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90-річна пенсіонерка намагалася втопитися на Черкащині: "Сказала, що не хоче жити, бо нікому не потрібна"

Новини Цензор.НЕТ Події

90-річна пенсіонерка намагалася втопитися на Черкащині:

На Черкащині 90-річна бабуся намагалася накласти на себе руки. Жінка мотивувала це тим, що нікому не потрібна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції Черкаської області.

Чоловік подзвонив у поліцію і повідомив, що побачив стареньку жінку в річці Гнилий Тікич.

Коли старший лейтенант поліції Богдан Цірик та капітан поліції Анатолій Лимаренко прибули на місце, то зрозуміли, що зволікати часу не було - старенька була у воді.

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"Правоохоронці негайно дістали 90-річну жінку з річки. Вона була в розпачі, і не мала бажання жити. Пояснити свої дії бабуся не змогла. Тільки сказала, що не хоче жити, тому що нікому не потрібна", - сказано в повідомленні.

Від медичної допомоги жінка відмовилася. Її поліцейські доставили додому і передали рідним.

"Найважливіше для рідної людини - це увага. Приділяйте більше часу для спілкування з близькими. Придивіться до їх емоцій і настрою, розмовляйте з рідними, які можуть перебувати в розпачі, і бережіть життя", - підкреслили в поліції.
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Топ коментарі
+10
Старики всегда никому не нужны, нужно к этому готовиться.
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12.05.2021 16:53
+9
несколько раз в день.
Что значит - главное? это важно ДЛЯ МЕНЯ ЛИЧНО. И для моих родных. Я своего отца буквально на руках на операцию и с операции носил, матери евроокна вставил, отопление оплачиваю, и каждый день звоню чтобы услышать ее голос. Просто спросить чем занимается, как настроение. И у нее всегда хорошее настроение когда я звоню. Не думаю, что это совпадение.

И всем так делать советую, чтобы после того как родные уйдут - а умирают ВСЕ - не ныть, что вот как жаль что при жизни ... и т.д.

Подними зад и сделай для родных что-нибудь.

Стыдно за людей, когда мне мать говорит, что из всего села ей одной посылки присылают - то на Укрпочту от на Новую.
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12.05.2021 17:05
+9
Помочь родителям материально ,финансово -это далеко не самое главное .
Для многих из нас самое главное - это время ,и вот его то постоянно и не хватает ,
чтобы просто выслушать ,даже тогда ,когда предмет разговора тебе совершенно не
интересен . поговорить . А именно это и является бесценным для наших родителей,
бабушек и дедушек.
А потом ,даже через годы ,плачем и начинаем понимать ,но увы ...
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12.05.2021 17:05
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Фантасты лукавят или не знают жизни - вечная жизнь в земном теле не нужна.
Эта старушка - одно из доказательств.
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12.05.2021 16:51 Відповісти
Умрешь-узнаешь. Вот только интересно: ну вот зачем ты это написал?
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12.05.2021 17:09 Відповісти
Что зачем написал? Что вечно жить в земном теле - это не благо, а наказание?
Поживёшь - узнаешь...
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12.05.2021 17:29 Відповісти
Не поверишь, наказание. Поэтому жизнь в земном теле предельна. А вот как ты ее прожил там посмотрят и, может быть, тебя вернут в тот мир где есть боль. И не пиши больше херню. Познавай мир. Без дурацких комментов.
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12.05.2021 17:41 Відповісти
Какую херню я написал, ты, морализатор хренов???
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12.05.2021 17:44 Відповісти
Дебилизаторам этого не понять, ты еще не прошел путь взросления.
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12.05.2021 17:49 Відповісти
У-у-у, какой сноб.
Сам ты дебил! И наверняка ещё и зебил. 90-річна пенсіонерка намагалася втопитися на Черкащині: "Сказала, що не хоче жити, бо нікому не потрібна" - Цензор.НЕТ 4265
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12.05.2021 18:16 Відповісти
Да, старость не радость. Жаль старушку.
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12.05.2021 17:31 Відповісти
Старики всегда никому не нужны, нужно к этому готовиться.
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12.05.2021 16:53 Відповісти
Бред
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12.05.2021 16:54 Відповісти
Если вы своего деда/бабушку проведали 2 раза в год, то да, конечно они вам очень нужны.
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12.05.2021 16:58 Відповісти
Бедные твои родители. Еще и ник себе взял - Соломно. Какой из тебя к х..м соломон?
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12.05.2021 16:57 Відповісти
Главное-твои багатые. Часто звонишь? Раз в месяц?
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12.05.2021 16:59 Відповісти
несколько раз в день.
Что значит - главное? это важно ДЛЯ МЕНЯ ЛИЧНО. И для моих родных. Я своего отца буквально на руках на операцию и с операции носил, матери евроокна вставил, отопление оплачиваю, и каждый день звоню чтобы услышать ее голос. Просто спросить чем занимается, как настроение. И у нее всегда хорошее настроение когда я звоню. Не думаю, что это совпадение.

И всем так делать советую, чтобы после того как родные уйдут - а умирают ВСЕ - не ныть, что вот как жаль что при жизни ... и т.д.

Подними зад и сделай для родных что-нибудь.

Стыдно за людей, когда мне мать говорит, что из всего села ей одной посылки присылают - то на Укрпочту от на Новую.
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12.05.2021 17:05 Відповісти
Остальным привозят, может лично, не через почту?)
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12.05.2021 18:00 Відповісти
Придется отстреливаться. ... Я дам вам парабеллум. Мы будем отходить в горы. Сможете нас прикрыть?
https://www.youtube.com/watch?v=5CPIzVqYHXA
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12.05.2021 17:22 Відповісти
"Одиночество и чувство, что ты никому не нужен - самый ужасный вид нищеты"

Мать Тереза.

Позвоните мамам и бабушкам!
90-летняя пенсионерка пыталась утопиться на Черкасщине: "Сказала, что не хочет жить, потому что никому не нужна" - Цензор.НЕТ 8377
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12.05.2021 17:01 Відповісти
Помочь родителям материально ,финансово -это далеко не самое главное .
Для многих из нас самое главное - это время ,и вот его то постоянно и не хватает ,
чтобы просто выслушать ,даже тогда ,когда предмет разговора тебе совершенно не
интересен . поговорить . А именно это и является бесценным для наших родителей,
бабушек и дедушек.
А потом ,даже через годы ,плачем и начинаем понимать ,но увы ...
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12.05.2021 17:05 Відповісти
Полицейские небось сильно расстроились - катались на машине или сидели в засаде, бабло косили, а тут бац - вынимай старушку из реки. Это ж сколько упущено времени и денег не сбито с граждан.
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12.05.2021 17:19 Відповісти
"медлить времени не было - старушка была в воде"

Описание прям голливудское)
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12.05.2021 17:21 Відповісти
писец, как можно бросить мать, бабушку???????????? хотя я не верю в то, что её бросили, скорее всего "года".
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12.05.2021 17:40 Відповісти
слезы на глазах...
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12.05.2021 17:55 Відповісти
Такое случается в любом возрасте( интерестно, в каком селе это случилось?
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12.05.2021 17:57 Відповісти
а у прихожан протестантских церквей такое вряд ли бывает, баптисты и адвентисты заботятся и помогают людям и духовно, и материально.
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12.05.2021 18:38 Відповісти
Транспорт чаще перекрывайте, придурки, жестче надо дурантины
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12.05.2021 19:35 Відповісти
вот до чего зеленский довёл стариков..
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12.05.2021 20:34 Відповісти
Шкода стареньку.
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12.05.2021 22:41 Відповісти
проблема в количестве, эта "плесень" под названием "человечество" уже достигло того количества, когда цена жизни минимальна
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13.05.2021 00:08 Відповісти
 
 