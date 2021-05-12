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В одному з прифронтових сіл на Донеччині виявлено схованку найманців РФ з 20 кг пластиду, - прокуратура. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

В одному з прифронтових сіл Донецької області виявлено схованку найманців РФ з 20 кг вибухівки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу обласної прокуратури.

В одному з прифронтових сіл на Донеччині виявлено схованку найманців РФ з 20 кг пластиду, - прокуратура 01

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку 2015 року, під час активних бойових дій у районі Міжнародного аеропорту "Донецьк", невстановленими особами було організовано незаконний тайник вибухової речовини - пластиду, загальною масою близько 20 кг.

В одному з прифронтових сіл на Донеччині виявлено схованку найманців РФ з 20 кг пластиду, - прокуратура 02

Вказану вибухівку, замасковану під будівельне сміття, виявили на території одного з приватних домоволодінь в с. Первомайське Донецької області співробітники Служби безпеки України.

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Зараз вибухову речовину вилучено. Розпочато кримінальне провадження за фактом незаконного поводження з вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263 КК України). Встановлюються особи, причетні до скоєння вказаного кримінального злочину.
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на этих тайниках можно нажится и оружие ваще не покупать...ходи и доставай себе с тайников ёпта
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13.05.2021 10:17 Відповісти
 
 