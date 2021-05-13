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На Закарпатті на хабарі 250 тис. грн упіймалися двоє співробітників Державної податкової служби, - ДБР. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Державне бюро розслідувань затримало на хабарі двох працівників Головного управління Державної податкової служби України в Закарпатській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

На Закарпатті на хабарі 250 тис. грн упіймалися двоє співробітників Державної податкової служби, - ДБР 01

Начальник відділу і головний державний ревізор-інспектор ГУ Державної податкової служби України в Закарпатській області вимагали 250 тис. грн від суб'єкта господарської діяльності за звільнення від сплати 980 тис. гривень податку, а також супутніх штрафних санкцій.

12 травня, під час отримання частини хабаря в сумі 180 тис. гривень, податківців затримали в порядку реалізації ст. 208 КПК України.

На Закарпатті на хабарі 250 тис. грн упіймалися двоє співробітників Державної податкової служби, - ДБР 02

Зараз вирішується питання про повідомленні затриманим про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди, скоєному за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України), а також про обрання щодо них запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

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майбутні співробітники бюро економічної безпеки?
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12.05.2021 20:32 Відповісти
А хто ж ще. На Закарпатье на взятке 250 тыс. грн попались двое сотрудников Госналогслужбы, - ГБР - Цензор.НЕТ 5550
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12.05.2021 20:36 Відповісти
Не вистачає дєтішкам на молочишко, та субсидію не
дали....маєтки на півКМвадрату нема за що утримувати....😪
Зубожіли....
Панять і прррастіть....
Як завжди....
🤑
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12.05.2021 20:38 Відповісти
Дитишка одного из них кстати работает прокурором в Закарпатье, так что точно на молочишко не хватает наверное птичье На Закарпатье на взятке 250 тыс. грн попались двое сотрудников Госналогслужбы, - ГБР - Цензор.НЕТ 4768. Процес будет офигенным))
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12.05.2021 20:41 Відповісти
Пора бы подкорректировать наше лагидне уголовное законодательство - за каждую взятую хабарную гривню давать по одному году отсидки.
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12.05.2021 20:48 Відповісти
И шо?Посадят?😆
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12.05.2021 20:49 Відповісти
 
 