Найманці РФ порушили режим припинення вогню поблизу Новгородського, Авдіївки і Мирного, - штаб ООС

Російські найманці порушили три рази режим припинення вогню на Донбасі від початку доби, втрат серед українських військовослужбовців немає.

Про це повідомили в пресцентрі штабу операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"Від початку доби зафіксовано 3 порушення з боку російських окупантів. Поблизу населеного пункту Новгородське найманці відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру. Недалеко від селища Мирне противник зробив обстріл з протитанкових ракетних комплексів. У районі Авдіївки ворог вів вогонь з підствольних гранатометів", - сказано в повідомленні.

У відповідь на обстріли противника наші захисники відкривали вогонь.

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Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає.

"Стосовно дій збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону СЦКК", - додали в штабі ООС.