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Новини За кордоном
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Велика Британія (3673) Караджич (9) Рааб Домінік (29)

Ініціатор геноциду в Сребрениці Караджич відбуватиме довічний термін у британській в'язниці, - глава МЗС Рааб

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Ініціатор геноциду в Сребрениці Караджич відбуватиме довічний термін у британській в'язниці, - глава МЗС Рааб

Колишній лідер боснійських сербів Радован Караджич, засуджений на довічний термін за геноцид у Сребрениці, проведе його у в'язниці Великої Британії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на британське МЗС.

"Велика Британія погодилася, щоб Радована Караджича, засудженого за геноцид у Сребрениці, перевели в британську в'язницю для відбування терміну", - сказано в заяві глави МЗС Великої Британії Домініка Раабе.

Нагадаємо, Радован Караджич у 1980-х заснував Сербську демократичну партію, а в 1992 став першим президентом Республіки Сербської. Цей пост він займав до 1996 року. Під час громадянської війни на території Боснії і Герцеговини Караджич був політичним лідером боснійських сербів.

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У липні 2008 року його затримали в Белграді, а в жовтні наступного року над ним стартував судовий процес.

У грудні 2016 року Караджич направив апеляцію на винесений у березні 2016 вирок тодішнього Міжнародного трибуналу по колишній Югославії, відповідно до якого його було засуджено на 40 років тюремного ув'язнення за звинуваченням "у геноциді в Сребрениці і злочинах проти людяності в Боснії і Герцеговині в період 1992-1995 рр.", де в липні 1995 року було вбито близько 7,5 тис. осіб.

У 2019 апеляційна палата Міжнародного залишкового механізму для кримінальних трибуналів у Гаазі (МОМУТ) посилила вирок щодо Караджича і засудила його до довічного ув'язнення.

Де саме Караджичу відбувати свій довічний термін, суд у Гаазі не вирішив. Колишнього лідера боснійських сербів має прийняти одна з країн, які уклали з ООН угоду про приведення у виконання вироків міжнародного кримінального трибуналу. Серед них Австрія, Британія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Італія, Норвегія, Польща і Швеція.
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Топ коментарі
+12
А у кацапов Караджич герой. Ватные сербы, мокшам братушки
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12.05.2021 22:01
+7
Этих ватных пдрсв сербских четников ,таких же падлючих имперцев ,как и засратая русня на Донбассе больше всех из иностранцев ! Твари паскудные ...
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12.05.2021 22:25
+5
Пуйлу икается от подобных новостей...
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12.05.2021 22:04
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А у кацапов Караджич герой. Ватные сербы, мокшам братушки
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12.05.2021 22:01 Відповісти
Этих ватных пдрсв сербских четников ,таких же падлючих имперцев ,как и засратая русня на Донбассе больше всех из иностранцев ! Твари паскудные ...
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12.05.2021 22:25 Відповісти
Там в основном Гиркины устраивали тот геноцид Ініціатор геноциду в Сребрениці Караджич відбуватиме довічний термін у британській в'язниці, - глава МЗС Рааб - Цензор.НЕТ 4494
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12.05.2021 23:28 Відповісти
Нужно было провести в Нюрнберге на виселице.
Вполне заслужил.
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12.05.2021 22:02 Відповісти
Пуйлу икается от подобных новостей...
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12.05.2021 22:04 Відповісти
Британская тюрьма - это курорт по сравнению с другими странами.
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12.05.2021 22:06 Відповісти
Угу, Гесс якобы повесился с горя, когда узнал, что его скоро выпустят.
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12.05.2021 22:14 Відповісти
Гесс в тюрьме Шпандау (Берлин) сидел. А "повесился" он, как только решил мемуары написать.
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12.05.2021 22:32 Відповісти
Тюрьма находилась в британском секторе и охранялась британцами, если что.
Про мемуары никто ничего не знает, а срок реально подходил к концу.
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13.05.2021 08:22 Відповісти
Но она была под управлением четырех союзнических стран. И караулы там чередовались от этих стран. От СССР начкаром ходил старлей Мозговой. Я очень отдаленно знал кое-кого из его родни.
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13.05.2021 10:49 Відповісти
Швеція, Норвегія ще краще....)))
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12.05.2021 22:20 Відповісти
%уйлу приготуватись! (Якщо свої під%уйловники табакеркою або шаликом не допоможуть цього уникнути!)
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12.05.2021 22:10 Відповісти
Хочу и надеюсь что бы скоро к караджичу присоединился подворотинское *****!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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12.05.2021 22:13 Відповісти
Караджич был только рупор сербов ,там Младич был командир
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12.05.2021 22:15 Відповісти
Гиркины там устраивали геноцид, копните глубже Ініціатор геноциду в Сребрениці Караджич відбуватиме довічний термін у британській в'язниці, - глава МЗС Рааб - Цензор.НЕТ 8426
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12.05.2021 23:30 Відповісти
Одного рупора нацистов в в Нюрнберге повесили, другой сам себе смерть подгадал и всему семейству.
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13.05.2021 10:53 Відповісти
А де наші 30-річні геноцидники будуть рукавички шити??
Моллюск- галава, передбачив(??) Приватні буцегарні..
😃
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12.05.2021 22:19 Відповісти
этот дошел до Лондона...)))))
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12.05.2021 22:25 Відповісти
Будет смешно если к нему скоро заселят косовского Пушилина Хашима Тачи которого судят в Гаагском трибунале.
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12.05.2021 22:36 Відповісти
Интересно,а кацапский жеребец печального образа что запоёт? Он же ту проклятую Сребреницу к месту и не к месту вспоминает?
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12.05.2021 22:49 Відповісти
Хорошо бы пополнить европейский зоопарк имперских шовинистов кремлёвскими экземплярами.
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13.05.2021 00:08 Відповісти
 
 