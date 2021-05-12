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Більш ніж у 7 млн ​​українців є родичі та друзі з алко- та наркозалежністю, - "Український інститут майбутнього"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Більш ніж у 7 млн ​​українців є родичі та друзі з алко- та наркозалежністю, -

Тих, хто має залежність від алкоголю або наркотиків, могли б лікувати в реабілітаційних центрах за державний рахунок. Для цього питання потрібно врегулювати законодавчо.

Про це Цензор.НЕТ розповіла співдиректор проєкту "Наркотична й алкогольна залежність: безпека суспільства, захист неповнолітніх, психічне здоров'я" Анна Міщенко.

За її словами, національне опитування показало, що кожен десятий українець зустрічався з наркотичною залежністю серед членів сім'ї, родичів, друзів, сусідів або колег по роботі, а кожен п'ятий - з алкогольною залежністю.

Значна частина людей із залежностями має психічні розлади і потребує лікування. Але перебування в реабілітаційних центрах можуть дозволити собі не всі сім'ї, адже це дорого.

"Ми хочемо спільно з центральними органами влади, міжнародними партнерами розробити державну програму, підкріпити її законодавчо, щоб людей, які мають психічні розлади внаслідок вживання наркотиків і алкоголю, лікували за державний рахунок після проходження медичного обстеження. Йдеться про людей, які проявляють агресивну поведінку, становлять небезпеку для своїх близьких, порушують громадський порядок", - пояснила Міщенко.

Цю законодавчу ініціативу представлять на Міжнародній конференції з питань наркотичної та алкогольної залежності, організованій спільно з Комітетом Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, Міністерством внутрішніх справ, Українським інститутом майбутнього і соціальною ініціативою "У_Міщенко. Соціальний діалог". Конференція пройде в онлайн режимі 13-14 травня.

Більш ніж у 7 млн ​​українців є родичі та друзі з алко- та наркозалежністю, - Український інститут майбутнього 01

"Ми також презентуємо законодавчу ініціативу про внесення змін до Кримінального, Кримінально-процесуального кодексу України та інші законодавчі акти щодо лікування і реабілітації осіб з наркотичною або алкогольною залежністю", - розповіла Міщенко.

Вона додала, що за підсумками конференції між Українським інститутом майбутнього, центральними органами виконавчої влади, правозахисними організаціями та міжнародними інституціями буде підписано меморандум, спрямований на профілактику розладів психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин та їх негативних наслідків, забезпечення якісного доступного лікування та реабілітації осіб з такими розладами, їх соціальної реінтеграції в інтересах психічного здоров'я, охорони дитинства та громадської безпеки, а також суворе дотримання прав людини щодо цих осіб, запобігання тортур і експлуатації, втягування в злочинну діяльність. Завдання кожного блоку конференції не просто актуалізувати проблематику, включивши в обговорення фахівців різних напрямків, а й напрацювати конкретний план дій щодо вирішення зазначених проблем.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко зазначив, що на конференції говоритимуть зокрема про дитячу залежність, і запросив приєднатися до дискусії експертів і всіх зацікавлених. Для участі в конференції необхідно зареєструватися за посиланням: http://socialdialogue.com.ua.

Глава Комітету ВР з правоохоронної діяльності Денис Монастирський розповів Цензор.НЕТ, що більшість крадіжок скоюють наркозалежні. Вони потребують лікування, але в Україні не врегульовано процедуру, яка дозволяла б відправляти таких людей не в тюрми, а в реабілітаційні центри, зокрема закритого типу.

"Діяльність окремих реабілітаційних центрів дуже часто підпадає під такі статті Кримінального кодексу, які стосуються викрадення людей, примусового обмеження свободи, торгівлі людьми, - пояснює нардеп. - Навколо центрів спалахують скандали, вони потрапляють у ЗМІ, центри закривають. Але суть у тому, що немає системного підходу до вирішення цієї проблеми і його потрібно напрацювати. Тому ми вирішили запросити до діалогу міжнародних експертів, щоб спільно з ними та правоохоронцями розібратися, як це вирішується в інших країнах. Особисто мені подобається практика, коли наркозалежний, який вчинив злочин, у разі, якщо його вина доведена, може, в окремих випадках, вибрати: відбувати покарання в місцях позбавлення волі чи добровільно проходить лікування в реабцентрі".

Пряма трансляція конференції розпочнеться 13 травня о 09:30 на YouTube-каналі: Ukrainian Institute for the Future за посиланням: https://youtu.be/cOVhpd9Pldo.
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Топ коментарі
+5
Более чем у 30 млн украинцев президент наркозависимый.
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12.05.2021 20:37
+3
Було майже таке саме ставлення (особливо, після того, як у вересні 2020 переніс "на ногах"). Після цього зрадів ("як дурний"), бо давно за 50 (а отже знаходжусь у т.з. "зоні ризику") і вважав, що набув власного імунітету (при чому, дуже легко і майже "граючись"). Але, "не довго музика грала..." і у березні цього року "корона" прийшла вдруге, та так, що ледь не віддав Богові душу (з 10.03 по 18.04 - на лікарняному, а зараз ледь-ледь прихожу до тями і фізично, і духовно). (За цей час "корона" забрала велику кількість особисто знайомих та близьких в діапазоні 50 - 65 років і необов"зково "зловживаючих" та хронічно хворих, а навпаки). Так що, шановний філософе, "не смикайте звіра за хвіст"! Бажаю здоров"я!
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12.05.2021 20:54
+1
Вот вам и перепись "ваты".
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12.05.2021 20:47
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Более чем у 30 млн украинцев президент наркозависимый.
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12.05.2021 20:37 Відповісти
и среди его избравших...тоже как бы... не все ж на телегалабародьку только среагировали )))
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12.05.2021 20:39 Відповісти
От чому, я ніколи серйозно не сприймаю короновірусну історію.
Коли говорять, що переживають за здоров'я і життя людей - закривають церкви, спортзали та малий бізнес. Але не закрили жоден Алко магазин.
В мене жодного серйозного випадку в оточенні через ковід і з десяток смертей пов'язаних з алкоголем.
В рік - тільки прямих втрат від алкоголю 40 тисяч. 5% смертей як мінімум пов'язані з алкоголем.
А Ви далі слухайте історії про страшний короновірус
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12.05.2021 20:41 Відповісти
Було майже таке саме ставлення (особливо, після того, як у вересні 2020 переніс "на ногах"). Після цього зрадів ("як дурний"), бо давно за 50 (а отже знаходжусь у т.з. "зоні ризику") і вважав, що набув власного імунітету (при чому, дуже легко і майже "граючись"). Але, "не довго музика грала..." і у березні цього року "корона" прийшла вдруге, та так, що ледь не віддав Богові душу (з 10.03 по 18.04 - на лікарняному, а зараз ледь-ледь прихожу до тями і фізично, і духовно). (За цей час "корона" забрала велику кількість особисто знайомих та близьких в діапазоні 50 - 65 років і необов"зково "зловживаючих" та хронічно хворих, а навпаки). Так що, шановний філософе, "не смикайте звіра за хвіст"! Бажаю здоров"я!
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12.05.2021 20:54 Відповісти
Вся твоя писанина - суцільна ПРОПЛАЧЕНА брехня.
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12.05.2021 23:20 Відповісти
Більш ніж у 7 млн ​​українців є родичі та друзі з алко- та наркозалежністю, - "Український інститут майбутнього" - Цензор.НЕТ 496
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12.05.2021 23:32 Відповісти
шо ще за "Алко магазин(и)?
всі супермаркети закрити? чи маєте на увзі "налівайки"?
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12.05.2021 21:13 Відповісти
є такий короткий англійський анекдот.
Ірландець вийшов із пабу.
Це десь і про нас Более чем у 7 млн украинцев есть родственники и друзья с алко- и наркозависимостью, - "Украинский институт будущего" - Цензор.НЕТ 4663
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12.05.2021 20:43 Відповісти
кацапська модель.
Європа видає метадон та субітекс і не переймається
то МАА ринок чистить під себе
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12.05.2021 20:43 Відповісти
Вот вам и перепись "ваты".
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12.05.2021 20:47 Відповісти
Да что там говорить - в самом "Институте будущего" все алкозависимые, достаточно посмотреть на иx лица Более чем у 7 млн украинцев есть родственники и друзья с алко- и наркозависимостью, - "Украинский институт будущего" - Цензор.НЕТ 2623 (один Романенко чего стоит Более чем у 7 млн украинцев есть родственники и друзья с алко- и наркозависимостью, - "Украинский институт будущего" - Цензор.НЕТ 2623)
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12.05.2021 21:06 Відповісти
 
 