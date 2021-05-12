Небо Ізраїлю - все в ракетах. Потрібно негайно зупинити ескалацію заради життя людей, - Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський закликав негайно зупинити ескалацію конфлікту в Ізраїлі заради життя людей.
Про це Зеленський написав у Твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Небо Ізраїлю – все в ракетах. Деякі міста палають. Є жертви. Багато поранених. Багато людських трагедій. Без смутку й жалю неможливо на все це дивитися. Потрібно негайно зупинити ескалацію заради життя людей", - написав Зеленський.
Як повідомлялося, з 10 травня, коли почалися масовані обстріли території Ізраїлю з Гази, в країні загинули щонайменше п'ять осіб. За даними Міноборони Ізраїлю, радикали бойового крила ХАМАС Бригади Іззеддіна аль-Кассама і Ісламського джихаду випустили понад 1000 ракет.
Топ коментарі
+96 Злой Карлик
показати весь коментар12.05.2021 17:23
+90 wittmann1980
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+70 Привет
показати весь коментар12.05.2021 17:23
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Сильна заява одного з найвидатніших лідерів світу.
Потрібно зробити нормальне розмитнення автомобілів, знизити тарифи, посадити петю, відлучити олігархів від корита, підняти пенсії і зарплати... ... ... ... ... ... Бубочка досі знаходиться в передвиборчій прострації. Знає що потрібно робити, тільки не знає хто те буде робити і як.
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