До Києва з Харкова санавіацією евакуювали трьох поранених військовослужбовців, - Медсили ЗСУ. ФОТО

Сьогодні, 12 травня, з Військово-медичного клінічного центру Північного регіону в Харкові санавіацією проведена планова медична евакуація в Київ поранених і хворих військовослужбовців.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Медсил ЗСУ

"Реанімаційно-операційним літаком Повітряних Сил Збройних Сил України Ан-26 "ВІТА" троє поранених та двоє хворих військовослужбовців прибули до військового майданчику аеропорту "Бориспіль", а згодом спеціалізованим транспортом їх доправили до Національного військово-медичного клінічного центру "ГВКГ" у Києві", - йдеться в повідомленні.

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Наразі українські воїни розміщенні у відділеннях центру та проходять діагностичне обстеження з метою подальшого призначення відповідного лікування. За словами військових медиків, стан здоров'я пацієнтів стабільний.

Зазначається, що нині військовослужбовці забезпечені всім необхідним для лікування і реабілітації.