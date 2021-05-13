Міноборони пропонує укладати контракти на службу в ЗСУ як мінімум на 3 роки
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Міністерство оборони пропонує відмовитися від короткострокових контрактів на службу в Збройних силах України та укладати їх на термін як мінімум 3 роки.
Про це заступник міністра оборони України Олександр Миронюк повідомив на форумі "Україна 30. Безпека країни", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Якщо ти ставишся до цього (контракту. - Ред.) як "заробітчанин", то підписуєш на 6 місяців, на один рік, на два роки... Але від цього втрачає держава. Тому зараз Міноборони веде роботу щодо внесення змін: ми вважаємо, що контракти слід підписуватися не менше ніж на 3 роки", - сказав він.
Миронюк зазначив, що служба за контрактом має бути покликанням, але держава зобов'язана давати повний пакет забезпечення, і робота над цим активно ведеться.
"А взагалі-то, звичайно, краще було б, якби люди підписували контракти на 5-10 років. Але вони повинні мати мотивацію, соціальний захист і забезпечення, щоб служба у Збройних силах України була привабливою", - сказав заступник міністра.
Будь ласка, зачекайте...
вот что это за боец на 6 месяцев ? его толком и научить ничему не успеют
проще говоря, с момента подписания Контракта - ви никто и звать вас - никак
Oleg Lazo@LazoOleg 11 ч
бубочку так заіпали порохоботи, що вирішили створити легальні бототферми на державному забезпеченні.
це, звісно, тільки моє припущення, але чому ні?
свічка@svecha62· 11 мая
"Ми вирішили дійсно зробити центр протидії кібербезпеки. Не просто вирішили, ми його вже зробили. Я його офіційно ще не відкривав".
"Тому нам і потрібна допомога центру дезинформації, який буде розповсюджувати свою роботу."
Протидія кібербезпеки - це що? А Центр дезинформації?..
https://www.rbc.ua/ukr/styler/boytsov-vsu-kormyat-gnilem-plesenyu-seti-1616760374.html
Смачного.
Яким чином, за два роки "кінця епохи бідності", харчування наших бійців, за стандартами НАТО, скотилось до помиїв часів януковоча?
Хто буде нести персональну відповідальність за свідоме знищення реформи харчування, договорняки, відкати? За руйнацію армії? ВАЗеленський, хомчак, халімон?
Такий наказ приведе до ще більшого недобору в бойових частинах.
Чи якого б біса пхав свого носа,експерт диванний....
https://censor.net/ru/news/3251823/v_vsu_slujat_pochti_57_tys_jenschin_925_iz_nih_zanimayut_komandnye_doljnosti_infografika
Хотя согласен, 3 года много. Два более реально.
А ЩЕ КРАЩЕ НА 25 РОКІВ, ЯК В ЦАРСЬКІЙ РАСЄЄ