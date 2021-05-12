90-річна пенсіонерка намагалася втопитися на Черкащині: "Сказала, що не хоче жити, бо нікому не потрібна"

На Черкащині 90-річна бабуся намагалася накласти на себе руки. Жінка мотивувала це тим, що нікому не потрібна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції Черкаської області.

Чоловік подзвонив у поліцію і повідомив, що побачив стареньку жінку в річці Гнилий Тікич.

Коли старший лейтенант поліції Богдан Цірик та капітан поліції Анатолій Лимаренко прибули на місце, то зрозуміли, що зволікати часу не було - старенька була у воді.

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"Правоохоронці негайно дістали 90-річну жінку з річки. Вона була в розпачі, і не мала бажання жити. Пояснити свої дії бабуся не змогла. Тільки сказала, що не хоче жити, тому що нікому не потрібна", - сказано в повідомленні.

Від медичної допомоги жінка відмовилася. Її поліцейські доставили додому і передали рідним.

"Найважливіше для рідної людини - це увага. Приділяйте більше часу для спілкування з близькими. Придивіться до їх емоцій і настрою, розмовляйте з рідними, які можуть перебувати в розпачі, і бережіть життя", - підкреслили в поліції.