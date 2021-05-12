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обстріл (21130) Донбас (21733) операція Об'єднаних сил (4158)

Найманці РФ порушили режим припинення вогню поблизу Новгородського, Авдіївки і Мирного, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Найманці РФ порушили режим припинення вогню поблизу Новгородського, Авдіївки і Мирного, - штаб ООС

Російські найманці порушили три рази режим припинення вогню на Донбасі від початку доби, втрат серед українських військовослужбовців немає.

Про це повідомили в пресцентрі штабу операції Об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"Від початку доби зафіксовано 3 порушення з боку російських окупантів. Поблизу населеного пункту Новгородське найманці відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру. Недалеко від селища Мирне противник зробив обстріл з протитанкових ракетних комплексів. У районі Авдіївки ворог вів вогонь з підствольних гранатометів", - сказано в повідомленні.

У відповідь на обстріли противника наші захисники відкривали вогонь.

Читайте також: Ворог за добу 8 разів порушив режим "тиші" на Донбасі: бив зі 120- та 82-мм мінометів і здійснив дистанційне мінування мінами ПОМ-2, втрат немає, - штаб ОС

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає.

"Стосовно дій збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону СЦКК", - додали в штабі ООС.
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Медведчука потрібно було арештувати на 2 місяці без права залогу, а разом з ним всю цю бидлотусовку, Рабіновича, Ківу, Кузьміна та інший бидло-зброд який тусувався біля вбивці Василя Стуса.
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12.05.2021 18:56 Відповісти
Бережи вас Господь, наші захисники, від пліснявого "режиму припинення вогню".
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12.05.2021 19:05 Відповісти
медветчука, бойка, шуфрыча, королевскую, сивоху на передовую, привязать к столбам и обстрелы прекратятся, если нет , извените - каждому по юбилейной мендале посмертно
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12.05.2021 19:08 Відповісти
Найманці РФ порушили режим припинення вогню поблизу Новгородського, Авдіївки і Мирного, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9396

Бережи вас , Боженька !!!
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12.05.2021 20:44 Відповісти
Израиль ответил ХАМАСу и ракетами разбил в секторе Газа башню "Аш-Шурук"
=========
А у нас штаб ООС только зелёные сопли бульками пускает: провокация, нарушение перемирия...
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12.05.2021 20:49 Відповісти
Слава ЗСУ що жертв немає 😔
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12.05.2021 20:59 Відповісти
нельзя нарушить то, чего нет
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12.05.2021 21:44 Відповісти
 
 