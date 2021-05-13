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Шабунін: Атака Єрмака на реформу корпоративного управління краде євроатлантичне майбутнє України

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Шабунін: Атака Єрмака на реформу корпоративного управління краде євроатлантичне майбутнє України

Західні партнери не зобов'язані приймати в НАТО і ЄС Україну, влада якої сама атакує реформи.

Про це пише у фейсбуці голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав слова прем'єр-міністра Шмигаля, який заявив, що "Ми не зобов'язані переконувати наших партнерів у законності наших рішень".

"Західні партнери: Ок, fair enough. Але і ми не зобов'язані приймати Україну в НАТО і ЄС", - написав Шабунін.

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"Атака команди Зеленського (саме Єрмака) на цю (або інші ключові реформи) краде не тільки наші гроші, а й євроатлантичне майбутнє України", - додав Шабунін.

Шабунін: Атака Єрмака на реформу корпоративного управління краде євроатлантичне майбутнє України 01
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Топ коментарі
+17
А кто это недоразумение выбрал? Шабунин, за кого топил в 2019 ?!
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12.05.2021 18:26
+14
Шабунин: Атака Ермака на реформу корпоративного управления крадет евроатлантическое будущее Украины - Цензор.НЕТ 6525
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12.05.2021 18:33
+14
Так они ж этого и добиваются. Или кто-то еще думает, что Ермак-Кремлевский в НАТО хочет?
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12.05.2021 18:56
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Блазень прилип до Козиря як банний лист до сраки.
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12.05.2021 18:22 Відповісти
Ермак це дурілка картонна яка лізе в глобальну політику з принципами местячкового кидали. Сумно це все бачити, як нашу владу водять як лохів кругами всі хто хоче. Потрібні дійсно розумні люди у владі, потрібні круті дипломати а не смішний Єрмак. Де Борис Тарасюк, поверніть його в дипломатію, зробіть міністром МЗС, досить вже цього нікчеми Кулеби! Досить вже цих ідіотських переговорів у виконанні Єрмака, це ставить Україну на межу знищення! Американці вже відкрито говорять що питання стоїть про існування України як такої, вже всі змучились від местячкових ідіотів, міжнародна спільнота хоче бачити відповідальну та чесну українську владу без муток та непрозорих договорняків. Хлопці, це вам не ваш особистий бізнес, який ви звикли вести по-дебільному.
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12.05.2021 18:43 Відповісти
А кто это недоразумение выбрал? Шабунин, за кого топил в 2019 ?!
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12.05.2021 18:26 Відповісти
Об этом они стремятся не вспоминать.
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12.05.2021 18:44 Відповісти
А які рехформи- до того чи після, соросятничку-грантоїдику??
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12.05.2021 18:27 Відповісти
Шабунин: Атака Ермака на реформу корпоративного управления крадет евроатлантическое будущее Украины - Цензор.НЕТ 6525
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12.05.2021 18:33 Відповісти
Ермак - враг Украины. И этим всё сказано.
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12.05.2021 18:35 Відповісти
Шабунин: Атака Ермака на реформу корпоративного управления крадет евроатлантическое будущее Украины - Цензор.НЕТ 9985
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12.05.2021 18:40 Відповісти
А почему эта хитрожопая морда ещё не на нарах, неужели он так дорог клоуну-пианисту, что не может с ним разлучиться???
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12.05.2021 18:40 Відповісти
Ермак ворог. Але шабунін теж лайно.
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12.05.2021 18:40 Відповісти
Нагадайте , за які "заслуги" , Шабуніну , будинок підпалили при Зе команді ...?
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12.05.2021 19:08 Відповісти
Самопіар. Крім того наборів в Інеті більше ніж згоріло.
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12.05.2021 19:10 Відповісти
Самопіар , то є цікава версія . Подивимось що буде далі ...
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12.05.2021 19:14 Відповісти
Єрмак - справжній правитель, а клована тримає за роз'їзного болванчика
смєтатєлі, як щодо смєтєнія?
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12.05.2021 18:45 Відповісти
Йер це тюркською "місце" типу ру. "гіблоє"...
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12.05.2021 18:57 Відповісти
шабунину пригрозили гранды забрать?
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12.05.2021 18:53 Відповісти
Цікаво - хто ...?
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12.05.2021 19:09 Відповісти
Так они ж этого и добиваются. Или кто-то еще думает, что Ермак-Кремлевский в НАТО хочет?
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12.05.2021 18:56 Відповісти
Ермак своими действиями хочет сказать, что он в Украине решает быть стране в ЕС или не быть, и получать транш от МВФ или не получать. А Блинкены прилетают и улетают.
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12.05.2021 18:59 Відповісти
Ви сподівались чогось іншого від фсбшника?
Чи коли топили за ВАву в 2019, то сподівались, що чувак, який ненавидить все українське, оточить себе патріотами, а не ватанами, які кришують його мокшанський бізнес?
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12.05.2021 19:00 Відповісти
шабуня, ти ж так топив за клованих два роки тому!
А ми - попереджали...
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12.05.2021 19:01 Відповісти
Плачу,..Прощаюсь с мечтами о ЕС.Шавбунин оборвал мрии на самом интересном.Варвар.
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12.05.2021 19:05 Відповісти
Нє, нє. Хай іноземці отримають з бюджету сотні тисяч зарплати і не хрена не роблять. В нас же тут бездонна бочка
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12.05.2021 19:49 Відповісти
Ценное качество Зе, такая преданность, ценой своей карьеры и репутации, похвальна и заслуживает уважения, подозреваю здесь больше, чем служебные отношения.
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12.05.2021 20:02 Відповісти
яжели "зе" не уволит мацковского ахента ,на которого ему указали американские друзья Украины ,то закончит "зе" возможно хуже нежели, он с ермаком фантазируюют.
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12.05.2021 20:22 Відповісти
Выбрав клоуна, ВЫ сами похоронили европейское будущее Украины ! Тупье зеленое.
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13.05.2021 00:21 Відповісти
 
 