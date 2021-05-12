90-річна пенсіонерка намагалася втопитися на Черкащині: "Сказала, що не хоче жити, бо нікому не потрібна"
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На Черкащині 90-річна бабуся намагалася накласти на себе руки. Жінка мотивувала це тим, що нікому не потрібна.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції Черкаської області.
Чоловік подзвонив у поліцію і повідомив, що побачив стареньку жінку в річці Гнилий Тікич.
Коли старший лейтенант поліції Богдан Цірик та капітан поліції Анатолій Лимаренко прибули на місце, то зрозуміли, що зволікати часу не було - старенька була у воді.
"Правоохоронці негайно дістали 90-річну жінку з річки. Вона була в розпачі, і не мала бажання жити. Пояснити свої дії бабуся не змогла. Тільки сказала, що не хоче жити, тому що нікому не потрібна", - сказано в повідомленні.
Від медичної допомоги жінка відмовилася. Її поліцейські доставили додому і передали рідним.
"Найважливіше для рідної людини - це увага. Приділяйте більше часу для спілкування з близькими. Придивіться до їх емоцій і настрою, розмовляйте з рідними, які можуть перебувати в розпачі, і бережіть життя", - підкреслили в поліції.
Будь ласка, зачекайте...
Эта старушка - одно из доказательств.
Поживёшь - узнаешь...
Сам ты дебил! И наверняка ещё и зебил.
Что значит - главное? это важно ДЛЯ МЕНЯ ЛИЧНО. И для моих родных. Я своего отца буквально на руках на операцию и с операции носил, матери евроокна вставил, отопление оплачиваю, и каждый день звоню чтобы услышать ее голос. Просто спросить чем занимается, как настроение. И у нее всегда хорошее настроение когда я звоню. Не думаю, что это совпадение.
И всем так делать советую, чтобы после того как родные уйдут - а умирают ВСЕ - не ныть, что вот как жаль что при жизни ... и т.д.
Подними зад и сделай для родных что-нибудь.
Стыдно за людей, когда мне мать говорит, что из всего села ей одной посылки присылают - то на Укрпочту от на Новую.
https://www.youtube.com/watch?v=5CPIzVqYHXA
Мать Тереза.
Позвоните мамам и бабушкам!
Для многих из нас самое главное - это время ,и вот его то постоянно и не хватает ,
чтобы просто выслушать ,даже тогда ,когда предмет разговора тебе совершенно не
интересен . поговорить . А именно это и является бесценным для наших родителей,
бабушек и дедушек.
А потом ,даже через годы ,плачем и начинаем понимать ,но увы ...
Описание прям голливудское)