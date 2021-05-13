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обшук (1343) УДАР (75) Палатний (14)

Друг Кличка Палатний повідомив про обшуки в його будинку: Тиск Банкової, бо "Удар" конкурент на виборах

Новини Цензор.НЕТ Політика України Події

Друг Кличка Палатний повідомив про обшуки в його будинку: Тиск Банкової, бо

За вказівкою Офісу президента представники прокуратури ведуть незаконні обшуки у декількох приміщеннях, пов’язаних з Артуром Палатним.

Про це голова виконкому партії "Удар" повідомив на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Прямо зараз триває фарс під назвою "обшуки". Проводять їх у мене вдома та навіть у квартирі моєї першої дружини, з якою ми більш як 20 років розлучені. Команда пішла з Банкової. Там сидять головні сценаристи цього дешевого кіно. Керують політичним замовленням ті, хто намагається маніпулювати президентом, шепочучи йому на вухо", - написав Палатний.

На думку керівника виконкому "Удару", Офіс президента намагається тиснути на політичних опонентів інструментами часів Януковича.

Також читайте: Об’єднатися для подолання викликів, - Кличко пропонує зробити "Удар" платформою для місцевих лідерів

"Мета банальна – тиск і залякування. Бо партія "УДАР" може скласти сильну конкуренцію на виборах. Та вочевидь, вони забули одне "але". Ми вже це проходили. Часи Януковича стали хорошим щепленням від страху та серйозного сприйняття таких дешевих шоу. Декорації змінилися, методи – перейшли у спадок. Різниця ще в тому, що за вікном не 2012-й, та й місць, куди було б добре втекти замовникам цієї афери, не лишилося. Бо відповідальність, як показує практика, все одно дожене. Як би не хотілося, і якими б сильними вони не відчували себе сьогодні, бумеранг справедливості має властивість бити дуже влучно і боляче. І тоді жодна ручна прокуратура не врятує", - наголосив Палатний.

Він зазначив, що обшуки проводять представники прокуратури, які не змогли пояснити підстави своїх дій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Палатний про Ківу: Він перейшов усі моральні та законні межі
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Топ коментарі
+14
бандюк з партії Кличка
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12.05.2021 18:53
+14
красти-це законно, обискі-не законно.
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12.05.2021 18:55
+14
Ну,визг про "палитические переследавания"-это ожидаемо. А по факту этот палатный кто? Судя по рылу явно не Папа Римский.
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12.05.2021 18:58
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А Палатный это кто?
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12.05.2021 18:52 Відповісти
бандюк з партії Кличка
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12.05.2021 18:53 Відповісти
Персонаж из 90-х
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12.05.2021 18:53 Відповісти
Крадій, нє??
Палітічєскій_точняк!!
)))
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12.05.2021 18:55 Відповісти
То не власник укрнета, боксер, професор і нерухомість/казино з бпп?
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12.05.2021 19:03 Відповісти
Кум виталия владимировича, кроме всего прочего
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12.05.2021 19:07 Відповісти
Вікіпедія пише, що він г**но але це не значить, що Зе-влада не г**но.
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12.05.2021 19:40 Відповісти
смотрящий от кличка
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13.05.2021 12:46 Відповісти
красти-це законно, обискі-не законно.
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12.05.2021 18:55 Відповісти
красти можна тільки слугам, всім іншим - зась
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13.05.2021 11:57 Відповісти
Ну,визг про "палитические переследавания"-это ожидаемо. А по факту этот палатный кто? Судя по рылу явно не Папа Римский.
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12.05.2021 18:58 Відповісти
Ну Кремлівські методи стандартні - не можеш перемогти чесно - прибери всіх конкурентів
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13.05.2021 11:58 Відповісти
це вже Фірташа почали душити?
Благо, благо...
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12.05.2021 18:58 Відповісти
Хай не "триндить"... Перед обшуком власнику житла, керівнику офісу, підприємства вручається для ознайомлення процесуальний документ, де вказуються підстави обшуку та вказано кримінальну справу, в рамках якої проводиться обшук...
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12.05.2021 18:58 Відповісти
Воно може читати не вміє...
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12.05.2021 19:01 Відповісти
"Залякування і тиск Банкової", – Палатний повідомив про обшук у його помешканні - Цензор.НЕТ 8937
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12.05.2021 20:31 Відповісти
Головне, що дерибанити добре навчився.
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12.05.2021 20:47 Відповісти
пакращення вже сьогодни
"Залякування і тиск Банкової", – Палатний повідомив про обшук у його помешканні - Цензор.НЕТ 2632
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12.05.2021 19:01 Відповісти
Значит и под Кличка с рыжим копать начали. А в ДТЭК есть чем поживиться и где СБУ с прокуратурой разгуляться. Сезон охоты на олегархов открыт!
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12.05.2021 19:15 Відповісти
Давно пора!
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12.05.2021 19:43 Відповісти
Значит Кличко еще охотней предоставит Майдан для Революции.
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12.05.2021 19:51 Відповісти
В случае фальсификации президентских выборов.
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12.05.2021 19:52 Відповісти
ну ці падли цього і бояться
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13.05.2021 11:59 Відповісти
"Цель банальна - давление и запугивание. Потому что партия "УДАР" может составить сильную конкуренцию на выборах",- смешно до слез! Когда еще выборы - сто раз посадить смогут! "Залякування і тиск Банкової", – Палатний повідомив про обшук у його помешканні - Цензор.НЕТ 1964 . Источник: https://censor.net/ru/n3264872
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12.05.2021 20:07 Відповісти
Особенно учитывая рейтинг Удара в 2,5% "Залякування і тиск Банкової", – Палатний повідомив про обшук у його помешканні - Цензор.НЕТ 7388
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12.05.2021 21:24 Відповісти
не плутай рейтинг клоуна з Кличком
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13.05.2021 11:59 Відповісти
Артурка розвякався. Погрожує. Мабуть обшук йому погано зробили.
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12.05.2021 20:20 Відповісти
Боже, ну і пика "Залякування і тиск Банкової", – Палатний повідомив про обшук у його помешканні - Цензор.НЕТ 7785
Еліта...
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12.05.2021 20:24 Відповісти
Палатный - просто бандит.
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13.05.2021 08:09 Відповісти
нєєєєє.... просто Артурчик....
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13.05.2021 09:14 Відповісти
Розворушили зміїне кубло? Яке перебувало у первісному спокої аж 30 років, в незалежній Україні? Тепер почали верещати про політичні переслідування іншодумців. Що доброго, ви - бізнесюки та олігархи, котрі обдерли до нитки довірливій, наївний та нещасний корінний народ, зробили для нашої країни?
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13.05.2021 09:24 Відповісти
)))ты нарід довірливий, 25 лет назад стоял раком на огороде, что бы не сдохнуть от голода, а теперь хочешь сидя на диване, что бы кто то для тебя что то делал. они делают для себя, а ты работай для себя.
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13.05.2021 10:33 Відповісти
да у кремлеботів тут прямо мобілізація
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13.05.2021 12:00 Відповісти
По соц опросам рейтинг "Удара" ( умершего проекта под узнаваемую физиономию Кличко, его "серым кардиналом" одним из руководителей ОПЗЖ Левочкиным) составляет от 1-до 1,5% ( по более лояльным до 2,5%, это где то 12-13 место, ниже даже таких одиозных как НАШИ,Партия Шария и т.д.) Конкуренты .. блин Смех и грех. Надуваются набрав воздуха что бы казаться больше. "Удар" исчез с политической карты Украины сразу после Майдана, точнее после того как Пидалик слил его в Вене ( на договорняке Фирташ- Левочкин- Кличко - Порошенко) получив за это мэрство.
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13.05.2021 10:35 Відповісти
Кличко як мер непоганий, то і Президентом буде добрим, хоча у порівнянні з клоуном будь-хто буде добрим (на це Кремль і розраховує)
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13.05.2021 12:02 Відповісти
Ну какой из него мэр., он же в этом деле полный баран.. Это просто "обложка с журнала", торговля узнаваемым лицом и спортивными прошлыми успехами. ( правда это помогает в том случае если он молчит и не пытается сделать умное лицо). Там правят и управляют совсем другие лица. А Виталя имеет за это свой немалый гешефт. при дележе " честно заработанного " ОПГ Вот и все.
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13.05.2021 12:57 Відповісти
А как там чувствует себя Мудачук в узилище?
Что еще не посажен? Как жиж так?
Бенядиктова с Бакланом громко провозгласили посадку и пшик?
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13.05.2021 11:23 Відповісти
А, що він скаже більше, як політичний заказ та розправа банкової над чесною людиною...
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13.05.2021 11:33 Відповісти
Кличко не могут простить , что его 3 раз с сокрушительным перевесом избирают мером. У слуг нет контроля не только над бюжетом, но и улицу в честь маньяка убийцы Жукова сложно в центре влепить
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13.05.2021 11:46 Відповісти
тому що справи як клоуна так і Кличка помітні неозброєним оком.
І рахунок явно не на користь першого
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13.05.2021 12:03 Відповісти
В офісі преЗедента сидять такі ж російські агенти та проросійські колаборанти,як і при Януковичу, тому і методи залякування і боротьби з опонентами не міняються...
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13.05.2021 12:23 Відповісти
А "друг Клічко" це така посада?
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13.05.2021 13:15 Відповісти
 
 