Медведчуку вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, - Офіс генпрокурора
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В Офісі генерального прокурора в середу народному депутату України від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктору Медведчуку було вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.
"В Офісі генпрокурора проведено процесуальні дії з підозрюваним народним депутатом України. Підкреслюємо, що народному депутату України повідомлено про підозру 11 травня 2021 року в порядку та у спосіб, передбачених КПК України. В зв'язку з цим, він набув статусу підозрюваного саме з цієї дати", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що в цей же день Медведчук був викликаний для проведення слідчих і процесуальних дій саме в статусі підозрюваного.
"Після його прибуття в Офіс генерального прокурора, на вимогу народного депутата і його захисників, їм було надано примірник врученого 11 травня 2021р. повідомлення про підозру для ознайомлення, з метою забезпечення права на захист. Також підозрюваному вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - підкреслили в Офісі генпрокурора.
Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.
Слідчі СБУ проводять обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській у Києві та ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.
Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.
На брифінгу Іван Баканов заявив, що повідомлений про підозру в державній зраді народний депутат з фракції ОПЗЖ Тарас Козак наразі перебуває в РФ, а його колега по фракції Віктор Медведчук - в Україні.
12 травня Медведчук прийшов до Офісу генпрокурора, щоб ознайомитися з підозрою. Він хотів без попередніх домовленостей потрапити в кабінет генпрокурора Венедіктової, але його не пустили.
Будь ласка, зачекайте...
- Кто там?
- А это Гестапо, нам нужен русский шпион Штирлиц.
- А его нет дома!
Так Штирлиц уже в десятый раз обманывал Гестапо.
-Так.Зараз Марченко меняет имя с Оксана на Стража.
-Тобто...?
-Тобто Марченко Стража буде содержать Медведчука.А ви що собi уявляли?!На Печерских пагорбах усе суворо
судовий почекун
@YurchenkoSt
·2 ч
Так виглядає людина який виписали підозру за держзраду
При таких статьях обвинения, как минимум должно быть подано требование в ВР Украины, о снятии депутатских полномочий и применении мер ограничения свободы. Но это не предусмотрено сценарием этого фарса.
Выйдя из прокуратуры Медведчук заодно сообщил, что "высшие должностные лица" давно предлагали ему покинуть страну, окончательно обнажив все это как банальные постановочный фарс.
22 липня Київський апеляційний суд звільнив з-під варти Єфремова. Йому було змінено міру запобіжного заходу на цілодобовий домашній арешт[42].
18 вересня 2019 року Старобільський районний суд Луганської області скасував цілодобовий домашній арешт одного з головних організаторів та спонсорів терористів у так званої ЛНР Олександра Єфремова------------і де ж він тепер? А починалося--------30 липня 2016 року Генеральна прокуратура України затримала Олександра Єфремова за підозрою в посяганні на територіальну цілісність України. Єфремов був затриманий в аеропорту «Бориспіль» при спробі вилетіти до Відня (Австрія), де проживає його син Ігор[
Стане президентом - посадить і клоуна, і баригу...
а если не сарказм... то, вам пора в дурку.
То есть:
Ген прокурор попросила Медведчука подвергнуть себя аресту.