Друг Кличка Палатний повідомив про обшуки в його будинку: Тиск Банкової, бо "Удар" конкурент на виборах

За вказівкою Офісу президента представники прокуратури ведуть незаконні обшуки у декількох приміщеннях, пов’язаних з Артуром Палатним.

Про це голова виконкому партії "Удар" повідомив на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Прямо зараз триває фарс під назвою "обшуки". Проводять їх у мене вдома та навіть у квартирі моєї першої дружини, з якою ми більш як 20 років розлучені. Команда пішла з Банкової. Там сидять головні сценаристи цього дешевого кіно. Керують політичним замовленням ті, хто намагається маніпулювати президентом, шепочучи йому на вухо", - написав Палатний.

На думку керівника виконкому "Удару", Офіс президента намагається тиснути на політичних опонентів інструментами часів Януковича.

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"Мета банальна – тиск і залякування. Бо партія "УДАР" може скласти сильну конкуренцію на виборах. Та вочевидь, вони забули одне "але". Ми вже це проходили. Часи Януковича стали хорошим щепленням від страху та серйозного сприйняття таких дешевих шоу. Декорації змінилися, методи – перейшли у спадок. Різниця ще в тому, що за вікном не 2012-й, та й місць, куди було б добре втекти замовникам цієї афери, не лишилося. Бо відповідальність, як показує практика, все одно дожене. Як би не хотілося, і якими б сильними вони не відчували себе сьогодні, бумеранг справедливості має властивість бити дуже влучно і боляче. І тоді жодна ручна прокуратура не врятує", - наголосив Палатний.

Він зазначив, що обшуки проводять представники прокуратури, які не змогли пояснити підстави своїх дій.

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