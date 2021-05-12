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Азовське море (1501) Крим (12756) водопостачання (611) вода (910)

Представництво Зеленського в АРК про плани РФ видобувати воду під Азовським морем: "Прояв політики інформаційної пропаганди"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Представництво Зеленського в АРК про плани РФ видобувати воду під Азовським морем:

Заяви Росії щодо намірів видобутку води зі свердловин в Азовському морі можуть бути "проявом політики інформаційної пропаганди".

Про це повідомили у представництві президента Зеленського у відповідь на запит Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Цілком імовірним є те, що заяви щодо намірів видобутку води шляхом буріння державою-окупантом в Азовському морі є черговим проявом політики інформаційної пропаганди. Представництво систематично відслідковує всі незаконні дії держави-окупанта, зокрема й в акваторії Азовського моря, спрямовані на видобуток водних ресурсів, що є черговим порушенням суверенітету та територіальної цілісності України та може мати негативні наслідки для екології та навколишнього середовища", – йдеться в повідомленні.

У представництві президента зазначили, що, згідно з даними державного обліку водокористування, питні та господарсько-побутові потреби населення Криму можна забезпечити місцевим стоком навіть у посушливі роки. Однак для Росії необхідно "отримання додаткових джерел водних ресурсів", насамперед "з метою розгортання та забезпечення промисловості і військово-промислового комплексу, утримання та збільшення військового контингенту на тимчасово окупованій території Автономної республіки Крим та міста Севастополя".

Нагадаємо, в березні Росія заявила, що буде бурити свердловини в Азовському морі для водопостачання окупованого Криму. У квітні стало відомо, що на пошук джерел питної води під Азовським морем в 2021 році Росія витратить 70 млн рублів.
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бурение скважин в азовском море, это такая себе информационно-этнографическая экспедиция парашных вчоных. типо воду ищут ))
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12.05.2021 20:51 Відповісти
под дном азова есть вода -
бурите воду, гаспада !
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12.05.2021 21:03 Відповісти
Представництво Зеленського в АРК про плани РФ видобувати воду під Азовським морем: "Прояв політики інформаційної пропаганди" - Цензор.НЕТ 4711
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12.05.2021 22:04 Відповісти
мочу пусть доят , очень эфективно
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12.05.2021 21:04 Відповісти
Лучше пускай добывают воду не под Азовским морем, а над Азовским морем...
Представництво Зеленського в АРК про плани РФ видобувати воду під Азовським морем: "Прояв політики інформаційної пропаганди" - Цензор.НЕТ 7625
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12.05.2021 21:10 Відповісти
Представництво Зеленського в АРК про плани РФ видобувати воду під Азовським морем: "Прояв політики інформаційної пропаганди" - Цензор.НЕТ 4404
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12.05.2021 21:56 Відповісти
Представництво Зеленського в АРК про плани РФ видобувати воду під Азовським морем: "Прояв політики інформаційної пропаганди" - Цензор.НЕТ 5654Представництво Зеленського в АРК про плани РФ видобувати воду під Азовським морем: "Прояв політики інформаційної пропаганди" - Цензор.НЕТ 2057
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12.05.2021 21:58 Відповісти
вот именно !
что зафонтанирует из скважины, непонятно, может и пиво, но скорее всего, моча доисторических ослов Представництво Зеленського в АРК про плани РФ видобувати воду під Азовським морем: "Прояв політики інформаційної пропаганди" - Цензор.НЕТ 768
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12.05.2021 22:06 Відповісти
Пилите, Шура, пилите.
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12.05.2021 22:05 Відповісти
Лучше добывать из самого Азовского моря, так вкуснее😁😁😁
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12.05.2021 22:11 Відповісти
Протоукры вырыли Черное море, а кацапы хотят его сделать пресным ... удачи !
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13.05.2021 00:20 Відповісти
 
 