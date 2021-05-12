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Київ (13848) поранення (2658) Харків (3897) евакуація (1928)

До Києва з Харкова санавіацією евакуювали трьох поранених військовослужбовців, - Медсили ЗСУ. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Сьогодні, 12 травня, з Військово-медичного клінічного центру Північного регіону в Харкові санавіацією проведена планова медична евакуація в Київ поранених і хворих військовослужбовців.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Медсил ЗСУ

До Києва з Харкова санавіацією евакуювали трьох поранених військовослужбовців, - Медсили ЗСУ 01

"Реанімаційно-операційним літаком Повітряних Сил Збройних Сил України Ан-26 "ВІТА" троє поранених та двоє хворих військовослужбовців прибули до військового майданчику аеропорту "Бориспіль", а згодом спеціалізованим транспортом їх доправили до Національного військово-медичного клінічного центру "ГВКГ" у Києві", - йдеться в повідомленні.

До Києва з Харкова санавіацією евакуювали трьох поранених військовослужбовців, - Медсили ЗСУ 02

До Києва з Харкова санавіацією евакуювали трьох поранених військовослужбовців, - Медсили ЗСУ 03

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Наразі українські воїни розміщенні у відділеннях центру та проходять діагностичне обстеження з метою подальшого призначення відповідного лікування. За словами військових медиків, стан здоров'я пацієнтів стабільний.

До Києва з Харкова санавіацією евакуювали трьох поранених військовослужбовців, - Медсили ЗСУ 04

Зазначається, що нині військовослужбовці забезпечені всім необхідним для лікування і реабілітації.

Автор: Анастасія Потіха
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Какая то дичь.."Эвакуация из Харькова..."
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12.05.2021 16:58 Відповісти
А что не так? Ближайший к мордору город. Только местная вата за это забыла...
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12.05.2021 17:15 Відповісти
Никакой дичи. Следим за новостями
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12.05.2021 17:17 Відповісти
Швидкого одужання нашим захисникам.
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12.05.2021 17:13 Відповісти
Пуйло за Медведчука мстит.
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12.05.2021 21:53 Відповісти
 
 