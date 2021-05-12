Медведчуку вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, - Офіс генпрокурора

В Офісі генерального прокурора в середу народному депутату України від фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктору Медведчуку було вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

"В Офісі генпрокурора проведено процесуальні дії з підозрюваним народним депутатом України. Підкреслюємо, що народному депутату України повідомлено про підозру 11 травня 2021 року в порядку та у спосіб, передбачених КПК України. В зв'язку з цим, він набув статусу підозрюваного саме з цієї дати", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що в цей же день Медведчук був викликаний для проведення слідчих і процесуальних дій саме в статусі підозрюваного.

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"Після його прибуття в Офіс генерального прокурора, на вимогу народного депутата і його захисників, їм було надано примірник врученого 11 травня 2021р. повідомлення про підозру для ознайомлення, з метою забезпечення права на захист. Також підозрюваному вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - підкреслили в Офісі генпрокурора.

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Нагадаємо, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Слідчі СБУ проводять обшуки в офісі ОПЗЖ у кабінетах Медведчука на Великій Васильківській у Києві та ще в двох житлових будинках народного депутата в Києві.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

На брифінгу Іван Баканов заявив, що повідомлений про підозру в державній зраді народний депутат з фракції ОПЗЖ Тарас Козак наразі перебуває в РФ, а його колега по фракції Віктор Медведчук - в Україні.

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12 травня Медведчук прийшов до Офісу генпрокурора, щоб ознайомитися з підозрою. Він хотів без попередніх домовленостей потрапити в кабінет генпрокурора Венедіктової, але його не пустили.