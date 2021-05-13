На Закарпатті на хабарі 250 тис. грн упіймалися двоє співробітників Державної податкової служби, - ДБР. ФОТО

Державне бюро розслідувань затримало на хабарі двох працівників Головного управління Державної податкової служби України в Закарпатській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Начальник відділу і головний державний ревізор-інспектор ГУ Державної податкової служби України в Закарпатській області вимагали 250 тис. грн від суб'єкта господарської діяльності за звільнення від сплати 980 тис. гривень податку, а також супутніх штрафних санкцій.

12 травня, під час отримання частини хабаря в сумі 180 тис. гривень, податківців затримали в порядку реалізації ст. 208 КПК України.

Зараз вирішується питання про повідомленні затриманим про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди, скоєному за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України), а також про обрання щодо них запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

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