19. Частина вчених вважає, що цей досвід може допомагати побороти ковід. Інші впевнені, що ні.

Імунітет при зараженні коронавірусом реагує на кілька подразників (антигенів) у його частинках: насамперед на S-білок (ті самі шипи), а також на N-білок (оболонка, яка захищає генетичний код вірусу).

Автори з'ясували, що у людей з летальним результатом COVID-19 "спостерігався імунний механізм, що нагадує антигенний імпринтинг".

Іншими словами, якщо раніше вони зустрічалися з коронавірусами HKU1, 229E, NL63 або OC43 і виробили до них ефективні антитіла, то при зустрічі з SARS-CoV-2 їхній імунітет поспішав напрацювати проти одної з ділянок S-білка нового коронавірусу саме ці антитіла, - а не нові, "заточені" чітко під новий антиген.

При антигенному імпринтингу організм під час зустрічі з новим варіантом/штамом вірусу вирішує використовувати проти нього "базу даних" імунних відповідей, які напрацював після зустрічі з "оригіналом" патогена. Тобто, замість того, щоб створити проти мутанта ефективніші антитіла і клітини імунітету, він використовує вже не найдієвіші реакції і мляво з ним бореться. Цей феномен заважає боротьбі з вірусами грипу, денге, ВІЛ та інших.

"У смертельних випадках COVID-19 антитіла до S-білка були спрямовані проти ділянок шипа, спільних з іншими людськими коронавірусами в S2-субодиниці. Це пов'язано з порушенням вироблення більш точно націлених на S-білок антитіл", - пишуть автори.

Біологи вважають, що організм пацієнтів із критичним перебігом ковіда, ймовірно, "не здатний виробити такий рівень імунних відповідей на нові, специфічні для SARS-CoV-2 антигени", як організм пацієнтів, які в підсумку переносять хворобу та одужують.

Цікаво, пишуть автори, що гуморальна (антитільна) відповідь на N-білок SARS-CoV-2 у таких пацієнтів не була порушена, - тільки на S-білок.