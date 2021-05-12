УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11022 відвідувача онлайн
Новини Політика України Справа Медведчука
12 870 32
Медведчук (1323) Путін (21440) Гармаш (136)

Гармаш про підозру Медведчуку: Путін зараз не може відповісти так, як би йому хотілося

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Гармаш про підозру Медведчуку: Путін зараз не може відповісти так, як би йому хотілося

Президент Росії Володимир Путін сприймає підозру в державній зраді нардепу від ОПЗЖ Віктору Медведчуку як акт агресії США проти РФ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив член української делегації в Тристоронній контактній групі стосовно Донбасу Сергій Гармаш.

На запитання, чи може справа проти Медведчука вплинути на переговори щодо Донбасу, учасник ТКГ відповів: "Думаю, що саме на переговорах взагалі ніяк не відіб'ється, оскільки специфіка "мінського процесу" відірвана від реального життя, йде за своїми законами. А ось на ситуації на Донбасі цей процес з Медведчуком міг би відбитися. Мені здається, що в Путіна зараз трошки зв'язані руки. Так співпало, чи не співпало, що оголошення підозри Медведчуку відбулося після візиту Блінкена (держсекретаря США - ред.) до України. Оскільки російська влада впевнена, що Україна настільки несамостійна, що все робить тільки з подачі США, швидше за все, влада Росії зараз розглядає цей акт як акт агресії США проти російського керівництва, такий виклик Путіну".

За словами Гармаша, Путін зараз не може відповісти на цей виклик так, як йому б хотілося, тому що тривають переговори про його зустріч з Байденом.

"Найближчим часом я не очікую більшої ескалації, ніж вона зараз є, а якщо вона буде, навряд чи це буде пов'язано з переслідуванням Медведчука", - додав він.

Читайте також: Медведчук не просив у РФ притулку, Москва не збирається втручатися в ці процеси, - Пєсков
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+17
Гармаш о подозрении Медведчуку: Путин сейчас не может ответить так, как бы ему хотелось - Цензор.НЕТ 3041
показати весь коментар
12.05.2021 18:00
+8
что-то мне кажется что ***** глубоко плевать и на мертвечука в том числе...
оно, крысенышом сидящее в бункере, только о себе любимом и думает...
(а маленькие часики (жизни))) смеются - тик-так!!!)
показати весь коментар
12.05.2021 17:59
+7
Байден примет Путина в Оральном кабинете.
И мы увидим росSSию, встающую с колен!
Гармаш о подозрении Медведчуку: Путин сейчас не может ответить так, как бы ему хотелось - Цензор.НЕТ 8715
показати весь коментар
12.05.2021 17:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
херокакел памперсы в бункере сушит и теракты устраивает (в казани) некогда ему.
показати весь коментар
12.05.2021 17:52 Відповісти
не понимаю счастье на лицах лохов. трудно понять зачем весь этот свист вокруг Виктора Владимировича? объясняю. в 2014 биомасса восточной Украины осталась без хозяина. она болеет мацквой и рузсью, Петя им поставил хозяина Медведчука ПР 2, которым управлял, других подвинул. сегодня гаденыш с Ахметовым, Колесниковым, Пинчуком, Фирташем и фиКаломойским создают на востоке партию Регионов 3-Наш Дом Украина. а приЗЕденыш типа крутой патриотик, вводит санкции, отсасывает голоса у Пороха.
показати весь коментар
12.05.2021 18:04 Відповісти
идет смена главного агента кремля...бо мертвечук уже приелся Гармаш о подозрении Медведчуку: Путин сейчас не может ответить так, как бы ему хотелось - Цензор.НЕТ 4223.тут не членограй руководит,тут цены на нефть и бюджет раиськи требуют сокращения внедренных агентов.
показати весь коментар
12.05.2021 18:20 Відповісти
Лучше бы мертвечуку подозрение в убийстве Шеремета предъявили. Может закрыли бы на год,как Антоненка. А за гос.измену-ничего страшного. Гуляй,мертвечина.
показати весь коментар
12.05.2021 17:58 Відповісти
Байден примет Путина в Оральном кабинете.
И мы увидим росSSию, встающую с колен!
Гармаш о подозрении Медведчуку: Путин сейчас не может ответить так, как бы ему хотелось - Цензор.НЕТ 8715
показати весь коментар
12.05.2021 17:59 Відповісти
ну это смотря когда фотографа допустят,в начале или в конце церемонии Гармаш о подозрении Медведчуку: Путин сейчас не может ответить так, как бы ему хотелось - Цензор.НЕТ 9143
показати весь коментар
12.05.2021 18:21 Відповісти
Краще в процесі...🤣
показати весь коментар
12.05.2021 18:24 Відповісти
что-то мне кажется что ***** глубоко плевать и на мертвечука в том числе...
оно, крысенышом сидящее в бункере, только о себе любимом и думает...
(а маленькие часики (жизни))) смеются - тик-так!!!)
показати весь коментар
12.05.2021 17:59 Відповісти
***** воює з американцями в Україні. Гармаш о подозрении Медведчуку: Путин сейчас не может ответить так, как бы ему хотелось - Цензор.НЕТ 6658
показати весь коментар
12.05.2021 18:00 Відповісти
Давай быть до конца честными - весь мир воюет ******* в УКРАИНЕ.
показати весь коментар
12.05.2021 19:44 Відповісти
Поправлюсь - цивилизованный мир.
показати весь коментар
12.05.2021 19:46 Відповісти
Гармаш о подозрении Медведчуку: Путин сейчас не может ответить так, как бы ему хотелось - Цензор.НЕТ 3041
показати весь коментар
12.05.2021 18:00 Відповісти
Ну, если это сделано с подачи США, то лично я, двумя руками за такое внешнее управление ! Гармаш о подозрении Медведчуку: Путин сейчас не может ответить так, как бы ему хотелось - Цензор.НЕТ 1357
показати весь коментар
12.05.2021 18:01 Відповісти
Ахметов создает ПР3, "наш дом Украины", и вся движуха, что бы лохов отобрать у Медведчука.
показати весь коментар
12.05.2021 18:07 Відповісти
как ни дели овечью шкуру-больше ее все равно не станет Гармаш о подозрении Медведчуку: Путин сейчас не может ответить так, как бы ему хотелось - Цензор.НЕТ 9010
показати весь коментар
12.05.2021 18:22 Відповісти
Там пока отвечать нечего. Спросил его как у него дела, а тот говорит всё хокей. Когда прилечу расскажу.
показати весь коментар
12.05.2021 18:01 Відповісти
А если пукена ночью метеоризм накроет то это стопудняк происки госдепа руками бендеровских наймитов
показати весь коментар
12.05.2021 18:02 Відповісти
А члєн делегації діло каже.Патріот Зєля Медведчюка давить.
Україна 11 травня знову почала напряму купувати електроенергію у Російської Федерації, до цього поставки здійснювалися в обхід, транзитом через Білорусь. Про це повідомив ексголова СБУ, народний депутат Валентин Наливайченко

"Нагадаю, під час візиту делегація США чітко заявила: енергетична безпека є пріоритетом державної політики. І не має бути жодної корупції в енергетичній сфері, яку сьогодні уособлює керівництво НКРЕКП", - додав нардеп.
Ексглава СБУ наголосив, що Україна вже витратила 1 млрд грн на електроенергію з країни-агресора."
показати весь коментар
12.05.2021 18:06 Відповісти
Олень, поставки измеряются в МВт*вас а не в МВт
показати весь коментар
12.05.2021 18:33 Відповісти
*****, загнанное в угол, злобно и яростно оттягивало свой "конѣeц" !!
Гармаш о подозрении Медведчуку: Путин сейчас не может ответить так, как бы ему хотелось - Цензор.НЕТ 5473
показати весь коментар
12.05.2021 18:07 Відповісти
давно "представитель ОРДЛО в гумманитарной группе ТКГ" стал аналитиком-международником?
показати весь коментар
12.05.2021 18:18 Відповісти
а може он так готовится Гармаш о подозрении Медведчуку: Путин сейчас не может ответить так, как бы ему хотелось - Цензор.НЕТ 4500
показати весь коментар
12.05.2021 18:23 Відповісти
России просто надоело финансировать антиукраинские силы. Идея Дмитриева идеально проста - убрать ставшего ненужным и обременительным Медведчука и добиться экономических преференций группе Бойко-Левочкина через повышение тарифов на электроэнергию. Приятный бонус этой комбинации - доходы российских структур контролирующих 15-18%. энергораспределяющих сетей. И за все это заплатят наивные избиратели Украины поверившие, что "комик разговорного жанра" может быть хорошим президентом.

Состоянием на 23-00 ‎11.‎05.‎2021 никаких ориентировок на задержание или отслеживание перемещения Виктора Медведчука службами пограничного и таможенного контроля не передавалось. ‎
"Охотой на Медведчука", которая закончится ничем, Зеленский и К просто прикрывают похищение Чауса и дело вагнеровцев. Классическое отвлечение внимания.
показати весь коментар
12.05.2021 18:23 Відповісти
не надоело-а бабла на всю ораву не хватает Гармаш о подозрении Медведчуку: Путин сейчас не может ответить так, как бы ему хотелось - Цензор.НЕТ 1461.
хотели создать массовость кацапскому миру-а создали стаю проглотов,которые ни на что не влияют...только на свой карман
показати весь коментар
12.05.2021 18:26 Відповісти
Ну может арестовать вовину квартиру в Крыму... Или запретить продукцию квартала в РФ. Это для зеленского самое страшное)
показати весь коментар
12.05.2021 18:27 Відповісти
Чому путін уйло?

Ніколи звичай не минеться.

Завжди на світі так було:

Коли стоїть, то ..уєм зветься,

А як обвисне, то ..уйло
показати весь коментар
12.05.2021 18:34 Відповісти
І тепер годиться тільки ср....у підтирать.
показати весь коментар
12.05.2021 18:50 Відповісти
После визита Блинкена вопрос разгрома пропутинских сил в Украине пойдет значительно быстрее! Все стало понятно и укладывается в четкую, логическую схему! Зеленскому не откажешь в дальновидности!
показати весь коментар
12.05.2021 18:38 Відповісти
Якщо при цьому ще і носом ткнули в ту далекоглядність.
показати весь коментар
12.05.2021 18:48 Відповісти
Ну що ж - Медведчуку зробили непогану передвиборчу рекламу.
Політичні репресії, постраждав за правду, борець за покращення життя людей.
І головне - він посадить і баригу, і клоуна....
показати весь коментар
12.05.2021 18:46 Відповісти
 
 