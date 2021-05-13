Головні новини 12 травня: Медведчука хочуть відправити у СІЗО, Ізраїль і Сектор Гази продовжують обстріли

Медведчук у прокурора, свіжі рейтинги партій, Ізраїль і Сектор Гази обстрілюють одне одного, - головні новини України та світу 12 травня

Медведчук був у прокурора, той хоче відправити його в СІЗО

Підозрюваний у державній зраді глава політради ОПЗЖ побував в Офісі генпрокурора для процесуальних дій: йому вручили копію підозри. Медведчук і його соратники намагалися з порога потрапити в кабінет Венедіктової, але їх не пустили. Офіс генпрокурора повідомив, що домагатиметься арешту Медведчука. Медведчук заявив, що не збирається залишати країну, хоча зробити це йому нібито не раз за останні місяці пропонували високопоставлені особи.

Ситуацію прокоментували в Кремлі: прессекретар Путіна Пєсков заявив, що політичного притулку Медведчук не просив, а втручатися Росія не збирається.

Тим часом Фонд держмайна через суд намагається повернути "трубу Медведчука" у власність держави.

Сектор Гази обстрілює Ізраїль

По території Ізраїлю випущено понад тисячу ракет, близько 200 із них впали на території самого Сектору Гази. Ізраїльтяни задіяли систему ПРО "Залізний купол". Зеленський закликає зупинити ескалацію, МЗС рекомендує українцям утриматися від поїздок до Ізраїлю.

Свіжий рейтинг партій

Якби вибори відбулися найближчим часом, до парламенту потрапили б 4 партії. "Слугу народу" готові підтримати 22,8%, "Європейську солідарність" - 14,4%, партію "Опозиційна платформа - За життя" - 13,7%, партію "Батьківщина" - 12,2%.

Кабмін створив Бюро економічної безпеки

"БЕБ отримає статус центрального органу виконавчої влади і займатиметься усіма злочинами у сфері економіки", - прокоментував створення Бюро прем'єр-міністр Шмигаль.

Екстоп-менеджера "Приватбанку" Бичихіну оголосили в розшук

За версією слідства, вона винна в розтраті 8,2 млрд грн клієнтів "Приватбанку".

Тим, хто записався на вакцинацію через "Дію" почнуть робити щеплення у найближчі вихідні

Напередодні цю ініціативу МОЗ підтримали на засіданні з президентом. Перша вакцинація тих, хто стоїть у віртуальній черзі, відбудеться вже 15-16 травня.

Лещенко заступився за дружину, яка виступила у Москві

Член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко вважає, що його дружина Анастасія Топольська виступала в нічному клубі у столиці РФ не просто так, а з благородною метою - захищала представників ЛГБТ, які в Росії потерпають від Путіна і Кадирова.