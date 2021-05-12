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Небо Ізраїлю - все в ракетах. Потрібно негайно зупинити ескалацію заради життя людей, - Зеленський

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Небо Ізраїлю - все в ракетах. Потрібно негайно зупинити ескалацію заради життя людей, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський закликав негайно зупинити ескалацію конфлікту в Ізраїлі заради життя людей.

Про це Зеленський написав у Твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Небо Ізраїлю – все в ракетах. Деякі міста палають. Є жертви. Багато поранених. Багато людських трагедій. Без смутку й жалю неможливо на все це дивитися. Потрібно негайно зупинити ескалацію заради життя людей", - написав Зеленський.

Як повідомлялося, з 10 травня, коли почалися масовані обстріли території Ізраїлю з Гази, в країні загинули щонайменше п'ять осіб. За даними Міноборони Ізраїлю, радикали бойового крила ХАМАС Бригади Іззеддіна аль-Кассама і Ісламського джихаду випустили понад 1000 ракет.

Також дивіться: Ізраїльські новонароджені перечікують ракетний обстріл на руках у батьків у захищеному коридорі. ФОТО ДНЯ

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+96
когда #уярили по Мариуполю, а небо все в ракетах, сифилисный петушок так не кукарекал.
Небо Израиля - все в ракетах. Нужно немедленно остановить эскалацию ради жизни людей, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6662
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12.05.2021 17:23
+90
Вперёд, тебя там ждут!
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12.05.2021 17:22
+70
Вова возьми парабеллум и встань за защиту родины....
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12.05.2021 17:23
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Ну бери свою "лену" и в перед освобождать Донбасс и Крым
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12.05.2021 22:08 Відповісти
Давай, вовчик, зупиняй. Після такої заяви ти просто зобов'язаний одружитися.
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12.05.2021 22:19 Відповісти
Потрібно негайно зупинити ескалацію заради життя людей", - написав Зеленський.
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Сильна заява одного з найвидатніших лідерів світу.
Потрібно зробити нормальне розмитнення автомобілів, знизити тарифи, посадити петю, відлучити олігархів від корита, підняти пенсії і зарплати... ... ... ... ... ... Бубочка досі знаходиться в передвиборчій прострації. Знає що потрібно робити, тільки не знає хто те буде робити і як.
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12.05.2021 22:27 Відповісти
Зєля, не переживай за своїх, там просто пастрєлівают.
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12.05.2021 22:28 Відповісти
Эскалация - СТОЙ! Раз-дваааааааа!
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12.05.2021 23:06 Відповісти
Не надо присоединятся к ,прогрессивному человечеству,, мы сами разберёмся ,только не мешайте.
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12.05.2021 23:18 Відповісти
Страные люди, надо просто перестать стрелять.
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12.05.2021 23:21 Відповісти
можно тогда добавить решение для проблем загрязнения и перенаселения - перестать срать и совокупляться
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13.05.2021 00:52 Відповісти
Второе позволяет решить первое. А для второго люди много и цельно работают.
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13.05.2021 13:05 Відповісти
израиль это страна поддержавшая путина в агрессии против украины. они отказались вводить санкции. они поставляют путину компоненты оружия. например дрон Орлан из израильских деталей.
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13.05.2021 00:50 Відповісти
очень много родственных связей .... все сложно
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13.05.2021 00:54 Відповісти
Ну, да. Євреї з леніним зробили на раші революцію, потім голодомор в Україні, а кремль допоміг їм у 1947 р "обрести землю обетованную", окупувати Палестину.
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13.05.2021 07:15 Відповісти
я вам по секрету скажу, що вони 2 рази у палестини викуповували території, причому самі гальмові. То шо палестина все бабло просрала і нічого не збудувала, то хай звертаються до рашки яка їх курує і надсилає "спеціалістів" рукожопів. Слава Ізраїльській воєнщині.
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13.05.2021 16:58 Відповісти
Небо Израиля - все в ракетах. Нужно немедленно остановить эскалацию ради жизни людей - це месседж каазлабаду с Ираном, бо их ракеты? Ай да, юный шифровальщик.
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13.05.2021 01:57 Відповісти
а мож в такий кшталт клоун шельмует Израиль, в свете просоветско-геббельсовской пропаганды?
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13.05.2021 02:04 Відповісти
Бо и ванговать нет смысла... Теперь Израиль не остановится перед зачисткой Палестины... На шо тока расчитывал пыня ботоксный...
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13.05.2021 02:08 Відповісти
После обстрела Израиля 1000 ракетами, молчание нарабсеи напоминает замятню хутина, когда он несколько дней молчал, шо рыба об лед, просле того, как оказалось, шо кацапы сбили в луг.андонии не тот пассажирский лайнер ...- так и сейчас . Даже секель-TV, тупо не осуждает одну из сторон конфликта в Израиле.
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13.05.2021 02:27 Відповісти
Карл, слышить... Из 1000 раке1-10% только прорвались сквозь купол. У пыни блицкриг не удался, вот ведь злопамятный поц... После 60-70-ых хочет в Палестине реваншу... Sure, израильтяне брешь в своем куполе уже заклеили.
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13.05.2021 02:37 Відповісти
пыня рвет сердце (сердобольно) во все стороны, как Гитлер когда-то: то Африку с Анголами ему подай, то азербайджанскую нефть, да так , шо тока и того, что из части Чечни не сделал лунный пейзаж,то Палестину ему подай, то Украину, как средоточие рейха, с его историческими скрепами... так и муйлуша плохо кончит... Моссад дерзость ботоксного пыни с рук ему не спустит... тем более , шо ща наблюдается посягательство на госбезопасность Израиля .
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13.05.2021 02:49 Відповісти
Ответочка каазлабаду не заставит себя ждать.. Запасаемся попкорном... Ко всему, не видать теперь кацапам израильских дронов.
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13.05.2021 02:24 Відповісти
Як би ізралетяни 73%... були , як украінці і вибрали собі президента Володю..як би розвивалася країна ?
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13.05.2021 04:01 Відповісти
Проти тисяч ракет - тисячі клоунів на тисячах піанін??? Щоб в тих терористів ставсь цінностний вибух? І вони просто перестали стріляти? А какая разніца?
Схоже Україна почала нову епоху - зеленізма
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13.05.2021 07:58 Відповісти
Израильтяне сами разберутся с этой проблемой. Зеленскому лучше обеспокоится украинским небом и российскими ракетами.
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13.05.2021 04:35 Відповісти
Нобелівська премія миру чекає на свого лауреата
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13.05.2021 07:13 Відповісти
Понятное дело, чё ЗЕлёносопельный БлаЗЕнь больше всех кипишует - если вдруг настанет время "рвать когти" из Незалежной, а тут на тебе - в пункте назначения "небо Израиля - всё в ракетах". Есть повод волноваться.
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13.05.2021 07:14 Відповісти
ашкенази...
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13.05.2021 07:30 Відповісти
А чё, "формула мира" от зеленского известна - посоветуй Израилю "простА перестать стрелять" и отвести войска от границы.. ...
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13.05.2021 10:05 Відповісти
лучше б ты, придурок так об Украине беспокойство проявлял....
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13.05.2021 15:32 Відповісти
по логіці зе Ізраіль не повинен збивати ракети хамасу? По середині видно не вдається домовитись.
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13.05.2021 16:53 Відповісти
Гебня подняла припавшие пылью карты - палестинскую агентуру для дестабилизации. Короновирус уже не срабатывает. Следующим шагом будут пожары в Штатах. Как все предсказуемо.
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13.05.2021 16:58 Відповісти
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