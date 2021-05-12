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Медведчуку вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, - Офіс генпрокурора

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Медведчуку вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, - Офіс генпрокурора

В Офісі генерального прокурора в середу народному депутату України від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктору Медведчуку було вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

"В Офісі генпрокурора проведено процесуальні дії з підозрюваним народним депутатом України. Підкреслюємо, що народному депутату України повідомлено про підозру 11 травня 2021 року в порядку та у спосіб, передбачених КПК України. В зв'язку з цим, він набув статусу підозрюваного саме з цієї дати", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що в цей же день Медведчук був викликаний для проведення слідчих і процесуальних дій саме в статусі підозрюваного.

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"Після його прибуття в Офіс генерального прокурора, на вимогу народного депутата і його захисників, їм було надано примірник врученого 11 травня 2021р. повідомлення про підозру для ознайомлення, з метою забезпечення права на захист. Також підозрюваному вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - підкреслили в Офісі генпрокурора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медведчук не просив у РФ притулку, Москва не збирається втручатися в ці процеси, - Пєсков

Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Слідчі СБУ проводять обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській у Києві та ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

На брифінгу Іван Баканов заявив, що повідомлений про підозру в державній зраді народний депутат з фракції ОПЗЖ Тарас Козак наразі перебуває в РФ, а його колега по фракції Віктор Медведчук - в Україні.

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12 травня Медведчук прийшов до Офісу генпрокурора, щоб ознайомитися з підозрою. Він хотів без попередніх домовленостей потрапити в кабінет генпрокурора Венедіктової, але його не пустили.
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Топ коментарі
+56
Так почему мертвечук умотал на "мерсе" к себе на дачу,а не в "воронке" на нары возле параши? Какой-то оригинальный "арест".
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12.05.2021 20:55
+39
Відчуйте різницю: ДБР, СБУ та "Альфа" проводять обшук у волонтера Марусі Звіробій ДБР увірвалося із обшуками у будинок Омеляна Спецназ ДБР штурмує музей Гончара Охорона Медведчука не пускає в будинок контррозвідників СБУ
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12.05.2021 21:03
+35
Эта ТВАРЬ должна сидеть с КОНФИСКАЦИЕЙ до 3 го колена Медведчуку вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 8942 Медведчуку вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 8942 Медведчуку вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 8942
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12.05.2021 21:01
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Гестапо пришло к Штирлицу домой. Тук-тук

- Кто там?
- А это Гестапо, нам нужен русский шпион Штирлиц.
- А его нет дома!

Так Штирлиц уже в десятый раз обманывал Гестапо.
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12.05.2021 21:56 Відповісти
То есть дали время смыться. Наивно полагать, что его посадят, но выполнить миссию по его обезвреживанию надо. Поэтому, напрашивается только "бегство в рашку"
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12.05.2021 21:58 Відповісти
Это "голубая" мечта "зеленых".
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13.05.2021 07:12 Відповісти
Чули куме?Содержание под стражей.
-Так.Зараз Марченко меняет имя с Оксана на Стража.
-Тобто...?
-Тобто Марченко Стража буде содержать Медведчука.А ви що собi уявляли?!На Печерских пагорбах усе суворо
Медведчуку вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 1071 Медведчуку вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 5053
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12.05.2021 22:05 Відповісти
Он депутат и арестовать без суда его невозможно. Для не депутатов - арест до 3 суток без суда. Какие проблемы?
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12.05.2021 22:06 Відповісти
игогокович ,ты еще ,игогокаешь...
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12.05.2021 22:09 Відповісти
Мертверчук и его партия никакого отношения к политической оппозиции не имеют. Они являются российскими диверсантами, выполняющие все приказы Кремля за очень большие деньги. Для них это прежде всего бизнес, наверно самый главный их бизнес. А если они не будут выполнять эти приказы, или постараются обмануть, то получат пулю, как получил ее Кернес. Их надо убирать из ВР, из бизнеса, отовсюду, их место в тюрьме..
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12.05.2021 22:15 Відповісти
Тут так багато тих, хто знає, що і як треба робити Вєнєдіктовій. Але, як роботу треба було робити Луценкові (тому самому, що кум Марини), то вони тихесенько мовчали і багато не пашталакали...
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12.05.2021 22:23 Відповісти
"шумиха" с мертвечуком ,отвлекающий маневр "зе власти от ермака, и от делов ,которые он натворил с увольнением Коболева , дабы навредить Украине .
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12.05.2021 22:24 Відповісти



судовий почекун

@YurchenkoSt

·2 ч

Так виглядає людина який виписали підозру за держзраду

Медведчуку вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 6561
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12.05.2021 22:27 Відповісти
все чітко! виглядає підозрілою...
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12.05.2021 22:48 Відповісти
ДОВОЛЬНАЯ РОЖА УКРАИНОФОБА И КУМ Х...ЛА РАШИ!!!
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13.05.2021 16:42 Відповісти
Вот у поклонников мертвечука пердаки заполыхали! Чтобы хоть немного сбить температуру вспомнили о Пете.
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12.05.2021 23:22 Відповісти
ему место в тюрьме, но никто его не посадит. Таким образом зелохторат возбуждать будут.
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12.05.2021 23:25 Відповісти
Как и следовало ожидать, обвиняемый в государственной измене и активной шпионской деятельности, Медведчук спокойно покинул помещение прокуратуры, напугав насмерть Венедиктову, пытаясь попасть в ее кабинет. Видимо хотел ей напомнить как она докторскую защитила.

При таких статьях обвинения, как минимум должно быть подано требование в ВР Украины, о снятии депутатских полномочий и применении мер ограничения свободы. Но это не предусмотрено сценарием этого фарса.
Выйдя из прокуратуры Медведчук заодно сообщил, что "высшие должностные лица" давно предлагали ему покинуть страну, окончательно обнажив все это как банальные постановочный фарс.
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13.05.2021 00:14 Відповісти
значит Ксюха не зря примчалась: нужно на скору руку начинать сухари сушить.
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13.05.2021 00:53 Відповісти
Надо создавать Медведчуку облик "Мученика" даже нарушая законодательству. Ведь он депутат! При этом Медведчук будет мученик вдвойне. Мне непонятна польза от всего этого. Как то недоходит
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13.05.2021 02:50 Відповісти
а хто ще пам'ятає про це?--------------------------
22 липня Київський апеляційний суд звільнив з-під варти Єфремова. Йому було змінено міру запобіжного заходу на цілодобовий домашній арешт[42].
18 вересня 2019 року Старобільський районний суд Луганської області скасував цілодобовий домашній арешт одного з головних організаторів та спонсорів терористів у так званої ЛНР Олександра Єфремова------------і де ж він тепер? А починалося--------30 липня 2016 року Генеральна прокуратура України затримала Олександра Єфремова за підозрою в посяганні на територіальну цілісність України. Єфремов був затриманий в аеропорту «Бориспіль» при спробі вилетіти до Відня (Австрія), де проживає його син Ігор[
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13.05.2021 06:25 Відповісти
МУЧЕНИК АЛЬАКСА ИЛИ ******* ПУТЛА!
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13.05.2021 16:41 Відповісти
У меня одно объяснение - надо отвлечь внимание от ужасающего падения уровня жизни, подъем цен на тарифы, газ, электричество, продукты
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13.05.2021 02:52 Відповісти
И у меня одно объяснение, пукин *****!
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13.05.2021 04:44 Відповісти
Це дуже добре.
Стане президентом - посадить і клоуна, і баригу...
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13.05.2021 05:42 Відповісти
если это был сарказм, то какой-то дыбильный.
а если не сарказм... то, вам пора в дурку.
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13.05.2021 11:30 Відповісти
Ходатайство - официальная просьба (ср. род).

То есть:
Ген прокурор попросила Медведчука подвергнуть себя аресту.
Медведчуку вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 142
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13.05.2021 11:29 Відповісти
ПОЖИЗНЕНОЕ ДЛЯ МЕРТВЕЧУКА И ЕГО ПРОФУРЫ ОКСЮХИ МАРЧУКЧЕ МРАЗИ И ТВАРИ! А ЕЩЕ ЧТО ТО ПЫТАЮТСЯ ВОЗРАЖАТЬ! НА КИЧЕ СУКИ ВОЗРАЖАЙТЕ ВМЕСТЕ С КУМОМ СВОИМ ПУЙЛОМ! ГАНДОНЫ МЕРТВЕЧУКИ УБИЙЦЫ ВАСИЛИЯ СТУСА.!!!
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13.05.2021 16:38 Відповісти
ЗЕ-КОМАНДА ЭТО КОМАНДА ЗЕЛЕНЫХ И КЛОУНОВ ЧТО СБУ БАКАНОВ ЧТО ГЕН ПРОКУРОР ВЕНЕДИКТОВА ЧТО БЕЗВОЛЬНЫЙ ЗЕ-ПРЕЗЕРВАТИВ!
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13.05.2021 16:40 Відповісти
Кива, бойко, рабинович, шуфрич, мураев, шарий и их армия упырей все должны отправиться за своим темным властелином медведчуком
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13.05.2021 20:21 Відповісти
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